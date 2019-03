Candela fuera y María Jesús nominada, noche redonda para Antonio

El Gato Encerrado

La noche salió redonda para Antonio, pero creo que solamente para él. Bueno, también para Kiko y Sofía, que se quedaron en la casa. En el primer caso me alegro por Kiko, pero me parece una pena porque Raquel no merecía la humillación de salir el día que era repescada Sofía. No ha sido una de las protagonistas de esta historia, ni falta que hace. Los secundarios son imprescindibles y Raquel ha demostrado ser un lujo como amiga y confidente. Lo demostró este mismo martes cuando le reprochaba a María Jesús sus palabras hacia Antonio de esta manera: “Pienso que te has pasado. Pero por el bien de muchas mujeres que han pasado por esto. ¿Cómo comprendes que Antonio te va a pegar ahí en el baño? La frase ‘este señor es capaz de todo’ yo creo que ha sobrado”. Esto es lo que hace una amiga de verdad.

La salida de Raquel beneficia a Antonio porque se queda Kiko, su salvador una vez más anoche. Kiko no tiene una flor en salva sea la parte, sino el jardín botánico entero, y no me refiero al de la casa. En mi pantalla salen más las plantas que Juan Miguel. Kiko ha sido jefe de la casa; por tanto, inmune; por tanto, poseedor del poder del intercambio, casi tantas veces como ha sugerido que igual le hace una visita su madre o ha contado el chiste malo de la porra y el Mosso d´Esquadra. Es el concursante que mejor mide los tiempos para saber cuándo tiene que contar determinada cosa.

Escuchar a Kiko repetir tantas veces (de nuevo anoche) que el relato sobre sus adicciones le “salió espontáneamente” parece un poco excusatio non petita, accusatio manifesta. Nada que reprochar si Kiko es calculador y sabe jugar bien sus bazas. Cuando dice que le gustaría tener la visita de un familiar está poniendo los dientes largos a sus seguidores y a los pantojistas, si es que existen. La idea de una visita de Anabel mejora algo si se piensa que puede ir Isa, y se convierte en una perita en dulce soñando que vaya la matriarca Isabel. ¿Y por qué no Agustín? No digo que se salvase anoche por esto, pero todo ayuda.

También beneficia a Antonio que no se quedase repescada Candela. Más que nada porque seguiría haciendo el ridículo de forma clamorosa en momentos como el del cuarto de baño a altas horas de la madrugada, poniendo la guinda a la fiesta del miércoles. Ese vídeo debe guardarse en lugar prominente y cuando una gala flojee que lo vuelvan a poner. Uno de los momentos cumbre de la historia de este programa. Antonio comienza escenificando la manera que Candela abre la puerta del retrete estando él dentro, con gran suavidad. Luego dice que abrió la puerta con un puntapié. Y termina asegurando que tiró la puerta abajo. Le faltó sugerir que hizo una voladura con cartuchos de dinamita.

Antonio es un peligro para sí mismo, aunque a la vez esté siendo generoso con el programa y su audiencia al dar momentos inolvidables como el del miércoles. Llora desconsolado mientras pide un abrazo a Candela y esta se lo da. Después saca la conclusión de que pueden volver a tener una relación porque le ha apretado mucho en el abrazo. Confesó entonces: “Lo quiero todo de ti”. Aunque todos sabemos que va a ser lo que cantaba Cecilia (y Amaral): Nada de nada. “Nada de ti, nada de mí. Una brisa sin aire soy yo, nada de nadie”. Pues eso. Sin Candela el peligro que corre Antonio es martirizar a María Jesús, convirtiéndola de nuevo en víctima. Se lo repetía Alejandro anoche una y otra vez: “Olvídate de ella y no la hagas víctima”. El camaleonismo de esta concursante puede permitirle volver a hacer el viaje inverso, de villana otra vez a víctima.

Lo tercero que le salió bien a Antonio anoche es que quedase nominada María Jesús y no él. Bueno, él también quedó, pero lo salvó su medio primo Kiko, el del invernadero en el trasero. Aparte del justificado pesimismo de su amigo Alejandro, Antonio parece convencido de que se irá María Jesús. Además, anoche escuchó aplausos para él y abucheos para ella, lo cual le hizo crecerse. Subidito del verbo subir, que dijo Marta Peñate (GH 16) nominando a otra concursante. Si es María Jesús la próxima expulsada veremos a Antonio exultante y eso tampoco es algo apetecible. Merecemos cosas mejores, aunque como audiencia hemos fallado esta semana.

Después de hacer salir a Fede el primero de la edición y volver a sacarlo en primer lugar durante el proceso de repesca, estaba convencido de que habíamos aprendido a votar protegiendo el espectáculo. El hecho de que la audiencia de las versiones con famosos seguramente tenga una edad media algo superior me hacía pensar que esto sería así siempre. Anoche dejamos a Kiko, lo cual es explicable, aunque Raquel merecía seguir más tiempo. Pero la pifiamos repescando a Sofía. Dejar escapar a Candela, convencida del testimonio de su Ambrosia, hubiera sido mejor para todos.

En plató se enteró Candela de su posible confusión entre Apolonia y Ambrosia, aunque ella sigue erre que erre, como Paco Martínez Soria. Lo cierto es que entre las personas a las que sigue Antonio en Instagram hay una Ambrosia, de apellido Ciruelo, que es un buen remate del chiste sin serlo realmente. Ahora dudo si no tendrá razón. Candela habría dado el contenido que merecemos, lo cual hemos podido comprobar en los cuatro días que ha permanecido en la casa esperando la decisión de la audiencia votante. Sin embargo, Sofía confirma que no da para más. Anoche volvía a arrodillarse al pie de la cama de Alejandro hablando entre susurros. No me puede provocar más hastío la historia entre estos dos.

Tantas ventajas para Antonio se pueden volver en su contra. La culpa de su suerte es de unos compañeros bastante torpes a la hora de nominar. A nadie se le ocurrió que dando puntitos a Irene quedaría en la terna de nominados y así Kiko la salvaría a ella con total seguridad. Si querían ver nominado a Antonio no tenían otra cosa mejor para conseguirlo. Seguir dándole puntos a Antonio sabiendo que lo salvará Kiko es muy torpe. Tanto como acribillar a puntos a María Jesús. ¿Para qué 15 puntos? Con dos terceras partes de eso ya estaba nominada con total seguridad. No parece tan difícil de pensar la estrategia, a pesar de lo cual Irene se quedaba con su marcador a cero, Antonio salvado e Ylenia nominada directamente por Kiko.

Raquel me ha gustado en esta edición. Salió por un porcentaje no tan ajustado esta vez (54,8 % frente a 45,2 %), pero dejando un muy buen sabor de boca. Ha hecho un concurso discreto, sin gran protagonismo, pero demostrando que se puede durar casi dos meses en esa casa siendo sensata y sin hacer daño a nadie. No hacer daño es fundamental para ganar este concurso, por lo que una parte ya la tenía hecha. Lo estropea todo cuando se pone pelota, lo cual hace en exceso. Por ejemplo, con Kiko e Irene, aunque no es ninguna novedad. ¿Por qué todos hacen la pelota a la pareja? Solo es porque les ha prometido que irán invitados a Cantora. Ni que fuera Disneyland.

Como fue repescada Sofía y sus talifanes demuestran no ser lo más listos del mundo, tampoco los más respetuosos, es posible que se quede Alejandro el jueves. Parece que se organizan para votar por Ylenia, aunque creo que buena parte de la audiencia votante querrá castigar a María Jesús después de su enorme error del martes. Si se polariza el voto entre estas dos concursantes veremos salvarse a Alejandro y a este paso la casa será pronto un campo de nabos, como diría Leticia Dolera. Por otra parte, si sale Alejandro creo que sus amigos pedirán la cabeza de Sofía en bandeja de plata como venganza. Una ocasión perfecta para quitarnos de encima en dos semanas a la lánguida pareja. Y adiós a la trama más sin sustancia que recuerdo en este programa.

No hay manera que el jefe mantenga silencio después de usar (o no) su poder. Por algo sería que el domingo pasado Raquel estaba segura de que Ylenia no la había salvado. Anoche se disculpó por ello cuando Raquel se despedía desde plató y no pareció que esta lo encajara del todo bien. Tanto es así que Ylenia terminó diciendo: “Si lo sé no te digo nada”. Kiko decía sin decir hablando luego con Ylenia. “¿Estás enfadada conmigo?”, preguntaba, y cuando ella preguntó por qué iba a estarlo contestó: “Como sé que me conoces tan bien”. Ya dijo suficiente. Solo cabía que estuviera enfadada porque la había metido en la terna de nominados, algo que ella ya presuponía previamente.

Ni María Jesús es Jafar (como dice Antonio), ni Antonio es Lucifer (como dice María Jesús). Los dos son exagerados, alimentando el mito de los andaluces. Si una le acusa de avasallarla el martes no se queda atrás el otro ayer y repite argumento. “Me avasallaste, invadiste mi espacio, me cohibiste”, decía Antonio. Me recordó a mi abuela que para engordar lo que había hecho en las labores domésticas en lugar decir “he fregado la casa” prefería decir “he fregado la entradita, el pasillo, el comedor, los dormitorios, la cocina…”, y así de detallado. En conclusión, que Antonio se está frotando las manos pensando que el error de María Jesús le hace subir otro peldañito camino de agarrar el maletín.

María Jesús pidió perdón el martes, pero luego sigue repitiendo los mismos argumentos quitando la parte más gruesa solamente. No se da cuenta de que la acusación a Antonio de violento y agresivo es igualmente dañina y falsa. Sus disculpas quedan anuladas cuando sigue con lo mismo luego. Algo parecido hace Sofía cuando primero deja caer que Antonio le ha puesto unos mensajes privados mientras estaba con Candela, para decir luego de esos mensajes que eran una tontería. Anoche, sin embargo, volvía a sugerir que le había tirado la caña con los mensajes, aunque no lo afirmaba claramente. Tampoco fue claro Antonio. Ahí solo acertó Alejandro cuando hacía ver a Sofía que estaba con él cuando respondía los mensajes de Antonio. ¿Qué diablos estaba entonces reprochándole?

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones anoche tuvieron como peculiaridad que no solo Kiko supo en la prueba de jefe de la casa que era el elegido. También los demás tenían un mensaje para ellos, donde se les indicaba si nominaban a la manera tradicional (con 3, 2 y 1 punto) o de otra forma. Antonio tuvo juntos sus 6 puntos y Alejandro se quedó sin poder jugar. Así discurrieron las nominaciones:

Kiko > Ylenia (1) > Carolina (2) > María Jesús (3)

María Jesús > Carolina (1) > Alejandro (2) > Antonio (3)

Antonio > María Jesús (6)

Juan Miguel > Carolina (1) > Alejandro (2) > Antonio (3)

Carolina > Antonio (1) > María Jesús (2) > Juan Miguel (3)

Alejandro > No nomina

Ylenia > María Jesús (1) > Juan Miguel (2) > Alejandro (3)

Irene > Alejandro (1) > Ylenia (2) > María Jesús (3)

Nominados provisionales: María Jesús, Alejandro y Antonio. Kiko, como jefe de la casa, volvía a salvar a Antonio y lo intercambiaba por Ylenia. Por tanto, nominados definitivos: María Jesús, Alejandro e Ylenia.

Ya he explicado lo que habrían tenido que hacer quienes desearan ver a Antonio en la palestra junto a María Jesús. Hubiera sido una ocasión única de medir el apoyo de uno y otro entre la audiencia votante. Ylenia fue verdugo para Alejandro porque hubiera bastado que variara ligeramente sus nominaciones para que saliese a la palestra Juan Miguel en lugar de él. Con 1 punto para María Jesús, 2 para Antonio (estratégico nada más, al saber que sería salvado por Kiko), y 3 para Juan Miguel, los nominados provisionales hubieran sido María Jesús, Juan Miguel y Antonio. Una terna mucho más interesante porque tras el intercambio de Kiko no habría duda de que sería expulsado Juan Miguel, un ectoplasma de concursante. O te esfuerzas mucho o no lo ves.

Moleskine del gato

Vieron en la casa un vídeo con Sofía riéndose de Alejandro llorando y luego decía estar muy insatisfecha porque parecía que estaba riéndose de Alejandro llorando. Pero es que se reía de Alejandro llorando.

Un espectador gritó “tongo” cuando se salvó Kiko y luego ha protestado porque fue expulsado de plató. Cuando llegue a su trabajo debería gritarle “estafadores” a sus jefes a ver si le ponen también en la calle o le invitan a una mariscada.

La prueba de las bolas me pareció fantástica por lo gratuito de hacerles meter la cara en la tarta. También porque permitió a Jorge Javier decir eso de que debían nominar con las bolas en la mano. Confieso que me reí. A la mierda el humor inteligente.

