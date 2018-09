10.00 - 18.00: Luegotecuento

Alejandra Q.

Conecto con la casa y aparecen en la cocina Ángel, Techi, Makoke y el Koala de lo más activos.

10.00: Parece que los ordeñadores ya han hecho su trabajo. Makoke barre, Techi protesta mientras recoge la cocina: “qué asquito de la gente, están las moscas haciéndose fiestas aquí”.

10.10: Makoke barre y aprovecha el tiempo para hacer unos estiramientos mientras se llena el cubo de la fregona. Mientras, en el jardín, Techi hace un masaje en la espalda a Ángel quien piensa que deberían pagarle por ello. Techi dice que ni de broma, que le gusta dar masajes a la gente que le cae bien.

10.20: El Koala y Tony están ordeñando a las cabras.

Suena la música para despertar al resto del personal. Mónica y Aurah amanecen bailando, Aramís disfrazada de viuda negra

Isa y Asraf muy juntitos

Muy probablemente en un rato le contará a Techi (y a toda la audiencia) con pelos y señales, cómo han llegado a dormir “en plan” tan pegaditos.

10.30: Techi aprovecha el masaje para explicarle a Ángel cómo es ella de noble y de normal, “aunque estoy un poco loquita y a veces infantil”. También usa el ratito para hablar de lo guay que es Aramís y, por supuesto, el Koala (sigue queriendo convencer a la audiencia del error de sus votaciones).

Techi dice que se ha levantado “superhappy” e Isa responde que ella también “luegotecuento” (dicho así, en bajito y de carrerilla).

10.40: Tony cuenta que esta noche ha sonado la máquina y han conseguido llegar por los pelos, pero han superado la prueba.

Súper les pide que, cuando terminen la limpieza de las cabras, se pongan con las vacas. Tony se pondrá a hacer el pan y Koala se encargará de las vacas.

En la cocina, desayuna la segunda tanda

10.50: Llega el momento luegotecuento entre Isa y Techi. Ésta piensa que Asraf está falto de cariño... y le gustas”.

Parece que Aramís le ha leído la mano a Isa, le ha dicho que con su novio no va a durar nada.

Techi dice a Isa que quiere contarle algo, pero lo hará cuando salgan, pero empieza a hablar de sus ex, de a quién echa de menos… pero hablan tan en clave que no me entero.

Tony, que se ha tomado en serio su papel de panadero, se pone manos a la obra.

11.10: Las once y sereno. La señal me devuelve a Miriam fregando el suelo, pero de un salto nos colamos en una conversación sobre pisos, adosados, casas, dúplex y “chaletes”. Techi comenta que ella vive alquilada y paga muy poco, Aramís quiere más información "pues ya me contarás”.

11.20: Mónica aconseja no comprar ahora porque “creo, creo eh, que va a bajar”. A continuación, explica las fluctuaciones del mercado inmobiliario haciendo hincapié en que de esto entiende.

Suena la máquina y se van a mover los brazos.

11.30: Van haciendo relevos para tirar de las cuerdas y se quejan de que están muy duras.

Mónica advierte a Techi: hoy hay conexión, cuidado con esas cosas… hablan de Miriam. Techi comenta que algo ha pasado algo con Aramís, pero no da más explicaciones, así que Mónica se va a hacer turnos en la máquina.

11.40: Verdeliss, Miriam y Aurah hablan de tintes de pelo, de sus cambios, de los que sienta bien y mal, de los que hace joven y los que no.

11.50: Y siguen tirando de las cuerdas. Ellos con guantes, ellas no. Mal

12.00: Darek, Tony y Suso se han propuesto terminar solitos las 600 vueltas. Y consiguen de premio aceite, brócoli y lechuga, pero la puerta se ha atascado.

12.10: El Súper los manda a todos a las habitaciones, van a arreglar la máquina. Tony se ocupa antes de dar un segundo amasado al pan.

Ángel aprovecha el ratito para contarnos la historia de Felipe V al que, según cuenta Garó, le gustaba mucho el sexo “como a todos los Borbones”, añade Makoke

Ángel Garó riñe a su audiencia porque le interrumpen mientras cuenta que en la corte jugaban a lo que hoy se llama “el impávido” (él no lo llama así, prefiere contar la dinámica del juego).

12.20: Ángel retoma la palabra para seguir hablando de la corte de Carlos V, pero de pronto pasa a contar historias de su prima Isabel de Portugal. Ahora una adivinanza: ¿qué dijo Isabel la Católica antes de morir?. Aciertan Suso y Makoke. Ahora otra…

Súper les dice que ya pueden salir, pero los chicos se quedan con ganas de más juego y piden a Ángel que les plantee luego otra pregunta.

12.30: Aramís pregunta qué ha salido de la máquina y Mónica le aclara que carne no.

Verdeliss comenta que la puerta de la máquina se ha roto, que la van a dejar sin cerradura y que esta tarde vendrán a arreglarla. Les han pedido un uso responsable de las cosas porque ya han roto varias.

Isa y Techi, mientras limpian la habitación, aprovechan el momento luegotecuento. Isa está muy emocionada con un abrazo ·eso tengo que vivirlo fuera”. Isa comenta que aunque con su pareja de fuera no se hayan dicho nada “en plan estamos juntos”, ella considera que sí que lo están.

12.40: Techi pregunta a Isa “¿te imaginas que luego pongan imágenes?”. Isabel no quiere ni oír hablar de ello, dice que como pongan imágenes “yo entonces me corto, en plan… me alejo. Una cosa es que lo haga y no me vea, pero como me vea, me corto y ya no me acerco más”.

Se ponen a cantar y Mónica dice que su mejor momento del día es este de limpiar la habitación. Isa y Techi dicen que para ellas también.

Aurah se une al concierto con palmas

12.50: Mónica cuenta que en lugar de echar lejía al agua le ha puesto colonia “así huele mejor” (y desinfecta muchísimo más, dónde va a parar).

Aurah, Mónica, Isa y Techi se van al confe a cantar… (¿?)

En la cocina, Ángel enseña a Tony y Asraf que, tras pelar ajos, si frotas las manos con un metal se quita el olor. Los dos se quedan flipados con el truco y aunque confiesan que les gusta la cocina, no esto.

13.00: Me quedo con un plano de Asraf desayunando y decido cambiar de señal. En el jardín, pillo a Suso pidiendo al Súper que entre una chiquilla (¿otra más Suso?)

Desde aquí escucho a las que han ido al confe y, efectivamente, están cantando a grito pelao.

13.10: Makoke pregunta a Suso cómo es eso de la hora sin cámaras, él le cuenta que audio sí hay, pero que te preparan una buena cena. Makoke pregunta si hizo algo en la hora sin cámaras, él le contesta “imagínate, tú me conoces”. Ella insiste “¿y se escuchó algo o estabais calladitos?”, él dice que se escucharon las conversaciones… vamos, que no da detalles. Makoke dice que es mejor eso que hacer edredoning, que al menos no te ven. Suso comenta que esta vez pasa de todo, pero que en su año estuvo todo el rato haciendo edredoning.

13.20: Techi larga lo más grande mientras limpia el baño. Se queja a Verdeliss y Makoke de que la gente es muy guarra. Es curioso, cuando se habla de “la gente”, generalmente se usa el término para descalificar a los demás, como si “la gente” hiciera referencia a un tipo de humano al que no pertenece quien habla…

Suso comenta a Tony que si meten en la casa a un pivón se vuelve loco. Tony dice que con Techi le falta algo, “todo bien, buena niña, me atrae… pero nada más, no es para pasar a un segundo nivel”. Suso le pregunta “¿por qué no se lo dejas claro?: contigo pimpam y ya está”.

Suso dice que en GH16 se enamoró de Raquel. Sofía era como su hermanita. Tony tiene claro que para liarse con alguien lo hace fuera, en la casa no porque luego hay que convivir.

13.30: Suso comenta que la única guapa que hay dentro es…, no me entero porque se me va la cabeza. Lo siento.

Tony vuelve al tema Techi, dice que prefiere estar solo, que prefiere estar solo porque luego se malinterpretan las cosas.

Tony comenta que lo que le atrae de una mujer es que conecte con ella por su forma de ser, y Suso puntualiza: “con Techy solo podría haber un polvo en una noche de fiesta”.

A Suso le preocupa que Aramís se pase todo el día tumbada, piensa que él no aguantaría así mucho tiempo. Tony le dice que las personas mayores tienen más fuerza mental que jóvenes, por muy dinámicos que sean ellos.

13.40: En al cocina, Tony sigue con sus labores de panadero bajo la supervisión de Ángel que ha empezado con el lío de la comida.

13.50: me cambio de señal para salir de la cocina y resulta que la otra me lleva, justo ahora, de vuelta a la cocina donde Ángel sigue a los fogones con la ayuda de Tony, quien parece sentirse muy a gusto en estas labores.

14.00: El Koala y Darek echan el resto limpiando la cuadra.

14.10: Makoke y Mónica piden al Súper que les traiga bikinis, parece que el bien tiempo se va a alargar

Mientras, al sol, Techi y Aurah hablan de chicos. Parece que Aurah se ha enfadado por algún comentario de Suso y ha decidido que está mejor sola.

14.20: Isa y Miriam hablan de recetas de cocina. Miriam comenta que la carne mala le sienta mal, le salen granos y la piel se le pone roja.

Asraf se acerca a Isa: ¿qué tal?, bien ¿y tu? bien y a ella se le pone esta cara

14.30: A comer!!!!

Aramís no está con ellos y piensan que está en el confe, pero parece que está tumbada en la habitación.

14.40: halagos al oído de Ángel por sus dotes culinarias. Él comenta que está haciendo cocina de aprovechamiento porque no cuenta con demasiados ingredientes, pero sabe cómo sacarles partido.

Isa habla de sus extensiones de pelo y Miriam le aconseje que se quite algunas, que se haga “un laciado japonés” y que se coloque las extensiones sólo desde las orejas “es que te hace cabezona y la cabeza tiene que ir de acuerdo con el cuerpo de una y estas extensiones no te benefician. Yo llevaba extensiones, pero ya no, me aburren. Me las pongo sólo para tenerlo largo, hasta la cintura o la cadera”.

14.50: En el jardín, Tony intenta enseñar un poco de italiano a Aurah y Mónica.

Aurah pide a Tony que traduzca “yo quiero que venga un chico italiano para conocerlo”. Puestas a pedir, Mónica prefiere que a ella la lleven al GH VIP italiano.

Tony no entiende que Aurah pida un italiano “¡pero si tienes a Susini!”, ella responde “¡pero Susini no me hace casini, pasa de mi culini!”

15.00: Mónica pregunta a Tony si las españolas son más guapas que las italianas, él dice que es posible, pero que las italianas se arreglan más y mejor, saben sacarse mucho partido.

Empieza una conversación sobre redes sociales y Mónica vuelve a su argumento: debería haber un filtro (no sé muy bien qué obsesión con censurar instagram, ¡que cada uno haga lo que quiera!). Tony comenta de nuevo que su Instagram es muy variado, “pongo un poco de todo, lo tengo muy bien, lo tengo bonito”. Asraf dice que el suyo es similar. (no sabemos si pasarían el filtro de Mónica).

15.10: En la cina, Verdeliss, Isa y Miriam conversan. Miriam pregunta a Verdeliss si su marido es español, ella le dice que como ella, de Pamplona. Miriam pregunta si Pamplona es un pueblito de Madrid, la pamplonesa le dice que está al norte y queda a unos 400 kilómetros de Madrid. Miriam comenta que también conoce Galicia y le encanta el marisco aunque le da un poco de alergia “las ostras… ¿han probado las ostras?”.

Me cambio de señal. Saque bola: cómo llaman cariñosamente a sus parejas, pero la cosa no se alarga demasiado (¿quién tiene pareja aquí dentro?) y a cantar, que el que canta su mal espanta.

15.20: De vuelta a la cocina, ahora con Asraf también en la conversación. Hablan de Aramís.

Fuera, Mónica y Aurah juegan a ser las Kardashian (ejem) mientras se pegan unos bailes en la piscina

15.30: Mónica y Aurah deciden vestirse esta noche “estilo Kardashian”: pelazo, taconazo, labios…, avisados estamos.

Tony pregunta “¿a ver, esta noche en el debate va a haber discusión, o cómo va a ir la cosa?” No parece que tengan mucho interés, al menos los del jardín.

Darek, Asraf y Tony hablan de viajes. Darek comenta que para él uno de los mejores momentos es la vuelta a casa. Tony dice que a él le ocurre exactamente igual.

15.40: Ángel se dispone a planchar su modelito de esta noche y se ofrece a enseñar a Isa a planchar. Y mientras plancha, canta un pasodoble

Ángel recuerda que de pequeño le dio un ramo de flores a isabel Pantoja. Isa le dice que su madre le aconseja siempre que escuche copla, ella recuerda que de pequeña no las entendía.

15.50: Ángel le cuenta la historia de la copla “ojos verdes” y canta la que fue la letra original, que luego por la censura se cambió cuando la cantó Concha Piqué.

Mientras canta la copla Tatuaje, Makoke se acerca emocionada a decirle que le recuerda a su padre.

Cambio la señal en busca de algo menos dramático y me encuentro a Suso de frente tirando un beso a las chicas de España (menos dramático pero mucho más patético)

Siso llama “Auritah”, ella entiende Amanda (la ex de Suso) y surge una discusión que termina en apuesta: el sueldo de una semana. Verán la solución en los vídeos, pero desde aquí adelanto que gana la apuesta Suso. Ha dicho Auritah.

16.00: Suso comenta a Makoke “tengo unas ganas de meter mierda… pero me voy a callar”. A continuación dice “oye, Carlos Lozano con quién se quedaría entre Mónica y yo”, Mónica responde, ¡con Aurah!

Mónica le suelta “a ver si te van a meter a ti a alguien…”

Aurah y Suso se enzarzan en una “batalla” dialéctica. Parece que la batalla la gana Aurah, aunque él dice que prefiere perder la batalla y ganar la guerra. Y hay tregua con piquito incluido

16.10: En la habitación, Asraf, Techi e Isa comentan que está siendo un día muy tranquilo.

Mientras, en el jardín Suso propone a Aurah una hora sin cámaras, ella no parece muy dispuesta, aunque se deja querer

16.20: Súper les pide a todos que vayan a la habitación.

Una vez allí, Ángel confiesa que la persona que le gustaba es Suso. Aurah comenta “vale, yo me quito de en medio”.

Ángel retoma su juego de preguntas sobre la historia.

16.30: Ángel se lanza a contar más y más historias sobre la historia. Suso y Aurah cuchichean y se ríen y Ángel les pide que callen un poco, “¡es ella, que me lo quiere quitar!” bromea, pero les pide silencio para terminar de contar su historia que emociona a todos.

16.40: Y Ángel sigue tirando de memoria, de historia y de sus dotes de actor para entretener este momento de encierro.

Aramís parece más recuperada, se une a Ángel contando una anécdota que vivió con una imagen de la Virgen.

Mientras, Suso y Aurah continúan con el inicio de idilio y Ángel aconseja a Aurah “en la vida, las cosas hay que probarlas pronto para descartarlas si no te gustan”.

16.50: Pueden salir de la habitación.

Aurah confiesa a Suso que le dolió que ni le preguntara si se había hecho daño ayer cuando se quemó. Suso pregunta a Techi quién de los dos le da más caña al otro, ella contesta que son los dos muy orgullosos.

Cambio de señal y me encuentro al resto, menos a Mónica e Isa, merendando en la cocina. Las dos que faltan están descansando en la habitación. Techi llega y se tumba a un lado de Isa. Asraf, que también aparece, lo hace al otro lado.

17.00: Y a dormir. Así que, cual culo inquieto, me voy a la otra señal, en la que Aurah y Suso charlan acarameladamente.

Aurah cuenta a Suso que Aramís lleva varios días sin ducharse. Aramís aparece y les dice “eso se veía venir y lo que va a pasar seguidamente también lo sé”.

Hacen preguntas a la bruja y ella les deja claro que lo que vendrá es bueno para los dos

Aurah, Suso y Aramís se van al confe “vamos a hablar de nuestra relación” puntualiza Aurah.

17.10: Ángel se ha puesto de nuevo a cocinar y mientras, me doy una vuelta por la habitación pero sólo veo a gente muy dormidísima. Vuelvo a la cocina.

En el jardín, el Koala se pega un chapuzón mientras canta gregoriano con letras de Alejandro Sanz

Llega Darek a ponerle las pilas: “ha llegado el serrín”. Ya está, se acabó el ocio

Miriam y Makoke comparten espacio, pero ni conversación, ni miradas.

17.20: Ángel sigue a los fogones, mientras en el jardín, Darek, Tony y el Koala se dan unos minutos de descanso. Del resto, sin noticias.

Aramís se ofrece a Tony: “¿quieres saber alguna cosa en concreto?”. No me entero de la respuesta porque me cambian a un plano de una meditabunda Makoke.

17.30: En la habitación, Miriam se hace sus retoques.

Me voy al jardín, donde Aramís charla de su vida con Tony. Ella le recomienda que invierta en negocios de futuro el dinero que gane en televisión. Tony parece que no se pudo despedir de alguien y quiere que Aramís le ayude para poder hacerlo. Él duda “¿podré hablarle libremente?”, ella le dice que incluso podrá olerle y abrazarle.

Tony tiene que ir al establo y se despiden con un abrazo. Él le da las gracias y le invita a que cada día echen un ratito de charla.

17.40: Suso y Aurah siguen con su tonteito. Él le dice que si entrara un tío y ella tuviera una historia con él, no le molestaría. Ella piensa que miente. Suso le pregunta si a ella le molestaría que metieran a una chica… ella contesta que sí, que le molestaría que fuera un cerdo. Besito, besito y Suso le dice “me aportas todo lo que necesito aquí dentro” (aclarando, por si acaso)

17.50: Suso le cuenta su paso por el primer GH y Aurah teme que vuelva a pasar lo mismo ahora con ella. Él dice que eso le pasó con 20 años, que ahora no lo haría pero piensa que ella tiene ese perfil, el de liarse con varios a la vez. Ella le saca esa idea de la cabeza. Suso reitera que ahora no volvería a actuar asía porque “yo por ir de una sitio a otro, no gané”.

Y entre beso y beso, Aurah se dirige a Asraf y le suelta “¿ves? Esto es lo que tienes que hacer tu”

18.00: Mientras, Isa enseña a Miriam a pronunciar el nombre de Asraf, al que ella llama Asnar

Tony vuelve a la cocina a ayudar a Ángel.

Darek comenta a Makoke y Techi “no la soporto, me pone de los nervios”, a quién, pregunta Makoke, Techi contesta “blanco y en botella”. Darek dice que no le ha hecho nada, pero… “no te entra”, aclara Techi. Claramente hablan de Miriam porque Techi se encarga de aclarar “es que para que a ti (Makoke) te ponga de los nervios…, mira que es difícil”.

Aquí dejo a los tres haciendo patrones y a vosotros os seguirán informando. Os dejo en buenas manos.

