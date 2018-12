Lo que más se lleva: Los nuevos Mist

Mi favorito: El mist de C- Vit. Un booster iluminador que aporta vitamina C a tu piel , un chorro de frescura con un aroma afrutado de naranja. Las múltiples propiedades de la vitamina C (que ya todos conocéis) y su poder antioxidante, ayudan a mantener una piel sana y radiante en cualquier situación.

El mist no es solo un producto para aplicar antes de la crema y comenzar así nuestro ritual de belleza. Lo ideal para mí es llevarlo siempre en el bolso y vaporizar sobre el rostro en cualquier momento del día, para refrescar y fijar el maquillaje. Es un gesto que me encanta porque es como una inyección de frescura que se nota no solo en la piel, es como que me da buen rollo y me sube el ánimo. Aprovecho cuando voy en el coche o en un descanso entre reunión y reunión, antes de una comida…