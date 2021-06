Lola y Palito resisten pese al viento, la barracuda y una invasión de medusas









telecinco.es

Tengo dicho que el destierro en esta edición de Supervivientes no es ninguna bicoca. En contra de lo que opinan muchos, no creo que haya comparación con lo dura que está siendo la aventura para Lola y Palito. Ni siquiera el barco encallado, donde la estancia fue más breve y el grupo siempre más numeroso. No es cierto que la convivencia en un grupo grande sea más complicada porque se producen roces entre sus integrantes. Escucho esto y pienso en lo que hubiera pasado si Lola y Palito no hubieran simpatizado, incluso en la posibilidad de que se hubieran llevado a matar. No están viviendo en paz y armonía porque sean solo dos.

Como pasa siempre, la campaña contra las desterradas tiene el objetivo de defender a un concursante rival. Hay mucho miedo de que cuando se produzca la reunificación estas dos concursantes conserven la imbatibilidad que han demostrado en todo este tiempo, habiéndose cobrado las expulsiones de Canales, Marta, Alexia, Agustín, Valeria y Sylvia. Carlos no pasó por allí, pero en caso de haberlo hecho no tengo duda ninguna de que su destino hubiera sido el mismo que los antes mencionados. Quien dice que lo de Lola y Palito no es supervivencia está queriendo proteger a su favorito.

La duda está en si las desterradas podrían con todos los que quedan. No tengo claro que fueran imbatibles también con los más fuertes. Me cabe la duda respecto a Melyssa, Tom o Gianmarco. Por eso estoy deseando verlos concursando de igual a igual. La recta final de la edición puede ser apasionante precisamente por esto. Veremos lo que pasa, pero no es necesario quitar méritos a Lola y Palito. La soledad acompañada en la que viven es dura, también su inhóspito hogar. Por no hablar de las múltiples dificultades que se les están presentado y hacen aún más dura la experiencia.

Lola ha sufrido recientemente un cuadro de gastroenteritis que la ha tenido fuera de juego unos días. Palito también tuvo sus problemillas un tiempo antes. En esas circunstancias no hay nada peor como estar mal de salud. Además, en la actual playa Destierro el viento es molesto y apenas pueden disfrutar de las buenas vistas que tenían en la anterior playa. Por si todo lo dicho fuera poco, llevan unos días sufriendo el ataque de las especies animales, ya sea la barracuda o las medusas. Mi vieja teoría de que la barracuda está entrenada por el programa y es azuzada contra los concursantes cuando sus responsables quieren no es más que una broma, pero visto lo visto podría ser hasta verosímil. Iba a decir que la barracuda tiene más peligro que Valeria Marini, pero igual es exagerado. Aunque para peligro el de la picadura de las medusas. No sé qué más les puede pasar a las pobres desterradas.

La dinámica de las preguntas de la sinceridad que hicieron el domingo me pareció un buen modo de repasar el concurso de casi todos los concursantes que quedan en liza, con la excepción de Alejandro (hacía el papel de juez, básicamente porque son impares). Vamos a repasar todas las preguntas y respuestas para luego hacer algún que otro comentario. Estas son las de Lara y Gianmarco:

¿Quién es más quejica de los dos? Lara > Gianmarco; Gianmarco > Lara

¿Quién es el que más a pescado? Lara > Gianmarco; Gianmarco > Gianmarco

¿Quién se ha aprovechado más de Olga? Lara > Lara; Gianmarco > Lara

¿Quién huele peor? Lara> Gianmarco; Gianmarco > Lara

¿Quién es más estratega? Lara > Gianmarco; Gianmarco > Lara

¿Quién cuando reparte se queda con la mejor parte? Lara > Gianmarco; Gianmarco > Lara

A continuación las preguntas y respuestas de Melyssa y Omar:

¿Quién utiliza más a su familia para conseguir apoyo? Melyssa > Melyssa; Omar > Omar

¿Quién piensa más en el premio final de los 200.000 euros? Melyssa > Melyssa; Omar > Melyssa

¿Quién tiene más problemas de gases? Melyssa > Omar; Omar > Omar

¿Quién se ha planteado más veces abandonar el concurso? Melyssa > Omar; Omar > Melyssa

¿Quién mantiene amistades para que no lo nominen? Melyssa > Omar; Omar > Melyssa

¿Quién tiene más ansiedad con la comida? Melyssa > Melyssa; Omar > Omar

¿Quién es un lobo con piel de cordero? Melyssa > Omar; Omar > Omar

Y, por último, preguntas y respuestas de Olga y Tom:

¿Quién se acerca más a Melyssa por interés personal? Olga > Tom; Tom > Olga

¿Quién habla más de la gente de fuera? Olga > Olga; Tom > Olga

¿Quién habla peor a sus compañeros? Olga > Tom; Tom > Tom

¿Quién piensa en los 200.000 euros por encima de disfrutar de la experiencia? Olga > Tom; Tom > Olga

¿Quién habla más detrás de las cámaras? Olga > Tom; Tom > Olga

¿A quién crees que está apoyando más Marta desde fuera? Olga > Olga; Tom > Olga

¿Quién es mejor compañero? Olga > Olga; Tom > Olga

Me resulta imposible dar mi opinión sobre todas las preguntas. Imposible saber si hay algún concursante que huela peor que los demás. Todavía no se ha inventado la televisión con olor, por suerte. Pero sí me llaman la atención algunas de las respuestas. Por ejemplo, cuando Gianmarco negaba ser más quejica que Lara. Puede que lo sean ambos, pero tengo claro que el italiano mucho más. Le vimos emocionado despidiendo a Nela, pero cuando vio el miércoles pasado que a Melyssa le visitaba su madre se apresuró a pedir tener también él una visita. Es más, lo expresaba así: “Todos están teniendo visitas de sus familiares y yo también quiero tenerlo”. Me gustaría que dijera quién ha visitado a Tom, a Alejandro o a Olga.

También es llamativo que Lara y Gianmarco negasen ser estrategas como quien rechaza la acusación de ser un delincuente. Pero vamos a ver, si eso es un concurso ser estratega sería casi una obligación. Por otra parte, Lara formaba parte la semana pasada del grupo de las chicas (no sé si lo sigue siendo) y pactaron nominar a los chicos. Sobre las estrategias de Gianmarco me remito a lo dicho por Lara, que suscribo casi por entero. Otra cosa que me llamó la atención es que Omar dijera que Melyssa se había planteado abandonar el concurso más veces que él. Pero si hace un par de semanas estaba pidiendo que le nominasen para irse y tras su traición de hace unos días volvía a decir que no quería seguir. Sobre las preguntas de Olga y Tom ya dije alguna cosa ayer porque fue el duelo más a cara de perro, pero aún me queda algo por comentar.

Le preguntan a Olga y Tom respecto a su acercamiento a Melyssa por interés personal y ambos consideran que ha sido el otro quien más ha destacado por eso. Extraño acercamiento el de Tom tras la visita de Sandra. Podría decirse eso antes, pero no a partir de ese momento. Sin embargo, parece claro que Olga ha buscado el cobijo bajo el ala de Melyssa al considerar que tiene mucho apoyo fuera. La frase final de Tom fue para enmarcar: “Yo no estoy detrás de ella (Melyssa) para ser amigo suyo. A mí me nominaron ocho veces. Señorita Olga, ¿cuántas veces te nominaron?”. No hace falta decir más.

Moleskine del gato

Lola no solo ha ido haciendo un calendario por el básico procedimiento de hacer muescas en una madera. Ahora se plantean “pasar a limpio” el calendario en un vaso, pero no sería necesario. La imagen de las muescas hechas en la madera de manera improvisada dice muchísimo por sí sola.

Esta noche uno de los nominados dejará de estarlo en una nueva ceremonia de salvación. Menos Omar puede ser cualquiera de los otros tres, aunque creo que estará entre Gianmarco y Tom.

Encuesta









El Gato Encerrado