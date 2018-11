1.45 - 5.00: Suso se enfada con la audiencia por no elegirle como Travolta: "Me van a ver el culo y no la cara"

José Comas

1.45 Buenas a noches amigos. Las nominaciones del próximo jueves serán las últimas y el duelo previo a la recta final lo protagonizarán Tony contra Koala. Después de un Límite 48 horas calentito, cargado de enfrentamientos, conectamos con la casa.

1.55 El personal repone fuerzas después de la gala a base de galletas. Suso se muestra optimista con Tony respecto a la expulsión del jueves y se reafirma con que se va Koala. "Ojalá", reacciona el italiano.

2.00 Suso está muy enfadado por no haber sido elegido como Travolta: "La audiencia esta semana me va a ver el culo porque la cara no. Me va a ver el culo que me lo voy a depilar ahora mismo... A mí no me van a ver. Me da igual si me echan..Yo ya veo por dónde van los tiros... ¡Por una cosa que me hacía ilusión!....He dicho en el confe que quería ser Travolta y se la ha sudado mi petición..Voy a intentar hacer un personaje que se vea el mínimo del mínimo", avisa.

2.05 Miriam le pregunta a Tony si en la película de Grease Travolta y Olivia llegan "a hacer el amor". El italiano le disipa sus dudas: "Ni siquiera llegan a darse un beso".

2.10 Mónica y Asraf juntos, muy de bajón los dos. La primera dice que "hay que tener confianza", pero con un tono que indica todo lo contrario. "Pues si eso es lo que la gente quiere...Tendría que haberme estudiado un personaje", suelta el segundo muy resignado.

2.15 Miriam le hace una confesión a Tony sobre su comportamiento con sus enemigos: "A veces te doy (a mi enemigo) de tu propia medicina y luego me siento mal y me arrepiento".

2.20 En el cuarto, Mónica tira de 'moniloquio' y se pone a hablar sola: "Hasta el final, guerreras. Ay señor, señor...Esta no es mi función".

2.25 Tony y Mónica se han quedado extrañados con que Omar hiciera el alegato de defensa de Miriam porque en la casa no se llevaron bien. Por otro lado, Hoyos está decepcionada con la decisión de la audiencia, que ha elegido a Miriam para que haga de Olivia Newton Jones: "Tú lo haces bien, entonas bien, pero ella no. Cuando haces un cásting eso no funciona así. Tienes que tener por lo menos entonación", lamenta la muchacha.

2.30 Mónica se deahoga con Tony sobre Miriam: "Yo incluso la ayudo con la comida, pero es una cosa de fondo. No pueden estar equivocadas 20 personas. . El italiano discrepa con Hoyos: "Yo he tratado más con ella últimamente y no la veo mal fondo".

2.35 Mónica sigue soltándole a Tony su famoso bucle contra Miriam: "Yo nunca he hablado de ella con nadie. Solo en el confe. Nunca he influenciado a nadie, ni a Suso", suelta con firmeza como si sufriera de amnesia y no se acordara de que ayer mismo durante dos horas no paró de rajar de Miriam junto a Asraf. Acto seguido, vuelta a la carga contra su enemiga: "No aguanto sus gestos..su mala educación". Pero a lo mejor para Mónica esto no cuenta como hablar mal de Miriam o tratar de influir en su contra.

2.40 En el jardín, Miriam, sentada junto al Koala, también raja de Mónica a la que tacha de rencorosa y envidiosa.

5.00 Bueno amigos, como habéis podido comprobar hay una avería en la señal del 24h y no hemos podido seguir la vida en directo durante las últimas horas. Desde aquí os pido disculpas. Los técnicos ya están trabajando en ello. En tres horas llega Ada con más Minutado. Buenas madrugadas.











