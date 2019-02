Ylenia se enfrenta a Sofía y Candela

El Gato Encerrado

Ylenia echó a Sofía y a Candela de la sala de pruebas, pero ellas no se fueron. Estaban cuchicheando entre ellas mientras Alejandro, Irene, Antonio, Kiko e Ylenia hacían uno de los postres de la prueba. Las dos candidatas a repescadas estaban poniendo nerviosos a sus compañeros y Antonio se quejaba de esta forma por ello: “Para decir si Alejandro y yo somos maricones está el jardín”. Ylenia debió pensar que la harían caso al ser jefa esta semana y pidió que se marcharan del ‘pruebodrómo’. No surtió efecto su petición y siguieron los cuchicheos mientras Antonio volvía a protestar. Ylenia contestó entonces al comentario de Antonio en voz baja: "Sofía tiene problemas con los maricones y con todas esas cosas. Mil veces ha soltado comentarios de esos muy... Si no lo hubiera dicho no estaríamos hablando de eso".

Es la segunda vez en pocos días que un comentario de Sofía suscita polémica dentro de la casa. Primero dijo que le daba asco la palabra “bisexual” y ahora llama “maricones” a Antonio y Alejandro, no sé si porque llevaban puesto un delantal. Se me escapan las razones de Sofía y desconozco si es cierto lo que dice Ylenia sobre comentarios pasados referidos a la opción sexual de cada uno. Me cuentan que suele utilizar la palabra “maricón” como insulto, pero no lo he escuchado. Es como lo de decir “payaso” con intención de ofender. Lástima que una profesión tan bonita se use con tan mala intención en muchas ocasiones. Por cierto, en la gala del martes Candela llamo “payaso” y “capullo” a Antonio, esto último varias veces.

Alejandro y Sofía estuvieron hablando más de una hora en el dormitorio. Fue ella quien quiso hablar con él y mientras se iban juntos Antonio comentaba: “Que lo deje en paz ya, por favor”. El resumen de la conversación es que él sigue sufriendo mal de amores y ella preocupada porque esto ha perjudicado su concurso. No parece que vayan a salir de ahí, por lo que se entiende mal que sigan dándole vueltas. Ni Alejandro va a quedar de víctima, ni Sofía logrará quitarme de la cabeza que este no es su concurso y la audiencia le habría hecho un favor si no la vota para la repesca. Su imagen se sigue deteriorando cada día, incapaz de emprender un camino diferente al sobradamente conocido.

Es posible que la intención de Sofía fuera buena al volver a la casa y sin mucha demora dejarle claro a Alejandro que no volverá a haber nada entre ellos. A partir de ahí tendría que plantearse iniciar un nuevo concurso ajeno al sufrimiento ajeno. Soy consciente de que han trascurrido pocos días desde el domingo, pero tampoco se le ha visto la intención. Por muy corto que sea el plazo podría haber intentado convencer a la audiencia de que verá algo distinto. Alejandro tampoco cambia, la diferencia es que él ya es concursante de pleno derecho, no candidato a serlo de nuevo a partir de esta noche.

Cuando Fortu y Yoli intentaron adoptar el papel de marginados dije que para convertirse en víctima tiene que ser verdad. En el caso de Alejandro no niego la realidad de sus sentimientos, pero con eso solo puede despertar la misma compasión que cuando alguien se rompe el radio de una caída. Espera, que eso también le ha pasado. Pues doble compasión para el señorito. Una cosa es dar pena y otra quedar como víctima. Insisto en que si es esto lo que pretende se equivoca. Y si sigue mostrando impúdicamente su dolor muchos más días pasará de dar pena a provocar hastío. Me cuidaría mucho de pasar esa barrera si quiere prolongar su concurso. Tal como está ahora al menos se asegura que la audiencia no votará su expulsión. Pero de ahí a que le voten para ganar va un trecho enorme. Eso nunca sucederá.

El mayor reproche que se le puede hacer a Candela, la otra candidata a la repesca, es que no defendiera a Antonio la noche del martes. Tan importante fue quien levanto la voz contra el desafortunado y dañino comentario de María Jesús como quien se mantuvo en silencio. Hablé ayer de un Juan Miguel testigo cercano en la escena del cuarto de baño. Después de ver la secuencia completa, incluyendo la parte del pasillo que faltaba, digo lo mismo de Fede. Estaba a medio metro escaso y no fue capaz de abrir la boca para defender a quien dice que es su amigo. Cuando Antonio se derrumba justo después de lo del pasillo el italiano lo abraza, pero luego no lo defiende.

Solo Ylenia y Carolina sacaron la cara por Antonio, lo cual en este caso significaba también defender la verdad. Vistas las imágenes me reafirmo en que no hubo comportamiento violento en Antonio. Fue en el pasillo y no en el baño donde se puso las manos a la espalda, pero lo hizo al ver a María Jesús abalanzarse sobre él. No tiene ninguna trascendencia esto y la exmiss lo utiliza de forma artera para hacer daño. El intento de engaño fracasa cuando se ven las imágenes. Además, María Jesús confunde la escena del cuarto de baño y la del pasillo, mezclando cosas de ambas en su relato.

El enfrentamiento del pasillo no fue nada del otro mundo. Nadie dijo barbaridades, esa es otra falsa acusación. Los únicos insultos salieron de la boca de Candela, como dije antes. María Jesús y Antonio se gritaron y, repito, fue ella la que se había acercado demasiado y no al contrario. Poco más se puede decir. “Yo levanto la voz si tú me la levantas, porque estoy en igualdad de condiciones”, decía Antonio, y seguía así: “Las actuaciones para el teatro, que tienes mucha película”. “Has venido avasallando”, decía María Jesús, adelantando lo que luego diría en directo. Visto el vídeo completo se confirma que las acusaciones de esta concursante son injustas e infundadas.

No me atrevería a decir que con su error María Jesús haya perdido toda opción de llevarse el maletín. Su caso es poco común porque no llevamos ni dos meses de concurso y ya ha encarnado dos de los roles principales que más tarde o más temprano aparecen siempre en la convivencia, y que tanto afectan al concurso. María Jesús ha sido víctima durante un tiempo, cuando vimos que Julio la perseguía por la casa e intentaba controlarla en muchos aspectos. El martes, sin embargo, se convirtió en villana acusando a Antonio de ser violento y capaz de cualquier cosa, sugiriendo que podría haber utilizado esa violencia contra ella.

En definitiva, lo que estaba haciendo era tan infantil como el “tú más” de los niños. Antonio había dicho que María Jesús es capaz de cualquier cosa, refiriéndose a su actitud ante el concurso. Ella dice lo mismo, pero en este caso sugiriendo algo grave y demasiado delicado como para ser utilizado tan a la ligera. Está claro que intenta hacer daño y utiliza para ello unas armas de calibre excesivo. Le falta inteligencia y le sobra mala intención para convertirse en una buena villana, pero podría llegar a serlo. El problema es cambiar de rol a mitad del camino, lo cual solamente puede sugerir que estábamos equivocados y cuando la veíamos víctima ya era villana. Aunque algunos no lo entiendan, precisamente por esto digo que cometió un error el martes. Y visto así, con más detalle, creo que fue un error mayúsculo.

No están bien vistos los cambios. Podemos disculpar los errores en un concursante una vez que lo conocemos mejor. Pero no que hoy diga una cosa y otra distinta mañana, lo cual nos vuelve locos. Carolina tal vez sea la más cambiante. No tiene una historio propia, sino que vive de las ajenas. Esto no la diferencia mucho de Irene, por ejemplo. Esta concursante tiene un papel muy pequeñito en esta historia, aunque le saca bastante partido. Si no hay tila en la casa Irene pierde peso y casi desaparece. Es la que mejor consuela a los demás. Muy bien debe hacerlo para no importar que consuele a tirios y troyanos. Aparte de eso, no nos da mucho más. Carolina al menos hace sus resúmenes con mayor o menor gracia. Reconozco que a veces estoy esperando su visión de la jugada.

Compro a la Carolina narradora y opinadora, pero no a la concursante capaz de asegurar que mientras Sofía siga en esa casa no la dirigirá la palabra para poco después decir que la defiende porque es su amiga. Ayer se lo echaba en cara Candela, quien también genera dudas precisamente por sus cambios con Antonio. Irene piensa que la relación entre Antonio y Candela puede venir preparada desde fuera. Que puede ser un montaje, vamos. Candela dice que no hará su maleta para esta noche porque no le apetece y pretende que si no se queda se la hagan los demás. A esto Irene respondió que igual se quedaba con alguna prenda, y Antonio terció entonces asegurando que eso no sucederá porque se guardaría él la ropa en su armario. Cosas como esta provocan esas dudas de las que hablo.

Y esta madrugada la fiesta terminaba con una monumental discusión entre Candela y Sofía. Las dos candidatas a la repesca han tenido desde su regreso acercamientos con algunos compañeros. Candela se acercaba el martes a Alejandro, el amiguísimo de Antonio. Y ayer Sofía hacía las paces con Raquel, enemigas íntimas desde hace años. Sofía se disculpó a su manera, que no es decir poco. Por la noche Candela pretendía hablar con Kiko y Sofía no quería que fuera a solas, tal vez temiendo que esa conversación pudiera perjudicarla en la elección de la repescada definitiva. Las dos candidatas se han llevado bien desde el domingo, pero no parece que lleguen igual al último día. Kiko hizo bien en no dejarse manipular y rechazó la conversación en privado con Candela. Muy fuerte todo.

El gato responde

A veces no entiendo el mundo de las redes. Así contestaba alguien a un tuit mío sobre Fede, a quien no he deseado nunca ningún mal:

No a la pena de muerte en ningún lugar del mundo.

Animo a Pablo Ibar y su familia, seguimos apoyando — Ameli Villanueva (@AmeliVillanueva) 25 de febrero de 2019

Y otras veces hay curiosas coincidencias. Publiqué esto el otro día:

Ylenia y Fede en la casa. Belén y Ares en plató. Esto parece GHVIP 3 #GHDÚODBT7 — David Cano 😼 (@DVDCano) 25 de febrero de 2019

Y luego descubrí que mi tuit anterior parece una copia de otro casi idéntico publicado por otra usuaria un mes antes. Eso sí, en inglés. Es este:

fede belen y ares en plató e ylenia y kiko en la casa, is this ghvip3? #GHDÚODBT2 — concha (@ralphaeler) 20 de enero de 2019

Muy curioso todo.

Moleskine del gato

Ayer hubo posicionamientos para la repesca. A favor de que Sofía no se quede se posicionaron Antonio, Ylenia, Raquel, Juan Miguel y María Jesús. No quieren que Candela siga siendo su compañera Irene, Kiko, Carolina y Alejandro. Los amigos de Antonio contra Candela, pero él no.

Esta noche tenemos una fiesta. Mucho me temo que el empate técnico entre Kiko y Raquel para la expulsión se resolverá en el último minuto. También sabremos cuál de las dos candidatas es repescada definitivamente. De primera categoría todo, no merecemos menos.

