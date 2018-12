¡Hola Diciembre!

Comenzamos mes… el temido mes de diciembre… especiales de navidad, fotos de prensa, promos, mucho brilli brilli y preparación de las Campanadas…. Os iré informando de todo cuanto pase… Mientras tanto…os dejo algunos looks de @laruka en la casa de GH VIP6. ¡Gracias por seguirme!

Lara con chaqueta con estampado de toile de jouy de SH Collection , pantalones de The Kooples y stilettos negros de ante personalizados de Uniq Shoes

smc17, Rosquillos: el pintalabios de Makoke (Viva la vida, 08/12/18) es el Bettina y el de Gema López (Sálvame, 07/12/18) es del never say never, los dos de Nars.