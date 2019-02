Ylenia y Sofía siguen a degüello contra María Jesús

El Gato Encerrado

El duelo de esta noche tiene algo de desigual por cuanto una de las combatientes lleva ayuda. No se enfrenta María Jesús contra Sofía solamente, sino también contra Ylenia. A pesar del evidente distanciamiento entre Sofía e Ylenia llevan toda la semana en comandita a degüello contra María Jesús, lo cual tuvo anoche su episodio más extremo. Poco inteligentes fueron provocando un enfrentamiento tras el que casi toda la casa se ponía del lado de María Jesús, incluso aquellos que se habían posicionado en su contra durante el Última hora.

A algunos concursantes les está pasando factura su propia estrategia, bien por torpeza o porque denota una evidente falta de coherencia. Imposible entender algunos de los posicionamientos de anoche, completamente contra natura. Kiko e Irene se veían obligados a posicionarse contra María Jesús porque ella hizo el alegato a favor de Sofía. Aquel movimiento sorprendió por varias razones. Lo previsible era que lo hicieran Ylenia o Carolina, y no alcanzo a entender por qué no fue así. También se me escapa la razón que movió a Irene cuando tiene una relación bastante nula con Sofía.

Cuando se actúa por motivos poco transparentes o simplemente por compromiso o interés cuesta luego mantener la coherencia. Una vez perdida no es fácil de recuperar, al tiempo que se escapan jirones de credibilidad ante la audiencia. No deja de resultar chocante ver a Irene y a Kiko detrás de María Jesús, más todavía con la disparatada justificación dada. Dice Irene que a María Jesús ya la tiene y será su amiga fuera sin duda ninguna, pero a Sofía todavía no la conoce bien y quiere darle una oportunidad de que continúe en la casa. Muy bonito, los amigos a la calle para hacer nuevos amigos.

Por su parte, Kiko aludía al fin de sus tensiones con Sofía tras la cena entre ambos, olvidando que desde entonces ha tenido tiempo para entablar amistad con ella y no lo ha hecho. La pareja perdió anoche la coherencia con su posicionamiento, pero no fueron los únicos. El martes Carolina recibió durante la gala el ataque inmisericorde y premeditado de Sofía. Pues bien, anoche también se posicionaba contra María Jesús. La relación entre Carolina y Sofía está definitivamente rota, pese a lo cual quiso mantener anoche su palabra de que nunca haría nada que perjudicase a Sofía.

Sofía llamó el martes falsa y convenida a Carolina, afirmando que cambia según escuche aplausos o abucheos en plató. Razón no le falta, pero su ataque parecía presagiar un cambio que no llegó. Sin darse cuenta, Carolina estaba dando la razón a Sofía no posicionándose en su contra. Parece un poco el mundo al revés la cola detrás de María Jesús, que completaron Alejandro e Ylenia. Estos últimos sí parecían coherentes, igual que quienes se posicionaron contra Sofía.

Fortu y Yoli han sido los más cercanos a Julio y, por ende, a María Jesús. Su reproche a Sofía podía haber incluido el cambio radical de esta con Julio. Durante las dos primeras semanas ella y Alejandro fueron su gran apoyo. Pero de promoverlo como pareja de su madre pasó a llamarlo “brasas”. Los ‘obuses’ tenían sobrados motivos para justificar su posicionamiento, lo mismo que Juan Miguel, Raquel o Antonio. Cinco contra cinco, la casa dividida al posicionarse en este duelo. Una división con la que Ylenia y Sofía lograban acabar al insistir en su estrategia de dejar en evidencia a María Jesús y atacarla por la curiosa relación que ha entablado con Antonio desde este domingo. Cuando hablaba Antonio se escuchó a Ylenia saludando a Candela. Otra contradicción flagrante porque nunca fue santo de su devoción.

Dijo el psicólogo Walter Riso: “Hay gente que funciona como una escopeta de perdigones: piensa una cosa, siente otra y sus actos se dispersan sin dirección”. Algo así les pasó a algunos anoche al posicionarse. También a Sofía, respondiendo a todo sin sentido. Se lo decía luego Kiko, cargado de razón: debía haber tomado el ejemplo de María Jesús, que dijo entender y aceptar todo. Sofía, sin embargo, llegó a negar que hubiera atacado en algún momento a Raquel. No cabe mayor impostura.

Parece un sarcasmo que Sofía critique “el repentino enamoramiento” de Antonio por María Jesús cuando ella lleva todo este tiempo vendiéndonos un desencuentro con Alejandro imposible de creer. Le desprecia y se enfrenta a él en las galas, pero luego andan como dos tortolitos siempre juntos haciendo vida de pareja. ¿Quién gana vendiendo algo que no es cierto para beneficiarse en el concurso? Yo creo que están en tablas, con la única diferencia que Alejandro es cómplice de Sofía y parece dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir el guion marcado. Por el contrario, aunque María Jesús le esté siguiendo el juego a Antonio, este debería estar preparado para llevarse un buen zurrón de cobras.

Si Ylenia y Sofía llegan a ver a Antonio y María Jesús dándose un pico anoche les da un ‘parraque’. Ella le estaba agradeciendo que la defendiese cuando recibió un nuevo ataque de aquellas. Sospecho que la imagen del pico será repetida mil veces en todas partes las próximas horas. Quiero recordar que hemos visto a Fortu dándose picos con Juan Miguel sin que nadie se haya escandalizado por ello. ¿Qué tiene de singular aquel otro pico? ¿Es porque se trata de María Jesús? ¿Porque es una mujer? Somos muy antiguos si nos seguimos escandalizando por un simple pico.

Sofía y, sobre todo, Ylenia, fueron un poco más allá y no solo quisieron poner a María Jesús en evidencia por su singular relación con Antonio, sino que recurrían a cosas del pasado y caían en la descalificación personal. Ya empezó a hacerlo Ylenia en los posicionamientos, calificando a María Jesús de mal ejemplo para la mujer actual. Tirando de su feminismo de palo una vez más, aunque como casi siempre de manera equivocada.

“Yo he venido aquí a dar ejemplo”, decía Sofía sin atisbo alguno de estar de broma. Es ridículo pretender que ningún concursante sea ejemplo de nada para la sociedad. Por interés propio, debería Ylenia abandonar esa idea en el fondo de algún cajón. Puestos a hablar de vidas ejemplares igual ella salía mal parada. No escuché a Antonio hacer referencia a que Ylenia haya tenido que estar tres años apartada de la vida pública, lo cual le reprochó luego entre lágrimas. Antonio negó haber dicho tal cosa, mostrándose cariñoso con Ylenia a pesar de haber recibido sus ataques. Ambos se enzarzaron e imagino que lo podremos ver esta noche. Digamos que son efectos colaterales, porque el objetivo era María Jesús. No olvidemos que es un duelo a muerte entre Sofía y ella.

De manera que a Ylenia le duelen las supuestas referencias a su trayectoria, pero ella se permite atacar sin contemplaciones a María Jesús utilizando semejantes argumentos. Me gustaría saber por qué considera Ylenia que el pasado de los demás puede tener algo que ver con el concurso. Y por qué el suyo no, claro. ¿Vamos a mirar bajo las alfombras de todos o solo de algunos? El que más y el que menos tiene un cadáver enterrado en el jardín, lo cual importa tan poco para el juego como que se sea rubio o moreno, corpulento o escuálido. Debería apuntarse esta genial sentencia del poeta Robert Frost: “A la pista de tenis se va a jugar al tenis, no a ver si las líneas son rectas”.

En enfrentamiento provocado anoche por Sofía e Ylenia contra María Jesús terminó con estas dos últimas llorando y Juan Miguel consolando a ambas. Su segundo apellido es “Pañodelágrimas”. Como era de esperar, Ylenia reculaba enseguida, arrugándose como una uva pasa. Cada vez tarda menos en hacer esto, que no deja de ser un reflejo de su comportamiento habitual en Twitter. No hay nadie que borre tan rápido y tantas veces lo que publica como Ylenia. En la casa primero apunta, luego dispara, y finalmente pide perdón entre sollozos. Es su manera de borrar lo dicho.

La movida de anoche tuvo otra consecuencia más interesante, ya apuntada anteriormente. La división en dos de la casa vista en los posicionamientos quedó alterada al apoyar casi todos a María Jesús. Torpeza absoluta porque esto podría tener idéntico efecto entre la audiencia votante. Lo decía bien Alejandro, si después de esto la gente se pone del lado de María Jesús puede moverse a la baja su porcentaje y al alza el de Sofía. Irene fue una de las que cambió de bando consolando en todo momento a María Jesús, aunque esta vez fue Raquel quien preparó la tila. Ambas dieron muestras de compasión y humanidad.

Hace unos días Sofía e Ylenia daban la razón y se mostraban comprensivas con María Jesús y sus razones para cambiar de cama. Ahora dicen que fue por estar nominada. Otra incoherencia más. También me lo pareció eso del huevo de Ylenia, aunque en este caso reconozco que se trata de mi momento preferido de la noche. Andaba Ylenia ridiculizando los amarres de otros y, mientras tanto, preparaba un ritual purificador con un huevo en un vaso. El famoso ritual del huevo. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Parece que también es su oráculo particular. ¡Hay que ver cómo están las cabezas!

Lo sucedido anoche demuestra que Ylenia es una concursante importante para esta edición, aunque tras soltar el lastre de Fede sigue estando mal influida y condicionada por Sofía. Si esta sale veremos otra Ylenia, la que merecemos disfrutar por fin. Una Ylenia follonera y justiciera que se arrepiente enseguida, pero sin tanto negativismo y maledicencia a su alrededor. Sofía, sin embargo, sigue siendo un cero a la izquierda con poco que aportar. Cada vez más desorientada, solo atina a hacer soflamas para que sus “sofiístas” (así, con doble i) la sigan apoyando. Apoyadme a pesar de todo, parece querer decir. Entre que salga Sofía o María Jesús no tengo duda. Esta merece durar algo más ahí dentro una vez que se ha quitado de encima el peso de Julio. Y creo que todavía puede darnos mucho más.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos del duelo estaban así anoche: 51,3 % y 48,7 %. Las espadas están en alto y creo que así seguirán hasta que suene el disparo final.

En el reto del tándem solo participaron ayer tres parejas. Yoli y Fortu lo ganaron con 204 kilómetros. Estuvieron prácticamente toda la madrugada pedaleando y hasta más allá de la una de la tarde, dejando apenas un rato a Ylenia y Raquel. Estas tan solo hicieron 60 kilómetros. Cuando decidieron darlo por hecho, el zorro de Fortu quiso engañar a sus compañeros para desanimarlos y dijo que habían hecho 300 kilómetros, una tercera parte más de lo real.

Antonio fue más listo que Fortu y le dijo a Alejandro que mirase lo que había apuntado en la libreta. Antes había consultado al ‘súper’ si eso se podía hacer. Vieron que, efectivamente, les había engañado. Esto ayudó a que Alejandro y Sofía empezasen ufanos pensando que podían superar a Yoli y Fortu. No olvidemos que este es el más mayor de la casa, con diferencia. Cuando llevaban unas 4 horas de pedaleo y 87 kilómetros recorridos se bajaban del tándem tras comprobar que no les daría tiempo a superar esos 200 kilómetros. El resto de parejas ni se subieron al tándem.

Esta noche tenemos una fiesta. Nos aguarda el gran duelo de esta edición. El arma es la de siempre: un teléfono. Y cuando digan “apunten, disparen, fuego” aún podremos mandar nuestros últimos votos.

