¡Feliz cumple Estilista de guardia!

Hoy hace exactamente 11 años que nació Estilista de Guardia. Jamás olvidaré cómo (eso sí) algo nerviosa, acepté este proyecto de Ana Bueno bajo los ojos supervisores de mi querida Mercedes Milá. Desde los inicios, os he contestado a vuestras preguntas sobre los estilismos de las caras conocidas de Mediaset y también os he detallado los looks de los presentadores incorporando (algo que nadie había hecho) el making of de todas las grabaciones y sesiones de fotos. Por eso hoy, haciendo un revival de post publicados… festejo seguir por aquí ¡Gracias por seguirme!