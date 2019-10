Antonio David desenmascarado









Que Antonio David intenta manipular a algunos de sus compañeros lo saben desde hace tiempo en la casa. Gianmarco es desde hace semanas su principal objetivo. La constancia es una de las virtudes del malagueño porque insiste una y otra vez pinchando siempre en hueso. Cuando Adara le ha cantado las verdades del barquero llamándolo manipulador y acusándolo de intentar lavar el cerebro del italiano, Antonio David ha recurrido a la burda estratagema de contratacar alegando que Gianmarco no es tan tonto como para dejarse manipular. Pues claro, por eso sigue sin conseguirlo.

Aprovechando una de las actividades de la prueba, Antonio David quiso poner en un aprieto a Adara, según propia confusión. Una de sus capciosas preguntas venía a plantear si se está aprovechando de sus compañeros más afines para ganar el concurso. Adara lo negó ofendida y Antonio David explicó que tan solo era una pregunta. Pero las preguntas pueden ofender. Si ahora llamo a la puerta de mi vecino y le pregunto de sopetón si es un maltratador, por poner un ejemplo, seguro que no le sienta nada bien. Es solo una pregunta, podría decir yo. Seguramente la última que podría hacer a ese vecino. La discusión de la que hablo se prolongó más de lo aconsejable. Su momento cumbre fue cuando Adara decía: “Eres un falsete”, y Antonio David respondía: “Pues agárramela y vete”. Un nivelón.

Por estas cosas que cuento no hubo gran sorpresa anoche cuando Kiko volvió a la casa con el machete por delante y apuntando a Antonio David. Pero también es cierto que este quedó definitivamente desenmascarado. Debo contar antes que en el Debate se vivió la siguiente etapa de la repesca. El jueves ya comenzó la audiencia el proceso de selección y ayer supimos que los tres más votados han sido Hugo, Kiko y El Cejas. Eran candidatos todos los expulsados por la audiencia y la concursante que fue apartada del concurso por una fruta de temporada. La votación ha vuelto a empezar solo con estos tres candidatos. Mañana se marchará el menos votado y el jueves se quedará solo aquel que volverá a convertirse en concursante de pleno derecho.

Ya se vio anoche los que van para jugar, dar contenido y hacer lo que se espera de ellos, frente a los que van simplemente a estar. En este segundo grupo está El Cejas, ese chico que solo hace gracia a Mila. Digo mejor: Mila dice que es gracioso, otra cosa es que lo piense. Mientras Kiko le metía repetidamente por el costado la punta del machete a Antonio David y Hugo metía los dedos en los ojos con una sonrisa al primero que pasaba por su lado, ¿qué hacía El Cejas? Nada. Lo del machete y los dedos en los ojos es pura retórica. Lo de estos dos es más peligroso que todo eso. Y es lo que les convierte en dos buenos candidatos para la repesca. No puedo decir lo mismo del tercero en discordia.

Digo que Kiko desenmascaró a Antonio David porque en la casa podían tener una idea de lo manipulador que es, o lo intenta, pero igual no imaginaban que fuera tan falso. Kiko está dolido porque celebró su expulsión alegrándose de que se quedase Joao en lugar de él. También por la lectura que hizo sobre su relación con Estela y Adara. Para Antonio David las relaciones de los demás son interesadas. ¿Y las suyas? Algo de eso tendrá su acercamiento a Gianmarco desde el principio, teniendo en cuenta que dice no considerarlo un amigo. De acuerdo en que no hay por qué ir a esa casa a hacer amigos, pero decirlo de forma tan descarnada es un poco desagradable. Habla Miguel Frigenti de la “maldad supina” de Antonio David. Supina o prona, la maldad en Antonio David asoma. ¡Me ha salido un pareado!

Joao también se adelantó a lo de anoche cuando este fin de semana llamaba “criticón” a Antonio David. El pecado no es que critique sino que no lo haga a la cara, eso de lo que tanto presumen algunos y luego lo practican muy pocos. Lo mismo que le reprochó Kiko anoche y no supo dar respuesta. “Me has dado la chapa esta mañana, cuando llevábamos una semana sin hablar”, se quejó Antonio David a Joao. Pero si pasa algo así no debe ser la culpa solo de una parte. Bien podía haber sido él quien hablara. Si Mahoma no va a la montaña…

Al pobre Gianmarco todos le siguen intentando influir, pero se me antoja que es el más listo. Con Antonio David volvió a tener una larga conversación el sábado. Volvió a censurar que se llevase tan bien con Adara y tardó muchísimo en darse cuenta de que Gianmarco le estaba vacilando. Estuvo inmenso el italiano esta vez. Con picardía y mucha retranca, fue dando la vuelta a la conversación hasta dar a entender a Antonio David que no es el tonto que parece creer él. Casi volvió a aparecer de nuevo. Si sigue así lo suyo no va a ser ni siquiera de repente.

Gianmarco había vuelto a discutir con Alba en medio de otra de las minipruebas antes de la nueva encerrona de Antonio David. Alba dice que está en proceso de recuperación. El viernes ya expresó intención de resetear, pero parece que la cosa es lenta. A Alba, igual que a Mila, parece haberle sentado muy bien lo dicho por Jorge Javier el jueves. La próxima vez que esté de bajo de moral quiero que me llame Jorge. Si algún día le va mal en esto de la tele siempre puede dedicarse al coaching. Aunque no se lo han reconocido del todo ninguna de las dos concursantes.

Mila decía: “Me ha metido la bronca, pero yo le perdono”. Pues vaya. Y luego seguía sin asumir nada: “¿Qué es lo que estoy haciendo tan mal? Porque a mí me han traído aquí siendo yo, y no sé en lo que estoy fallando”. Eso está bien, pero no traspasar ciertas líneas rojas. Alba, por su parte, está dolida con Jorge. “No hace falta ser tan cruel diciendo las cosas. Me ha hecho mucho daño”, decía. Pero tras la fiesta del viernes parecía otra. “Esta fiesta me ha encantado. Gracias, ‘súper’”, afirmaba mientras aplaudía agradecida. Ahora todo le parece bien, participa en las fiestas hasta el final (incluso baila delante del espejo, algo que tanto criticó) y es amable con casi todos. Gianmarco sería la excepción, aunque fue acabar la gala del jueves y al menos estaba hablando con él.

Alba es una mujer de extremos, lo cual no es necesariamente malo. En su caso creo que la razón de su extremismo es el enorme ego que tiene, lo cual me hace recordar la historia del rey cansado. Era un rey cansado de su rutina de vinos y mujeres que enterado de la visita de un sabio con sus discípulos pidió ser iniciado. Los discípulos del sabio le advirtieron sobre el rey: “¡Cuidado! Es un hombre que nunca caminó sobre sus pies. Su palacio siempre estuvo cubierto de lujos. No conoce sino vino y mujeres. ¿Ahora quiere ser como nosotros y abrazar la vida ascética? No aguantará”. Pero el sabio replicó: “Por lo que sé, este hombre será más fiel que ustedes. Si abraza la vida ascética no lo abandonará. Está harto de un extremo y ahora quiere pasar al otro. Yo no dudo de él. Este tipo de personas siempre van hacia los extremos”. “No creemos que sea capaz de caminar descalzo por las calles y mendigar comida”, replicaron los discípulos, a lo que el sabio contestó: “Será capaz de soportar mucho más que vosotros”.

En medio de las risas de muchos, el rey se unió al grupo y comenzaron a caminar. Mientras los discípulos caminaban por el sendero, el rey lo hacía sobre los espinos. Si otros se sentaban a la sombra de un árbol, el rey permanecía parado al sol. Los discípulos se alimentaban una vez al día, el rey cada dos días. Pasaron los días y a los ocho meses el rey estaba marchito, esquelético y lleno de llagas. Viendo la situación, el sabio dijo a sus discípulos: “¿Lo veis? El ego siempre elige uno u otro extremo. Jamás puede permanecer en el medio. Era rey de reyes y ahora es monje de los monjes”. El ego siempre elige los extremos.

La prueba de que no era para tanto lo suyo es que Alba pasó de estar sumida casi en una depresión a remontar espectacularmente con tan solo unas palabras de Jorge Javier. No debía ser para tanto. Achaco su cambio de actitud al ego, aunque vista la rápida evolución de su caso cualquiera diría que de seguir así le iban a recortar el caché. No digo que haya sido así, ni mucho menos, pero dado que en su momento expresó su preocupación por eso (y al mismo tiempo la confianza en que no pasaría), parece como si hubiera sentido finalmente la amenaza. También puede ser que esté convencida en que será expulsada este jueves. La semana pasada estaba la cosa entre El Cejas y ella. Tenemos la ocasión de quitarnos a los dos esta semana.

Joao explicaba el otro día la teoría del miedo positivo y el miedo negativo. El miedo positivo es el que te impide subirte a una escalera sin seguro por miedo a caerte. Es prudente. El miedo negativo es el que te impide hacer cosas que deseas, por ejemplo, conducir. Es limitador. Alba tiene miedo a tener que pagar la sanción si abandona. No sé si ese es un miedo positivo a negativo. Y el miedo de Joao es que se vaya Pol y quedarse sin trama. Debería confiar más en él porque aporta al concurso más que muchos. Cuando le acusan de haberse unido a Adara por interés olvidan que lo hizo cuando todavía el grupo mayoritario lo era, y por mucho. No es lo mismo cambiarse en un sentido u otro.

Es cierto lo que dice Mila de que ahora la abeja reina es Adara. Como pasaba en su caso, tampoco Adara es culpable. Si tiene palmeros será problema de estos, no de ella. Insisto en que le diferencia es que los palmeros de Mila buscaban ponerse a la sombra de una poderosa figura televisiva, de alguna manera líder del grupo aplastantemente mayoritario. Los que podemos llamar palmeros de Adara no parece que puedan ser tan interesados. Si acaso Estela, por ser la última en acercarse. La relación entre Estela y Adara se ha basado desde el principio en la desconfianza mutua. Me creo que Estela siente que los abrazos de Adara son a medio gas, pero no es verdad que solo abrace ella. Hemos podido ver a Adara abrazando a Estela mientras se disculpaba por un enfado. Otra cosa es que el abrazo fuera más o menos sincero, pero eso ya es un juicio de intención.

Creo que Adara desconfía de Estela y ve a las mujeres, en general, más como rivales que a los hombres. Las muestras de cariño que en su día mostró a Hugo o ahora a Gianmarco, así como la buena relación que tiene con su expareja Pol, generan suspicacias en quienes no tiene por qué. Sería su pareja, Hugo Sierra, quien podría desconfiar o estar molesto, y no parece ser así. De nuevo surge la comparación, con Estela en este caso. Veo razonable que se interprete como un tonteo lo que Adara tiene con Gianmarco. Pero eso no tiene nada que ver con aquella Estela frotándose las manos pensando en los platós que estarían haciendo fuera Diego Matamoros y Sofía Suescun. La comparación ofende por ser un puro disparate.

En cuanto a Gianmarco, algunos sensacionalismos nos han hecho mucho daño. Que Nuria lo llamara catacaldos ha terminado yendo demasiado lejos. Algunos incluso creen que intentó algo con Anabel. Incluso se ha terminado dando por buena una interpretación torticera del gesto que esta hizo con su alianza y era referido a que Estela es una mujer casada y no a ella. Ahí sí que pudo patinar el italiano. Gianmarco confiesa que no abraza más a Adara por no dar lugar a malentendidos. Por su parte, Adara está preocupada por cómo se pueda estar viendo el tema. Joao la tranquilizaba de nuevo: “Si yo viera que algo se puede malinterpretar te lo diría, como hice con Estela”. Ahí está. De nuevo acertado el maestro.

Corea central

Diálogo para recordar ahora que Kiko está de nuevo en la casa. Adara: “Ay, tía, cada día te entiendo más con lo de Kiko”. Estela: “Bueno, ya lo he superado”. Adara: “Me refiero a lo de que se fuera. Es que últimamente necesito mucho contacto”. ¿Superado? ¿Seguro?

Curioso que a Pol le pidieran que no sacase temas polémicos mientras comen y Estela se enfade con Adara por lo mismo, mientras que cuando es Antonio David quien lo hace nadie abre la boca.

Buen consejo de Adara a Pol: “Permítete estar mal”. Chapeau.

El jueves entró a la casa el astronauta de la publicidad de mitele PLUS y se han pasado el fin de semana haciendo conjeturas sobre quién iba bajo ese aparatoso disfraz. Joao piensa que puede ser el de fuera, o sea, “el otro”. Estela cree que era Diego Matamoros. La risión.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 50,5 %, 48,2 % y 1,3 %. Todos apostaron a que el pequeñísimo porcentaje es de Gianmarco.

No superaron la prueba. 17 pruebas realizadas de las 20 exigidas. Tuvieron la última oportunidad en esa especie de pista americana para la que se han estado preparando. Los cascabeles del túnel tipo ‘La trampa’ sonaron demasiado y solo lo completó correctamente Estela. Mila ni lo intentó, supongo que con alguna excusa justificada. Eso sí, a la compra de 1 euro por persona y día le añadirá el programa un suplemento teniendo en cuenta que hay 3 habitantes más esta semana.

Esos habitantes extra van a darnos unos días para no perdérselos. Dos de ellos, vamos. Aún tenemos edición, amigos.

