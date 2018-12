El Gato Encerrado

Suso obedece a Aurah y deja de ser amigo de Asraf











telecinco.es

Todos los jefes de campaña, excepto Mónica Hoyos, fueron anoche a Guadalix para apoyar y asesorar a sus defendidos. Mónica delegó en Darek y no es la primera vez que a Asraf le falla su elegido. Primero quiso contar con Omar, que declinó la invitación. Luego decidió que fuera Darek porque no sabía que podía serlo Mónica, quien pasó a ser su elegida cuando tuvo confirmación de ello. Finalmente, Mónica tampoco ha querido asumir ese simbólico papel. La visita de Aurah fue especialmente polémica por sugerir que Asraf es desleal en su amistad con Suso, lo cual tuvo inmediatas consecuencias.

Aurah vino a decirle a Suso que Asraf no es su amigo. Suso se echó textualmente las manos a la cabeza y quiso saber más. Por las razones que fuera, la exconcursante no quiso explicar el porqué de su contundente revelación. A pesar de haberse expresado con evidente vaguedad, fue suficiente para que Suso decidiera romper su amistad con Asraf de forma radical. No pudo esperar y nada más acabar el Debate reclamaba una conversación con su compañero en la que le contó lo dicho por Aurah. Por su reacción, creo que no imagino lo que vendría después. Complicado imaginar que Suso daría por bueno lo dicho y decidiera poner tierra de por medio.

“Prefiero poner distancia y que tengamos una relación cordial hasta el final del concurso, pero si cuando salgamos veo que has hablado a los demás mal de Aurah a mis espaldas no voy a darte ni mi WhatsApp”, dijo Suso. No compartir el WhatsApp como el moderno castigo con el que los amigos dejan de serlo. Suso reacciona así por algo que ya conocía y sin saber por qué no debe considerar a Asraf su amigo. Que este ha hablado mal de Aurah a sus espaldas ya se lo habían dicho antes por activa y por pasiva. Anoche lo ponía como pretexto, pero su radical decisión más que por eso fue por esta afirmación de Aurah: “No es tu amigo”.

No me interesa lo más mínimo averiguar los motivos de Aurah. Ha sido una pésima concursante y ya no está en liza. Puede que tenga celos de Asraf, en cuyo caso se trataría de una reacción absurda. También puede haber pensado que así es seguro que Asraf sea quien salga de la casa este jueves quedándose a las puertas de la gran final. Aunque creo que no hacía falta molestarse porque eso va a pasar en cualquier caso. Sea como fuere, creo que perjudica a Suso más que beneficiarle. Entre otras cosas porque lo muestra como un pelele sin criterio propio incapaz de poner en planos diferentes el concurso y las relaciones personales. Aunque esto tampoco es una sorpresa.

Suso se equivoca cuando pretende convencer a Asraf de que su mala relación con Aurah supone una deslealtad hacia él. ¿En qué cabeza cabe que no pueda tener un amigo que se lleva mal con su novia? Y si habló mal de ella con otras personas y no con él es totalmente explicable. Suso era la persona menos indicada para que Asraf se desahogara tras una discusión con Aurah. Dejando a un lado que la relación entre Suso y Aurah me sigue pareciendo la misma pantomima de siempre, considero innecesario todo esto. Ni siquiera vale para mantener la farsa. Lo llevase pensado o improvisase en el momento, está claro que Aurah se equivocó.

También dijo Aurah que Suso ya ha superado en votos al Koala, lo cual me parece intrascendente. Supongo que es su sensación personal y se puede basar, como mucha otra gente, en los retos que se publican en redes sociales. Semana tras semana se comprueba que eso no representa la votación mayoritaria, pero algunos lo siguen considerando su particular oráculo. Y quejarse a estas alturas de que alguien da información del exterior a un concursante parece un sarcasmo. No es ninguna novedad.

El error de Aurah no habría tenido consecuencias si Suso pone lo que le dijo en cuarentena y decide dejarse llevar solamente por lo que él ve y conoce de primera mano. Decidir ahora poner distancia entre él y Asraf es ridículo, aparte de prácticamente imposible siendo cuatro en la casa. Lo sensato hubiera sido esperar a salir y decidir entonces si le comparte con él su WhatsApp o no lo hace. La opinión de Aurah le puede hacer confiar más o menos en su compañero de encierro, pero no era necesaria la escenificación de su ruptura con un amigo.

Eso sí, siguiendo el precedente de Techi, Asraf ha pasado de ser para Suso un “hermano” a un “amigo de tres meses, no de diez años”. Después de meses dándole un tratamiento de familiar en primera línea de consanguinidad, anoche ponía distancia aclarando que no es una amistad sólida porque son amigos de hace poco. Igual que Techi con Isa, su “amiga de quince días”. Curioso que Suso olvidase anoche que Asraf y él se conocían antes de entrar en la casa y ya entonces hicieron buenas migas. Estaría bien conocer algún día las maniobras orquestadas antes de comenzar el encierro por Asraf con Omar, por un lado, y con Suso, por otro. Así como el papel que en todo esto jugaron Isa y Aurah. Demasiados protagonistas para terminar sacando nada en claro.

El Debate comenzó anoche con la entrevista a Mónica Hoyos, que sigue viviendo en su multiverso. Insisto en que no es un universo paralelo, sino varios. En uno de esos universos sí compartió plató del Deluxe con Miriam, pero en otro universo no lo hizo. Anoche lo negó a Belén Esteban hasta que Miguel Frigenti sacó la imagen que mostraba la única realidad. Porque a veces, no siempre, solamente hay una verdad. Y la de Mónica en GH VIP ha sido bien clara. Intentó aislar a Miriam, que todos le dieran la espalda, y casi lo consigue. Sus compañeros de encierro fueron culpables de que siguiese viviendo alejada de la realidad, en uno de esos universos.

No le hizo ningún favor Ángel Garó a Mónica cuando verbalizó que estaban haciendo con Miriam algo que podía ser visto como bullying. Y no es por ponerle nombre, sino porque en lugar de decírselo a ella lo comentó con otros. Si alguien le hubiera dicho las cosas a Mónica seguramente habría tenido algo más sencillo ver la realidad y darse cuenta de que entre todos estaban haciendo ganadora a Miriam. Es posible que esta concursante conquistase igualmente a la audiencia, pero con el concurso que ha tenido ha sido casi imposible no empatizar con ella y ponerse de su lado. Luego su carisma y el buen fondo que se adivina en ella han hecho todo lo demás.

Que Mónica acierte o no al hablar de su propia realidad y diga que no compartió plató “cara a cara” con Miriam no es tan importante al lado de lo engañada que ha estado todo el concurso. Y en eso ella ha tenido parte de culpa, pero otra importante la tuvieron casi todos los demás. La hicieron creer que era la reina de la fiesta, que lo tenía todo de cara. E hicieron que creyera tener razón en su estéril enfrentamiento con Miriam. Entró sabiendo lo que había, esperando compartir esta experiencia con su enemiga, y convencida de que esta batalla la iba a ganar. Pero, como dijo Miriam, quería ser coliflor y se quedó en “coli”. Y perdió su duelo con estrépito, porque 7 de cada 10 espectadores votantes así lo decidieron. Por lo visto anoche, parece haberlo olvidado bien pronto.

Choca ver a Verdeliss diciéndole a Miriam que es un ejemplo de concursante y luego a esta hablando de Cristóbal Colón por su nombre de pila corroborando las teorías de Asraf que reescriben la historia hablando de que viajando a América el descubridor acabó en la India y de allí se trajo el curry y otras especias. ¡Si no hubiera sido por Cristóbal! O hablando de relaciones entre un OVNI y un humano. ¡Atención! No un extraterrestre y un humano, que eso sí ha pasado y fruto de ello son Aramís Fuster y Ángel Garó, sin ir más lejos. Miriam será un ejemplo como concursante, pero también un peligro para la educación de nuestros hijos.

Cualquier asesor de campaña sensato le habría dicho a Miriam que nada de seguir hablando de ciencias ocultas. Tampoco de historia, ni de geografía, ni de deportes y espectáculos, ni de arte y literatura, ni de… ¿nada? El Trivial Pursuit no ha sido nunca su juego preferido, por lo que se ve. Cualquier asesor de campaña sensato le habría dicho al Koala que “de tu cráneo rapado al cero quita esa gorra de obrero, y sortea la cuestión”, como decía Santiago Auserón del tonto Simón. También que aborte cuanto antes su falso sonambulismo sobrevenido.

Cualquier asesor de campaña sensato le diría a Suso que Aurah es peor defensora que Sofía Suescun, que ya es decir, y mejor tener “susaristas” que “susauhristas”. Aunque este concursante no debería tener asesor de campaña después de haber recibido durante todo el concurso más pistas que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas de todos los santos. Y, finalmente, cualquier asesor de campaña sensato evitaría decir de Asraf que tiene pocas luces, como afirmó su hermano anoche. Que, a ver, seguramente tiene razón, pero… ¡por la gloria de Cristóbal y el curry de Madrás!

Si tuviera que hacer un ranking de asesores de campaña, la primera sería Verdeliss, a pesar de su endémica tendencia a llevar corrección hasta el límite de lo irrisorio. Luego estaría Omar, a pesar de su abrigo y de repetir mil veces lo mismo, lo cual al Koala no puede sorprenderle. Luego está Darek, que es la tristeza y el desánimo hecha persona. Y Aurah debería ser descalificada porque anoche hizo un nulo como una casa. Con asesores como Aurah no hacen falta detractores. También es verdad que asesorar a Suso es como darle a un mono una escopeta e intentar explicarle como funciona. Al final hay muertos. Fijísimo.

Propondría a los concursantes repensarse sus eslóganes electorales. A Miriam le quedaría mejor “¡Si no fuera por Cristóbal!”, y no alcanzo a entender por qué el Koala no se puso “¡Te como los cojones!”. Se lo volvió a repetir anoche (varias veces, claro) a Omar. Si un partido político se presenta con este eslogan prometo que tiene mi voto. El de Suso debería ser “Lo que diga Aurah”. Y veo clarísimo que Asraf tendría que sustituir el suyo por algo así como “Total, votar para nada es tontería”. Esta es la filosofía que parecía tener su hermano ayer. ¿Preparar un vídeo de apoyo a su hermano? Total, si no va a servir para nada.

Superaron la prueba con el aplastante voto positivo de la audiencia. He de decir que lo vi mejor de lo esperado. Por la tarde estaban muy negativos diciendo que no les salía ni un solo paso. Ya sería menos. Asraf, para confirmar su gloria, fue al ‘confe’ a decir que los demás no se habían esforzado como él. Luego se lo contó a Suso y este le pinchó durante un rato. Porque si a uno le gusta pinchar no desaprovecha la ocasión. Luego en el directo volvía la burra al trigo, quiero decir Asraf a lo suyo. “No nos hemos esforzado suficiente”, dijo Asraf. Y perdiendo su oportunidad de no decir nada más añadía luego: “Bueno, voy a hablar por mí. Yo sí me he esforzado”. Asraf necesita un milagro, no un asesor de campaña.

Moleskine del gato

Tenemos primeros porcentajes ciegos con vistas a la final. Son estos: 63.6 %, 29,4 %, 6,1 % y 0,9 %. Me niego a creer que Suso sea el segundo después de haber visto como el Koala se cargaba a un montón de contrincantes de forma bastante contundente. Si el porcentaje menos es de Asraf, como parece que tienen asumido incluso sus defensores, ni siquiera batiría récord de finalista menos votado del VIP. Esa marca la tiene Laura Campos en GH VIP 4. Si la votación termina así el menos votado empataría con Rappel, en la misma edición que Laura. Visto así, en Asraf tiene menos delito al ser casi anónimo, porque lo de Rappel fue muy fuerte. Tres meses ahí aguantando para no tener el apoyo ni del 1 % de la audiencia votante.

Y lo dejo aquí que tengo casi tanto sueño como Miriam en algunos de sus despertares.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));











El Gato Encerrado