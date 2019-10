Gianmarco teme ser víctima de una maldición de Joao









Estar nominado no es lo que más teme Gianmarco. Tampoco tener problemas de convivencia en la casa de Guadalix. Su principal temor es ser víctima de una maldición de Joao. “Me hizo así con la mano”, decía Gianmarco mientras movía la mano en horizontal y vertical dibujando una cruz imaginaria. Y seguía así: “Eso es un gesto mafioso. Quiere decir que estás muerto, anuncia que te van a eliminar”. Con la cantidad de cosas que le podrían inquietar y resulta que está preocupado por un posible embrujo del adivino.

El fatídico gesto de Joao vino después de una broma suya. Al parecer, Gianmarco tenía una mosca en la cara que Adara intentó matar y él se opuso a ello. Joao hizo entonces la broma de que debían trocear a Gianmarco, meter las partes en bolsas de basura y sacarlas fuera. “Es una broma de mierda”, dijo Gianmarco visiblemente enfadado. También se enfadó Joao y ambos prometieron no volverse a hablar en lo que les quede de concurso para así no tener opción de discutir.

A Gianmarco le duró toda la noche el enfado. Estaba muy ofendido por una broma que no le había hecho ninguna gracia, aunque fue peor el gesto mafioso posterior. Cree que con lo de las bolsas de basura pudo Joao haberle echado un embrujo. Lo mejor de todo es el cachondeo generalizado que esto provocó. Varios concursantes rodearon a Gianmarco en el dormitorio tras lo sucedido y eran incapaces de contener la risa. Doy fe de que lo intentaban, pero en la medida que Gianmarco se iba enfadando más se reían los demás.

“En España ese gesto no condena a muerte, es un simple cruz y raya, no te ajunto”, le decía El Cejas. Pero nada podía tranquilizar en ese momento a un Gianmarco temeroso de haber sido condenado y embrujado por el maestro Joaquín, como llama él a Joao. Confieso que en medio del enfado a Gianmarco también se le escapaba la risa a veces. No es para menos, porque esta discusión que tuvo anoche pendiente a toda la casa es una de las mayores ridiculeces que recuerdo. Antes de reír había estado en el ‘confe’ llorando por lo sucedido.

A Noemí tuvieron que contarle la historia cuatro veces y seguía sin entenderlo. No me extraña nada. La interpretación que de todo esto hizo Gianmarco es una auténtica locura. Una broma convertida en maldición y el gesto de “cruz y raya” visto como el típico gesto mafioso que condena a muerte. No en vano Joao estuvo viviendo en el sur de Francia, según recordó Mila. Kiko insistía con la broma, a ver si lograba que le entrase mejor a Gianmarco, y preguntaba: “¿Qué piensas de tener que dormir al lado de…?”. De noche es mucho más fácil descuartizar a alguien, como todo el mundo sabe.

Si en el dormitorio más populoso hay riesgo de que Joao descuartice a Gianmarco, en el otro no están las cosas más tranquilas. Cuando el domingo abrieron los dormitorios ya tenían claro todos dónde irían. No solo a cuál de ellos, sino también tenían asignada cama. La distribución es muy significativa. En un dormitorio duermen Adara junto a Joao, El Cejas al lado de Kiko, Antonio David cerca de Gianmarco y Mila completando el grupo. En el otro dormitorio están las ‘pijitanas’, entre las cuales hay fisuras importantes. A saber: Alba, Irene, Noemí y Estela. Las cuatro se llevaban inmejorablemente bien hace una semana, pero hoy no tanto.

Alba tiene previsto hablar hoy con Irene, después de dejar descansar el tema el día de ayer. Las dos tuvieron intención de abandonar el programa, aunque creo que con más convicción Alba. Esta concursante volvió ayer a dormir hasta muy tarde y debió ir directa al ‘confe’, donde expresó su deseo de irse. El obstáculo para ella es Irene y también Kiko, aunque no haya sucedido nada que justifique semejante reacción. Alba desea adhesiones inquebrantables y se ha encontrado con pequeños deslices de Irene. Por su parte, de Kiko se puede esperar cualquier cosa menos adhesión a nadie que no sea Estela, con quien está claramente adherido.

El problema en el grupo de las en otro tiempo (cercano) llamadas ‘Spice Girls’ no solo está entre Alba e Irene. Estela está observando como la dan de lado sus amigas desde que pasa mucho tiempo junto a Kiko. Bien porque van al ‘confe’ juntas y no cuentan con ella, o porque el sábado decidían a sus espaldas dormir en el búnker. Menos mal que ya está clausurado y hoy se supone que empezarán la prueba semanal, porque si no se hubieran terminado peleando por dormir allí. Está claro que no confían en Estela como antes. Es la menos apegada el grupo, aunque sigue comunicándose con las demás. Sin embargo, Irene y Alba apenas se dirigieron la palabra ayer.

El problema de Irene es que siempre busca la aprobación de los demás. Por eso intenta llevarse bien con todo el mundo. También puede ser una estrategia de juego, pero en ese caso no le está saliendo muy bien porque la llevan nominando desde la primera semana. Ha sido muchas veces el comodín cuando han querido nominar a alguien que no fuese Adara y, en su momento, Hugo o Dinio. Depender de los demás es un error siempre, pero más cuando no responden bien. Decía el filósofo chino Tehyi Hsieh: “Apóyate demasiado en la aprobación de los demás, y acabará convirtiéndose en un lecho de espinas”. Cuando dejas de buscar la aprobación de los demás te das cuenta de que en realidad no la necesitabas.

La baja autoestima de Irene, que no tenga un buen concepto de sí misma, hace que haga lo posible y lo imposible porque los demás sí la tengan. De ahí su frustración cuando esto no sucede. Posiblemente sea la razón por la que Irene hace cosas por los demás que muchas veces no le apetece hacer. Y eso se termina notando. Pero ella debe pensar que si hace lo que realmente quiere o dice lo que piensa, en lugar de hacer o decir lo que los demás esperan, va a ser rechazada y puede quedarse sola. Por suerte no le ha sucedido esto ya que todavía tiene el apoyo de Noemí.

En alguna medida Noemí comparte con Irene la baja autoestima. Ayer decía que está desmotivada porque ve que en las galas solo hablan los demás. En realidad, se ha dado cuenta de que no está siendo protagonista. El papel de convidada de piedra, espectadora privilegiada de una historia que otros protagonizan, es tan duro como cómodo. La comodidad parece estar ganando esta partida porque no veo hacer nada a Noemí para revertir la situación. A Irene al menos le está dando protagonismo ese singular carácter que tiene Alba. Su principal problema con Irene es que no ha sido suficientemente sumisa con ella. Han sido infructuosos sus intentos de lavado de cerebro malmetiendo con Kiko porque Irene ha seguido llevándose bien con este concursante.

Colisionan dos características en el carácter de Irene y Alba. Esta busca adhesiones inquebrantables entre las personas más cercanas para sumarlas a su causa. Aquella quiere llevarse bien con todos buscando su aprobación. Imposible que lleguen a conjugar bien, por mucho que hoy pretendan arreglar lo suyo. De momento, Alba lo intenta con Gianmarco. Una vez ha renunciado a seguir manipulando a Irene le da la matraca al italiano. Sospecho que su sesión de tarde con Alba pudo haber dejado tocado a Gianmarco y por eso se tomó tan mal la broma de Joao.

Por la noche hubo otra sesión entre Alba y Gianmarco. El proceso de captación ha empezado bien fuerte. Creo que él se deja porque ha decidido sacar un poco la cabeza. Ha debido hacer el mismo análisis de Noemí y, a diferencia de esta, está haciendo lo posible por no seguir siendo un cero a la izquierda en el concurso. Es posible que su enfado por la broma de Joao fuera una exageración con el mismo objetivo de protagonizar algunos vídeos en las galas. Aunque a Alba le seguirá valiendo porque ella usa la técnica de calumnia que algo queda.

Hablaba así Alba con Noemí y Mila: “Ha tratado a esta mujer (por Mila) como trató a mi madre. Tocó a mi madre. Y mi madre es Dios. ¿Pensaba que le iba a salir gratis?”. Alba no es que piense en lo de fuera, ella se ha traído todo un pasado con Kiko para sacarlo ahora. Y lo hace de forma parcial e interesada. Cuenta que Kiko le dijo en ‘Supervivientes’: “Te has buscado un bombo para vivir a costa de él”, pero olvida el pequeño detalle de que antes ella le había dicho a Gloria Camila: “Mi padre no ha estado nunca en la cárcel”. Está ofreciendo una versión de la realidad manipulada cuando no falseada.

Kiko pasa los que pueden ser sus últimos días en la casa acercando posturas con todos. El concursante peleón se desdibuja para mostrar uno mucho mejor, que tiende puentes con el enemigo y sustituye la agresividad del enfrentamiento por sentido del humor. Si hubiera aparecido este Kiko antes es probable que nos hubiéramos divertido menos, pero habría quedado menos dañada su imagen. Me gusta ver a este Kiko que se lleva bien y prepara bromas con Adara. Aunque no parece que opine lo mismo Estela.

Anoche estaban los tres hablando y Estela hizo mutis por el foro. Al rato le confesaba a Kiko: “Soy muy caprichosa y necesito mucha atención. Estabas con Adara y estaba pensando que quería estar yo sola contigo y nadie más”. En realidad estaban los tres, no Kiko con Adara. Que ahora se lleven bien los que fueran enemigos parece que no gusta a nadie. Kiko acercó posturas con El Cejas anoche. Se mostró conciliador, pero firme en sus convicciones. También lo había hecho por la mañana con Joao. La cosa terminó con un abrazo en el cuarto de baño, aunque antes le expresaba sus inquietudes. Kiko ofrece a Joao la visión interesada de una situación en la que cuenta más lo de fuera que lo de dentro.

“Debe estar pasando algo que se me escapa. El juego no está aquí. El juego está fuera”, afirmaba Kiko. Y ese es el problema. Sean Kiko y Estela montajistas o no, lo cierto es que están viviendo lo de fuera con más intensidad que lo de dentro. Lo decía ayer con gran acierto Jorge Javier Vázquez en una de las frutales versiones de ‘Sálvame’: “Es un argumento muy pernicioso, porque pensar desde dentro en lo que están maquinando fuera... es que eso ya no es concursar dentro, sino es concursar también fuera. Y a Gran Hermano se va a concursar dentro. Que ese es el gran problema de lo que está sucediendo. Es que el concurso está allí”.

A Gran Hermano se va a concursar dentro. Completamente de acuerdo. Que los concursantes del VIP entren con una mochila importante, como personajes famosos que son, no solo resulta inevitable sino que incluso puede llegar a ser una de las cosas que caracterizan esta versión de famosos. Pero una vez comenzado el juego se debe jugar ahí dentro. Concursantes como Kiko pueden renunciar de partida a ganar este concurso a sabiendas de que fuera pueden ganar más dinero si siembran la polémica en la casa de Guadalix. Estar más pendientes de lo que pueda pasar fuera también desvirtúa por completo el espíritu de Gran Hermano.

Moleskine del gato

Esta noche se salva uno de los nominados y dormirá una persona más en la casa. Se incorpora nuevo concursante en sustitución de Nuria. Ayer Diego Matamoros desmintió que sea él. Ya me quedo más tranquilo. Confío en que tampoco sea Sofía Suescun la nueva concursante, sobre todo teniendo en cuenta que ya estuvo a primeros de año en GH DÚO.

Diego Matamoros sabemos que se ha retirado y no piensa salir en ningún programa más. Y lo cierto es que Sofía no está sacando provecho del tema, aunque no me extrañaría nada que tuviera una bala en la recámara. El otro día se sacaba de la manga Kiko la historia de su amigo Dani Sánchez, que lo defendió en una gala. Dice que se hizo muy amigo de Sofía este verano. No sé por qué extraña razón teme que puedan estar en su casa liados. La casualidad ha querido que ahora Sofía salga junto al amigo en sus redes sociales. Puede ser el quinto en discordia. También un auténtico incordio.

Mila parece haber intuido algo de lo que sucederá esta noche. “Es raro que no hayan metido a nadie habiéndose producido una baja tan pronto”, decía ayer. Pues et voilà.

El Gato Encerrado