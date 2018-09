Sesderma cambia de piel

Para celebrar su inauguración, Sesderma va a organizar una fiesta por todo lo alto el próximo 21 de septiembre , a la que asistirán empleados, proveedores, clientes, celebridades y, por supuesto yo, que no me la pienso perder.

Lo que no me puede gustar más es el concepto que han buscado para concebir la fachada exterior, va a semejar una piel perforada. ¡Me parece espectacular la idea! El concepto de piel, unido a la innovación y tecnología, características de Sesderma, han sido las bases donde se ha apoyado el interiorismo.

Así que ellos celebran la inauguración de sus nuevas instalaciones y yo los nuevos productos que han sacado, entre ellos C-Vit Radiance Leche Corporal, que me he lanzado a comprarla porque soy muy fan de esta línea de productos. Es un fluido ligero que aporta un extra de luminosidad y vitalidad a la piel. Es como un efecto flash para el cuerpo, te da un aspecto radiante al momento. Y la textura es muy sedosa, muy agradable al tacto y se absorbe bien. Si el moreno que lucimos amenaza con marcharse, no le dejamos irse ya que esta leche corporal potencia y realza el bronceado y te hidrata en profundidad. Y con la fuerza antioxidante y luminosa de la Vitamina C frenamos el envejecimiento. Además lleva aceite de sésamo, ácido hialurónico y pigmentos luminosos que disimulan las imperfecciones.