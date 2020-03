Alejandro Nieto 'GH VIP 4': “No sé nada de mi hijo. Voy a cometer una locura”









Alejandro dio su salto a la televisión como participante de 'GH VIP 4', edición del reality que ganó Laura Matamoros y que Alejandro Nieto abandonó a las puertas de la final tras conocer la fecha de una prueba médica muy importante para su hijo.

Lo tuvo claro desde el minuto cero, para él su prioridad era estar junto a su hijo de 2 años en ese momento tan importante de su vida.Y es que, tal y como conocimos, el pequeño fue diagnosticado de cáncer desde muy temprana edad.

Y el profundo amor que profesa a su hijo es justo el motivo por el que Alejandro, alejado desde hace años del mundo de la televisión, ha decidido difundir en sus redes sociales un vídeo en el que confiesa el motivo de su difícil situación:

“Sabéis los que estáis por redes sociales que no estoy muy activo. Estoy muy bien. Tengo mi trabajo, gracias a Dios, y espero mantenerlo, ya que está pasando lo que está pasando con el tema este del coronavirus.

Pero no sé si me están aconsejando bien… No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Yo no sé ya qué hacer. No sé cómo hacerlo.

Llevo aquí como un mes y medio ya, para 2 meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular… No sé absolutamente nada”.

Alejandro denuncia públicamente llevar 2 meses sin ninguna noticia de su hijo. Y eso que, al parecer, ha agotado todas las vías de comunicación habidas y por haber.

“He llamado a mi abogado. Lo tengo ya frito de llamadas. Mi abogado me dice que lo único que hay que hacer es esperar al juicio.

He llamado al punto de encuentro donde recogí a mi hijo y únicamente me dicen que si le pasar algo malo se me avisaría.

Me he atrevido a llamar a la madre de mi hijo y no me lo coge. Me he atrevido a llamar a incluso… Me la estoy jugando… He llamado hasta a la abogada de la madre de mi hijo para preguntarle qué puedo o qué debo de hacer para saber de mi hijo.

He llamado y me he rebajado ya y he llamado hasta al novio de la madre de mi hijo y tampoco me dice si está bien o si está mal. Me dice que está trabajando, el chaval, lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Es justo esto?”

Desesperado, roto, inconsolable... El Míster España 2015 asegura haber puesto todo de su parte por ver y hablar con su hijo pero, únicamente ha encontrado un silencio absoluto como respuesta.

“Estoy desesperado. No sé de mi hijo. Tengo que verlo por fotos. Una foto que me hizo mi novia, y lo tengo que ver ahí. No lo escucho, no lo oigo…

Me han dado días libres para poder ir. He llamado a mi abogado. Mi abogado se ha puesto en contacto con la de ella… Y no. Que estaba de viaje. No contactaba con la madre de mi hijo… Pero ¿qué está pasando? Yo tengo mis derechos. Yo soy su padre. O sea, me están quitando que yo sea su padre. ¡Que yo no me niego!”

Y es que, según su versión de los hechos, la comunicación se ha roto por completo desde el momento en el que decidió dejar el Puerto de Santa María para mudarse a Gran Canaria con su actual pareja, donde ha encontrado estabilidad sentimental y laboral:

“Yo me he venido a labrarme un futuro. Un trabajo estable en una multióptica. Cosa que no me daban en Cádiz.

Estoy feliz, he cambiado de aires, pero no quiero dejar a mi hijo. O sea, tengo derecho de verlo. Que el Día de Andalucía me lo dieron libre y no pude ir porque no se ponían de acuerdo mi abogado con la de ella.

Yo estaba en un bucle que no tenía aspiraciones, no tenía vida, no tenía pensamiento. Conozco una persona de Canarias, aparte a mí me gustaba mucho la tierra, me dan un trabajo, tengo mi casa ¿Cuál es el problema? Que hoy en día hay millones con el internet con el móvil. Le compro un móvil no, ¡le compro 7 a mi hijo! Y le llamo a él, expresamente a él, que hoy hay muchas tecnologías. Pero es que nadie me da una respuesta. Nadie me dice “Ale, está tu hijo bien”? ¿Nadie, tío? Es muy injusto”.

Una difícil situación que se ve agravada por la lógica preocupación que tiene Alejandro referente a la salud de su hijo.

“Está pasando lo que está pasando de la mierda esta del coronavirus y no sé nada de mi hijo.

Tío, ¿dónde está aquí la humanidad? ¿Dónde está la justicia aquí? No sé qué hacer ya. No sé qué hacer señores. Y voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar, de pensar, de pensar…

¿Qué pasa, qué se está cachondeando de mí o qué? Que Alejandro Nieto es el papá. El único. ¡Yo! Que lo he sufrido. He estado un año entero en el hospital con él, y que venga alguien y me diga que no. Si no ve al Hospital de Virgen del Roció y pregunta a todas las enfermeras por mí. Pregúntales. A todas. Pregúntale una a una.

He luchado por mi hijo. He negado hacer cosas por mi hijo. Miles de cosas. Miles. Que yo podía haber estado en la tele en equis… Pero no. Por mi hijo.

Porque sé que ha pasado por una situación mala y digo “Lo mismo se me va”. Qué es muy duro decirlo”.

Un relato en el que, sin remedio, Alejandro Nieto rompe a llorar de manera desconsolada, rogando a sus seguidores que le ayuden haciendo llegar a su hijo su mensaje.

“¿No tengo derecho o qué? ¡Qué soy yo su padre, cojones! Que no quiero traérmelo a Canarias, que no quiero sacarlo de su zona de confort. Que no, que lo único que quiero saber es como está… No es justo. Y me da igual que me veáis llorando…

Tengo que hacer esto delante de todos mis seguidores… Es que voy a hacer un llamamiento a toda persona que me conozca y conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga a mi hijo que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido de por favor. Y espero que me digan que está bien o que está mal…”

Sin duda alguna, una durísima situación en el peor momento posible. ¡Mucha fuerza!

Kiko Hernández