José Comas

0.00 - 5.00: Suso presume de tener muchos seguidores











0.00 Buenas noches amigos. Aurah bajó el pulgar con respecto a Asraf y Suso tardó apenas unos minutos en iniciar su distanciamiento con el modelo. Mr Mundo ha permanecido todo el concurso leal a su amigo: le dio consuelo cuando el muchacho sufría mal de amores con su chica; siempre le puso por encima de los demás concursantes; no ha tenido una mala palabra hacia el catalán y ha planeado varias veces con él un viaje a Marruecos para presentarle a toda su familia. Pero todo eso no ha servido de nada porque Aurah no traga a Asraf. Suso ha decidido finalmente dar a su amigo de lado para no decepcionar a su amada. Con este panorama, conectamos con la casa.

0.10 El Koala ha compuesto un último hit y lo canta en voz alta: "Pergaminos del día a día en el Gran Hermano ViP...pergaminos de la vida, risas y llantos del corazón. Viviré con la alegría con que el pueblo me eligió y me hizo ganador". Todo con voz de balada de rock and roll.

0.20 Suso viene del confe y le pica un poco a Asraf: "Estás en modo campaña total escribiendo, confes, vídeos...Asraf, los milagros no existen en Gran Hermano", suelta en tono de broma. Luego comparte sus sensaciones con su ex amigo:"Es surrealista que yo pueda ganar... Tengo mucha gente detrás. Eso me dio a entender Aurah".











