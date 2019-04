Entrenar a temperaturas superiores a 40 grados, ¿sí o no?

Si estabais pensando en poneros en forma para el verano y todavía no habéis empezado os sugiero que empecéis ya. Muchas veces con las prisas acudimos a dietas extremas y no somos conscientes de los riesgos de éstas.

Se recomienda un plan de 90 días para poder llegar a ese cuerpo que todos deseamos de una forma segura y saludable . A muchos de vosotros os resultará una tortura meterse en el gimnasio así que hay que encontrar formas divertidas de entrenar para así no tirar la toalla. Gracias a Dios vivimos en la llamada “era del fitness” donde podemos encontrar variedad de métodos que se acoplan tanto a fanáticos del deporte como a principiantes.

Hoy quiero hablaros de la nueva tendencia de entrenar a temperaturas superiores a 40 grados . Cada vez hay más centros deportivos que están acoplando esta práctica a disciplinas como pueden ser el Yoga, Zumba o Pilates. Estas actividades en grupo pueden servir como motivación para los menos disciplinados ya que es más divertido que entrenar en solitario y no requiere tanta fuerza de voluntad.

Os estaréis preguntando que si ya de por sí cuesta llevar una vida activa ¿cómo vais a meteros en una sala llena de personas sudando como si no hubiera un mañana? De primeras no suena del todo atractivo pero aquí os voy a contar en que puede beneficiaros.

El primer y más evidente efecto beneficioso de hacer deporte a temperaturas elevadas es que el nivel de sudoración es mucho más elevado . En el momento que se empieza a sudar los poros se expanden y esto contribuye a eliminar toxinas e impurezas de nuestra dermis . Al sudar también se eleva el consumo de energía que aumenta el ritmo cardíaco logrando quemar más calorías. Es decir, que no solo ayuda a que nuestro cuerpo este más tonificado sino a que nuestra piel este más limpia y nuestra sangre más oxigenada.

Sudar no es el único beneficio de esta tendencia. Cuando los músculos entran en calor su movilidad y flexibilidad aumenta y esto reduce el riesgo de lesiones. A medida que la sala va tomando temperatura la liberación de tensión es palpable en los que lo practican. Esta aclimatación de los músculos puede serviros para, en el futuro, tener una mayor tolerancia a los distintos climas. Así que ya no tendréis excusa para no salir a correr en pleno agosto, por ejemplo. Además, una vez hayáis conseguido superar una de estas sesiones, entrenar en condiciones normales será pan comido.