No es casual el nombre de la telenovela que están haciendo para la prueba semanal. ‘Amor a bordo’ no solo describe lo que parece estar pasando entre Adara y Gianmarco. La casa entera parece estar pasando por una Navidad adelantada. Me refiero a esa época en la que nuestros sentimientos y deseos hacia los demás se endulzan. Debe ser por los turrones, y aunque es mejor esto que nada aunque siempre me he preguntado por qué tanta bondad solamente en esa época del año y no durante los 365 días. Ayer Antonio David convenció a Gianmarco de que en la gala de la noche anterior estaba nervioso y no pensó bien lo que decía. Además, Hugo y Gianmarco se amigaron un poco, e incluso Alba le pidió perdón por todo a Gianmarco. Pero no en todo este panorama idílico estaba Gianmarco de por medio, también vi a Hugo hablando con Mila y ninguno de los dos se mostraba desagradable. ¿Qué está pasando?

De forma transitoria me ha parecido que todos estuvieran un poco en el país de la piruleta rodeados de arcoíris de colores, con delicados unicornios correteando alegremente a su alrededor. Este panorama idílico lo remataba que Adara estaba pasando mucho más tiempo cerca de Hugo que de Gianmarco. No hay chuches en el mundo que puedan pagar una pausa en la carpeta del momento. Me hicieron muy feliz con esto. Tan imbuido estoy en este espíritu Mr. Wonderful que hoy quiero escribir la carta a Papa Noel para pedir mis particulares regalos navideños a los concursantes que aún siguen en la casa. Ya es Navidad en la casa de Guadalix, amigos.

Antes de cumplir lo anunciado sigamos disfrutando del recuerdo de ese especial día que fue ayer. Un día que habría sido perfecto si hubiera terminado con el esperado beso de la parejita. No puedo asegurarlo, pero diría que no llegó a producirse, o al menos no pudimos verlo. Sí que hubo sospechosos movimientos bajo el edredón una vez se había apagado la luz del dormitorio. Adara no cumplió su plan de cambiarse de cama y ahí estuvieron los dos, hablando cada vez menos y acercándose cada vez más. En lugar de juntar sus bocas decidieron unirse por las manos. Ya decía Pierre Louÿs en ‘Las canciones de Bilitis’ que “las manos se unen mejor que las bocas y nada en el mundo iguala su pasión”. Las manos luego se debieron separar y fueron por libre. Solo el edredón es testigo de esto.

Una faena que no se decidieran a darse mejor despedida. No tanto porque se la merezcan ellos como porque lo merecemos nosotros. A altas horas de la madrugada, después de una insípida fiesta del arte donde el horror pasó delante de nuestros ojos en forma de retrato que unos hicieron de otros, hubiera sido oportuno tener el premio de un simple beso. No pedimos más. Este gato no es carpetero, salvo cuando todo le conduce a ello. Y anoche era el momento de serlo. Era posiblemente su última noche de Gianmarco y Adara. No puede ser que no desearan dar un paso más allá por si hoy ya no pueden estar juntos.

La sobredosis de edulcorante del día vino acompañada de su correspondiente dosis de lloros. Lloró tanto Adara que Gianmarco se terminó mosqueando porque no estaba a su lado y era porque le daba vergüenza que la viera así. Lloraron juntos Gianmarco y Antonio David, aunque no sabría bien decir por qué. Me costó entender lo que decían entre sollozos, aunque creo que era una forma de celebrar que el italiano había dejado atrás los resquemores del día anterior hacia su amigo. También lloró Estela durante los posicionamientos, llegando a reconocer que ha estado a punto de abandonar el concurso. Se fue creciendo y en pleno éxtasis de la exageración afirmó que prefería ver a cualquiera en la tesitura de Gianmarco (o sea, a punto de ser expulsado), incluyendo ella misma. Le faltó proponer que hicieran un pacto de sangre y abrirse las venas en directo.

Ya he contado que Hugo y Mila no han sido ajenos a esta Navidad adelantada que vivieron ayer de forma transitoria. No duró todo el día en su caso porque Mila terminaba diciendo que Gianmarco debía estar encantado porque no a todos los expulsados se les ha hecho una despedida tan buena. “Con algunos lo hemos celebrado, y volveremos a hacerlo”, añadía Mila. A escasos metros, sentado a la mesa del comedor como ella, estaba Hugo, que pilló la indirecta bien rápido. Solo con él han podido celebrar la expulsión y tienen la esperanza, diría incluso convicción, de que van a volver a hacerlo pronto. Hugo se engoriló un poco mientras Mila le miraba fijamente sin soltar palabra. Supongo que con su silencio quiso corregir el borrón que acababa de echar sobre un día de felicidad y buenos propósitos como el de ayer.

Si yo fuera Gianmarco estaría más que mosqueado porque todos me traten como un muerto virtual en vida. Hasta el detalle de que el ‘súper’ le diera anoche su ukelele parece ser un mal presagio para él. Por un lado me alegro de que el instrumento estuviera desafinado porque no sé si lo hubiera podido aguantar, aunque al menos una cancioncita hubiera estado bien que tocase. Ayer olía a despedida en la casa de Guadalix, y casi nadie pensó que podría irse Alba. Como al final suene la flauta y a la tercera se vaya ella igual se arrepienten de lo de ayer. No obstante, Mila, Estela y Noemí se posicionaron contra Gianmarco. Es el núcleo duro de los que están bajo las órdenes de la abeja reina.

Mila desarrolló su explicación sobre porqué prefería la expulsión de Gianmarco con buenas palabras hacia él. “Me coloco detrás de Gianmarco sin ningún motivo porque es un estupendo compañero que ha hecho la convivencia muy fácil a todos aquí en la casa”, decía Mila. Por llevar la contraria a Hugo, que aunque se había posicionado en contra de Alba dijo de Gianmarco que había dado bandazos durante el concurso, Mila decía con contundencia: “No creo que haya ido dando bandazos”. Es la misma Mila que decía detestar a Gianmarco hace dos o tres galas. La que le llamaba veleta y aseguraba que era lo peor que había en esa casa (no estaba ya Hugo, es evidente).

Contra Alba se posicionaron Adara, Hugo, Joao y Antonio David. Con este último está viviendo Alba el peor de los momentos. “Sé que no va a ser posible arreglar el problema que tuvimos el último día en la gala”, dijo Antonio David. Adara puede ser la más reacia a dejarse llevar por días cuquis y habló con la claridad acostumbrada. A Hugo sí le debió afectar algo porque dijo: “No quiero que se vaya ninguno de los dos”. Y Joao en su línea de siempre: “Gianmarco es mi niño y ella es una amiguita de mi niño a la que también quiero. Pero cuando uno se va a su casa se lleva a su niño y a las amiguitas no”. Joao tiene la habilidad de hacer sonreír a veces a todos. Y no siempre se están riendo de él.

Dije antes que merecíamos el beso de Adara y Gianmarco. No hubiera suplido la falta de explicaciones a la audiencia por parte de ambos, pero al menos gestualmente hubieran ayudado a que olvidáramos eso tan ridículo de “solo somos amigos”. Estoy seguro de que una vez estén fuera seguirán manteniendo esa mentira, lo cual no les podré perdonar. Adara no nos ha dado el beso, pero al menos nos da el contenido que merecemos en otras ocasiones. Por eso pienso que esta historia de la carpeta la perjudica tanto. En lo demás sigue siendo la concursante que no se calla, capaz de rematar a su oponente con argumentos, como la hemos visto hacer con Antonio David.

Como si fuera importante para él, Antonio David le hacía esta rebuscada pregunta a Adara: “La semana que viene voy a estar nominado. Entonces, cuando esté ahí y el público me salve, ¿cuál va a ser tu cara? ¿la misma que cuando me salvó Mila?”. Supongo que buscaba tener un vídeo para esta noche, porque de otro modo no entiendo ese repentino interés por conocer con antelación las reacciones de Adara. Lo que sí queda claro es su gran confianza en salvarse. Da por sentado que el público la va a salvar. Después de haber escuchado los abucheos desde el plató eso es tener más moral que el Alcoyano.

Contestaba Adara: “A lo mejor no te has enterado todavía de que lo importante aquí es que te quiera el público. […] Estoy loca, pero loca, de saber lo que opina la gente de ti. […] Eres un cagado. Has estado haciendo la pelota a todo tu grupo haciéndole creer que eras amigo y aquí no eres amigo de nadie. Ni siquiera de Mila, porque estás con ella por interés”. Está claro que Adara se da cuenta de todo. En eso se parece a Hugo, que aunque ha tenido el buen gusto de no decir una palabra a su amiga sobre su relación con Gianmarco ayer dejaba caer que no se fía de él, que es ella la que va a salir más perjudicada y le preguntaba si está más preocupada por lo de dentro o por lo de fuera. Con esto sería suficiente.

Carta a Papa Noel

Para Adara: Unas vacaciones en Roma (como Audrey Hepburn) para que conozca a otros italianos, porque a Gianmarco no creo que le vaya a ver mucho una vez salga de la casa. El maletín de GH VIP todavía lo pido para ella, aunque si no sale hoy Gianmarco puede terminar perdiéndolo irremisiblemente.

Para Hugo: Es mi otro candidato al maletín, pero por si acaso se lo termina arrebatando su amiga Adara pido para él un disco con sus mejores canciones y cinco o seis con las peores. Y unas clases de baile, ¡por lo más sagrado!

Para Alba: Unos cuantos pijamas para que tire los que ha llevado a la casa, que imagino desgastados de tanto planchar la oreja.

Para Gianmarco: Un maracaná de esos, sea lo que sea.

Para Mila: Un patinete para que no se desgaste mucho corriendo detrás de los que la aconsejaron aceptar su participación en este concurso.

Para Joao: Un nuevo trabajo como coach especializado en crecimiento personal, motivación y superación. Cualquier cosa para que no siga con lo de adivino. No dejará de engañar a sus clientes, pero igual les es más útil.

Para Estela: Una cafetera de cápsulas para que se prepare cafés en casa, porque con Kiko no parece que al final vaya a poder quedar.

Para Antonio David: Que le manden todos los vídeos suyos vistos en las galas de GH VIP. Creo que lo podrá recibir incluso por correo electrónico porque no deben ocupar muchos megas.

Para Noemí: Una edición ilustrada del Apocalipsis de San Juan para que cuente las revelaciones como es debido. Y, si acaso, un chip de esos que a ella le gustan, ¿o no era así?

Otro día igual completo mi carta con los ya expulsados, pero hoy ya me ha quedado esto suficientemente largo.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos del duelo que se disputará esta noche eran estos anoche: 62,3 % y 37,7 %. Los vieron en la casa todos excepto los nominados. Igual querían evitar que Gianmarco intentara hacerse el harakiri con el ukelele. Duele solo de pensarlo.

Esta noche tenemos una fiesta, con Jorge Javier al mando. Excuso decir que si ayer hubo drama lo de esta noche puede ser dramático si sale Gianmarco. Por otra parte, esa es mi apuesta. Creo que la audiencia va a sancionar la falta de claridad de la pareja, el que hayan intentado engañarnos todo el rato. Pero más castigo va a recibir el italiano por haber ayudado a que Adara hiciera un daño irreparable a su pareja. No deja de ser injusto porque más ha hecho para ello Joao. Sus insinuaciones sobre el carácter de Hugo Sierra y lo que Adara debía hacer con el hijo de ambos son indignantes haya pasado lo que sea en la pareja. No se pueden decir las cosas así como así. Me parece indignante lo de Joao, pero va a ser Gianmarco quien va a pagar el pato.

