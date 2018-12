El Gato Encerrado

Asraf: disparó contra (casi) todos, incluso a su pie











telecinco.es

Hoy toca daguerrotipo de Asraf, el concursante que se ha colado entre los finalistas, pero es muy probable que no llegue hasta la final. Antes de eso voy con algo del día de ayer. Comenzó la campaña electoral en la casa de Guadalix, donde el tiempo cada vez pasa más despacio. El final de una edición siempre tiene algo de agónico. Posiblemente más en esta ocasión puesto que van varias veces que han cambiado su perspectiva sobre cuando será la final. El día que salió Tony y se conoció que Suso y Asraf eran los primeros finalistas estaban convencidos de que les quedaba solo una semana. Cuando el martes pasado les dieron la prueba ya supieron que al menos estarían hasta el domingo, con lo que imaginaron que igual ese día sería la final. Ahora piensan que será este jueves, o quizá el domingo, o vaya usted a saber.

Supongo que esta semana no tendrán prueba porque tienen que dedicarse a sus campañas. Anoche empezaron a escribir sus discursos tras la tradicional pegada de carteles. Hubo también posicionamientos y contra-alegatos. Cada finalista señaló el compañero que no merece ganar. Curiosamente, todos fueron nombrados. No merece ganar Asraf, según Miriam; Miriam, según Asraf; el Koala, según Suso, y Suso, según el Koala. Como se suele decir con la lotería de Navidad, estuvo la cosa muy repartida. De entre las explicaciones que dieron me quedo con la de Miriam, porque ella es de al pan, pan, y al vino, vino.

Me dio la impresión de que Miriam lo llevaba pensado, o puede que lo tenga tan claro y haya pensado tanto en ello que por eso las palabras salieron de su boca como una ametralladora bien engrasada y certera. Miriam piensa que Asraf no se merece ganar porque: “Independientemente de las cualidades que tenga como un todoterreno (forma en que muchas veces lo he definido porque me parece que tiene muchas virtudes como ser humano), tiene a la vez esa falsedad y esa hipocresía que lo ha caracterizado. Llevando y trayendo, no ha forjado lazos importantes dentro de la casa, creo yo. Ha terminado perdiendo amistades y eso no me parece ningún mérito en Gran Hermano”.

Hay en este discurso de Miriam algún hallazgo. Por ejemplo, cuando habla de que este concursante no ha establecido lazos importantes. No se limita esta concursante a repetir lugares comunes o cosas ya escuchadas infinidad de veces, y eso es muy de agradecer. El caso de Asraf es todo lo contrario al echar mano de todo lo que llevamos escuchando estos meses de Miriam, con mayor o menor justificación y acierto.

Dijo Asraf lo siguiente: “No he visto a Miriam una Gran Hermano. Es una provocadora. Está todo el rato provocando discusiones y cantando canciones para provocar. No ha dejado tener una convivencia buena. Ha mantenido una tensión en la casa que, para mí, no ha favorecido nada a la convivencia. Y… bueno… para mí, yo creo que… es puro teatro. Pero bueno. Cada uno es su opinión y la mía es esta”. El discurso de Asraf está peor construido y prácticamente se basa tan solo en dos ideas: es una provocadora que ha dificultado la convivencia. Poca riqueza de argumentos, estirados para parecer que decía algo con más enjundia. Aparte de cargar sobre Miriam una culpa que, cuando menos, debería recaer en ella tanto como en Mónica. Eso siendo generosos y obviando que Miriam se enfrentó a una casa prácticamente entera en su contra.

Suso dijo esto sobre el Koala: “Me parece que no es un justo ganador el señor Koala. No me ha gustado la filosofía que ha tenido en todo el concurso. No me ha gustado la manera que ha incentivado las discusiones, siempre lo ha hecho espalda y no de frente. Creo que ha sido muy frívolo en algunos temas, y por eso no me parece un justo ganador el señor Koala. Porque no lo he visto venir en muchas ocasiones”.

Lo de “señor Koala” supongo que es por poner distancia, aunque no deja de parecerme ridículo. En cuanto al fondo, es falso que el Koala no haya dicho las cosas a las claras. Me vuelvo a remitir a la segunda gala, donde dejaba claro que él no odia por encargo y por eso tenía una buena relación con Miriam. El Koala cerraba la ronda de posicionamientos y se iba por las ramas dando una explicación enrevesada que bien hubiera podido resumir diciendo lo siguiente: no merece ganar Suso por vago.

En lugar de optar por la concreción, el Koala se extendía así: “Por mi criterio y mi forma de ver el concurso desde el 13 de septiembre. A la hora de currar y hacer las labores creo que Suso ha patinado bastante, no estando a la altura de sus compañeros y dejando pasar los días sin hacer las tareas de la casa. Es una cosa tan importante, y desde el minuto uno, no estas dos últimas semanas. Basándome en mis valores, considerando el esfuerzo físico, la convivencia y lo que tiene que ser un reality”. Y punto pelota.

Daguerrotipo de Asraf

Asraf fabuló con la posibilidad de estar siendo el protagonista de esta edición y hubo un momento que llegó a creerlo de verdad. No en vano ese había sido su propósito y me atrevo a decir que por eso se acercó a Isa Pantoja. Cuando digo que se acercó no me refiero a tener una buena relación, sino a acercarse de verdad, y con el edredón por encima de ellos. Dos escenas de esas fueron suficientes. Omar primero visitó la casa y luego entró para quedarse, aunque entonces ya no iba a estar Isa, que había sido expulsada esa misma noche. La fugaz historia de Asraf con Isa le hizo creer lo que no es.

Después de Isa apuntó a Techi, contando a toda la casa la escena de la ducha. Es posible que en las dos ocasiones exagerara, aunque creo que en lo principal contó la verdad. Que hubo besos y caricias con Isa lo escuchamos todos. Casi lo llegamos a ver. Y las imágenes mostraron que Techi se había metido en la ducha en un juego peligroso. ¿Mintió Asraf? No. ¿Demostró caballerosidad contando ambas cosas? Tampoco. El respeto a la verdad está por encima de todo, y lo de la caballerosidad me interesa relativamente. Ahora bien, me gusta en estos casos aplicar la prueba de las tres rejas. Y creo que Asraf solo pasa la primera, y a duras penas.

La primera es la reja de la verdad. ¿Era del todo cierto lo contado por Asraf? Probablemente no porque está exagerado a su antojo. La segunda reja es la bondad. ¿Era bueno para alguien? No, más bien todo lo contrario, al menos para Isa. La última reja es la necesidad. ¿Era necesario? La respuesta negativa a esta tercera pregunta tiene como consecuencia la siguiente conclusión: “Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido".

Asraf se ha tomado el concurso como si de una partida de bolos se tratara, decidiendo jugar de forma muy peculiar. Su estrategia se basó en no ir a hacer strike y derribar todos los bolos a la vez sino ir de forma selectiva a derribar algunos de ellos. Fue apuntando objetivos, lo cual es un acierto en principio. Entre otras cosas porque este concurso tiene mucho de eso al tratarse de una exclusión competitiva en la que cada semana va desapareciendo un concursante. Otra cosa es que acertase en su elección. Con Techi eligió un bolo ya caído. Su siguiente objetivo fue Mónica, que casi llega a la final y terminó siendo su principal apoyo en la casa.

De Mónica dijo Asraf que era una “metemierda”. Cuando fue a pedirle explicaciones sobre si la había llamado falsa, como había llegado a sus oídos, él contestó con claridad meridiana: “Falsa no te he llamado, he dicho que eres metemierda, porque lo eres”. Apuntaba Asraf a justiciero, lo cual parecía confirmar su próximo movimiento. Esta vez no era de derribo sino de apoyo porque tras la visita de Carlos Lozano toda la casa consolaba a Mónica excepto tres de sus habitantes, que estaban con Miriam. Por supuesto, uno era el Koala, como siempre. Los otros dos: Omar y Asraf.

Asraf contó entonces que desde la primera semana se había dado cuenta de cómo era Mónica, pero no había dicho nada hasta entonces porque tenía miedo. Miedo, esa era la palabra. Pienso que estaba totalmente justificado teniendo en cuenta lo que había pasado con el Koala, a quien incluso llegaron a echar del dormitorio. Miriam supo describirlo muy bien cuando le dijo: “Te da miedo de ser el justiciero”. El miedo pudo acrecentarse al quedar nominado las dos siguientes semanas. Esto es primordial para explicar su cambio de planes.

Asraf se salvaba de la expulsión frente a Omar y Techi. Más tarde lo haría contra Ángel. No parece que le hiciera falta apoyar a nadie ni ponerse en peligro desempeñando el papel de justiciero. Su particular juego de bolos parecía funcionar porque se iba cargando a sus oponentes fácilmente, salvando los escollos a su camino. No volvió a acercarse a Miriam y al Koala hasta que creyó estar nominado. No era así en realidad porque le había salvado Mónica y en buena medida ya estaba convencido de que esto había sucedido. Esa salvación y dos inmunidades evitaron que quedase nominado en la recta final y le han procurado el poco merecido puesto que tiene ahora mismo. La suerte estuvo de su parte, y también le sirvió su extraña alianza con Mónica, a la que antes había puesto en su punto de mira casi como segundo objetivo.

Los concursantes son casi siempre dueños de su propio destino y el de Asraf pudo ser otro bien distinto al que hemos visto. Distinto y mucho mejor, he de decir. Empezó mal con Isa y Techi, pero pronto pudo arreglarlo al ser el primero que rompía las cadenas con el grupo mayoritario en la casa. Dio el paso más complicado, actuando libremente y sin ataduras al margen de la borregada. Además, lo hizo sabiendo el riesgo que corría. Pero no se pudo desembarazar del miedo, y tal vez por eso fue incapaz de mantener ese rumbo. Nos faltaban por ver todavía unos cuantos volantazos.

Tal vez sin darse cuenta fue cambiando sus alianzas, debatiéndose entre ser justiciero o ejecutor. Su torpeza le fue procurando fama de falso y veleta. Cada vez más personas desconfiaban de él. Solo logró tener al final a su lado a Suso, aliado desde antes de comenzar el concurso, y a Mónica. La pregunta es por qué estos dos aliados. Decía Miriam ayer que Asraf no forjó lazos importantes en la casa, lo cual me parece cierto. Con Suso fue más bien una conveniencia mutua, ignoro hasta qué punto pactada. Insisto en que según algunos lo tenían hablado antes de entrar. Lo de Mónica es otra cosa.

¿Por qué Asraf se acercó a Mónica al final del concurso? En principio parece inexplicable porque para entonces ya se veía que no era favorita entre la audiencia votante. Cada semana se salvaban Miriam o el Koala como los menos votados. Cuando la audiencia decidía algo en la casa siempre era a su favor. Y el ambiente en plató era definitivamente en contra de Mónica. No podían tener más evidencias y, a pesar de ello, Asraf hacía una extraña apuesta de perdedor.

Mi teoría es que Asraf descartó que tuviera opción alguna de cara a la final. Demostró interés por saber esto cuando al encontrar la bola roja preguntó si la audiencia lo veía finalista y Verdeliss respondió que no. Con esa confirmación definitiva, su objetivo en el concurso no debía ser ganar. Y descartado ese objetivo empezaba a pensar en otras cosas. Asraf acudió a Suso antes de empezar el concurso, según contó Aurah. Y al final del concurso se arrimó a Mónica. Creo que con ambos movimientos Asraf estaba pensando en el futuro.

El futuro de Asraf está ahora fuera del concurso. Y debe creer que ahí le puede ser más útil ser amigo de Mónica que de Miriam. No olvidemos que la última expulsada se encargó de convencer a propios y extraños de la diferencia entre su trayectoria profesional y la de Miriam. Da igual si no tuvo en cuenta las distintas edades de ambas, el caso es que ese mensaje ha calado dentro de la casa. Al menos en Asraf, que quiere seguir en el mundo de la televisión. Esto puede parecer poco trascendente, pero representa lo que ha sido su paso por este concurso. Resumiría su perfil de concursante como ambicioso y convenido. Con razón casi todos han (hemos) ido desconfiando de él.

Moleskine del gato

Ayer relaté la conversación en la que Suso ponía distancia con Asraf afirmando que no le trataría más de hermano ni quería tener relación con él, más allá de un trato cordial y educado. Aurah le dijo que Asraf no era su amigo y luego leyó un tuit que le terminó por convencer de que se está equivocando con este concursante. Pues bien, ayer Suso y Asraf volvieron a hablar del tema. Durante esa conversación y el resto del día Suso volvía a llamar “hermano” a Asraf y nada parece indicar que haya cambiado la relación entre los dos. Me parece que a Suso se le va la fuerza por la boca. Tal vez piense que él mismo ha dicho cosas mucho peores de Aurah de las que haya podido decir Asraf.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));











El Gato Encerrado

El Gato Encerrado