Álvaro se despide de Rafa, seguro de que será expulsado hoy

Álvaro escenificó ayer una despedida de Rafa que disfrazó de abrazo de amigo. Su esmerado tono y la literalidad de lo dicho tuvieron que ser del agrado de su compañero. Le explicó que ha sido una de las personas más importantes para él en la casa y que lo considera un amigo, dejando a un lado los enfados habidos entre los dos, sobre todo últimamente. Impecable el mensaje de Alvarito. Entre las pegas que se le pueden poner, diría que me sobró el tono paternalista que casi siempre emplea, así como esa impresión de que se estaba despidiendo. Porque escuchando a Álvaro no tengo duda de que está convencido de la expulsión de Rafa hoy mismo.

El discurso rematado con abrazo le sirve a Álvaro para varios objetivos. No solo deja clara su predicción sobre lo que sucederá en la gala de hoy, también se está asegurando un vídeo si esto es así. ¿Quién puede resistirse a poner la amable despedida de quien se reconcilia con su amigo la víspera de ser este expulsado? Además, es tan listo como para prever la resolución de dicha expulsión. La frase “me siento identificado” es utilizada con demasiada frecuencia por Álvaro. En este caso dice que le ha pasado lo mismo con Nissy que a Rafa con Carmen. Dos supuestos enamoramientos a falta de uno en la misma edición. El caballero se enamora una vez al mes, siempre de manera platónica. ¡Qué portento!

Equiparar la historia de Álvaro con Nissy a la vivida entre Rafa y Carmen me parece no solo una ofensa al sentido común, sino directamente un disparate que el interventor no ha medido lo suficiente. Vista su capacidad para fracasar en el amor, recuperarse y volver a tropezar en la misma piedra, no debemos descartar que pueda repetir la historia con la concursante que entra esta noche en la casa. Es llamada “el huracán canario” por algo y vistas las imágenes parece claro que es de una belleza indiscutible. No cuesta mucho completar el puzle y reconstruir la imagen de una mujer que incorporándose a estas alturas sabe muy bien lo que supone su entrada en la casa de los secretos.

Es muy improbable el triunfo de la nueva concursante. Esto está tan claro como que va a ser un todo un bombazo allí dentro. Algunos pueden replantearse su papel en lo que queda de concurso y es inevitable que aparezcan los inevitables celos y recelos. No se va a probar si Álvaro se enamora por tercera vez tanto como si Adrián se repiensa su relación con Marta ante la presencia de un pibón como este o si Rafa se mantiene firme en su objetivo de conocer mejor a Carmen cuando salga. Somos casi todos lo suficientemente básicos como para que no sea muy difícil prever nuestras reacciones. También pudiera ser que Colchero olvidase a Laila o terminase de lograr que dejemos de hablar de ‘Colchian’, un fantasma que solo ha existido en nuestra imaginación. Adrián intuye que hoy puede entrar alguien nuevo. Por si fuera mujer y un pibón (¡bingo!) ya ha advertido a Marta que no tendrá nada con ella. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Nadie había dicho que lo pensase, así que negando la posibilidad se está delatando en alguna medida.

De todas formas, pueden no darse todas las situaciones que podemos esperar por la entrada de este huracán que viene de las islas Canarias. Eso depende de cómo se resuelva la importante expulsión de esta noche. Si se cumple la previsión de Álvaro tendríamos que sacar de la ecuación a Rafa. Y si saliera Laila habría una posibilidad menos de fricción y celos. No parece que le vaya a afectar mucho a Cora, la tercera en discordia. Ella no tiene razón para preocuparse ante la presencia de la nueva concursante, pero sí por la expulsión. Eso ha hecho que lleve días recuperando el pasado reciente de Rafa para poner en solfa cada uno de sus actos. Pedía ayer este concursante que avanzasen y dejasen atrás el pasado, pero lo que quieren sus rivales es que rinda cuentas antes de tiempo para ver si así se lo pueden quitar de en medio.

Cora lleva días repitiendo que Rafa encendía a Carmen, lo cual no solo niega Rafa, sino que ayer mismo también se encargaba Álvaro de confrontar con la realidad. Todos sabemos que no hubo nada de lo dicho. Rafa siempre cedió con Carmen y demostró tener una paciencia insondable. El mundo de Cora es ahora de una irrealidad que ofende. No solo por estos infundados ataques a su rival ante la expulsión de hoy, también cuando afirma que siempre ha nominado por su cuenta porque nunca pactaron las nominaciones. No le falta razón a Rafa cuando alude a que siempre han salido los mismos a la palestra. Pero es que lo llevamos viendo casi desde la primera semana. Se han contado siempre lo que iban a nominar, lo cual solo podía tener el objetivo de que cada uno supiera lo que debía hacer.

Ya hablé ayer de las razones por las que no tiene sentido negar que son un grupo y lo han sido desde siempre. Basta con escuchar a Adrián hablando de “los míos”, lo cual no solo suena a colectivo, sino que tiene un aroma a mafia que no te cuento. Insisto en que este ejercicio de revisar el futuro y juzgar los actos siempre de los mismos no tiene otro objetivo que el intento de desgaste del enemigo. Adrián está preocupado porque nunca le aplauden en las galas y hasta la visita de Belén Esteban le ha quitado la ilusión de que pudiera ser Rafa el próximo expulsado. Belén no lo cree, y eso que entró en la casa mostrando su debilidad hacia Cora o Álvaro (en alguna medida también por Laila), pero a machete con Rafa. La invitada VIP le consideraba el mayor estratega de la casa, y a los pocos días ya piensa que también son estrategas Adrián, Marta, Colchero e incluso Carlos. Y sobre Rafa es evidente que ha cambiado de opinión. Diría que se ha metido a la Sálvame en el bolsillo, no solo con su humor, pero sí principalmente.

Rafa interpreta que sacan cosas de pasado porque la casa hoy por hoy está muerta. La falta de ambición de algunos de sus rivales se demuestra en cosas como lo de Marta sugiriéndole que haga algo para que la casa no esté tan muerta. Si fuera consciente de lo que eso puede suponer, se habría aplicado el cuento y estaría ella intentando encontrar una solución en lugar de ceder a su enemigo en el juego el privilegio de colgarse semejante medalla. Marta es una de las integrantes de ese “mueble de tres patas” del que habla Rafa. Dice que son el mismo mueble porque piensan y dicen lo mismo. Y cuando Belén le pregunta si sabe lo que va a nominar hoy no evita la pregunta y confiesa que su objetivo son Adrián, Marta y Colchero, las tres patas del mueble.

Adrián no comparte con Marta esa falta de ambición de la que hablo. Otra cosa es que falle en sus intenciones. En ese sentido se equivoca cuando dice que como Rafa ya no puede mantener el 24 horas por la noche serán ellos quienes lo hagan. El error viene en mantenerse despierto con esfuerzo, casi manteniendo sus ojos abiertos con pinzas. Dar vida al directo de madrugada no significa estar despiertos solamente. Además de eso hay que dar algún contenido que atrape y guste a la audiencia. A Adrián le falta generar algún tipo de interés, lo cual le aleja mucho de Rafa. Además, se nota mucho cuando las cosas están tan planificadas, igual que planificado está su romance con Marta.

Adrián lleva días hablando de un edredoning que no termina de llegar. Si será obvio lo forzado de su carpeta que ha llegado a decir que si sale nominado Colchero se puede enrollar con Laila. Aplicando su misma receta para su amigo demuestra lo planificado que lo tiene todo. Dice que si mantienen relaciones él y Marta esas imágenes no van a salid. “Nunca lo he hecho tapado y tengo esa curiosidad”, dice Adrián. Llámenme tiquismiquis, pero plantear la posibilidad de tener sexo en la casa para saciar una curiosidad suya me parece una inquietante torpeza. En un plano mental bien distinto, Marta confiesa que anda preocupada porque pueda estar enganchándose a Adrián. Poca confianza debe tener en él para que esa posibilidad le genere preocupación. Adrián no solo dice estar en ese mismo camino, sino que confiesa su intención de tirar para adelante cuando estén fuera. Pero a Colchero no le dice lo mismo.

El problema es que no habla tan claro Adrián cuando está con Colchero como cuando lo hace con Marta. Lo digo porque el tono es un poco en clave con su amigo, aunque en realidad se sacan conclusiones más reveladoras de sus conversaciones. Ayer entendí que Adrián decía, en un italiano inventado, que dentro es dentro y fuera es fuera, cosas diferentes ambas. A buen entendedor pocas palabras bastan. Sigo viendo la intención clara de utilizar la relación con Marta para el concurso y olvidarse por completo cuando esto termine. No es una predicción de adivino, sino la interpretación que, acertada o equivocadamente, hago de sus palabras.

Rafa tuvo ayer una larga conversación con Carlos, ambos disfrazados de cabina telefónica por la prueba. Estaba de buen ánimo porque había escuchado los mensajes del día desde el megáfono exterior, esa especie de conciencia colectiva que cada día le habla a un concursante. Ayer dijeron “Carmen y Andrea (la hermana de Rafa) te apoyan” y “Carmen te quiere”, además de proclamarle anticipadamente ganador. Esto último lo han dicho un día de Marta y otro de Rafa, lo cual le resta importancia. Pero los otros mensajes explican su subidón. Sobre todo después de que le hayan censurado tantas veces que no defendiese lo suficiente a Carmen ante su expulsión. Si lo llega a hacer habrían dicho que por ser su amiga no debía dejar de decirle las cosas con claridad y sinceridad, reclamándole que censurase los actos que provocaron su expulsión sin justificar lo injustificable. Todo lo que haga estará mal.

En la charla de Carlos y Rafa a la que me he referido noté que ambos están cada vez más a gusto juntos, aunque se deslizó alguna que otra mentira piadosa. Dice Carlos que Brenda nunca le habló mal de ningún compañero. Eso es MENTIRA. Brenda no paraba, ¡por favor! También dice que tenía mucho aprecio por Nissy, aunque llegó a estar cansado de sus discusiones. ¿Aprecio por Nissy? Eso es MENTIRA. De tenerla tanto aprecio la habría defendido alguna vez, cosa que no hizo. Quiero pensar que Carlos decía la verdad cuando hablaba de lo mucho que ha cambiado su opinión sobre Rafa desde que pasan más tiempo juntos. Es lo que suele pasar cuando faltan concursantes y los que quedan tienden a unirse un poco más. A veces se descubren después de llevar dos meses juntos o más.

El gato nomina

Un punto para Colchero porque no se va a notar cuando abandone la casa.

Dos puntos para Adrián porque todavía quedan en juego demasiados de los suyos.

Tres puntos para Marta porque seguro que nominada no está tan crecida como esta semana. Ya dije ayer que me gustaba más la Marta mueble inmóvil y silencioso que esta otra aparentemente hiperactiva y metomentodo.

Moleskine del gato

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice Adrián, y cuando le preguntan por la frase recuerda que en su instituto había una pared con frases entre las que estaba esta. Piensa que debe ser de un poema, o algo así. ¡Eso siendo profesor! Aunque casi mejor esto a decir que es una canción de Serrat.

El DJ de la fiesta pone ‘No dudaría’, de Antonio Flores, y Laila aprovecha la letra de la canción para lanzar un dardo contra Carmen: “Dice no usar más la violencia, es una canción para Carmen”. Decir obsesión es poco.

Esta noche hay una fiesta, con Carlos Sobera al mando. No contentos con una expulsión fundamental o la entrada de una nueva concursante (20 años, estudiante de Marketing y de canarias), resulta que vivirán una invasión zombi que puede dejar pequeña la tradicional noche de Halloween en lo que a sustos se refiere. Los zombis sacarán de la casa a Belén Esteban y tendrán algo que decir durante las nominaciones, que serán en privado según parece. Y Miki Nuñez irá a la casa con una semana de retraso para cantar su canción del videoclip. Necesito que sean ya las once menos diez.

El Gato Encerrado