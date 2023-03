De concursantes listos y otros que no tanto









Dudo mucho de que los doce concursantes que anoche se tiraron del helicóptero estuviesen muy convencidos de que los otros cinco, en teoría descartados, no hubieran volado hasta Honduras igualmente. En la nominación antes de salir de Madrid pudo comprobarse que el talento como concursante de Adara es inversamente proporcional al de Raquel M. (a la Mosquera le pondré siempre la inicial de su apellido para diferenciarla de Raquel Arias, que en adelante será Raquel A.). Lo comento también en el moleskine, que en esta edición irá en formato vídeo, justo al pie de este texto. Espero que os guste la novedad, que es mi aventura particular. Mientras Raquel M. se equivocaba diciéndole a su tocaya que la veía para modelar, pero no para vivir una experiencia como esta, Adara no perdía la oportunidad para ganar puntos ante la audiencia defendiendo que las mujeres (se supone que se refería a las mujeres bellas y esbeltas) valen para algo más que modelar. Impecable la intervención de Adara, aunque no fue su única demostración de que es una concursante lista. En lugar de escarbar en la arena esperó a que Asraf hiciese su hueco y por ahí pasó detrás de él. ¿No es una muestra de listeza?

No tan listos estuvieron todos en la prueba de localización. Los líderes de ambos equipos serían aquellos que menos tiempo invirtieran en hacer esa prueba. También se jugaban ir a un lado u otro (lo cual dependía de coger un coco con bola turquesa o rosa en su interior, es decir, del azar) y obtener más o menos recompensas al coger los doblones en la última de las charcas de barro. No dio tiempo a ver las recompensas, ni si eran de carácter individual o colectivo, aunque es muy probable que hubiera de todo. Me resulta extraño que nadie decidiera pasar de buscar el doblón con recompensa para hacer sonar la campana y completar el recorrido en menos tiempo que el resto de sus compañeros.

Puede que no entendieran bien las explicaciones de Laura Madrueño (fantástica su presentación buceando en apnea), o que el barro no solo nuble la vista sino también el raciocinio. Dado que con el liderazgo se consigue la inmunidad creo que muchos habrían priorizado terminar en menos tiempo antes que lograr una desconocida recompensa. Finalmente, los líderes fueron Manuel (llegó en 56 segundos) en playa Royal y Katerina (también menos de un minuto) en playa Fatal. El primero le disputo el privilegio a Adara (minuto y medio) y la segunda a Alma (un minuto).

Lo que no me atrevo a clasificar es la actitud de Raquel M. cuando dice que quedó segunda en la edición de 2018. Quiero decir que no sé si es una muestra de listeza o todo lo contrario. Lo digo porque el segundo clasificado de ese año fue Logan, cuyos duelos con Sofía en la ruleta infernal son historia del programa. Raquel M. quedó tercera, y tiene mala memoria o nos quiso meter de clavo una trola de muy fácil comprobación. Basta con ir a la Wikipedia para comprobarlo. A juicio del lector dejo la valoración del episodio gastronómico de Ginés con la cucaracha. Desde ‘El silencio de los corderos’ no me había dado nada tanto asco. Para quien no lo viera relato las imágenes someramente: en la mesa hay una cucaracha que se dirige hacia el borde y Ginés se pone a tiro, abre la boca y degusta el insecto como si fuese uno de sus frecuentes alimentos. Dado que a él le gusta hacerse bocadillos con el pan empapado en aceite, la cucaracha a palo seco debió hacerle bola. Y dejó ya el tema que me está viniendo una arcada.

Los cinco elegidos en la nominación que hicieron antes de salir hacia Honduras fueron Bosco, Artùr, Sergio, Raquel M. y Raquel A. Es el primer equipo formado, destinado a vivir en tierra de nadie. A ese grupo se unen los dos que salieron de la prueba de localización, uno con destino a playa Royal (los privilegiados) y otro a playa Fatal (los pringados). Aunque en realidad los tres grupos ocuparán la misma playa. El papel de víctimas que quiso para ellos Raquel M. se les cayó de un plumazo en cuanto contaron que serían inmunes. Además, harán el salto del helicóptero este próximo domingo. Bien visto lo de repartir los saltos, como ya se ha hecho en alguna otra ocasión. Es verdad que es la sal del primer programa, pero también que resultan algo repetitivos. A favor de que el helicóptero estuviera más alto este año. Tengo que hacer las comprobaciones oportunas, pero diría que estaría entre 10 y 12 metros de altura, salvo en el salto de Patricia.

Por cierto, ¿alguien me puede explicar por qué Ginés y Manuel llevaban la misma camisa cuando se tiraron del helicóptero? Tengo la teoría de que iban a pecho descubierto y se la facilitó el programa para evitar que el chaleco salvavidas les hiciera rozaduras en la piel. En todo caso, hubiera estado bien dar alguna explicación, sobre todo cuando Jorge Javier le hizo a Ginés comentario sobre el modelito.

Observatorio de nominaciones

Formados los equipos en la prueba de localización los concursantes destinados a playa Royal (equipo turquesa) y los de playa Fatal (equipo rosa) solo podían nominar a sus compañeros de equipo. Además, como queda dicho, los habitantes de tierra de nadie son inmunes al menos en esta primera semana de concurso.

Así fueron las votaciones en ambos equipos:

Playa Royal

Diego > Adara

Jaime > Patricia

Gema > Jaime

Adara > Diego

Patricia > Jaime

El nominado del grupo es Jaime (nominado por dos de sus compañeros) y el líder Manuel nomina directamente a Diego.

Playa Fatal

Ginés > Arelys

Asraf > Ginés

Jonan > Ginés

Arelys > Ginés

Alma > Ginés

Por unanimidad, el nominado del grupo es Ginés (solo el propio concursante dijo otro nombre, entre otras cosas porque no podría nominarse a sí mismo) y la líder Katerina (con mucho drama) nominó a Alma.

Así que estos son los primeros nominados reales de esta edición: Alma, Diego, Ginés y Jaime. Una mujer y tres hombres se disputan el discutible honor de protagonizar la primera expulsión de la temporada.

Para nominar a Ginés tiraron del recurrente argumento de que apenas han tenido relación con él. Lo curioso es que sigan dando esa explicación sin pararse a pensar en que si dos personas no hablan es porque no quieren ambos. La misma distancia hay entre el otro y uno mismo que al contrario. No discuto el derecho que tienen de nominar a Ginés porque lo vean diferente o viva de un modo muy alejado al de la mayoría. Abraza la diferencia quien quiere, algo que dice mucho (y generalmente bien) de quien lo hace. Pero a la hora de explicarlo más valdría que dijeran “porque me parece que es más raro que un perro verde” y no el lugar común de no haber hablado apenas.

Para mi disgusto, Ginés tiene muchas papeletas para salir, aunque si tomamos como referencia lo sucedido con la votación del mejor salto no parece que vaya a ser así. El de Ginés ocupó la tercera plaza y, en puridad, no se puede decir que sea justo. Aunque tampoco sé si fueron mucho mejores los saltos de Adara y Gema. Adara se lleva como recompensa una manta, una esterilla premium y un kit de desayuno durante tres días (con café, leche en polvo y galletas), Gema una esterilla sencilla y también una manta; mientras Ginés habrá de contentarse con una esterilla igualmente normalita. Mi temor porque sea expulsado Ginés se basa es su singular perfil, esa diferencia de la que hablo. Los otros tres nominados son jóvenes sobradamente preparados. Tal vez Jaime (el del rugby) sea algo menos conocido por cierto público, y le precede una pronta expulsión en un reciente reality de otra tele. En una semana saldremos de dudas.

El gato en vídeo

Como dije más arriba, en esta edición no solo daré la turra por escrito, sino también en vídeo. El Moleskine del gato será uno de los contenidos de este vídeo diario.

