1.45 - 5.00: Koala, petrificado y Miriam, de bajón

1.45 Buenas noches amigos. Como minutante de varias ediciones de GH que no anda del todo mal de memoria, hoy he pegado un pequeño brinco en el sofá durante la gala. Ha sido el momento en el que Suso decía sentirse muy herido con Asraf porque Mr Mundo dijo en un confe que deseaba que se marchara Aurah. Para Suso, tratándose de su novia, se trata de alta traición. Pero recuerdo durante GH 16, Suso nominó a Ivi, la novia de Carlos, que era su mejor amigo en la casa. Por si fuera poco, Suso mintió a Carlos acto seguido: le dijo que no había nominado a Ivi por su amistad con él . Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

2.35 Miriam le cuenta a Suso cómo se siente: "Ver a mi ex pareja diciendo que le tengo odio a alguien no me ha gustado. Todo lo que él pueda decir me puede perjudicar. Que diga que le tengo odio a otra persona es fuerte. Una cosa es que no me caiga bien y otra que odie a alguien. A lo mejor es que a estas alturas estoy muy sensible".