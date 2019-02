El Gato Encerrado

Fortu contra todos y al borde del precipicio









telecinco.es

Fortu ha visto mucho Gran Hermano y sabe que los marginados tienen el favor de la audiencia. Pensaba que si forzaba esa situación y se posicionaba junto a Yoli contra toda la casa tendría todo ganado y eso haría que ambos aguantaran hasta el final en el concurso. Solo conservan el apoyo de Ylenia, colaboradora necesaria para lo suyo. No en vano en otras ocasiones el marginado ha tenido uno o dos apoyos. Ya habló nada más empezar el encierro de Miriam Saavedra, quien solo tuvo a su lado a Verdeliss y el Koala. Solo le falla un detalle no tan pequeño: para que esto sea así tiene que ser verdad.

No vale forzar una marginación inexistente. Si todos están de fiesta gitana, cantando y divirtiéndose y la pareja de ‘obuses’ se levantan para ir al otro extremo de la casa son ellos quienes se están apartando. La estrategia es demasiado evidente y los tiempos reveladores. Durante semanas Fortu y Yoli han mantenido una actitud conciliadora que primaba la buena convivencia con el fin de seguir el mayor tiempo posible en el concurso. Se les censuró esa actitud y fueron tachados de muebles. De forma brusca cambiaron y Fortu optó por enfrentarse a todos, lo cual le ha puesto al borde del precipicio.

Como en la vida real Fortu se llama Fructuoso está hecho el juego de palabras de que su intento de marginación ha sido infructuoso. Anoche se salvó Raquel, la menos votada entre los tres nominados de esta semana. La pareja de Fortu y Yoli se romperá en el concurso mañana mismo. Es de lógica que se marchase Yoli porque es un cero a la izquierda, pero el error estratégico de Fortu le pone en el disparadero. Anoche ni siquiera Yoli le apoyó cuando le veían en imágenes metiéndose con la relación entre María Jesús y Antonio. Otra torpeza más.

El cáustico análisis que hace Fortu de la casa tendría más valor si no estuviera ligado a su necesidad de posicionarse contra todos, como si fuera un apestado al que marginan. Ayer despertó con ganas e hizo una descripción bastante brillante del ecosistema de GH Dúo. Según él, Kiko sería el “cabecilla” (también llamado “capitán”), Antonio el “segundón” y Alejandro el “palmerillo”. Son el trío de ases objetivo del viejo roquero, aquellos a los que quiere ir viendo salir uno a uno.

En un significativo segundo lugar están las mujeres en la descripción de Fortu. Dice que María Jesús se considera la “primera dama”, pero esta es Irene, la “intocable mujer del capitán”. La “segunda dama” sería la acompañante del “segundón” por “la belleza que tiene, porque está muy buena y al segundón se le van los ojos detrás de ella”. Luego está la “espía metemierda”, o sea, Carolina. Y, finalmente, Raquel es la “sin personalidad”. Todo esto se lo contaba a Ylenia, quien junto a él y su pareja son “tres luchadores, tres guerreros”. Curiosamente ignoró completamente a Juan Miguel.

Viendo esto pensé que si lo ponían en la casa por la noche harían bien en esconder los platos porque Kiko podía tener trabajo extra. Es más, creo que la prueba semanal en lugar de un crossfit (que a mí me recuerda demasiado a la pista americana del reciente VIP) podría haber sido una de tiro el plato (no tiro al plato). No pusieron las imágenes de Fortu haciendo el retrato robot de sus enemigos, pero sí otras. Y, como era previsible, se armó el gran pifostio. Antonio hizo una mueca con la boca más bien macarra y Fortu se puso delante en plan pelea callejera. “¿Me vas a pegar? Vamos, hazlo”, y esas cosas que se dicen. Ni el gesto de Antonio me pareció nada del otro mundo, ni tampoco la provocadora respuesta de Fortu.

Ver a Antonio torciendo la boca me hizo recordar a Laura Matamoros o Ángel Garó haciendo muecas parecidas. Y entonces nadie se molestó. La cadena de la ofensa no solo aqueja a Twitter, también ha llegado a la casa de Guadalix. Molestos si Antonio hace un gesto. Molestos si se abre el horno. Molestos si imitan el acento argentino. Molestos si aplauden a Ylenia haciendo un alegato a favor del propio Fortu. Y es que Fortu está molesto con todo, como bien le dijo el cabecilla, también conocido como “capitán Kiko”. Parece el ejército de Pancho Villa (Kiko, Antonio, Alejandro, Irene, María Jesús y Carolina) frente a la pandilla basura (Fortu, Yoli e Ylenia). Pobre Juan Miguel, me hace sufrir verle en tierra de nadie.

Fue terminar la gala y el guerrero Fortu se cansó de luchar. Entiendo que la perspectiva es triste para él porque sabe que se tendrá que separar de Yoli, se quede quien se quede mañana. Creo que se dio cuenta de que ha llevado una estrategia equivocada y descargó su rabia contra el programa. “¿Por qué el programa me quiere hundir? ¿Qué le hecho yo a Telecinco y a la productora? Solo han sacado vídeos horribles míos, no ponen nunca nada bueno. Ya me he cansado de luchar, no quiero ni hablar con el ‘súper’”, decía Fortu hundido.

En realidad, no fue horrible lo visto de Fortu. Nada que no haya existido en realidad, e incluso diría que pocas cosas no vistas ya antes por sus compañeros, aquellos a quienes él ha considerado enemigos desde hace tan solo un par de semanas. Se equivocó al negar haber dicho a Antonio y María Jesús aquello de que se fueran a “meter al campo” porque era justo el vídeo que venía en la escaleta para ese momento. Por tanto, quedó en evidencia al tener que ver el vídeo justo después de negarlo. No fue la noche de Fortu y probablemente se ve fuera tras lo sucedido. Según yo lo veo, solo salió bien de su enfrentamiento con Carolina, la “espía metemierda”.

Me da hasta pereza recordar que Carolina le dijo a Jorge Javier en la segunda gala que había tenido una relación con Fortu. Ahora aclara que fue tan solo un beso. ¡Uno solo! Pero lo que más me llamó la atención anoche sobre esto fue algo revelado por Sofía Suescun en plató. La exconcursante tuvo que ver anoche como Raquel se salvaba con un 18 % de los votos (el domingo tenía poco más de un 5 %). No sé si eso la tenía despistada o estaba cargando disimuladamente contra Carolina contando que le escribió un mensaje antes de comenzar la edición molesta porque entraban con ella Fortu y Yoli. Sin embargo, el propio Fortu recordaba anoche como en la primera gala al encontrarse con ellos en el ‘confe’ se hizo la sorprendida casi sin atreverse a mirarlos. Luego contó que no se esperaba verlos ahí dentro. Gracias a Sofía la hemos pillado en una nueva mentira.

Me alegro de que Raquel haya sido salvada, algo ante lo que Ylenia permaneció impasible, tardando en reaccionar más que la mayoría. No solo me alegro porque creo que lo merece, sino porque para que Fortu termine de explotar hay que dejarle sin Yoli. Es de primero de reality. Tan evidente como que las madres y defensores de los concursantes deberían abstenerse de dar mensajitos sobre cuáles deben ser sus alianzas. Se ha vuelto a ver con Alejandro, igual de unido a Antonio después de que su madre le dijese que no anduviera tanto por “los tejados”. Desde niños rechazamos que nos digan con quién debemos tener o no relación.

También hay algo que considero claro en el ecosistema de Gran Hermano, aunque no parece que algunos lo vean de igual manera. Se llama insistentemente mueble a Raquel, algo en lo que discrepo radicalmente y creo que se fundamenta en un error de concepto. A veces da la impresión de que no ser un impresentable y no decir bravuconadas en las galas equivale a ser un mueble. El concursante que hace el papel de confidente, el que escucha y da consejos bienintencionados, también es necesario en esta historia.

María Jesús no se ha sincerado en el ‘confe’ sobre su relación con Antonio como lo ha hecho hablando con Raquel. Fortu aconseja a Alejandro, igual que su propia madre, que se aleje de Antonio y cuestiona que esté realmente enamorado de Sofía. Lo que hace es intentar manipular a un compañero, lo cual es lícito en el concurso y no es ni mejor ni peor que dar buenos consejos. Bueno, para el aconsejado sí es bastante peor. Raquel no logra vídeos de protagonista como confidente, pero su papel es fundamental. No todos pueden ni deben ser protagonistas. No hay sitio para tanta primera figura. En todas las películas hay secundarios de lujo. Raquel sería una concursante de soporte, que también hacen falta.

Vista la historia de forma bastante completa, tanto en la tira diaria de Divinity como en el Límite 48 horas, me creo que Antonio y María Jesús se atraen realmente. Y creo sus diatribas, sus tiras y aflojas, algo normal teniendo en cuenta lo complicadas que son las relaciones humanas. Ayer decía que Antonio tiene demasiada prisa y María Jesús demasiadas dudas. Lo confirmo hoy. Entiendo la susceptibilidad de ella cuando le dice que quiere utilizarla para estar mejor. Más teniendo en cuenta las muchas pegas que le pone. Su “no eres tú” es tan poco creíble como casi siempre.

Antonio es demasiado insistente, aunque no creo que María Jesús pueda reprocharle nada. Si ella dice “hasta aquí hemos llegado”, él responde que no lo va a respetar, y lo que sigue es los dos dándose un beso apasionado en un rincón está claro que es cosa de ellos. La imagen que ha dado Antonio no ha sido muy buena, pero me parece que se aleja mucho de otros cromañones vistos, tipo Suso. Es más listo y menos ignorante. Lejos de producirme un irracional rechazo me interesa ver su evolución en el concurso, por mucho que pueda estar convencido (que lo estoy) de que la pifiará en cualquier momento.

Ylenia hizo su curva de la vida y habló sin medias tintas de sus errores y malas costumbres. Sea como sea, se metió a la audiencia en el bolsillo, lo cual no es nada fácil. Mis ‘dieses’ por ello. No veo mucha diferencia entre lo que ella contó y lo de Kiko. Me refiero a que en ambos casos se puede creer que buscaban igualmente su beneficio en el concurso. Personalmente no lo creo, pero si así fuera no están haciendo nada prohibido. De momento, a ambos les ha beneficiado, lo pretendieran o no.

El gato responde

Me sigue conmoviendo la ayuda que dan muchos seguidores en Twitter. Ejemplo aquí abajo.

Una vez más me dais lecciones de humildad. Y de todo. Gracias por derrochar tantos argumentos. No soy digno. #GHDÚOLimite5 pic.twitter.com/rGfWOfwmY5 — David Cano 😼 (@DVDCano) 12 de febrero de 2019

Lo que no se puede reprochar es que le falte capacidad de síntesis.

Moleskine del gato

Voy a confesar un secreto: yo he probado la colonia de semen de Miguel Vilas. Cosas que hacíamos en aquel maravilloso MorninGlory, que hoy recuerdo con especial cariño por ser el Día Mundial de la Radio. ¡Viva la radio! Por cierto, las amistades dicen mucho de una persona. Carolina sabemos que es amiga de Miguel y de Amor. No hay más preguntas, señoría.

Tras salvarse Raquel los porcentajes ciegos estaban así anoche: 68,1 % y 31,9 %. El duelo entre Fortu y Yoli está claro por el momento. Fortu ha hecho méritos para ser el candidato a la expulsión, aunque por el bien de todos debería salir Yoli. Y ¡que continúe el espectáculo!

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));









El Gato Encerrado