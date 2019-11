Tensión entre Adara y Hugo









Se vive cierta parálisis en la casa, lo cual se hizo especialmente patente ayer que tuvieron sesión cinematográfica nocturna. Poco que rascar aparte de la polémica del jamón (otra muestra de que a Hugo le tratan con desprecio permanente) y las primeras tensiones entre Adara y Hugo justo la semana que ambos están nominados. Como no hay mucho más que rascar voy a aprovechar para hacer un ejercicio de previsión de las posibles consecuencias si el expulsado del jueves es Joao o Hugo. Pero antes de eso contaré lo ya apuntado.

La parálisis de la que hablo no afecta a Joao ni a Hugo, porque ninguno de los dos necesita a nadie para expresarse en voz alta. Hugo hace largos monólogos reflexionando sobre el concurso, ya sea en el jardín, el jacuzzi o cualquier otro lugar donde encuentre suficiente soledad. Porque, claro, hablar solo en voz alta estando rodeado de gente puede resultar incómodo. Joao también aprovecha momentos de soledad para hablarle a la Virgen de Regla. Y no le pide cosas así generales, sino que directamente al grano. “Haz que se vaya Hugo y que se quede Adara y me quede yo”, decía ayer. Atento el notario que controla las votaciones por si se produce alguna injerencia espiritual, por así decirlo.

Lo sobrenatural le es familiar a Joao. Por eso habla con vírgenes y les promete una visita futura con Adara y Gianmarco. Sobrenatural me parece también que hayan convertido la cama del ‘Pinocho’ de la edición en una especie de altar. Lo veneran y retozan encima, aunque lo más fuerte es que no hayan querido cambiar las sábanas. Conservan la cama como una reliquia. En un tris propone Joao organizar peregrinaciones de sus fieles. Ni el mismo Gianmarco pensó que daría tanto juego después de expulsado. Demasiado para ese ‘Pinocho’ italiano y mentiroso que de algún modo fue un títere en manos de Joao. Solo faltó que le creciera la nariz.

Adara sigue convencida de que no se han visto sus confidencias a Joao en el rincón del ‘confe’ preferido de ambos. Poco caso le hizo a Gianmarco cuando la hizo sentar para darle ese mensaje no tan críptico de “se ha visto todo”. Lo que vendría a ser un “nos han pillado” en toda regla. Ayer decía Adara a Joao: “Tú y yo tenemos secretos que solo son nuestros. Cosas que no sabe ni mi familia”. Verás cuando se entere de que sus secretos son vox populi. Esta relación especial que Adara tiene con Joao le sirve para justificar que prefiera la expulsión de Hugo. Si sale Joao se queda sin confidente. También sería libre y sin nadie que dirija sus pasos, aunque pare ella sería un drama. “Me pondría peor que cuando salió Gianmarco”, afirma Adara.

Lo de que conserven la cama de Gianmarco con sus sábanas debería llamar la atención en la casa, aunque una vez más se guarda un respetuoso silencio al respecto. Casi todo lo de la endeble carpeta entre el italiano y Adara ha sido ignorado en la casa. Por una conversación que tuvieron la misma noche de la expulsión quedé convencido de que realmente no se habían enterado de lo que había pasado entre esos dos compañeros, pero ahora empiezo a ver que no es exactamente así.

Estela sí estaba bastante al tanto, lo cual reconoció ayer. “Si yo hago lo que hizo ella en la cama se me cruje”, aseguraba Estela. Hubiera agradecido que fuera más explícita y explicara a qué se refiere, pero queda claro que Estela ha estado disimulando todo el tiempo. Entiendo perfectamente por qué lo ha hecho. Supongo que no desea para los demás lo que no ha querido para ella. Y a Estela le cortó el rollo Mila cuando empezó a alertar a los demás sobre la relación que estaba teniendo con Kiko. Bien por Estela, pues.

Hugo volvió a preguntar por el jamón y mucho me temo que volvieron a tomarle el pelo. Resulta que en la compra de la semana anterior, que fue con presupuesto completo, pidieron tres paquetes de jamón york, pero parece que solamente llegó uno. Hugo ha pedido varias veces desde entonces que le reclamen al ‘súper’ el jamón perdido y aún sigue esperando. Ayer estaban sentadas al ordenador con la compra Estela y Noemí, que se hacían las suecas con gran soltura. Si bien Noemí se metió en algún jardín intentando liar un poco a Hugo dudando si pidieron dos o tres paquetes de jamón. A estas alturas no cuela.

Lo cierto es que la noche anterior daban Estela y Noemí, junto a Alba, claves suficientes para entender lo que ha sucedido con el jamón. Diría que se lo han escamoteado porque Noemí engañó a Hugo al decirle que no había llegado. Le acusan de comer mucho, lo cual convierten en excusa perfecta para quitar de su alcance parte de la comida. Al menos eso parece que han hecho con el jamón. De manera que un bien común está teniendo un uso privativo, cosa que siempre me parece censurable en esa casa.

No insistió mucho con el tema del jamón Hugo, pero si llega a saber la verdad otro gallo cantaría. Es un episodio sin demasiada importancia, pero que unido al resto de cosas componen una escena que resulta censurable y desagradable. Ese trato a Hugo no lo merece nadie. El desprecio a este concursante alcanza su máxima expresión cuando habla de él Mila. Ayer decía que “tiene un problema real”, y en el resumen diario pudimos escuchar lo siguiente: “Viven su realidad. Ellos piensan que él es el acosado”. Mila parece pensar lo contrario. Tanto es así que hace días expresaba su intención de poner en manos de sus abogados el tema cuando salga para ver si pueden proceder contra Hugo (¿?).

Seguía diciendo Mila: “Es un tío que es un fracasado y tiene un problema. Gordo. Ni es cantante, ni está en televisión, ni es guapo, ni alto, ni tiene talento para nada. Este es su reino. Fuera de aquí es una mierda. Fuera de aquí es un pringado que no lo quiere nadie”. Mal asesorada está Mila, a saber por quién. Bueno, igual es fácil saberlo, pero da lo mismo. Me gustaría ver su cara cuando se entere de que con 24 años aprobó una oposición de Economista del Estado e hizo posteriormente un máster en Administración y Finanzas en la Universidad de Pensilvania. Ha sido consejero económico en varias embajadas y subdirector general de Promoción Universitaria en la Comunidad de Madrid. Es una ordinariez sacar a pasear el currículo, pero también he decir que para eso hay que tenerlo.

El primer roce entre Hugo y Adara fue por una tontería, el típico malentendido que no se debería producir entre dos personas que hasta ahora han tenido siempre una relación espléndida. Resulta que estaban viendo la película ‘Si yo fuera rico’ y hablaban de algo relativo a la práctica sexual del “beso negro”. Adara decía entonces que ella no hacía esas cosas, y al parecer en ese momento Hugo se reía. Es posible que riera por la película, pero Adara interpretó que había sido por lo de ella. Al rato se encontraron en al cuarto de baño y cepillo de dientes en mano se lo reprochó.

“No sé si quieres discutir conmigo ahora”, respondía un Hugo visiblemente descolocado y que no sabía por dónde le llegaban las balas esta vez. Tampoco debió entender en el momento que fuera fuego amigo. Acostumbrado a que los demás le ataquen y desprecien debió alucinar cuando esta vez era Adara, su único apoyo en la casa. Hugo explicó que se reía por la película, no por nada que hubiera dicho Adara, pero esta no debió entender nada porque respondió que no le gustaban ese tipo de bromas. ¿Qué tipo de bromas? Estaba claro que era tan solo un malentendido.

Lo siguiente fueron dos detalles de buena voluntad por parte de ambos. Primero fue Hugo al dormitorio para intentar zanjar el tema diciéndole a Adara que si algo le había molestado le pedía perdón. Ella estaba molesta porque hubiera pensado que quería discutir con él, lo cual es entendible. También digo que yo pensé lo mismo. Luego fue Adara la que buscó a Hugo hasta dar con él en el jacuzzi para hacer definitivamente las paces. “Ya se me ha pasado”, decía Adara. No creo que tuviera ganas de discutir con Hugo, aunque sin verlo diría que se mosqueó absurdamente. También me llamó la atención su insistencia sobre que no le gustan las bromas de tipo sexual. No le pega nada a Adara ser tan tiquismiquis.

Observatorio de nominaciones

Joao piensa que si esta noche se salva él será expulsado Hugo. Sin embargo, si se salva Adara está seguro de que será expulsado él mismo. Curioso me parece que no contemple la posible salvación de Hugo. En principio, cuentan los tres con las mismas posibilidades, por lo cual me cuesta entender que no lo considere. Igual se sorprende Joao. En todo caso, el porcentaje que más variaciones ha estado experimentando en estos días es precisamente el más pequeño. Es decir, el correspondiente al salvado de esta noche. Eso si no hay sorpasso de última hora.

Puede que el tercer porcentaje sea de Hugo y esté subiendo por decisión de una parte del fandom de Adara. En tal caso creo que no están teniendo en cuenta que de esa forma dividen el voto y eso puede terminar perjudicando a Adara hasta el punto de que sea ella la expulsada del jueves. Helena, madre de Adara, se resistió a decirlo, pero finalmente aclaró que ella vota por la expulsión de Joao. Del mismo modo que estaban haciendo desde primera hora los seguidores de esta concursante. En este caso no funciona necesariamente el divide et livorem superem (divide y vencerás), sino que dividir puede ser la perdición de Adara.

Ya puestos en lo que pasará tras la expulsión, si sale Joao está claro que Adara y Hugo van a votar según la estrategia de este último, lo cual puede hacer que logren meter junto a ellos a un tercer nominado con el que tengan ciertas garantías de salvarse la siguiente semana. Si sale Hugo no será tan fácil para Joao y Adara quedar de acuerdo a la hora de nominar, ya que Joao tiene sus propios intocables en el otro grupo. Lo pudimos comprobar el jueves pasado. Hugo, Adara y Joao no fueron capaces de ponerse de acuerdo con las nominaciones a Estela y Mila, por lo que no metieron a nadie más del otro grupo y así quedaron finalmente los tres nominados por la decisión de la jefa de la casa.

Por otra parte, es de suponer que esta semana ya no haya salvación, ni mucho menos privilegio para quien ostente la jefatura. Con siete concursantes cualquiera de estas ventajas penaliza mucho a aquellos que van por libre. En este caso afecta tanto a Adara como a Antonio David. Creo que ya es momento de dejar sin modificación alguna la decisión de los concursantes y que la audiencia decida. Solo vería con buenos ojos que por una vez fuera también la audiencia quien nominase. Me relamo.

Moleskine del gato

No hace falta que insista en que esta noche se salva en menos votado, como por otra parte pasa cada martes. Veremos si Joao tiene razón con su relación entre la salvación de hoy y lo que suceda el jueves con la expulsión.

De momento, los porcentajes ciegos estaban así anoche en el resumen diario: 47,1 %, 40,3 % y 12,6 %. El porcentaje menor sube sospechosamente.

