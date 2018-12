Suso, la audiencia no olvida

Por si todavía quedaba alguien que no lo tuviera claro, anoche se despejaron todas las dudas: Miriam es la absoluta ganadora de GhVIP6. Y no sólo por sus méritos en el concurso, sino también por los deméritos de sus contrincantes en esta recta final.

Que el Koala haya terminado enseñando la patita no me ha sorprendido para nada. Mientras a muchos les parecía un hombre entrañable, yo sólo veía un falso que terminaría dando la patada a Miriam cuando menos lo esperara. Si ni siquiera ha salido en su defensa en las mil y una ocasiones que ha tenido durante estos 3 meses de concurso, ¿Qué esperabais?

Querido Suso, ¡para tu desgracia la audiencia tiene memoria y ni puede ni quiere olvidar lo que has dicho y hecho durante todo el reality!

Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para sentarte delante de tu amigo y comportarte como Calimero porque haya deseado que tu novia -esa que le gritaba e insultaba como un muñeco diabólico-, fuera expulsada de la casa. ¿Ha llegado el capítulo de intentar mostrarse como un caballero de brillante armadura capaz de enfrentarse a todo y a todos por su chica? Porque si no, no lo entiendo.

Tú has sido el primero en insultar y humillar a Aurah. Esa a la que definías como a una calva con cuatro pelos, a la que decías qué tipo de escote debía ponerse, a la que mandaste con Asraf a ver si penetraba con algo más que la mirada… ¿Acaso lo has olvidado? ¿Crees que lo hemos olvidado nosotros? ¿O realmente piensas que puedes engañar y manipular a la audiencia, esa a la que has insultado semana tras semana?