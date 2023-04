Hacen las paces en vísperas de la unificación









telecinco.es

No podía ser más oportuno todo lo que está pasando estos días en los cayos Cochinos dado que mañana se producirá la unificación. Los concursantes de cayo Paloma y de playa Cabeza de León se unirán para vivir juntos en playa Pelícano. Todavía no ha llegado el momento de que se unan a ellos quienes queden en playa de los Olvidados. De un día para otro hemos descubierto que en cayo Paloma se han puesto las pilas y en Cabeza de León han hecho las paces. Ambas cosas vendrán bien con vistas a esa reunificación, aunque no sea ese el motivo.

La resurrección del grupo inapetente ha sido promovida por el pirata Morgan, que hace de los concursantes lo que quiere. Lo que tenían en cayo Paloma no era astenia primaveral, si no falta de motivación. Es un pez de que se muerde la cola, y perdón por mentar la soga en casa del ahorcado. Se olvidaron de pescar porque no tenían fuego y en esas condiciones solo cabe tirarse a descansar. Algunos exconcursantes de anteriores ediciones decían anoche en plató que al mes y medio o los dos meses tienen un bajón. Lo puedo creer y sin aburrirles dándoles detalles de mi propia experiencia haciendo este trabajo digo que me pasa algo semejante. Una de las claves que explicarían esa crisis es que haya pasado tanto tiempo desde el comienzo como el restante hasta el final.

Mucho más fácil resulta superar el bache del que hablo si les proponen conseguir determinadas recompensas con las cuales lograr dos cosas: preparar el pescado crudo (limas y especias) y conseguir hacer fuego. Lo primero tiene ya un tic de realizado, pero el segundo se les sigue resistiendo. Por eso anoche les terminaron de dar el empujón proponiendo a Adara y Jonan un duro dilema. Ellos dos ganaron la prueba del lujo por la que se repartían una pizza familiar. El mencionado dilema era comerse la pizza o cambiar esa recompensa por dos cerillas. Después de sucesivos regateos terminaron llegando a un acuerdo definitivo: se comían tres cuartos de pizza (fue algo más en realidad) y solo tendrán una cerilla.

No es mal acuerdo teniendo en cuenta que va a ser para un par de días solamente, aunque ellos todavía no lo sepan. Pero tras cinco días sin comer caliente al menos llegarán a la reunificación con mejor cara y mayor animación. También supimos anoche que el supuesto atracón de cocos que tantos problemas intestinales les produjeron hace unos días en realidad era consecuencia de una sobredosis de Tang, galletas y cacahuetes, alimentos que había tomado prestados Katerina. Nuestra ‘Marnie, la ladrona’ particular ha vuelto con un máster en coger comida ajena. Las barrigas de Adara o Bosco (y presumiblemente los demás) se resintieron por haber alterado la dieta de arroz y pescado que llevan siete semanas manteniendo. Y tras la experiencia facilitada por la última expulsada ha venido esta sequía que comienza a tener arreglo.

Las paces con Asraf en Cabeza de León no solo han sido facilitadas por el pirata Morgan (¿qué fue de la pirata Morgana que firmaba los pergaminos en playa Olvidada?). En ese caso ha venido dado también por otras circunstancias. Me pueden llamar rebuscado, pero no me extrañaría que Asraf se huela la reunificación. Es un gran seguidor del género y no solo ha participado en varios realities antes de este sino que los ha consumido con fruición. Si así fuera, no sería extraño que hubiera forzado el acercamiento a Yaiza o Diego pensando en comenzar con otra estrategia la etapa que ahora comienza.

La ayuda del programa ha venido en este caso en la salomónica decisión que han tomado sobre la prueba en la que el domingo dieron a Asraf como ganador. El enfado de Diego estaba justificado porque ambos habían tenido un comportamiento similar, a punto de dañar a su rival para quitarle la pelota y ganar la prueba. La solución en ese momento fue inteligente porque de alguna manera había que parar eso antes de que se hicieran un daño más irreparable. Pero en el momento de disfrutar la recompensa (un masaje y una rica comida tropical) el pirata Morgan les comunicó que disfrutarían ambos del premio, expresando el deseo de que eso sirviera para que acercasen posturas y, si fuera posible, fumasen la pipa de la paz.

Asraf y Diego tuvieron ocasión de hablar antes y después de sus respectivos masajes y la comida de lujo conjunta que tuvieron. Se propusieron enterrar el hacha de guerra y tener una convivencia mejor. Es cierto que vi más entusiasta a Asraf que a Diego, pero me creo las intenciones de ambos. Aunque lo de Diego no prometía mucho porque después le anunció a Arelys su intención de no tener ningún tipo de relación con Asraf. “No vamos a ser amigos, cada uno por su lado, pero que al menos no discutamos”, decía Diego. Asraf también procuró hacer las paces con Yaiza, a la que cogió por banda un par de veces disculpándose por haber faltado a Ginés y a ella dándole el tratamiento de “amiga” en lugar de “pareja”. Una vez tras otra repitió que no había tenido mala intención. Y también parecían estar haciendo las paces.

Razones para tanto buen rollo reciente: la cercanía de la reunificación y la salomónica decisión del pirata Morgan dando por ganadores a Diego y Asraf en lugar de a este último solamente. ¿Alguna más? Pues mira, sí. Creo que los mensajes transmitidos por las visitas de Isa Pantoja y Yulen Pereira también han ayudado para que Diego, Yaiza y compañía se avinieran a hacer las paces con Asraf. Que anoche se salvaran Adara y él de la nominación va igualmente a contribuir a esa paz. Isa Pantoja no dio mucha información a Asraf, pero Yulen pudo condicionar a Arelys para lo que ocurra en los siguientes días. “Tú sabes que estás viendo cosas que no son justas, mójate y di las cosas como son”, decía Yulen a su madre. ¡Blanco y en botella!

Asraf tendrá un enemigo menos desde ahora a consecuencia de lo sugerido a Arelys por su hijo. Y algunos igual empiezan a bailarle el agua al ver que se han salvado Adara y él. La cara de Manuel al enterarse fue todo un poema. Si debió sentarle mal la doble salvación al hijo de Chiquetete (el Julio Iglesias de la época, según su entusiasta y exagerado hijo) que ni quiso darse la vuelta y en un principio se quedó de espaldas a la escena donde Adara y Asraf lo celebraban. La unificación viene en un momento de menos tensión entre los habitantes de Cabeza de León, y también con menos realidad. Será difícil identificar si algunas actitudes son sinceras o consecuencia de todo lo relatado hasta ahora.

El equipo de Cabeza de León tuvo mejor el dilema de la prueba de lujo que sus compañeros de cayo Paloma. Aquí ganaron la prueba de nuevo Asraf y Diego, a quienes les plantearon que podían comerse la pizza entre los dos o compartirla con otros dos compañeros elegidos por ellos mismos. Optaron por compartir y aunque Diego eligió en un principio a Ginés este le pidió que fuera Yaiza. Ella y Arelys también comieron pizza. Compartir es lo que más se lleva porque mientras que Diego y Asraf compartieron masaje y comida tropical, cuando Bosco estaba comiendo pensó que con compañía le iba a sentar mejor y avisó a todo el grupo para que comieran junto a él, lo cual es un bonito gesto.

En la salvación fueron Yaiza y Arelys las primeras en tener la confirmación de que seguían nominadas, lo cual teníamos todos claro. Como dije ayer, ni siquiera debieron tener opción de salvarse al haber sido nominadas disciplinariamente. Luego supieron que seguían en la palestra, por este orden, Raquel Arias y Manuel. Cuatro nominados desde hoy que parten con distintas posibilidades de quedarse. Por muy mal que caiga Manuel Cortés, creo que sería muy injusta su eliminación. Por su parte, Yaiza tiene muchas papeletas, pero con ella tenemos asegurado el espectáculo. Siento decirlo, pero confío menos en los temblores que acompañan sus medio mareos que en dejar a Katerina al cuidado de una tienda de chucherías.

El gato en vídeo

El mal gesto de Diego avisando al grupo de que renunciaba a su arroz tras su comilona de la recompensa y no cumpliendo con lo dicho es argumento del Moleskine del gato hoy. Además, El gato nomina, una vez más.









El Gato Encerrado