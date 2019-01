El Gato Encerrado

Fede e Ylenia se apuntan al juego de la falsa carpeta











telecinco.es

Fede e Ylenia están empezando a caer en la tentación de vendernos la reedición de su relación, una carpeta que tiene toda la pinta de ser falsa. Debería inventarse un polígrafo que identificase falsas carpetas, lo cual es un recurso cada vez más usado por los concursantes de este reality. También tenemos a Yurena y Juan Miguel haciendo planes de boda para el Día de San Valentín. Las dos parejas han empezado suavecito y, de momento, solo se dan la mano en la cama. Cogidos de la mano duermen cada día Yurena y Juan Miguel. Por su parte, Ylenia contaba que se había cogido de la mano con Fede hace un par de noches y había dormido mejor que nunca.

Cuidado porque el poeta francés Pierre Louis dice en ‘Las canciones de Bilitis’ que “las manos se unen más que las bocas y nada iguala su pasión”. Mucho me temo que aquí la pasión es más bien ambición por ganar el premio. Y si la ocasión lo amerita no me extrañaría ver algún ‘edredoning’ para intentar evitar ser expulsados. Las carpetas cada vez son menos creíbles, aunque lo de Yurena y Juan Miguel sea posiblemente imposible de superar. La vez anterior la cosa no pasó de un beso y al terminar el reality estuvieron años sin verse. Ahora deben superar aquello y dar el campanazo. Confieso que tengo mucha curiosidad por verlo.

A Ylenia nada le vendría mejor que la expulsión de Fede esta noche. Se ahorraría de ese modo la patraña de una carpeta con el italiano y podría encauzar un concurso que va a la deriva y puede terminar en un naufragio. Buena parte de la audiencia estaba dispuesta a comprar la Ylenia feminista, una mujer independiente que puede demostrar su valía sin colgarse de un tío al que debería despreciar por muchos motivos. En una semana se ha cargado la imagen de feminista construida con esmero durante mucho tiempo. Siempre pensé que era una falsificación interesada con el fin de mejorar su imagen, pero ahora ya no cabe duda de ello.

Si Fede se queda hoy el mensaje para Ylenia es que tire para adelante con la falsa carpeta, lo cual no solo puede convertirla en una concursante aburrida y sin interés, también puede enterrar sus esperanzas de mejorar el papel que hizo en GH VIP 3. Será más de lo mismo, una reedición de aquella historia que nadie había pedido. El error sería mayúsculo por parte de los dos, aunque en el caso de Fede da igual porque han pasado por esa casa pocos concursantes con tan poco interés y faltos de carisma.

No descarto que salga Fede esta noche, y lo irónico es que sean los seguidores de Ylenia y Sofía quienes pueden terminar por impedirlo. Los porcentajes ciegos han querido decirnos algo desde el domingo, aunque no resulta fácil de interpretar. Llevo intentándolo desde el flip del martes, ese sorpasso entre los dos porcentajes mayores que ayer se repetía entre los dos menores. No ha sido un solo vuelco, sino dos. Ayer el porcentaje que había quedado como menos votado tras salvarse el martes Fortu e Ylenia subía hasta superar al porcentaje que tanto el domingo como al comienzo del programa del martes era el más votado.

Soy consciente de que hablar de cifras es farragoso, pero seré más claro diciendo que el más votado el domingo (y que comenzó el martes en esa misma posición) tenía ayer el porcentaje menor. Para hacer ese viaje han hecho falta dos sorpassos. Mirando los gráficos de la imagen que acompaña este texto está más claro el baile de porcentajes. Solo faltaría ponerle nombres o caras a las barras. Mi teoría es que el domingo y al comienzo del programa del martes Yoli era la más votada (el azul clarito), seguida por Fede (azul oscuro) y Raquel (fucsia). El martes terminó con Fede primero, Yoli segunda y Raquel tercera. Ayer Raquel había subido a la segunda posición, quedando Yoli como menos votada a poca distancia de Fede.

No hace falta decir que puedo estar equivocado. Digo más: muchos van a decir que estoy loco. Creo que el martes subió Fede y bajó Yoli. Desde entonces ha subido Raquel por la petición de Ylenia y Sofía a sus seguidores. Ahora Raquel está peligrosamente cerca de Fede, por lo cual los votos de esta noche serán decisivos. En el caso de que pasara algo parecido a lo del martes puede que Fede vuelva a subir y sea finalmente el expulsado. Si fuera seguidor de Ylenia no tendría duda de evitar seguir su petición y votaría para que se vaya el italiano. Belén Esteban afirmaba el domingo que el peor enemigo de Ylenia es ella misma, algo con lo que no estoy del todo de acuerdo. Ahora mismo su peor enemigo se llama Federico Rebecchi.

Como este Gran Hermano es el doble tenemos esta semana doble encuesta y anoche estrenábamos una de favoritos. Al ser todavía muchos concursantes solo figura uno por cada dúo o trío, o sea, siete en total. Los resultados de la encuesta vendrían a apoyar mi tesis sobre la evolución de los porcentajes ciegos, a pesar de que no están ni Raquel ni Yoli. Basta con ver que con casi 2.000 votos Fede solo obtiene un 3 % de los mismos. Con tan poco apoyo es complicado que logre llegar muy lejos. Puede superar esta nominación, pero no muchas más.

Me parece interesante ver que para nuestros lectores el favorito hoy por hoy es Julio, con casi la mitad de los votos, seguido de Kiko, Sofía y Yurena, con porcentajes parecidos los tres. Creo que el voto de Kiko puede estar inflado por el bombazo que contó el martes y no me extrañaría que pronto fuera superado en apoyo por Irene, que está empezando a enamorar a la audiencia. El apoyo de Antonio, Fortu y, como dije antes, Fede es casi testimonial en nuestra encuesta, sumando entre los tres solo un 10 % de los votos.

La estrategia de Ylenia y Sofía puede dar buenos frutos en el corto plazo, aunque no deja de ser una gran equivocación. De momento, la demostración de fuerza de sus seguidores puede condicionar una expulsión y de alguna manera blindarlas a ellas. Es el apoyo que Sofía ha buscado tan denodadamente en esta primera semana. Ahora bien, está demostrado que los fandom de concursantes no tienen fuerza suficiente ante la voluntad del grueso de la audiencia. Para Ylenia y Sofía es mucho más importante lograr convencer a todos que manejar tan solo a aquellos que ya tenían ganados de antemano. Solo con el apoyo de sus incondicionales no podrán ganar nunca este concurso.

Decía ayer Ylenia a Sofía: “Les jode que nos hagamos amigas porque es como mucho poder contra ellos”. Precisamente por eso es peligroso su juego. No solo sus compañeros pueden desconfiar de ellas y terminar poniéndolas a tiro precisamente por ese poder. También pueden tener a la audiencia en contra por el simple hecho de la tendencia a simpatizar con el débil en contra del poderoso. La unión de dos concursantes no comporta peligro. Diría más: la forma ideal de concursar es teniendo un aliado y solamente uno. Ahora bien, si aun siendo solo dos acumulan demasiado poder no se verá con buenos ojos.

Hablando con Kiko y Antonio señalaba anoche Julio que espera conseguir la inmunidad para librarse de sus votos. Los dos le decían que no lo tenían tan claro. Antonio porque nominando a Julio está poniendo en peligro también a Carolina, lo cual no querría hacer. Además, si no sale Yoli tiene asegurado su voto más importante. Kiko confesaba que el domingo tenía claro que nominaría a Julio, pero anoche no tanto. Ayer Julio no solo habló con María Jesús, sino que también lo hizo con varios compañeros. Especialmente interesante me pareció la charla nocturna con Irene en la que ella le recomendaba moderación en las formas.

A Julio le pueden perder cosas como los puñetazos en la mesa que, según Irene, había dado hablando con María Jesús. La parte que pude ver de esa charla fue tranquila y sin grandes sobresaltos. Ambos conservaban la calma, aparcando en buena medida odios o rencores. De todas formas, no pude ver mucho porque me he apuntado a un curso de botánica y tenía en ello la mayor parte de mi atención. Que Julio hable con sus compañeros le puede hacer ganar puntos. También le ayudará que en la casa escuchasen el martes abucheos para María Jesús y aplausos para él. Creo que eso hizo cambiar la idea a más de uno. Incluso veo a Carolina recogiendo cable con Julio, al que ayer no trató con el desprecio de días anteriores.

Ayer comenzaron nueva prueba semanal y su gran interés se concentra en la parte que deberán superar el próximo domingo. Pasarán hasta entonces unas ocho horas unidos por unos graciosos ‘corazones compartidos’, que es el nombre de la prueba. Para ello harán turnos y en todo momento habrá tres dúos o tríos sin poder sentarse, vestidos de corazón. Durante ese rato deben aprovechar para conocerse mejor y así poder responder bien las preguntas del domingo. Digamos que será una prueba como la de la película ‘Matrimonio de conveniencia’, en la que los concursantes demuestren conocer bien a su pareja o los otros dos componentes del trío.

Lo típico es saber el color o la comida preferida del otro, aunque conociendo a nuestros famosos no me extrañaría que aprovechasen para preguntar si es más de mortero o de monedero. Ayer, antes de empezar la prueba, Juan Miguel contaba que tiene una gata y no era capaz de acordarse de su nombre. Si ni él mismo se acuerda del nombre de su gata no quiero pensar lo que puede ser su prueba del domingo con Yurena. Es evidente que lo tienen más difícil que los dúos cuya relación es más estrecha, o lo ha sido.

Propondría que pasada esta prueba haya un cambio de dúos y emparejen, por ejemplo, a Sofía con Raquel. Decía esta de la ganadora de dos realities: “Es buena concursante, pero como persona una mierda”. Me recordó a aquel monólogo de Pedro Reyes sobre un personaje llamado Manolo “Pieza”, del que decía: “como profesional normal, como persona… un asco”. La vieja enemistad entre estas dos concursantes no tiene remedio, aunque si a Sofía le faltasen Alejandro e Ylenia no descarto que buscase apoyo en Raquel.

La historia del supuesto amarre de María Jesús sigue coleando. Hasta Antonio se atrevió ayer a hacer un rap basado en flujos y pelo, rimando Gil Silgado con robado. “No te fíes de Julio y su aspecto angelical, pues él te ha quitado un poco de flujo vaginal”, rapeaba Antonio. Y lamento confesar que lograba sacarme una sonrisa. Muy fuerte me pareció lo que contó ayer Julio de la presencia ausente de Gil Silgado durante sus tres años de relación con María Jesús. Hasta 150 mensajes por WhatsApp al día le mandaba el empresario a su ex. Y si lo bloqueaba por ahí eran mensajes de texto. O correos electrónicos. O llamadas. ¡Locura! Ahora entiendo cómo tiene ella la cabeza.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta, como siempre con Jorge Javier como maestro de ceremonias. Asistiremos a la primera expulsión. A partir de mañana serán uno menos. Se romperá un dúo o un trío perderá uno de sus miembros, convirtiéndose entonces en dúo. Este GH DÚO me ha debido hacer un amarre. O algo.

