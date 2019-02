Sofía fracasa por aburrida, prepotente, calculadora y repetitiva

El Gato Encerrado

No engañó esta vez a la audiencia una Sofía acostumbrada a ganar y que anoche recibió cierta cura de humildad. Ni su millón largo de seguidores en redes sociales, ni la inercia de anteriores concursos pudo evitar que fuera la cuarta expulsada, justo cuando se cumple el primer mes de concurso. Un fracaso sonoro porque no fue por los pelos: el 61,1 % de los votos fueron para ella. Porcentaje bastante humillante si tenemos en cuenta que se enfrentaba en duelo a una concursante muy cuestionada, a la que habría podido vencer con facilidad si hubiera hecho un buen concurso.

Ylenia debió pensar anoche lo inesperadamente endeble y poco acertada que ha resultado su alianza con Sofía. Juntas suman una legión de seguidores y ellas pensaban que eso las haría imbatibles, especialmente si se asociaban contra el resto. Carolina fue siempre un añadido incómodo porque le puede su espíritu chismoso y correveidile. Ayer, por ejemplo, confesaba su intención de no volver a dirigir la palabra a Sofía en lo que les quedara de concurso, concretamente media hora escasa para esta última. La cruda realidad sacó anoche a las tres de su error. Las ‘toto world tour’, como dice Carolina, han durado menos que un tuit de Ylenia. Ahora ya sabemos todos que era excesiva la confianza de Sofía en los “sofiístas” (con doble i).

Presumir del poder de sus seguidores fue uno de los errores de Sofía en este reality. Con evidente prepotencia se refería a ellos y confiaba en que fueran a ser los héroes responsables de su salvación. Pero la audiencia votante es diversa y mucho más amplia. Los retos y recargas telefónicas son una insignificancia al lado de los votos que puede haber en media hora de programa por parte de espectadores que no saben de esas cosas. La audiencia no es Twitter. Tener muchos seguidores puede valer para que te inviten a un hotel de lujo en Los Ángeles, pero no para ganar un reality, ni siquiera para superar una primera nominación.

La prepotencia de Sofía presumiendo de seguidores no ha sido su único error, ni siquiera el principal. Se puede analizar con detenimiento su concurso, aquello en lo que se equivocó, las claves de su fracaso, pero lo más importante es que ha sido una concursante aburrida. Destacaría esto por encima de análisis más profundos porque me parece fundamental en Gran Hermano. Aburrida e invisible durante semanas. Hasta estar nominada apenas la hemos visto en las galas, salvo en su vídeo monotemático de la una y pico de la madrugada. Fuera de la realidad están quienes dicen que ha sido una gran protagonista y no aclaran que se refieren solo al programa del pasado martes, casi un mes después de comenzar el encierro.

Sofía se equivocó planteando este reality como una continuación del anterior. Sin imaginación ni iniciativa, demostró una clara falta de recursos vendiendo de nuevo su historia de encuentros y desencuentros con Alejandro. Es algo que ya vimos en Supervivientes, e incluso ha dejado de ser convincente. Muchas evidencias apuntan a que la pareja exageró su separación para explotar esta misma trama de nuevo. No se dan cuenta de que este programa es una radiografía que escruta la realidad y donde afloran con gran facilidad las mentiras. No hay polígrafo tan potente como vivir rodeado de cámaras todo el día. Imposible engañar a toda la audiencia todo el rato. Parafraseando Abraham Lincoln, se puede engañar a todos algún tiempo o a algunos todo el tiempo, pero es imposible engañar todo el tiempo a todos.

Lo bueno que hizo Sofía en sus dos primeros realities fue ofrecer algo completamente diferente. Compramos su carácter despreocupado de la primera vez y la catarata de emociones contradictorias en la segunda. Ahora creo que habríamos comprado una Sofía más madura (hasta lo parece físicamente, muy lejos de aquella niña de su primer Gran Hermano). Una Sofía más amable y generosa, capaz de superar viejas rencillas. También una Sofía feliz, decidida y segura de sí misma, con pareja o sin ella.

En definitiva, hubiéramos comprado a otra Sofía diferente a la que ya hemos conocido. Estas que describo o cualquier otra nos habría valido. Con su expulsión hemos castigado la desidia de volver a repetir esquemas aprendidos, pensando que le funcionaría. Pero a Gran Hermano siempre le pedimos algo nuevo y diferente. Por fortuna no vale repetir esquemas, lo cual sería el final del formato porque haría muy sencillo hacerse con el triunfo. Destacaría algo bueno en el concurso de Sofía, pero no se me ocurre.

Su enfrentamiento con Raquel es un buen ejemplo de lo que digo. No me importa que hayan seguido manteniendo las tensiones en redes sociales durante más de tres años. Era el momento de partir de cero y darse una nueva oportunidad. Lo hizo con inteligencia Raquel, que quiso ser amable en un principio y tuvo que aguantar las provocaciones de una Sofía intimidatoria empeñada en ridiculizarla. No fue capaz de pasar página, lo cual resume su concurso.

Además, Sofía se empeñó en contarnos lo que ya estábamos viendo, erigiéndose en juez y parte. A la audiencia no le hace falta que ella dictamine si lo de Antonio y María Jesús es o no un montaje. Ya decidimos nosotros solos. Ha perdido la perspectiva y parece que no ha sido capaz de distinguir bien si en esta edición le tocaba ser concursante o comentarista. Tampoco le ha ayudado tener a Mayte defendiéndola. La divertida exconcursante es un esperpento y patina cuando se trata de poner el contrapunto en plató a las malas formas y el desabrido humor de su hija en la casa. Y todavía ha sido peor la ayuda de sus ‘talifanes’ en redes sociales, maleducados, ofensivos y hasta enloquecidos muchos de ellos.

El porcentaje por el que fue expulsada Sofía anoche coincide casi milimétricamente con el que obtenía con solo los primeros 150 votos en nuestra encuesta. A pesar de eso, todo indica que el brutal ataque junto a Ylenia y contra María Jesús ha terminado siendo determinante. La audiencia ha querido que esta concursante siga en la casa haciendo lo que quiera ahora que no tiene al lado un vigía permanente. Dadas sus circunstancias, lo de menos es que se haya acercado a Antonio para evitar su expulsión o por hacer rabiar a Julio. O porque le sale de su coleta, ¡hombre ya!

Es un sarcasmo que Ylenia ataque a María Jesús hablando de la lucha de la mujer cuando es ella la que censura su libre comportamiento. Otra cosa es que a esta concursante le pueda perjudicar acercarse a un tipo tan poco presentable como Antonio. A diferencia de Sofía, este me parece un buen concursante y me atrevo a decir que está siendo el pilar de la edición. Antonio es necesario, solo sea para hacer de muñeco de pimpampum en el que descargar nuestro tósigo. Para no morir de aburrimiento debería quedarse unas cuantas semanas más. Aun así, no le arriendo la ganancia a quien se acerque a él.

Veremos si Alejandro hace caso a las palabras de Sofía en su despedida. Le pidió claramente que se alejase de Antonio, aunque evitó dar nombres. Anoche este lograba para su equipo junto a Juan Miguel la inmunidad y el poder de salvación individual, recompensa habitual para los jefes de la casa. Con el cuerpo aterido por los kilos de hielo en sus pies fue capaz de decir que Elsa es el nombre de la princesa en la película Frozen. Así pudo devolverle el favor a Alejandro, que lo salvó hace unas semanas. Alejandro tiene así algo que agradecer a Antonio.

Se abre ahora un periodo de gran expectación en el que incluso entre quienes han censurado los movimientos supuestamente estratégicos de María Jesús se pide ahora que Alejandro se líe con Ylenia para ver la reacción de Sofía. Más rebuscado es el plan de que entre repescada Candela y verla frente a frente con Antonio y María Jesús. Más rebuscado e interesante, me atrevo a decir. No sé si algo de esto sucederá, pero sí preveo más futuro a cualquiera antes que a un desangelado Alejandro. Ya lo era con Sofía, mucho más ahora que está solo.

Alejandro ha tenido dificultad para mantener la versión oficial que él y Sofía han mantenido respecto a la relación entre ambos, tratando de “novia” a su compañera en el concurso cuando en teoría estaban separados. Anoche también le costó mantener el rostro grave y serio tras ser expulsada Sofía. Revelador me resultó ese momento en que sonreía con Antonio y al darse cuenta de que estaba ya en directo se incorporaba demudando su rostro de nuevo al de viudo doliente.

Enorme el momento de la gala en el que veían en la casa las imágenes en las cuales Alejandro decía claramente que Kiko puede ganar gracias a haber explotado la historia de sus adicciones y haberle pasado a Irene lo que le ha pasado. Tan desacertado me parece referirse de esa manera al aborto natural sufrido por esta concursante como cobarde y absurdo su intento de tomar el pelo a la audiencia negando algo que está muy claro. Muy acertada Irene dejando claro que ni ha utilizado ni utilizará ese hecho en el concurso. Estoy seguro de ello, tanto como que Irene desaprovechará una oportunidad de oro si no se plantea que solo con estar ahí dentro no vale. A veces hasta tengo dudas de que esté.

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones se desarrollaron así anoche:

Antonio y Juan Miguel > Raquel e Ylenia (1) > Fortu y Yoli (3)

Yoli y Fortu > Carolina y María Jesús (1) > Alejandro (3) > Kiko e Irene (3 extra)

Ylenia y Raquel > Kiko e Irene (1) > Alejandro (3)

Alejandro > María Jesús y Carolina (1) > Fortu y Yoli (3)

Carolina y María Jesús > Alejandro (1) > Fortu y Yoli (3)

Kiko e Irene > Alejandro (1) > Fortu y Yoli (3)

Nominados provisionales: Fortu, Yoli y Alejandro. Como dije antes, Antonio y Juan Miguel salvaron a Alejandro y subieron a Raquel. Por tanto, nominados definitivos: Fortu, Yoli y Raquel. Tras el duelo en la cumbre de ayer se presenta una semana tranquila en la que a casi nadie le importa si se va uno u otro nominado. Fortu es un jugador astuto que ayer tiraba los tres puntos extra que recompensaban los más de 200 kilómetros hechos en el tándem. Se los dieron a Kiko e Irene sin tener en cuenta que Antonio salvaría a su “casi hermano” antes que a nadie.

A pesar de su fallo de estrategia, me divierte ver a Fortu maquinar y explicar sus nominaciones. También los rebotes que se pilla cuando le nominan sus compañeros. Anoche la pareja de los ‘obuses’ recibieron 12 puntos. Salvo Ylenia y Raquel les nominaron todos. Creo que la audiencia se decantará por expulsar a Fortu.

La (ironía on) sincera y directa (ironía off) Ylenia volvía a nominar tirando su voto a la basura al decir que se lo daba a Kiko e Irene porque sabía que si salían nominados Alejandro salvaría a Kiko. Tanto bienquedismo hace a Ylenia perder todo aquello que resulta atractivo en ella respecto al concurso. Ahora rivaliza con Carolina para ser la palmera mayor de Kiko. ¡Quién lo iba a decir!

Moleskine del gato

Carolina dice que no se mueve por los aplausos y abucheos que escucha en plató y poco después pregunta si la han aplaudido o la han abucheado. Bonita forma de demostrar en la práctica lo contrario de lo dicho. Dice que es teleoperadora, pero bien podría trabajar midiendo aplausos.

Raquel estaba rayada anoche. Si cambiamos el adverbio de tiempo por otro nos vale para cualquier momento. No conozco a nadie con semejante capacidad para hacer un mundo de la mayor chorrada.

Bastante inadvertido ha pasado lo dicho en un ‘confe’ por María Jesús sobre Antonio. Transcribo: “Antonio es un chico que reúne todas las condiciones para que cualquier chica se enamore de él o le guste”. Que esta concursante piense tal cosa sí que es un drama, y no los de Raquel.

