Ylenia renuncia a salvar a Raquel

Ylenia no solo se salvó anoche de la expulsión, sino que ganó el juego para convertirse en jefa de la casa. Raquel había quedado nominada junto a Kiko y María Jesús. Una vez más en la palestra la gran protagonista de esta edición y su principal apoyo en la casa. Raquel es de las pocas personas en esa casa que dice a María Jesús las cosas claras y a la cara, lo cual no le impide ser su amiga. La relación entre ambas se fundamenta en el respeto. Carolina no conoce el significado de esa palabra, porque se hace pasar por amiga de las dos hasta que descubren que no lo es ni de casualidad.

Ylenia, por su parte, venía diciendo últimamente que no solo se lleva ahora bien con Raquel, incluso ya la quiere y todo. Por eso anoche renunció a utilizar el privilegio del intercambio como jefa de la casa. Pudiendo salvar a Raquel, a quien tanto quiere, prefirió no hacerlo. La cadena de la traición se completó con Carolina dando 3 puntos en las nominaciones a Raquel. De acuerdo que están jugando y siempre defenderé las estrategias. Pueden nominar a alguien sin menoscabo de la buena relación que puedan tener entre ellos. Lo que tiene una complicada explicación es una nominación como la de Carolina a Raquel, con quien pasa la mayor parte del tiempo.

La mejor noche de la edición hasta el momento se vivió el pasado lunes cuando estas dos concursantes levantaban de la cama primero a María Jesús y luego a Antonio, haciendo pasar uno a uno por el diván del cuarto de baño. Allí sometían a estos compañeros a una larga sesión de confesiones y consejos. Cualquiera diría que Carolina y Raquel tienen una de las más sólidas relaciones en la casa. Es lo que se dejaba traslucir de la actitud de ambas, el tiempo que pasan juntas y su mano a mano como psicólogas no tituladas sometiendo a un auténtico tercer grado a la pareja de moda en la casa, lo cual nos permitió meternos bien en la piel de ambos.

Ni se entiende que Carolina nomine con tres puntazos a Raquel, ni que le cueste tanto entender a María Jesús, ni que a pesar de confeccionar a esa compañera tantos trajes como para llenar un vestidor luego ni siquiera la nomine. Entiendo perfectamente la sorpresa de Raquel recibiendo de Carolina los puntos que de acuerdo con las cosas que dice de María Jesús deberían ir para ella. Lo justifica diciendo que necesita a María Jesús para tener a alguien de quien chismorrear, pero esta semana ha estado diciendo que esperaba y deseaba su expulsión. A otro perro con ese hueso. A otro gato, perdón.

Por todo esto cuando anoche se salvó María Jesús, quedando en el duelo Ylenia y Yoli, estábamos pendientes del rostro de Carolina. Primero se levantó y abrazó a Ylenia. Estando ya sentada miraba al lado contrario de María Jesús con la típica y fácilmente identificable cara de reventada. Ylenia eligió a Carolina como compañera para la suite. Habrá un solo jefe de la casa, pero el privilegio de esa habitación privada lo pueden compartir. Me gustaría que vieran en la casa el vídeo de Carolina diciéndole a Irene que si fuera jefa la salvaría a ella antes que a Ylenia. Ya expliqué ayer que luego reculó improvisando otra versión, pero doy fe de que lo dijo. Debe ser que necesita más tener a María Jesús que a Ylenia en la casa. Me da un poco de miedo cruzarme con gente que exhibe sin pudor comportamientos tan erráticos y contradictorios.

Carolina es una concursante parásito que vive del concurso de los otros. Imposible que genere ni una trama porque no está viviendo su concurso, sino el de los demás. A efectos prácticos nos puede venir bien para ayudar en el relato de lo que sucede. Posiblemente entendemos mejor a María Jesús y a Antonio porque ella y Raquel les han dejado expresarse en confianza con ellas. Al menos esto se lo agradezco personalmente.

La diferencia con Raquel es que esta no traiciona luego la confianza de nadie. Carolina lo hace todo el rato. Nominando, con sus hirientes comentarios en las galas y en infinidad de conversaciones que tiene con otros compañeros. ¿Algo que Carolina haya hecho por sí misma? ¿Podemos comentar algo suyo que no esté relacionado con terceros? Negativo. No es extraño que se lleven bien Ylenia y Carolina porque en algunas cosas son iguales. La falta de escrúpulos y coherencia, por ejemplo. Las dos dieron puntos anoche a Kiko cuando han sido sus principales palmeras.

Ylenia se libró de dar razones y Carolina recurrió al tipo “para devolverle los puntos que me ha dado”. Se dieron 2 mutuamente. Me da la impresión de que Kiko es de esos concursantes que solo nominan a mujeres. Ayer lo demostró y apuesto a que seguirá así mientras pueda. Kiko trata a Irene como si fuera lerda algunas veces. La otra noche pedía que le hiciera una tortilla francesa y cuando ella preguntó por qué lo quería en ese momento respondió en tono despectivo: “Porque tengo hambre, coño. ¿Qué se cree? ¿Que me la voy a untar en la espalda o algo?”.

Necesita a Irene para que le corte las uñas de los pies y le limpie las orejas. No sé si necesito saber cuántas cosas más es incapaz de hacer Kiko por sí mismo y tiene que ser su mujer quien se encargue. Me parece uno de los concursantes más sobrevalorados que he conocido. Por alguna extraña razón es tratado casi reverencialmente por algunos de sus compañeros. Pero no es menos flojo y desidioso que Juan Miguel, por ejemplo. Y, mucho me temo, igual de inerte que él.

Kiko ha estado protegido por el paraguas de Irene y las inmunidades. Tres semanas sin poder ser nominado muy bien aprovechadas. Al empezar a jugar en solitario ya no quedaba en peligro también su mujer en caso de salir a la palestra. Tal vez por eso se animaron varios compañeros a darle sus puntos. Otra razón por la que Kiko recibió anoche los 3 puntos de Ylenia, Raquel y María Jesús (a los que se suman los 2 de Carolina), puede ser el poco justificado halo de concursante favorito y fuerte.

¿Por qué iba a ser fuerte Kiko? Recordemos que su hermana fue la primera expulsada del último VIP. El respeto que tienen por él algunos compañeros puede evitar que salga a la palestra de nuevo en un corto plazo. Además, está protegido por el pacto no escrito que tiene con Alejandro y Antonio. Es, por tanto, una ocasión inigualable ahora que está nominado para romper de verdad la última pareja que queda en la casa. Porque puede no volver a estar nominado en las próximas semanas. Y, sobre todo, porque concursa individualmente, pero tiene la ventaja de tener a su lado a Irene.

Kiko tiene por seguro que Irene no lo va a nominar y juntos pueden sindicar las nominaciones para tener cierto control. No he visto el trato de favor hacia este concursante como lo ven algunos. Cuando Fortu lo dijo pensé que estaba siendo injusto porque él sí lo tuvo al poder romper el encierro para dar un concierto poco más de una semana después de su inicio. Pero ahora sí considero una ventaja que sean Irene y él la única pareja real.

María Jesús se libró anoche de la expulsión como la menos votada de las tres que seguían en la palestra. Por tanto, algo muy grave debería hacer para salir el próximo jueves. Sin embargo, creo que Raquel corre peligro frente a Kiko. No tiene su fandom y los “sofiístas” (especie en extinción cuya existencia real nadie certifica) pueden otra vez intentar la venganza tantas veces malograda anteriormente. Me parecería más justo que se quedase Raquel. Anoche nominó mejor que nadie y no tiene ventaja alguna en el juego.

Apenas tuvo entrevista Yoli, lo cual entiendo porque ha sido la concursante más prescindible de esta edición. Nada que ver con el hecho de no pertenecer al mundo de la televisión. Ha vendido que todos los demás estaban relacionados entre sí y no es cierto. Ella entró con su pareja real, que no fue el caso de Ylenia, Fede, Raquel, María Jesús, Carolina, Juan Miguel, Yurena… y no sigo porque me aburro. Además, dudo mucho que se conocieran de algo Juan Miguel y Raquel, por ejemplo. Tampoco es tan nueva en eso ya que se hizo un Deluxe en el que habría reventado el polígrafo porque fue a contar mentiras. Tralalá.

Aparte de que lo dio todo en las pruebas porque es una mujer de hierro, lo único interesante de Yoli ha sido comprobar que sin Fortu al lado su relación con los demás mejoró notablemente. Ha sido una mujer distinta, no aquella tan desagradable a la que le molestaba todo. Y, sobre todo, ha dejado de ponerse prendas con publicidad del grupo de su marido. Camisetas, sudaderas, pañuelos y hasta un bikini. El catálogo era interminable. Pero fue salir Fortu y empezar a vestir de otra manera.

El 61,3 % de los votos que obtuvo finalmente Yoli nos deja la duda sobre si corresponde al porcentaje mayor que vimos en los ciegos el pasado domingo. Si nos dejamos guiar por los colores no sería así. En ese caso Ylenia habría sido la más votada hasta el martes, siendo Yoli la menos votada tras salvarse Raquel en el Límite 48 horas. Ylenia es otra concursante sobrevalorada, igual que pasa con Kiko. Ninguno de los dos parece tan fuerte como podemos llegar a creer.

Observatorio de nominaciones

Gala con nuevas reglas, nominaciones individuales y los clásicos 3, 2 y 1 punto. Así transcurrieron en detalle:

Ylenia > Irene (1) > María Jesús (2) > Kiko (3)

Kiko > Raquel (1) > Carolina (2) > María Jesús (3)

Carolina > Juan Miguel (1) > Kiko (2) > Raquel (3)

Raquel > Alejandro (1) > Carolina (2) > Kiko (3)

Alejandro > Juan Miguel (1) > Raquel (2) > María Jesús (3)

María Jesús > Irene (1) > Alejandro (2) > Kiko (3)

Irene > Alejandro (1) > Raquel (2) > María Jesús (3)

Juan Miguel > Raquel (1) > Alejandro (2) > Carolina (3)

Antonio > Juan Miguel (1) > María Jesús (2) > Raquel (3)

Nominados provisionales y definitivos, ya que Ylenia renunció a usar su privilegio del intercambio: María Jesús, Raquel y Kiko. Llamativo que Antonio no recibiera ni un solo punto de nominación. Solo en una ocasión anterior se quedó el marcador a cero en este DÚO (con Ylenia y Raquel hace unas semanas). Curioso contraste entre los 13 puntos para María Jesús y ninguno para Antonio. Está claro que la casa ha indultado a uno y condenado a otro.

Digan lo que digan, no valoran igual la libre actuación de sus compañeros. Kiko, Alejandro e Irene dieron sus 3 puntos a María Jesús, y 2 le dio Ylenia. Los 2 de Antonio no cuentan porque nominó el último y lo hizo sabiendo que ya estaba nominada en cualquier caso.

Moleskine del gato

La repesca está en marcha al ser a favor un 68,2 % de los votos de la audiencia. “En principio habrá un solo repescado”, dijo Jorge Javier. Pero para mí tengo que será más de uno. Cualquier combinación en la que entre Sofía me produce hastío. Su tiempo ha terminado y hasta preferiría que volviera Yurena antes que ella. ¿Quién ganaría si enfrentamos en una competición a “yurefans” con “sofiístas” (con dos íes)? No lo sé. Pero sí estoy seguro de que vuelve Candela.

Las dos frases de la noche fueron las siguientes. “La paella es mi vida”, por Ylenia, y “Me duele la cabeza al tragar”, por Juan Miguel. Aunque me quedo con el trato de “don expulsado” que le dio la madre de María Jesús a Julio. La señora dio un espectacular golpe de estado en plató, haciéndose con el mando de una manera magistral. Fue la estrella de la noche.

