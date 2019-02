¿Vuelven a tontear Antonio y María Jesús?

El Gato Encerrado

Las fiestas son propicias para el roce, también para la broma. La del miércoles de la semana pasada, día de San Valentín, dio pie a una boda de palo y una madrugada en la que todo se torció un poco. Durante todo el día de ayer me pareció que tanto Antonio como María Jesús tenían ganas de volver a tontear. Y ya en la fiesta recordaron viejos tiempos (de hace poco más de una semana tan solo) metiéndose de nuevo solos en el almacén. No hubo beso, pero sí abrazo. Como si de un drama shakesperiano se tratase, preguntaba ella: “¿Quererte u odiarte?”. “Dímelo tu”, respondía él. “Quererte, pues claro”, concluía.

Antes de la escena del almacén hubo otras. Particularmente llamativa una en la mesa del comedor, aunque esta vez sin prenda de ningún tipo que hubiera de tapar nada. Ellos dos a un lado y al otro Alejandro, Ylenia y Carolina. Antonio acariciaba primero la cabeza pelada de María Jesús y echaba mano luego a su cintura. No me pareció que la molestara. Este concursante tiene un concepto curioso de la amistad. Y la mano un poco larga. Haciendo la prueba también me tuvo pendiente de su mano en la pierna de Ylenia. La mano subía y subía, mientras ella de forma casi instintiva la sujetaba con la suya. Ese es Antonio.

No todo el mundo se relaciona igual en lo físico. En el sur se toca más, lo cual está muy bien. Tampoco voy yo a censurar el contacto con tacto, aunque tampoco estoy seguro de que sea el caso que trato. Lo importante no es si a Antonio se le van las manos, sino que tanto él como María Jesús pueden estar repitiendo la jugada de hace semana y media, y lo hacen precisamente la víspera de una expulsión de la que dependerá la posible continuidad de la historia entre los dos. Y al día siguiente de una dura conversación en el cuarto de baño, centro habitual de operaciones. Sigo viendo más condicionada por el concurso a María Jesús, por mucho que ella diga lo contrario. “Esto es un concurso, pero para mí es mi vida”, afirma con frecuencia. Y no lo niego, debe ser así para que le siga tanto el rollo a Antonio. Efectivamente, parece que le vaya la vida en ello.

Yoli, María Jesús o Ylenia, una de las tres será lanzada a los tiburones esta noche. Creo que sus compañeras temen que María Jesús se quede. Su indiscutible protagonismo de los últimos días lo explica. Aunque Carolina le dijera convencida a Yoli anoche que se va a salvar no dudo de que diría lo mismo a las otras dos nominadas. Yoli estaba de bajón, supongo que porque se ve en la calle ante dos duras rivales. Por su parte, Ylenia está convencida de la existencia de un elemento externo por el cual María Jesús estaría más que salvada. José María Gil Silgado sería el elemento, valga la expresión.

"Yo creo que voy a salir yo porque Gil Silgado va a estar ahí dejando la pasta para que se quede María Jesús", afirmaba Ylenia ante la mirada escéptica de la interesada. Antonio no tiene claro si el mencionado puede preferir que se salve o más bien su expulsión para así poder volver a estar con ella. Carolina es más de esta idea también. Mala cosa cuando hay dudas de si el ex de la miss gastaría dinero en una cosa o la contraria. Decía anoche Jordi González que los porcentajes se siguen moviendo mucho, y eso igual quiere decir que el susodicho no está gastando el dinero que algunos piensan. Lo siento por Yoli, pero pienso que sería un error salvarla y dejar escapar a dos concursantes valiosas. Ella y Juan Miguel son convidados de piedra en esta historia. Queda todavía mucho concurso como para jugárnosla de esa manera. Ylenia, Carolina, María Jesús o Antonio nos pueden gustar más o menos, pero pintan algo. Yoli no.

Carolina está convencida de que va a llegar a la final. No me pregunten por qué. Por mí se puede quedar todo el tiempo que sea. Tan mal concurso no debe estar haciendo cuando la prefiero dentro que fuera. Otra cosa es el pavor que me da la idea de convivir con una persona tan falsa y desleal. De sus incondicionales, esos concursantes intocables que todos tienen, solo se mantiene desde el principio Kiko. Se hartó de decir que quería llegar hasta el final con Sofía e Ylenia. De la primera dijo luego que no volvería a hablarle en todo el concurso. Con la segunda tuvo una pequeña discusión hace días, ya superada. Pero ayer sorprendía afirmando que si es la nueva jefa de la casa salvaría antes a Irene que a Ylenia.

Debo aclarar que Carolina hablaba con la propia Irene y Kiko cuando dejaba vendida a su supuesta amiga. Kiko se marchó poco después y ante la sorpresa de Irene quiso rectificar pretendiendo hacer creer a su interlocutora que no la había entendido bien. “Entre salvarte a ti o a Kiko te salvaría a ti”, decía ahora Carolina. Pero todos habíamos entendido perfectamente que el dilema planteado no era ese. Ella es capaz de vender a cualquiera, aunque no termino de entender por qué les hace tantísimo la pelota a los Pantoja. Más sincera me pareció Irene diciendo que en ningún caso salvaría a Antonio. Sincera y lista, diría.

Hubo posicionamientos en contra y Carolina se ponía detrás de María Jesús. Era su enésima traición. Durante días ha hecho pensar a esta compañera que estaba de su lado y anoche decía preferir su expulsión a la de Yoli, con quien apenas ha tenido relación. Cierto que hace tiempo empezó a hablar bien de la pareja de Fortu, todo lo contrario que hacía con este. Pero con quien ha pasado tiempo y tenido confidencias mil ha sido con María Jesús. Lo dije ayer, primero da confianza y luego asesta la puñalada. Ni siquiera lo justifica uno de los motivos que dio para explicar su posicionamiento. Afirma que María Jesús la quiso dejar de mentirosa en lo de los tocamientos en la mesa de la cocina. Es cierto, pero insuficiente.

En el resumen vimos que María Jesús lo reconoció hablando con Antonio. De manera que no estábamos equivocados y en realidad pasó lo que parecía bajo esa prenda que tapaba las cuatro manos de los dos. Carolina no se equivocaba porque era evidente. Tanto que en la casa nadie tuvo duda tras ver las imágenes. Era tontería negarlo y ya digo que María Jesús lo reconoció después. Aunque fuera una postura más inteligente aceptar lo sucedido, que no es ningún delito, no está obligada a ello. Entiendo su negativa porque es muy contradictorio decir que no quieres tener sexo y luego hacer maniobras orquestales en la oscuridad de forma pública, delante de todos en el comedor.

Detrás de María Jesús también se pusieron Alejandro y Kiko. A Alejandro no le quedaba otra opción toda vez que Yoli es su pareja y con Ylenia tiene un tonteo soterrado del que ni siquiera la omnipresente Carolina se había dado cuenta. Al no salvarse el martes, Ylenia piensa que igual puede haberla perjudicado su leve tonteo con Alejandro. Igual no le falta razón y los seguidores de Sofía, los famosos “sofiístas” (con doble i) están castigando a Ylenia. Ya que no pudieron salvar a Sofía puede que pretendan ahora cargarse a esta concursante. Estando en la casa Sofía nos la quiso vender como su amiga y ahora igual simplemente la está vendiendo.

Alejandro se empeñó en que Ylenia besase a Antonio en la telenovela de la prueba semanal. Entiendo que para poner tierra de por medio con ella y no perjudicarla en la expulsión. Ylenia decidió no besarse con nadie. Bastante tiene con estar pendiente de hasta dónde sube la mano Antonio como para darle un beso. El beso debería ser entre Antonio y Alejandro, eso sí que sería una buena trama. Volviendo a los posicionamientos, Kiko e Irene no hacen bien en posicionarse por separado. De acuerdo que son personas distintas con sus propios criterios, y eso está muy bien. Pero sin saber que se separarán esta noche las parejas es una postura poco inteligente.

Mientras se ha votado por parejas lo recomendable ha sido que se posicionasen juntos para no ganarse la enemistad de dos compañeros. Ante los posicionamientos de anoche tanto Yoli como María Jesús tienen motivos para darle votos a Irene y Kiko. Si hubieran estado del mismo lado los dos solo se habrían jugado el voto de esa nominada. Kiko se puso detrás de María Jesús porque ya hemos visto que no aprueba su actitud con Antonio. Él solo ha visto censurable lo que ha hecho uno de los dos. Una cosa es que sea su amigo de la infancia y otra que no pueda afear igualmente su conducta en ocasiones.

En contra de Yoli se posicionaron Irene, Raquel, Juan Miguel y Antonio. Esta vez no pareció importarle a María Jesús el posicionamiento favorable de Antonio. Muy al contrario, porque se lo quiso agradecer mientras mostraba su más amplia sonrisa. Porque, claro, ahora están de buenas generando la expectativa de un nuevo episodio de su tonteo. Tal vez ese en el que puedan completar lo que dejaron a medias la noche de bodas. Sobre el posicionamiento de Raquel y Juan Miguel no cabía duda porque son los dos únicos que en su noche horribilis del martes apoyaron a María Jesús.

Raquel está siendo más lista e intuitiva de lo que parece. A mí me ha ganado por cosas como estar al lado de María Jesús cuando el resto de la casa le daba la espalda. Debo decir que Irene también se ha mostrado cariñosa en todo momento, con ella como con todos. Creo que Raquel compensa sus limitaciones a la hora de leer el concurso y entender algunas situaciones siendo sincera y natural. También con su habitual buena intención. Y, como digo, con una intuición que me sorprende a veces. El otro día echaba de menos a su novio, pero decía que no quería mostrarse de bajón porque son capaces de nominarla por eso. Doy fe de que ha pasado.

La telenovela que preparan en la prueba se llama ‘Pasión y rencor’. Debo reconocer que pinta bien. Ya el martes improvisaron unas interpretaciones prometedoras casi todos. No me pueden gustar más los nombres elegidos para todos los personajes. Alejandro es Amancio Wayne. Hay que tener narices para seguir la broma de Amancio. Ylenia es la doctora Rosalía. ¡Tra, tra! Yoli o, mejor dicho, Yolina Yolix es Angélica. Raquel es Ágatha, con te y hache. Carolina, o sea, la Sobe es Grace, aunque yo la veo siempre como una mezcla entre Oprah Winfrey y Whoopi Goldberg. María Jesús es Queen Ruiz y Alba a la vez. Sin comentarios. Juan Miguel y Antonio son Sandokan y Tarso. Van vestidos de marineritos, no digo más. Irene es Lourditas. Y, ¡atención!, Kiko Rivera es Marianico. Imposible no añadir a Marianico “el corto”.

Esta noche tenemos una fiesta. Y una expulsión de gran importancia. Con Ylenia como inesperada acompañante de las dos claras rivales esta semana: Yoli y María Jesús. Además, se enterarán de que quedan disueltas las parejas y comienzan a nominar de forma individual. Es un momento ideal para que nominen en la soledad del confesionario, pero me temo que no va a ser así. En todo caso, comienza una fase distinta en la que deberán ajustar sus estrategias. Lo mejor es que les va a pillar con el paso cambiado.

