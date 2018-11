Asraf y Suso hicieron un pacto de no agresión antes de entrar en la casa

El Gato Encerrado

Asraf y Suso se conocían antes de coincidir en la casa de GH VIP. La corta trayectoria televisiva de este falso VIP llamado Asraf empezó en el programa First dates y luego como pretendiente de Sofía Suescun en Mujeres y hombres y viceversa. Ahí tenemos la conexión entre Asraf y Suso. Anoche, en el Límite 48 horas, Aurah revelaba que Asraf antes de empezar el concurso se había puesto en contacto con Suso para pedirle asesoramiento, dada la experiencia de este en realities. Pero la cosa no se quedó ahí.

Asraf en Mujeres y hombres y viceversa se cambió el nombre por Ash, igual que en su currículo ha cambiado el título de Mister Universo Mundial por el de Mister Universo a secas. El que ganó es un certamen de cuarta, organizado por un empresario peruano y que nada tiene que ver con ese otro más reconocido, aunque copie de forma descarada su nombre. En su vídeo de presentación, Asraf decía que había ganado Mister Universo, teniendo cuidado de olvidar oportunamente parte del nombre de su título real.

Ayer en redes sociales se viralizó esta nueva farsa de Asraf, con el vídeo del certamen donde se puede comprobar que no le faltaba razón a Ángel Garó cuando se burlaba del premio de este concursante. Viendo a algunos de sus rivales en tan insignificante concurso de belleza cobra mucho más sentido esa burla. También en el programa Cazamariposas se hicieron eco de este hecho. No fue ayer el día de Asraf, porque a esto se unió la información que de forma nada inocente daba Aurah por la noche en el programa. El contacto de Asraf con Suso previo al comienzo del concurso no se saldó solo con unos consejos, sino que de ahí surgió un pacto mutuo de no agresión.

Asraf y Suso pactaron no nominarse nunca y apoyarse mutuamente. De manera que ambos iniciaron el concurso con una ventaja importante. Esto explica que Suso no haya sido nominado nunca. Asraf sí lo ha estado y en su caso podemos pensar que además le ha ayudado haber conseguido la inmunidad más de una vez. Suso también conocía a Aurah por el mismo programa que a Asraf, incluso habían tenido una relación. No sería descartable, aunque esto lo desconozco, que hubiera llegado con ella a un pacto semejante al de Asraf. De esta forma, habría partido con dos aliados que nunca lo nominarían.

Ahora se explican mejor algunas cosas. Anoche Suso decía que le aburría el repetido enfrentamiento entre Miriam y Mónica, concursantes que ya eran enemigas antes del concurso. Pero a muchos nos aburre todavía más un concursante que en lugar de someterse a la libre decisión de sus compañeros de encierro a la hora de nominar prefiere asegurarse previamente que no recibirá votos de algunos de ellos. En realidad, me aburre Suso por muchas más cosas, aparte de sus maniobras para no ser nominado.

Anoche la audiencia hizo la selección de los protagonistas del musical Grease en la prueba semanal que comenzará hoy. Tony como Danny Zuko (el prota) y Miriam como Sandy Olsson (la prota) fueron los elegidos. Hubiera preferido ver a Miriam en el papel de John Travolta, lo cual ella también deseaba. Su partenaire perfecto hubiera sido el Koala convertido en Olivia Newton-John. Aparte de haber sido un casting divertido lo cierto es que el único dotado para cantar es el Koala. Él hubiera sido quien podía haber protestado con razón por la decisión popular. Sin embargo, fue Suso el ofendido.

Como casi siempre que la audiencia decide y no cuenta con él, lo cual ha sido en la totalidad de las ocasiones, Suso arremete contra todos de forma muy desagradable. Ayer prometía que no le vamos a ver la cara en toda la semana porque solo enseñará el culo, “que me lo voy a depilar ahora mismo”, añadía. Aunque Miriam le pedía que no faltara a la audiencia, Suso siguió despotricando. La mayor demostración de un perdedor es no saber afrontar la realidad. Un ganador sabe que el infortunio es el mejor de los maestros. Un perdedor se siente víctima de la adversidad.

Miriam y el Koala criticaban a Suso anoche por ser poco colaborador, lo cual es una minucia al lado de estas otras cosas que estoy comentando. Me refiero a su incapacidad para aceptar de buen grado la decisión de la audiencia y su peculiar forma de asegurarse con maniobras previas y ajenas al concurso su permanencia en el mismo formando una pequeña guardia pretoriana a su alrededor. Ciertamente hay que tener un rostro muy duro para defenderse como lo hizo presumiendo de haber hecho su tarea esta semana, cuando él mismo se ha pasado más de dos meses presumiendo de no dar ni golpe. ¿Qué será lo próximo? ¿Decir que es feminista?

Yerran el tiro al destacar de Suso que trabaje poco, porque eso nunca nos ha importado mucho. De acuerdo que alguien poco colaborador está diciendo muchas cosas de sí mismo, no tanto por limpiar poco como por no implicarse en cosas imprescindibles para una buena convivencia. Pero muchos ilustres ganadores de este concurso han sido más bien vagos y han aportado poco a la comunidad en cuanto a las labores del hogar. Tiene razón Mónica cuando dice que ella no ha ido allí a limpiar. Es más de soplar, como ya sabemos. Se pueden hacer otros muchos reproches a Suso aparte de su pereza, que duerma hasta tarde y no dé ni golpe.

Si Suso estaba una vez más ofendido porque la audiencia nunca cuenta con él, Mónica concluía al finalizar el programa nocturno: “Esto ya sabemos cómo va a terminar”. Ella también tenía más razones para estar enfadada porque la realidad es que lo hizo mucho mejor que Miriam. Eso sí, no fue capaz de entender que no se trataba de un casting al uso. La audiencia decide con sus propios criterios, que no son profesionales. Si queremos ver un musical vamos al teatro o buscamos la mítica película de finales de los años 70. En este programa buscamos otra cosa.

Por encima de otras consideraciones, la audiencia siempre ha priorizado en esta edición premiar a Miriam como una especie de desagravio, compensando muchas otras adversidades que ha vivido esta concursante. Si es una burla que Suso intente negar que curra entre poco y nada, también lo parece que Asraf acuse a Miriam de ponerse toda la casa en contra. ¡Menuda manera de darle la vuelta a la tortilla! O que Mónica afirme: “Todos hemos tenido mucha prudencia en referirnos a Miriam”. Debe considerar prudente sugerir un pasado oscuro amenazando con contar a lo que se dedicaba en Perú. En su obsesión por Miriam y Carlos Lozano, volvía Mónica a repetir la murga esa que una copia al otro. Si nos basamos en frases sueltas, todos copian.

Anoche Miriam volvía a repetir la famosa frase de Lozano, antes pronunciada en esa casa por Iván Madrazo (GH 10), pero con alguna variedad. Decía así: “Si sale ese monstruo es porque posiblemente lo tienes”. Y Mónica hablaba así sobre su némesis en el concurso: “Este programa se llama ‘Gran Hermano’, y ella no ha sido una gran hermana”. Adivinen quién dijo esto mismo en esa casa. Efectivamente, Carlos Lozano argumentó que Laura Matamoros no había sido una gran hermana y por eso no debía ganar. Pero lo hizo. La memoria es subversiva, definitivamente.

Unos cuantos apuntes más. Hubo nueva ronda de alegatos y posicionamientos. Los seguidores de Miriam, inquietos siempre, veían con recelo que a ella la defendiesen Isa Pantoja y Omar, pero esto tuvo un efecto interesante en la casa. Varios concursantes comentaron su sorpresa. “Algo ha debido ver fuera Omar”, decía Tony. Igual es lo mismo que está viendo el resto de la gente. ¿Todavía no se han dado cuenta de este pequeño detalle? Aparte de esto, no estuvo nada mal Isa. Lo mismo se puede decir de ‘piquito de oro’ Verdeliss. Y, lo siento, pero si de Makoke dependiera Tony no se salvaría. No agotó ni siquiera la mitad de sus 45 segundos. Poco tenía que decir, por lo visto.

Significativo me pareció ver a Mónica tapando su cabeza para no ser testigo de esa especie de baile chuminero que se estaba marcando una Miriam anoche desatada. Se le había subido la “ribilurrina”, o como se diga, después de saberse salvada una semana más y elegida por la audiencia para ser protagonista en la prueba semanal. Mónica no entiende nada porque ella se considera superior. El principal problema de esta concursante es el infundado altísimo concepto que tiene de sí misma, lo cual no la permite mejorar. Un ganador dice: “Soy bueno, pero voy a ser mejor”. Un perdedor dice: “No soy tan malo como mucha otra gente”.

Aparte de estar a punto anoche de volver a escuchar a Laura Matamoros contar que comía arroz blanco en Navidad, como su gran drama vital, lo más importante fue que Makoke por una vez se olvidara de contar que el Koala se metió con sus orejas. Craso error. Aunque más llamativo me resultó que no pidiera argumentos cuando la hija de su expareja afirmó que su madrastra les había dado mala vida a ella y a sus hermanos durante años. Igual en este caso prefirió evitar pedir ejemplos, no fuera a ser que Laura los diera.

Mañana serán las últimas nominaciones. Ignoro si habrá inmunidad y el privilegio correspondiente, pero en tal caso sería providencial que fuese para Miriam porque así tendríamos posiblemente nominados a Suso y Asraf. Creo que es la mejor opción para asegurar que Mónica no es expulsada. Querer ver en la final a Mónica tiene un componente de justicia porque ha sido una gran concursante. Y también algo de crueldad por el placer de verla quedando tercera, teniendo que presenciar la celebración de Miriam ganadora.

El gato responde

Recibí el otro día una mención en Twitter con este texto:

“VERGONZOSO lo de esta @hoyosmoni en @ghoficial... aquí no se salva nadie... ¿Y @telecincoes contratando a gente mentirosa? ¡Asco de @PSOE! #elgatoencerrado @DVDCano”

Aparte de mencionarme a mí también lo hacía a otra decena de cuentas. He preferido omitir las que no están en el propio texto que reproduzco. Lo que más me llama la atención es que además de hablar sobre Mónica Hoyos, el programa y el canal que lo emite, también se refiera al partido que gobierna este país. Es como aquello de los italianos echando la culpa al gobierno de la climatología: “Piove, porco governo”. Si algo sale mal en Gran Hermano la culpa es del gobierno. No hay más.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche al terminar el programa: 72,2 % y 27,8 %.

Debería recuperar la costumbre de ir guardando en este moleskine mío las mejores frases escuchadas en la casa, que en esta edición son casi todas de Miriam. Para ir corrigiendo un poco mi error de no haberlo hecho, voy a recoger hoy un puñado de frases pronunciadas por la ‘princesa inca’ los últimos días.

De Mónica decía esto hace poco: “Querías ser coliflor y te quedaste en ‘coli’”. Del tipo alimenticio la del conejo cabezón no tiene rival. “Quiero un conejo. Y que sea cabezón. Mi conejo es importante”, decía Miriam y a mí se me salía el café por la nariz de la risa.

También sobre Mónica: “Hashtag #ElPeriodicoDeAyer”.

Esta es de anoche mismo, cuando Miriam se refería de esta forma al correveidile Asraf: “Asraf, te iba a regalar una bicicleta para que llegaras antes a entregar tus envíos, pero no me alcanzaba el presupuesto”. Magistral.

Y mi preferida es también de anoche y dice así: “Yo cuando me miro al espejo me empodero”. Le daría un ole a su conejo cabezón si no fuera porque se entendería mal. Aunque ya lo he dicho.

