18.00 - 2.00: Monotema

18.00: Buenas tardes niños y niñas, queridos todos.

Conectamos con la casa.

18.10: Bien, pues me encuentro con Asraf, Makoke, Suso, Darek y Tony desplomados en los sofás del jardín. La conversación fluye a duras penas y acabo de llegar y no tengo claro si arrastran algún tema de conversación. No obstante, el mejor resumen de la situación sucede cuando aparece Mónica y dice:

-¿Qué tal la vida?

Y Suso contesta irónicamente:

-Activa.

Todos se ríen.

Luego, Aramís durmiendo con un top verde fluorescente que para mirarlo hay que ponerse gafas de soldador. Está tan quieta que dudo si se me ha congelado la imagen y le doy a F5 y me trago dos anuncios y compruebo que no, que es que ella duerme muy quieta.

18.20: El Súper llama a los concursantes a encerrarse en el dormitorio y de repente hay un montón de conversaciones paralelas entre las que destaca Aramís, que tiene muy buen despertar, contando, no sé muy bien a cuento de qué, que una vez ella y su madre iban en coche por los alrededores de Montserrat cuando miraron hacia la cima de la montaña y vieron un OVNI. Bienvenidos, amigos, a la nave del misterio. Las dos testigos, fuertemente impactadas por la desconcertante escena que acababan de contemplar, guardaron silencio hasta que llegaron a casa y acordaron dibujar las dos el misterioso objeto que habían visto y ambas dibujaron lo mismo.

18.30: Luego Ángel Garó decide contar una anécdota sobre Madrid. Porque resulta que Madrid es una palabra que viene del árabe y quiere decir "tierra del agua".

¿Verdad, Asraf?

Asraf no sabe.

El caso -sigue Ángel- es que Madrid es una palabra árabe, como Alcalá, que significa tierra de agua (Madrid, no Alcalá) y por eso, por lo de tierra de agua, Carlos III, que era hijo de Felipe V, que estaba casado, en segundas nupcias, con Isabel Farnesio (Felipe V, no Carlos III) construyó en Madrid a la Cibeles (que es la diosa de la tierra) e hizo a Neptuno (que es el dios del agua) y además, Carlos III construyo también la Puerta de Alcalá y el Paseo del Prado y muchas cosas más y por eso dicen que Carlos III ha sido el mejor alcalde de Madrid -sigue- y toda esta introducción es para contaros una anécdota sobre los reyes visigodos -dice- porque el padre de Carlos III, Felipe V, nacio en Versalles, y es el primer Borbón, Felipe V, no Carlos III, porque su padre era francés e hizo el Palacio de Oriente siguiendo los deseos de su abuelo, el padre de Felipe V, no de Carlos III, que le gustaba mucho Versalles, porque vivió mucho en Francia, como su padre (el de Felipe V) y por eso hizo el Palacio de Oriente así inspirándose en el Palacio de Versalles...

-¿Qué es Versalles? -interrumpe Aurah.

-Tu vas por la "M" con la "A", "MA" -dice Angel.

-Es una ciudad -dice alguien que no identifico.

-Es una zona de París -dice Ángel.

-Es que yo he vivido ahí -dice Aurah (que se conoce (me chivan por wasap) que vivió en Versalles cuando estaba con Jesé y él jugaba en el París Saint Germain).

-Pues resulta que Isabel a Isabel de Farnesio le gustaba mucho que le leyesen la mano -dice Ángel, que sigue con su monólogo un buen rato. Y cuando digo un buen rato digo que va desde mediados del siglo XVII llega hasta finales del XVIII para explicar que, por lo visto, las estatuas de los reyes visigodos que hay en la Plaza de Oriente antes estaban en el Palacio de Oriente, pero la bruja que leía la mano de Isabel de Farnesio soñó que si ponían en el Palacio las estatuas de los reyes visigodos, "todos los reinos de tus hijos caerán" y por eso pusieron las cambiaron a la Plaza.

Acto seguido y sin que nadie se lo pida, Ángel se arranca con otra anécdota sobre el Cristo de Velázquez. El Koala se pasa la mano por la cara. Aramís parece que presta atención pero está de viaje astral. Darek mira al infinito. A mí me tiembla un párpado. Aurah se levanta y va a por el portátil. Suso se tumba boca abajo. y hasta al Súper le está dando un bajón de azúcar y anuncia al personal que ya pueden salir de la habitación y los zagales salen en estampida y cuando Ángel quiere llegar a la cocina, ya está solo.

18.40: Después tranquilidad.

El realizador decide quedarse con Ángel trasteando solo en la cocina. De fondo escucho a unos cuantos haciendo ruidos como de hacer pesas. Vuelta al dormitorio. Techi y Miriam hablan con Aramís sobre conjuros o males de ojo o algo así, porque, antes de que el realizador corte de nuevo a la cocina, entiendo que Aramís necesita "ropa interior" y "vello púbico" y que Techi responde "pues nos vemos fuera".

18.50: Pasamos un rato más con Ángel solo en la cocina y luego pasamos a saludar a Aramís que parece estar también sola en el dormitorio (de momento despierta) y luego vamos al jardín a ver a Suso, Makoke, Tony y (creo que) Mónica haciendo pesas con piedras y cubos llenos de agua mientras se dan ánimos y hablan de repeticiones y ejercicio anaeróbico y tono muscular porque tienen muchos temas de conversación.

19.00: Pues aquí, haciendo pesas.

19.15: Verdeliss lee algo con aspecto fotocopiado y encuadernado con canutillo. Isabel se mira las uñas. Los demás siguen con las pesas.

19.30: Pequeña polémica a cuenta de los animales. Parece ser que el Koala ha recriminado a Asraf no haber dado de comer ni de beber a los animales. Asraf y Aurah dicen que el comedero estaba lleno y que sí les han dado agua y oponen que eso que hace el Koala de echar el serrín encima de "la mierda" de los animales en lugar de sacar la mierda primero y echar el serrín después, no está bien. El Koala se atiene a las instrucciones: "el Súper dice que hay que sacar la mierda una vez a la semana". El desencuentro sobre si el Súper dice o no dice eso no pasa a mayores y volvemos a las pesas.

19.40: Seguimos con las pesas. Isabel y Techi salen al jardín. Suso se alegra de hacer algo de ejercicio pero a Techi las pesas no le interesan: "A mí gusta la guerra. A mí lo que me gusta son los deportes de contacto".

Qué sorpresa.

Volvemos a las pesas.

Dadme un momento que se me ha vuelto loco el ratón del portátil pero creo que tengo otro por alguna parte.

19.50: Encuentro el ratón y Techi e Isabel están, una vez más, en esa especie de autoentrevista que se hacen cada vez que están solas. Ahora ya se hacen preguntas en plan: ¿En qué sitios de Madrid prefieres salir? Ah, sí, tía, esa pregunta me gusta.

En vista de que van a seguir así un buen rato, decido cambiar a la señal 2.

20.00: En la señal 2, Ángel y Verdeliss cocinan en silencio hasta que se cargan la batidora. Concluyen que se ha sobrecalentado y deciden esperar a que se enfríe. Siguen cocinando en silencio. Vuelvo a la señal 1 arrastrando los pies.

Después de los anuncios, Suso y Mónica en el dormitorio. Pillo la conversación empezada. Mónica dice que cuando ve algo que no le gusta en una persona, luego le cuesta retomar la relación como si no hubiese visto nada. Creo que, en principio, se refiere al Koala, no a Miriam, aunque enseguida la conversación gira hacia Miriam. En este sentido, Mónica esgrime varios conceptos confusos tratando de argumentar que, tras la entrada de Miriam, está en "clara desventaja". Además, al estar encerrada entre cuatro paredes, la sensación se agrava y no lo lleva bien. Suso empieza a replicar como soltando citas que ha sacado de un posavasos, de una galleta de la suerte o de una novela de Paolo Cohelo, como: "disfruta de tu inseguridad". La cosa empeora cuando dice que: "La libertad está aquí y no en las cuatro paredes" y al decir "aquí", se señala la frente con el índice y a mí ya me da la risa y pongo la pantalla perdida de cerveza. Claro que cuando añade: "Hay gente que está fuera que tiene menos libertad que nosotros entre estas cuatro paredes", la cerveza ya se me empieza a salir por la nariz, con lo que jode.

20.15: El realizador se apiada de mí y corta al jardín dónde Aramís le explica a Aurah que a ella "la carne roja es lo que me da a mí toda la energía y todo el vigor. Yo sin carne roja estaría todo el día por ahí tirada sin hacer nada", de dónde se deduce que la lista de la compra presagia disputas carnívoro/veganas, con lo que aburren.

20.25: Miriam limpiando la cocina. Sola. Cuando acaba de limpiar la encimera, deja la bayeta y da las dos típicas dos palmadas que se dan cuando se termina de hacer algo.

20.35: En el jardín, Verdeliss, Darek, Asraf, Makoke y Mónica demuestran sus numerosos temas de conversación saltando de uno a otro: la edad que aparenta Suso y los factores significativos en dicha apariencia, ejercicio cardiovascular, los muchos hijos de Verdeliss y una película de tiburones que ha visto Suso y que es buenísima, por lo visto.

20.45: Isa y Techi en el dormitorio hablando de cómo echan de menos tener cosas que hacer. Con algunas de las típicas cosas Gran Hermaniles, como la radio o el gimnasio, se apañarían, dicen. Enseguida el realizador corta al jardín. Conversaciones esporádicas y distraídas. Suso lo describe mejor: "aquí cada loco con su tema". Hablando del Rey de Roma, aparece Ángel Garó hablando de la guerra de independencia de Cuba, de dónde se deduce que su monólogo ya va por el siglo XIX.

20.55: Tony sale al jardín. Quiere saber cuando van a cenar. Unos declaran tener hambre y otros al contrario. Ángel ya ha decidido saltarse toda consideración temporal y vuelve a la cocina contando algo de Isabel la Católica. Me pregunto si Aramís ya estaría viva por entonces. Después, Suso y Tony hacen un pequeño repaso de sus experiencias con realities chilenos y cuando Tony arranca a hacer un repaso de su amplia trayectoria como producto de consumo en televisión decido cambiar de señal.

21.10: En la señal 1, Isabel está peinando a Techi. Hablan de cosas relativas al pelo y a los peinados y tienen un montón de cosas que decir sobre el pelo y los peinados que me entran por un oído y se me escapan por otro. Luego Isabel trata de criticar a algún concursante, pero habla tan bajo que tengo que subir el volumen de la televisión al 45 para entender algo. Parece que hay gente cerca porque mira alrededor, pero Techi cree que es por las cámaras y declara:

-Qué ganas de no tener cámaras para poder expresarme.

Pena.

Añade:

-Te hacía ahora mismo mi psicoanálisis y dirías: "qué razón tienes" y llegaríamos a una conclusión rapidísimo.

Trato de detectar alguna señal de ironía en el tono o en los gestos, pero no.

Makoke entra al baño. Comenta algo de unas fotos que ha traído interrumpiendo la conversación. Sorprendida porque creía que no se podían meter fotos en la casa, Techi pregunta:

-¿Traíste? (sic).

Cada vez me da más pena que la presencia de las cámaras le impida expresarse.

21.20: En el dormitorio, Miriam le pregunta a Aramís por su vida, pero Aramís de Obama no quiere hacer declaraciones. A cambio, nos cuenta que tiene la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos (juraría que ha dicho que tiene la opción de tener nacionalidad estadounidense) pero que mientras está "la persona que está en el poder, que no me interesa, no me parece conveniente". Además, declara que, de irse a hacer las américas, tendría su base en México. A Miriam le encanta el DF: "es una ciudad muy importante, ahí se mueve todo el tema de las telenovelas". Pero Aramís conoce el DF, ella ha estado en Telemundo y en Televisa. Miriam quiere saber si, de ofrecérselo, haría un papel en una telenovela. Aramís responde que depende, que tendría que leer el papel, que tendría que ver de qué trata, porque ella no puede "jugarse el prestigio" así, por las buenas.

Y todo esto del prestigio lo dice con la falta del vestido por la cintura:

21.35: A cenar.

21.45: Pequeña discrepancia sobre como se han repartido las crepes. Parece que alguien se ha comido dos en lugar de una. El asunto no pasa a mayores porque parece una de esas veces en las que los concursantes discuten para generar contenido y discuten con poco convencimiento y los propios afectados (que no han comido la crepe que les tocaba) no parecen muy molestos y terminan todos medio riéndose y al final, el más rebotado es Ángel porque él no es la madre de nadie y que haga la comida no implica que él tenga que saber quíen está comiendo qué ni cuanto.

No obstante, Ángel sabe que Aramís se ha comido dos crepes que le sirvió el propio Ángel.

21.55: Pese a los esfuerzos de Aurah, el asunto de las crepes no da para mucho más una vez aclarado que Miriam sólo ha comido arroz, así que el realizador se decide por un plano de Verdeliss sola en el sofá del salón escribiendo en el portátil.

22.00: Nos vamos al jardín, parece que los demás están allí.

22.15: Pues están sentados en los sofás hablando de esto y de aquello. Nada destacable hasta que el tema deriva hacia si después de los 50 años un hombre ya no puede ponerse palote tanto rato. Entonces Miriam dice que ella ha salido con un hombre mayor de 50 y que para nada, que menuda potencia, que menudo rendimiento. Mónica no entra al trapo. De hecho, evitan dirigirse la palabra una a la otra y las indirectas que se sueltan se encuadran en una conversación sobre el amor que es más bien una sucesión de tópicos sacados de la carta de San Pablo a los corintios o algo ("el amor no tiene idioma", "el amor no tiene distancia", etc) en la que participa la propia Miriam con frases tipo: "te enamoras de la persona, no de la edad", cosa que está muy bien, porque imagínate que te enamoras de un 35, tía.

22.30: El realizador lo está pasando mal porque hay mucha gente hablando al mismo tiempo y no terminan de quedar claras las indirectas de Mónica entre tantas voces. Pillo dos: que Miriam no está en el concurso por sí misma y que Miriam estuvo con Carlos por el dinero. Cuanto Mónica se decide a entrar al trapo, lo hace sin muchas ganas y con poco interés y en cuanto Miriam amenaza con levantar la voz parece no tener muchas ganas de seguir con la discusión y poco a poco la conversación se convierte en una especie de entrevista de Suso a Miriam sobre su relación con Carlos y otra vez tengo la sensación, como con las crepes, de que esta es una de esas discusiones en las que los concursantes creen que están generando contenidos.

22.40: Aramís interviene tajantemente para venir a decir que está de Carlos hasta los cojones. Que ya sueña con él todas las noches. Que Miriam no tiene otra palabra en la boca. Aramís tiende mucho a este tipo de intervención (como cuando pidió respeto con la entrada de Miriam) y se me ocurren tres motivos: o trata de mejorar la convivencia, o trata de centrar la atención en sí misma, o trata de mejorar la convivencia centrando la atención en sí misma. Pero me quedo sin saberlo porque no sé que le pasa a la señal que se ha metido en un bucle.

22.50: Pues no era la señal, era el navegador que se quedó tonto. Seguimos en el jardín pero ya han desertado muchos concursantes, incluso han amenazado con irse a dormir. El tema de Carlos sigue coleando. Miriam asegura que ella no habla de Carlos todo el tiempo. Aramís sostiene que, "en España", estos temas no tienen mucha duración y que el triángulo Mónica-Miriam-Carlos ya ha tenido el "recorrido que tenía que tener".

23.00: El caso es que Miriam sigue defendiendo que no habla de Carlos todo el tiempo, que ella sólo habla de Carlos cuando le preguntan. Pero como defiende que no habla de Carlos todo el tiempo mientras habla de Carlos todo el tiempo, pues claro, resulta poco convincente.

23.10: Techi dice que se va a dormir. Ángel ya se ha ido. Mónica y Suso también se van pero se quedan en la cocina con Aurah. Suso le aconseja a Mónica que tiene que llevar a Miriam mejor. Se pone a sí mismo de ejemplo, faltaría más: "según tu regla de tres, yo con Aramís ya no tendría que hablarme. Ni con Techi".

23.20: En el jardín,el Koala comparte con los demás su pasión por aprender. Es algo que: "me motiva. Me tiene el motorcito prendido". Makoke valora mucho la determinación del Koala: a ella también le gustaría aprender cosas pero luego nunca lo hace. A Tony le pasa lo mismo.

23.30: Techi no se ha ido a dormir. Ha preferido quedarse en el salón para dictarle a Isabel la carta que le está escribiendo a un tal Omar en su blog y de paso subir unos vídeos al feisbuk y al insta. Os la transcribiría pero para qué pudiendo leerla vosotros mismos y disfrutar de la experiencia una y otra vez en el blog de los concursantes. En realidad lo más interesante ya está dicho: Techi le dicta la carta a Isabel. El Teléfono Roto del amor. En resumen, el principio de la carta viene a ensartar los clásicos tópicos amorosos sacados de alguna canción de Andy y Lucas tipo: me gustas mucho, te echo de menos, espérame, etc. Acto seguido, la carta se convierte en la típica sucesión de clichés posmodernos y así, Isabel cree que, al entrar en Gran Hermano, es una: persona desafiando sus propios límites y una persona experimentando la vida al máximo y una persona en proceso de autodescubrimiento.

23.45: Luego el realizador se entretiene un cuarto de hora enfocando a gente dormida, ya en blanco y negro.

23.55: Finalmente volvemos al jardín. Quedan despiertos Suso, Koala, Tony, Asraf, Makoke y Mónica. Hablan de chicas que les parecen muy guapas pero antes de que tenga tiempo de saber de qué chicas hablan, el realizador vuelve al blanco y negro.

Cambio a la señal 2.

0.00: En la señal dos también están durmiendo. Qué coincidencia.

0.10: Gente durmiendo.

Vuelve la vida a la señal 1. Aurah lavándose la piñada mientras deambula por el salón remirándose en los espejos. Cuando termina, la cámara la sigue hasta el jardín. Suso, Asraf, Koala, Tony, Darke, Makoke, Mónica y ahora Aurah charlando todos al mismo tiempo en conversaciones solapadas.

0.20: Bien, las conversaciones siguen saltando de un tema a otro y el que termina calando es Supervivientes. Pero yo nunca he minutado Supervivientes ni conozco a los concursantes de los que están hablando, así que lo vamos a tener difícl. Sea como fuere, Suso tiene unas cuantas anécdotas que contar para ilustrar su propia atractividad y alucinancia. Como cuando le dieron un pastel y, debido a que estaban pasando más penurias que en la posguerra, le dio un subidón de azúcar. O todas las veces que el Súper de Supervivientes (o puesto equivalente) le pedía a Suso que no abandonase, que prometiese ante todo el equipo que no iba a abandonar, pero: "no conocen a Suso si creen que Suso va a abandonar", a Suso hay que sacarle del programa con los pies por delante, dice. Y habla un rato más de su propia grandeza como ajeno al repeluco que da escuchar a cualquier persona hablando en serio de lo realmente estupendo que cree que es.

0.30: Se van a dormir. Por lo menos se van al dormitorio. El realizador salta de un sitio a otro mientras los zagales se desalicatan, se empijaman y se lavan la piñada.

0.40: Poco a poco se van metiendo en las camas. Techi está acostada junto a Isabel que empieza a contar que no es que ellas dos estén en contra de toda la casa pero que están solas. A pesar de todo está contenta de entrar porque las "personalidades loquitas me atraen". Tiene que aclararle a Techi que por "loquitas" se refiere a las personas que "lo viven todo con mucha intensidad", claro que luego lo complica: "porque las cosas no son porque sí. Si estas personas son así es por algo". Después se acercan y se ponen a cuchichear pero sin subtítulos no hay manera. Cuando se separan un poco, Techi le cuenta a Isabel, con señas y moviendo mucho los labios sin hablar, que lo suyo con Tony se terminó. Que con ella, "o todo o nada". "Así soy yo", dice en voz alta, como diciendo: que le sirva de lección. Hace bien: se le ve a Tony afectadísimo.

0.50: Asraf se acuesta junto a Techi e Isa e interrumpe la conversación preguntando por el estado de ánimo de Techi, que confiesa que ha tenido un bajón pensando en su hijo. Asraf se interesa por la criatura, que si cuantos años tiene, que si a ver si lo presenta cuando estén fuera, etc. Luego se cubren los tres con una manta y susurran y sigo sin entender nada sin los subtítulos.

1.00: Pues no entiendo bien lo que dicen, pero estando Asraf, Isabel y Techi es fácil deducirlo todo.

Por ejemplo:

¿Quién creéis que habla mayormente?

Techi, efectivamente.

¿Y de qué habla Techi?

De tíos. Esta era facilísima; sólo había dos posibilidades: de tíos o de sí misma.

Y si os pido que me digáis de que dos tíos entiendo que habla ¿qué diríais?

Diríais que de los dos mismos tíos de los que lleva hablando todo el concurso: Tony y el sujeto con novia con el que estuvo dándose empujones un mes antes de entrar al concurso.

1.10: Pues no sé vosotros pero entre que no entiendo nada y el rasguido de la manta en el micrófono me estoy desesperando un poco. Se conoce que no están muy cómodos y cambian de orden: ahora se coloca entre las dos chicas y vuelven a taparse con la manta. Entiendo que ahora están hablando de nominaciones, pero nada más.

1.19: Finalmente se destapan y se levantan de la cama a comer algo a la cocina.

1.25: Entre comentarios sobre el hambre que da la ansiedad, Techi enseguida lleva la conversación hacia Tony. Primero declara que Tony pasa de ella, que "se le nota". Sobre todo en que: "no me hace caso". Acto seguido se procede a criticar a Tony por pasar de ella. En adelante solo coleguitas. Ahora ella piensa ir a muerte a por su novio, siendo su novio el zagal con novia con el que lleva dándose empujones un mes antes de entrar al concurso. Y luego ya intercambio psíquico de manual como se puede comprobar en frases tipo: "y si no es así, me quedo sola ¿vale? No necesito a nadie para valorar lo que tengo", o: "ya encontraré alguien que me quiera como soy y me corresponda" o: "a partir de ahora me voy a dedicar a mi hijo y a mí y a mí y a mí", dice.

1.35: Techi es una de esas formas de vida capaces de decir que pasa de algo, en este caso Tony, para acto seguido seguir hablando de Tony durante minutos para luego decir que pasa de Tony y de nuevo seguir hablando de Tony. Y así sucesivamente. Y todo dando la impresión de creer que a alguno de sus interlocutores les apasiona el asunto.

1.45: Techi decide irse a fumar. Por si alguien no lo sabe, en esta edición, la contraseña es: me voy a la playa. Asraf se queda solo con Isa. Se interesa por el novio (o lo que fuere) de la muchacha. Como no estoy muy al tanto de las hazañas de Isabel, no tengo muy claro de quién están hablando pero sigue siendo el tal Omar al que le escribió una carta dictada por Techu. La muchacha no tiene muy claro como sentirse al respecto: por un lado le quiere mucho y por otro lado no se fía de él. Han salido muchas cosas en la prensa, dice. "Tengo sentimientos encontrados", concluye. El caso es que ella sabe que hay gente que va a estar fuera, como el tal Omar (aunque: "si no está es que no era para mí") pero lo que realmente quiere es "que me llame mi madre".

1.56: Techi vuelve de la playa se van los tres al dormitorio. Techi le da un abrazo a Asraf por escuchar sus cosa y porque: "eres el único tío en el que confío" dentro de la casa, de dónde se deduce que Asraf ha entrado en la Friend Zone y ahora sólo tiene que preocuparse de que no le den mucho la chapa.

2.00: Se meten en la cama. Justo a la hora.

Mañana más. Andad por lo segao.











