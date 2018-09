1.45 - 5.00 Aramís, más de 20 años sin sexo: "Se me caen las lágrimas cuando veo a un hombre"

2.50 Como no podía ser de otra manera, El Koala dirige el cotarro de la 'casa rural'. El más mayor saca las sonrisas de sus compañeros gastando bromas y no para de dar indicaciones. "¡Qué arte tienes!", le dice Suso.

3.20 Aramís tiene una urgencia: "Me tengo que lavar el tonto". Creo que quiere decir toto y no tonto, pero ella insiste: "Me tengo que echar agua al tonto ya" . Parece que después de haberlo dejado al aire tanto tiempo necesita refrescarlo.

3.40 Oriana habla como las chicas adolescentes del insti de al lado de mi casa. Todas las frases terminan en tío, mazo, tronco o en un taco. Miro su ficha, no sea que la muchacha sea menor de edad, pero me quedo tranquilo: tiene 26 años.

4.10 Monica Hoyos a Techi e Isa: "Me vais a perdonar, pero yo no estoy muy al tanto de lo vuestro. Es una telenovela muy larga. "Yo tampoco estoy al tanto de la tuya" , responde Techi. Zasca.

5.00 Isa confiesa que con el ex por el que más ha sufrido y sentido ha sido Alejandro. Pantoja lamenta que a ella los chicos siempre la han dejado. Techi reacciona extrañada: "Yo pensaba que habías sido tú la que dejaste a Alberto". Después Isa pasa revista a su chico actual, Omar. Dice que todavía no está enamorada de él. Comenta que están en standby porque sospecha de una infidelidad del chico en un hotel. "Me ha dicho que no, pero no le creo", concluye.