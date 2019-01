Julio Ruz está borracho de amor

El Gato Encerrado

Julio quería anoche abandonar. Según Antonio, fuente poco fiable donde las haya, está convencido de que el anterior ex de María Jesús anda gastándose lo que no está en los escritos para lograr ponerla en la calle mañana y así poder estar con ella. El tal Gil Silgado quitándole a Julio su María Jesús, ahora que se llevan bien y protagonizan los vídeos que hicieron llorar a Spielberg e inspiraron a los sucesores de Corín Tellado. Julio quiso hacer ayer el alegato a favor de María Jesús y rogó que no se la quitasen. ¡Menuda sobredosis de glucosa! Julio más que enamorado está borracho de amor, por eso pasa por fases de exaltación de su amor a María Jesús.

Ella no lo rechaza, pero los dos saben que lo suyo es imposible. Mientras el Julio más negativo susurra en la cama reprochando a María Jesús que escribiera en el blog un saludo para el otro ex, esta le dice con premiosidad: “Julio, yo quiero bailar el tango de la prueba contigo”. Julio Alberto, por favor, te ha dicho que quiere bailar contigo. Calla un poco y disfruta tu momento. Cierra los ojos y huele el aroma de tu propia felicidad. Disfruta los buenos momentos. La chica por la que bebes los vientos quiere bailar contigo. ¿Qué importa todo lo demás?

Digo que Julio debería oler su felicidad, aunque en un momento tan triste y romántico a la vez creo que más bien olía el aliento a ajo de María Jesús. Juan Miguel tiene la culpa por poner ajo en la cena por encima de sus posibilidades. El aliento de María Jesús hubiera tirado para atrás al mismísimo Antonio, catador de alientos con reconocido prestigio. Del autor de “te robo el aliento” y “me pajeo con un muñeco encima” ahora en nuestras pantallas “te recoloco el tanga”. Es el último motivo de mosqueo de Candela. Mejor dicho, el penúltimo, porque anoche volvían los reproches por un “baile puerco” que, al parecer, hizo Antonio delante de Ylenia y otras chicas.

Lo peor que podía hacer Candela es volver a los brazos de Antonio, lo cual pasó esta madrugada tras finalizar la gala. Se tumbaron en la cama y le pidió permiso para recostarse a su lado. Puso su cabeza en el regazo de Antonio y quién sabe si con tan cómodo gesto no estaba ganándose definitivamente la expulsión. Una tabla de salvación para Candela era darle su merecido a Antonio, pero está visto que son tal para cual, algo claro desde hace días, pero que me resisto a asumir del todo. Candela no ha sabido interpretar lo que espera la audiencia de ella, uno de los fallos más comunes entre los malos concursantes. Antonio remató el abrazo con un pedo de rebienvenida.

El camino del reproche es intrincado y, a menudo, inconveniente. Para el espectador es complicado ponerse en las botas del concursante, por lo que le termina llegando un negativismo poco beneficioso. Parece que por la tarde Julio estuvo curioseando un escrito de María Jesús en el que saludaba al padre de su primera hija. Al reproche por lo escrito sumó una espinita que llevaba clavada desde la semana pasada cuando hicieron la curva de la vida. Entonces le afeó María Jesús que hubiera dicho de su primera mujer que es la mejor madre del mundo. “Se dice ‘mejorando lo presente’”, le advirtió. Anoche lo mencionaba Julio para recordarle que ella había dicho que Gil Silgado la había hecho muy feliz, y no añadió “mejorando lo presente”.

El reproche a Antonio por eso que Candela llama “baile puerco” viene de una de las coñas con las que Jorge Javier Vázquez tanto anima el programa de los martes. Tocó a este dúo hacer la curva de la vida. Jorge preguntó si Antonio tenía el miembro tan grande como se dice en los mentideros y cenáculos del Madrid canalla (o algo así imagino yo). “Según mi experiencia sexual es normal”, respondía Candela. Para Antonio eso es ridiculizarle ante la audiencia. Una pena que algunos hombres regulen su orgullo con la medida de su miembro.

La coña del miembro de Antonio tuvo su réplica delante del resto de compañeros e Ylenia puso cara de sorpresa máxima, como ella diría. Carolina también estaba de acuerdo, pues ambas habían asistido a un baile en el que supuestamente Antonio hacía el helicóptero sin sacar su hombría del calzoncillo. A ellas les pareció una medida exagerada. Allá cada cual con sus comparaciones. Candela apeló a su experiencia, y con eso vale.

Hace grande a esta concursante que humille de forma tan sencilla e inocente a un Antonio más cuñado que nunca. Luego lo pierde todo cuando vuelve a su regazo, y esto es textual. No le hace ningún bien que después de todo veamos como Antonio la manosea de nuevo, aprovechando la situación. Tanto temor porque “salga por peteneras” no tendrá. Antonio le recoloca el tanga a Candela y luego la acusa de ser la culpable de no poder darle un masaje a Ylenia. “Después de tantos días aquí tengo ganas de tocar”, añade. Antonio es de esos concursantes que tiran piedras contra su tejado. Como queriendo decir.

Ylenia da clases de buena concursante a los demás en algunos momentos. Por ejemplo, cuando paraba a Antonio tras el episodio del tanga. No solo logró detenerle cuando iba enfilado tras Candela, sino que luego le puso en su sitio con un par de verdades contundentes. Lástima que el tono fuera algo desquiciado, como es habitual en ella. Por lo demás, Ylenia hace a veces lo que uno espera y nadie más parece capaz o dispuesto a hacer. Anoche fue la primera en salvarse, con un porcentaje de votos que apenas debió llegar al 9 %. Seguramente algunos en la casa seguirán sin explicárselo.

Sofía no sé si se explica que Ylenia fuese la menos votada esta semana, pero esa es posiblemente una de las razones por las que lloraba en brazos de Alejandro al terminar la gala. Si supiera que el vídeo del edredoning entre ambos no abrió la gala, sino más bien fue en el tramo final de la misma, seguramente su llanto habría sido un poco más amargo. También debió influir que la segunda salvada fuera Raquel, con quien mantiene una enemistad que solo reside en su mente.

Sofía escucha gala sí y gala también abucheos del público en plató, algo por lo que protestaba el otro día. Sabe que no está siendo protagonista y todo esto es nuevo para ella, un escenario distinto al previsto al entrar a concursar en esta edición DÚO. Por eso es lo que venimos a llamar una concursante reventada. Anoche decía entre sollozos que no debía haber entrado, y para mí tengo que no le falta razón. Sus idas y venidas con Alejandro no interesan. El aliciente principal de las tramas que atraen nuestra atención es que son nuevas para nosotros. Hasta hace tres semanas apenas sabíamos nada de Candela o Julio. Su historia con Alejandro está devaluada por demasiado conocida y ya fue explotada de semejante manera en otro reality isleño. Solo cabe agradecerles el intento y que dejen paso a los demás. ¡Next!

Cierto reventamiento hemos visto estos días también en Fortu y Yoli, que anoche se ponían a casi toda la casa en contra en un plis plas. Antes se habían puesto en contra a la audiencia con un vídeo demoledor que describe bien su estrategia en el concurso. Detesto autocitarme, pero ayer escribí esto intentando esbozar mis ‘segundas impresiones’ sobre Fortu: "Es el típico que pretende permanecer en la sombra hasta emerger el último mes de concurso, o por ahí". Pues bien, anoche le escuchamos decir: "Yo hasta que no me nominen no voy a decir nada. Cuanto menos salgamos más duramos". Lo del espíritu de Gran Hermano ya si eso lo dejamos para otra ocasión.

Que vieran ese vídeo en la casa pone a la pareja más roquera en el disparadero. Puede que mañana sean los más nominados, pero no solo por esto. Es la audiencia quien debe poner en su sitio a concursantes que demuestran tamaño desprecio por este programa pretendiendo permanecer en la sombra, pues solo quieren resistir y embolsarse así el dinero de las semanas que logren aguantar ahí dentro. Cuando estar es el objetivo principal, si no el único, del concursante nuestra obligación es desalojarlo a la mayor brevedad. Para esto hace falta que salgan a la palestra y tras la faltada envidiosa que tuvieron tras la gala parece más posible.

Resulta que Kiko e Irene vieron anoche en el ‘confe’ unas imágenes de sus hijas. Una de ellas cumple hoy su primer año y el programa consideró conveniente que pudieran sus padres celebrarlo de forma tan poco sofisticada. Que alguien pueda pensar en esto como información del exterior da buena cuenta de hasta qué punto hemos perdido los papeles defendiendo un formato que nunca existió, ofendidos todo el rato por todo.

Los principales ofendidos fueron Fortu y Yoli. Esta tiene un hijo de 20 años que precisamente también cumple años hoy. Ambos se quejaron por lo que deben considerar un trato de favor y a mí me parece simplemente una pequeña deferencia. Yoli comentó algo así como que a ella no le ponen fotos de su hijo porque no son “Pantojos”. Anoche Jorge comentaba que nunca antes había visto llorar a Kiko como cuando veía a sus hijas en el plasma. Yo no lo había visto nunca tan enfadado.

“Soy Rivera Pantoja, no ‘Pantojo’”, decía Kiko. Con ese bigote que llevaba anoche parecía recién llegado de San Francisco. Le faltaba una camiseta sin mangas y una chupa de cuero para completar el estilismo. Con esas pintas impresionaba más verle visiblemente enojado y deseando que llegue mañana para darle sus tres puntazos a los ‘Obuses’. Juan Miguel fue quien contó lo dicho por Yoli, por lo cual esperaría a verlo. Pero del enfado y la envidia fueron todos testigos.

Imposible no decir nada sobre la recogida espectacular de cable por parte de Antonio cuando se vio puesto en evidencia por un vídeo muy oportunamente puesto para que lo vieran en la casa. Que faltase a Alejandro y se chotease de él no debería sorprender conociendo al personaje, aunque sea la persona con quien más tiempo pasa y quien le salvó de la nominación el jueves pasado. Primero quiso convencer a todos de que hablaba de Julio. Cuando nadie le creyó cambió el discurso y terminó pidiendo perdón con todas las salvedades posibles. Algo del tipo: “si le he podido faltar y se ha sentido ofendido”. Quizá, tal vez, si acaso. Y así.

Complicado decidir si debe ser expulsada Candela o María Jesús. Si es por las ganas de ver a Antonio o a Julio concursando solos creo que por mi salud mental prefiero a Julio, y pensando en el espectáculo igual sería mejor Antonio. En ambos casos desearía mejor verlas a ellas concursando solas, pero eso no es posible. Lamentaré la expulsión, salga quien salga, porque protagonizan las dos tramas más potentes de la edición. Aunque siendo sincero diré que también me alegré de ver a Raquel salvada. Cuando supo que tras salvarse Ylenia habría otra salvada se puso tan nerviosa que Irene se la llevó a la cocina para darle una tila. Estas son las cosas que me gustan de Irene.

Moleskine del gato

Lo de las 2 semanas de embarazo de Irene ha provocado cierta confusión. Si no lo entendí mal, creo que el momento de su aborto espontáneo no fue tras salir de la casa, sino unos días antes. Ella pensó que le había venido la regla otra vez, días después de haberla tenido. No se debió preocupar en exceso porque sus compañeras observaron que era algo común tener desarreglos estando ahí encerradas. Irene salió el día que se cumplían 2 semanas y en las pruebas comprobaron lo que había sucedido. Por tanto, sí cuadran las dos semanas de embarazo. No hace falta poner en duda todo.

Presume Juan Miguel de tener 5 novios y novias a la vez. Cuando le preguntan si más hombres o mujeres responde que por igual. 5 entre 2 son 2,5. Ergo, tiene 2 novios y medio. Lo mismo en novias.

