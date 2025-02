Miguel Frigenti se plantea dar la espalda a Romina Malaspina y seguir solo con Óscar Landa y Maica Benedicto, aunque parece que luego cambió de opinión

La posible repesca de Alex Ghita es vista como un revés para las aspiraciones de Miguel Frigenti y Óscar Landa, ya que podría perjudicar su estrategia en el concurso.

La entrada de Alex Ghita como posible repescado supone el remate de algunas situaciones que en la opinión de Óscar Landa y, sobre todo, Miguel Frigenti, son un revés para sus aspiraciones y suponen un cambio de tendencia perjudicial para ellos. Las otras situaciones serían la visita de María Jesús Ruiz, por posicionarse de su lado desde el principio, y la impulsividad de Romina Malaspina. Temen que la ventaja obtenida en las primeras semanas de concurso se vaya al garete y termine ganando la partida el grupo rival. Por eso plantea Frigenti la conveniencia de que sea Manuel Cortés el repescado y apartar, de alguna manera, a Romina del grupo.

A pesar de que durante el día Miguel Frigenti recogía cable y se mostraba empático con la argentina, la intención de dar la espalda a una persona de su grupo no solo puede ser mal vista por la interesada, también por parte de la audiencia. Igual no es lo más inteligente expresar estas intenciones. También puede entrar en contradicción con el objetivo de ser el grupo oprimido por el yugo del rival la estrategia de autonominarse para que salga expulsado un rival. Por el momento, hay cierta igualdad numérica entre ambos grupos (si se queda Alex serían cinco contra cinco), y es sabido que siempre tiene la ventaja el grupo minoritario.

La charla del vestidor

Dice Frigenti: “Cuando he visto a Alex entrar he dicho ¡Peligro!”. Le interrumpe Óscar: “Nos va a arrastrar”. Explica luego Miguel lo que ha contado en la sala de confesiones: “Si de mi dependiera, se quedaría Manuel. Porque Manuel, al final, se va a ir con el otro grupo. Maica, Óscar y yo tenemos una posición superasentada y esta gente lleva puteándonos muchos días, haciéndonoslo pasar fatal. La presencia de Alex, un tío que no se controla, que es un pesado, repetitivo y no sabe defenderse, lo que a hacer es victimizar al otro grupo y tapar todo lo que nos han hecho todos estos días. Porque eso se va a quedar diluido”.

Miguel sigue su monólogo, solo interrumpido de tanto en tanto por Óscar para darle la razón: “Si te das cuenta y recuerdas los porcentajes de las semanas anteriores y de esta, teníamos a nuestro favor casi a un 70 % de la audiencia, sino un 75. Hemos perdido 25 puntos porque la repesca está empatada. La audiencia de Gran Hermano no hace una evaluación continua de los concursantes, vota por impulso. Lo último que haces borra todo lo anterior. Si tú la cagas hoy, da igual que lo hicieras genial la semana pasada. Estamos viviendo una serie de circunstancias que no nos están beneficiando. Ni nos ha beneficiado la visita de María Jesús, ni nos beneficia la posible repesca de Alex”. A lo que apunta Óscar: “Ni Romina con sus patinazos”.

También tuvo su momento Miguel para el reproche a Óscar, aunque planteado con sentido práctico y rodeado de delicadeza: “Todo lo que tú dices en los vídeos lo comparto. ¡Todo! Pero hay cosas que no te benefician y has dicho por tu unión con Romina en la recepción. Hay en un vídeo cierto comentario de Romina que no se puede hacer. Puedes decir que te parece una tía amargada, pero en el momento que os metéis en determinados temas íntimos perdéis, porque la vais a victimizar. No nos importa si esa señora hace o deja de hacer. La gente va a pensar que a esta gente qué coño le importa. A mí Romina me cae muy bien porque es una tía muy apasionada, pero estamos viendo que no, no nos beneficia en absoluto”.

Miguel Frigenti teme que termine ganando el otro grupo

Se empezaba a fraguar el intento de expulsar del grupo a Romina. Con Alex no hace falta que lo hagan porque nunca fue parte de este. En puridad, el candidato a la repesca se alío primero con Ana Herminia y solo se arrimó a ellos los dos últimos días antes de su expulsión, como bien recordaba también Miguel. Antes de eso seguía con su argumentación: “Llevamos aquí semanas pico y pala para que la visita de María Jesús y la impulsividad de Romina nos eche a la calle y se quede toda esta gente, que son unos falsos, unos hipócritas, que nos llevan puteando un montón”. Y vuelve a plantear la reducción de su grupo: “Tú (por Óscar), yo y Maica hacemos un buen grupo. Una unión superconsolidada, con Javi Incluso cuando estaba también”.

Vuelve Miguel a las “reinas” que han estado una semana en la casa: “María Jesús me cae muy bien, pero a la audiencia no le suele gustar cuando entra alguien externo a la casa y se le nota su simpatía. Aunque el público esté con un grupo, si entra alguien y se posiciona con ese grupo la gente lo va a ver como algo malo”. Cuando Óscar puntualiza que Lucía ha hecho lo mismo, ambos convienen que ha sido mucho más sutil. Y vuelve a la posible repesca de Alex: “Nos va a perjudicar porque va a quedar como un pesado y va a victimizar a Marieta. Aunque nos caiga mejor Alex, lo mejor que nos puede pasar es que se quede Manuel”.

Toca ahora repaso a Alex en sus primeras horas en la casa: “Lo que no es normal es que en tu primera noche ya estés acostado (eran sobre las cinco menos veinte y Alex llevaba un rato largo en la cama). Viene comido de la calle y ha pedido dos huevos. Se ha pelado una naranja. Que hemos perdido dos pruebas y estamos sin comida. Y te pones a decir que quieres salir nominado con Marieta. Pero si todavía no te han repescado, qué narices haces”. “Le van a dar una cura de humildad”, apunta Óscar. Añado yo que ha recuperado sus monólogos solitarios en el dormitorio (la suite, de momento) y eso hacía gracia con Laura Bozo, nada más.

“Si pudiera, me cargaría al señor Ghita y a la señora Romina de un plumazo”

Sigue Frigenti: “Tampoco queda tanto tiempo, que queda la mitad. Si la primera mitad lo hemos fenomenal, pero la segunda mitad se empieza a torcer vamos a salir uno detrás de otro. Si pudiera, me cargaría al señor Ghita y a la señora Romina de un plumazo. Ahora mismo, como mejor podríamos jugar nosotros (Miguel, Óscar y Maica) es solos”. Insisto en que la idea de dejar en la estacada a Romina me parece más perjudicial para el grupo que la impulsividad de esta y sus errores. Lo de Alex es otra cosa porque ya digo que se unió a ellos muy al final, poco antes de ser expulsado. Romina ha jugado un poco a no pertenecer a ningún grupo, pero ya hace tiempo que dejó esa tontería, que nunca es verdad.

Sin que Romina Malaspina supiera lo comentado por Miguel Frigenti y Óscar Landa se pasó buena parte del día de ayer acercando posturas con Manuel Cortés y José María Almoguera, uno tras otro. Creo que se ha dado cuenta de que debe dejar de cometer determinados errores, y aunque el tono de sus conversaciones era amigable no vi que recogiera cable en nada salvo en sus formas. Me alegro de que Romina Malaspina no dé su brazo a torcer y siga rechazando que la quieran poner de mujer superficial que solo sabe maquillarse. También vi ayer a Frigenti repensándose lo que dejar a Romina en la estacada.

De momento, Miguel no le ha contado a Romina nada de lo que habló con Óscar la madrugada anterior. Era una conversación entre los dos, no trasladable a nadie más. Sin embargo, a Alex Ghita si le dijo que prefería a Manuel Cortés como repescado y por qué. Aunque dejaba claro que no le daría la espalda: “No tengo nada personal en contra de ti. Pero en el concurso me viene mejor Manuel. Obviamente, te voy a tender la mano, no le voy a hacer la convivencia difícil a nadie”. Luego decía sobre Romina: “Romina mola. Puede ser nuestra perdición, pero me divierto”. Lo cual podría ser una declaración de intenciones y la rectificación sobre lo dicho de jugar solo con Óscar y Maica.

La diferencia entre Alex Ghita y Manuel Cortés es que este último ha llevado consignas a la casa que han obrado un cambio respecto a lo visto últimamente. También observo el claro objetivo de provocar a un compañero. Ese cambio se apreció especialmente anoche cuando el grupo de Marieta y compañía lo daban todo en la fiesta mientras que las últimas semanas dejaban solos al grupo y desaparecían a hora temprana. Está claro que les ha aleccionado sobre un cambio de actitud y se les ve ahora más activos. En cuanto a su objetivo, veo claro que pretenden provocar a Óscar Landa. Lo intentan todo el rato y, de momento, no les está saliendo. Pero evitaría poner la mano en el fuego defendiendo que no vaya a terminar explotando. Es una estrategia tan lícita como despreciable.

