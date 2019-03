El descanso perfecto, te pongas como te pongas

Cristina Tárrega

Una vez al año o dos me lio la manta a la cabeza y decido ponerme a organizar de nuevo los espacios de mi casa. Me gusta porque así tengo la sensación de redecorar y empezar de cero, de resetear desde dentro hacia afuera y me llena de satisfacción.

¡Fijaros que cosa más fácil! Me encanta empezar por los dormitorios, esos lugares tan íntimos y personales que resultan un reflejo y casi una extensión de nosotros mismos.

Conseguir mantener organizado el dormitorio todo el año es una misión complicada, pero si lo conseguimos se convierte realmente de un oasis de calma, el orden lleva a la armonía y el equilibrio a la paz; el desorden en todos los aspectos aumenta el estrés y la ansiedad. Al menos, a mí me pasa.

Dejando a un lado el rollo “místico”, a efectos prácticos organizando los dormitorios se consigue ampliar espacio (sobre todo si son dormitorios pequeños). Además, ganas tiempo si tienes todo localizado y te será más fácil mantener limpio el cuarto.

Lo que peor llevo es entrar en el dormitorio y ver la cama sin hacer. Es un pequeño reto personal hacer la cama por la mañana antes de salir de casa, porque luego me encanta meterme en la cama con las sábanas recién puestas y bien estiraditas.

Y este año he decidido además cambiar de colchón porque obtener un buen descanso por las noches es fundamental para poder con el ajetreo del día a día. Aunque no os lo creáis acaba de presentarse una nueva generación de colchones diseñada especialmente para un descanso perfecto.

¿Os imagináis un colchón que se adapta a ti, duermas como duermas?

Lo Monaco es una empresa (qué muchos ya conoceréis) dedicada al mundo del descanso, como a ellos mismos les gusta definirse, porque entienden que éste va mucho más allá de lo que es un mero colchón. El descanso incluye muchos otros parámetros y esa dedicación a estudiar todo lo que lo favorece al ha ido creciendo en amplitud.

Empezaron en 1996 como un modelo de venta tradicional, con un sistema de venta, respuesta directa, asesoramiento al cliente en el domicilio… Pero con el paso del tiempo y gracias a esa vinculación que tienen con la investigación, se dieron cuenta de que por muy buena que sea la superficie donde estás durmiendo, el horizonte del descanso es mucho más amplio.

“Nosotros constituimos la Cátedra del sueño junto con la Universidad de Granada y a través de esta Cátedra vamos trabajando e investigando sobre cómo adaptar a nuestros productos todo aquello que es bueno para el descanso. Si tuviéramos que aglutinar un poco los puntos importantes para el descanso a nivel de estudio mundial, tendríamos que decir que un colchón tiene que tener 3 características básicas: una firmeza media que te aporte una correcta alineación de la espalda independientemente de cual sea tu postura a la hora de dormir, ya que tenemos que tener libertad de movimientos; un aporte de confortabilidad que haga que tu peso se reparta equitativamente en el colchón, es decir, que no tengas un punto excesivo de presión y otro más liviano, eso hace que reposes y que sea el colchón el que se adapte a tu cuerpo y no al revés, y así evitamos hormigueo en los brazos y otras incomodidades que se pueden producir al dormir en colchones que no tienen estas características. Y por último, la temperatura óptima, no tiene que incrementarse a la hora de dormir”, me cuenta Antonio Toledo, Dtor. Comercial y de Marketing de grupo Lo Monaco.

Para mí la temperatura es uno de los temas más delicados a la hora de conciliar un sueño reparador. Se ha tratado muy poco y se habla muy poco de ello. ¿No os ha pasado que alguna noche os despertáis con un calor terrible y empapado en sudor? Es una sensación muy desagradable, al menos para mí.

“En la manera de hacer la arquitectura del colchón, siempre evitamos materiales que no transpiren porque hacen que la temperatura que tienes de contacto se eleve. Por ejemplo, los colchones que utilizan adhesivos porque son colchones multicapas, eso hace que tampoco transpiren. Un colchón debería ser como si sopláramos lo suficientemente fuerte por arriba y el aire transpirase a través del colchón”, asegura Antonio Toledo.

¿Y cómo se consigue que esto no pase? Pues utilizando materiales nobles como el látex, saludable y duradero, el algodón, el lino, la lana… materiales que ayudan a la transpiración además de la confortabilidad:

Látex Natura : El látex, que procede de las plantaciones del Hevea brasiliensis, al convertirse en espumación tiene por condición ser bactericida e inhóspito para la proliferación de colonias de ácaros. Además adopta una estructura de células abiertas que se asemejan a miles de microperforaciones que hacen que el conjunto proporcione una temperatura ideal.

: El látex, que procede de las plantaciones del Hevea brasiliensis, al convertirse en espumación tiene por condición ser bactericida e inhóspito para la proliferación de colonias de ácaros. Además adopta una estructura de células abiertas que se asemejan a miles de microperforaciones que hacen que el conjunto proporcione una temperatura ideal. Lana Merino : La lana merino, por su estructura, permite un mejor paso de aire entre sus filamentos, siendo capaz de ofrecer un microclima ideal. Supone un aislante térmico ideal, único y utilizado para ello desde hace miles de años.

: La lana merino, por su estructura, permite un mejor paso de aire entre sus filamentos, siendo capaz de ofrecer un microclima ideal. Supone un aislante térmico ideal, único y utilizado para ello desde hace miles de años. Lana Mohair: La lana mohair, que proviene de la cabra de Angora, tiene como característica ser una lana compuesta por fibras suaves, delgadas y limpias. Como lana que es, tiene la propiedad de absorber la humedad sin deformarse la fibra, facilitando una temperatura óptima en cualquier época del año.

La lana mohair, que proviene de la cabra de Angora, tiene como característica ser una lana compuesta por fibras suaves, delgadas y limpias. Como lana que es, tiene la propiedad de absorber la humedad sin deformarse la fibra, facilitando una temperatura óptima en cualquier época del año. Algodón: Un interior de algodón, se encargará de evitar la acumulación de temperatura, garantizando un descanso fresco y a la vez seco.

Un interior de algodón, se encargará de evitar la acumulación de temperatura, garantizando un descanso fresco y a la vez seco. Lino: Esta versátil fibra vegetal, utilizada en la manufactura de equipos de descanso funciona como aislante de la humedad y facilita la transpiración del conjunto.

Toda esta evolución e investigación ha desembocado en el último colchón que acaban de presentar y que, por supuesto, ya me he comprado y os recomiendo, el colchón de látex frío ¡maravilloso!

“¿Qué tiene este colchón de diferente? En cuanto a la firmeza incluye una evolución propia que hemos hecho del látex, que es el Criolátex (látex fabricado en frío). Tiene todas las propiedades que conocemos en firmeza media y adaptabilidad, pero incorpora un plus de elasticidad que permite, independientemente de la posición en la que duermas, que se garantice la firmeza de una manera más efectiva”, afirma Toledo.

“Por otro lado hemos incluido una arquitectura del colchón que hace que aunque sea un solo producto el colchón + topper estén de manera independiente. Incorpora como un colchoncito por encima que permite que con cada movimiento que hagamos o cada posición que adoptemos en la cama, se adapte a nuestras curvaturas. Se mejoran así los puntos de presión durante el sueño. Además entre el colchón y el topper conseguimos una cámara de aire con un tejido 3D que hace que la temperatura de contacto que se pueda acumular durante la noche cambie, que salga el aire caliente y entre aire frio. Atemperamos el descanso.”

Además lo han dotado de un poquito más de altura para poder garantizar la firmeza para diferentes morfologías. Los colores siguen siendo blancos y grises para que se puedan integrar dentro de cualquier dormitorio. Y al tener el topper independiente favorece el mantenimiento, que siempre la limpieza de los colchones es muy complicada.

Pero estos conceptos no se aplican solo al colchón, porque puedes tener el mejor del mundo que si no tienes una almohada acorde no vas a descansar bien.

Cada colchón debe tener su almohada en función de la firmeza, para cuidar las cervicales. La alineación correcta de la columna vertebral no acaba en los hombros, se alarga hasta la zona cervical que es muy importante para obtener un sueño reparador.

