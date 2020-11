Ayuno intermitente, la nueva estrategia nutricional

En nuestra sociedad el mensaje de alimentación de que hay que comer 5 veces al día es muy repetido por los profesionales de la salud, es decir, comer constantemente como estrategia para mantener una alimentación y peso saludable. Pero esta estrategia puede no ser siempre la más útil de cara a conseguir esos resultados.

Para quien no conozca este patrón alimenticio, el ayuno intermitente es un modelo nutricional , una forma de alimentarse, que se basa principalmente en periodos de ayuno y periodos de ingestión de alimentos, lo que tiene múltiples beneficios para nuestro organismo y nuestra salud.

Posiblemente ya experimentaréis el ayuno de forma inconsciente, sobre todo, en los momentos de sueño. Así, realizar un ayuno de 12 horas no es complicado si terminas de cenar a las 21 h y no comes nada hasta las 9:00 h. A parte de este, puedes realizar otros tipos de ayuno, siempre bajo supervisión de un especialista.