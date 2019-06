Disfruta comiendo mientras pierdes peso

Para ayudarme en este camino he hablado con Pilar Rodrigáñez, Dietista y apasionada de la nutrición saludable . Ella venía de un mundo que no tenía nada que ver y cuando se queda embarazada de su primer hijo empieza a preocuparse mucho por alimentarse bien. Entonces empieza a introducirse en el mundo de la dietética y se pone a estudiar. Tanto le gustó que decidió dar un giro a su vida y dedicarse a esto . Pilar es una gran defensora de poder perder peso y ganar salud comiendo bien…

“En el fondo es algo que he venido constatando en general en Clínica y con mi propia experiencia. Cuando comemos bien lo que sucede es que vamos hacia nuestro punto de equilibrio, si alguien tiene sobrepeso ese punto de equilibrio será con unos kilos menos; sobre todo se nota en el volumen y después se empiezan a notar otros efectos, comienzas a dormir bien, a tener mejor la piel, a tener un mejor estado de ánimo porque está todo vinculado. Cuando empiezas a comer bien no hay una vuelta atrás, te sientes mejor y empiezas a tener unos hábitos que se van estableciendo con el tiempo. Al principio tienen más forma de dieta pero la propuesta no es llevar una dieta ni estar pesando alimentos, que ya sabemos todos que está predestinado al fracaso.”