¡Hola Marzo!

El mes de febrero terminó. Fue corto pero muy intenso, en Mediaset estrenamos muchos programas y además he podido disfrutar de varios días de vacaciones que guardaba desde el año pasado. ¿Mi destino? Dubai. Tuve la suerte de ser invitada por una gran amiga mía. Aquí os traigo mis tips del viaje.

Como chicarrona del norte que me considero, siempre que viajo me gusta meter mis pies en el mar. Así que no dudé en disfrutar de un poquito de sol en una de las larguísimas playas de Dubai.