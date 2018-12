10.00 - 18.00: Tartazo

Alejandra Q.

Conecto con la casa y me da que ninguno ha ido a misa de ocho. Todos duermen

10.00: La casa en silencio y a oscuras

10.15: Nadie se mueve, todo sigue en orden

10.30: Relax absoluto

10.45: No puedo evitar sentirme vigilante de seguridad con estas cámaras que les graban durmiendo. Reconozco que me da un poco de pudor.

10.50: Alguien ha debido acercarse a la casa a pegar gritos desaforados, porque han puesto la música del jardín a todo volumen. El personal sigue profundamente dormido.

11.00: Las once y sereno. ¡Vengaaaa, esa musiquita ya!

11.10: Por fin suena la música-despertador. Súper les avisa: en media hora empiezan los ensayos generales.

Asraf ha saltado de la cama, es el primero en llegar a la cocina

Koala y Miriam se abrazan y se pegan un bailecito.

Suso hace oídos sordos

Mónica se emociona al escuchar la canción de Manuel Carrasco

11.20: Asraf comenta a Koala que a media noche se puso a cantar y que Miriam le hacía los coros. Él cuenta que su mujer también se lo ha dicho, le pasa cuando llega cansado de los conciertos.

11.30: En la mesa de la cocina, mientras desayunan, Suso y Koala van recordando las letras de las canciones.

Mientras, en el baño, Miriam se seca y plancha el pelo y coincide con Mónica que sale de la ducha.

Suso piensa que hoy puede haber salvación hoy y que el jueves sea la final. Tanto Koala como Asraf coinciden en que es posible, aunque siempre piensan lo que luego no es.

Suso dice que desde que entró no ha vuelto a ver su maleta. Koala por el contrario dice que la ha visto todas las semanas y que está tan entrenado que en tres minutos tiene la maleta hecha.

11.40: En el baño, Mónica y Miriam cada una a sus pelos. La una con el secador, la otra haciéndose tirabuzones con las planchas.

Koala comenta que ahora le toca al público decidir si prefieren ver a Miriam y Mónica discutiendo o ver las guasadas que lían Miriam y él. Suso y Asraf piensan que esta vez los seguidores de Miriam y Koala se unirán para echar a Mónica y es cuando más unidos van a estar.

Koala cree que a la gente le pone verlas discutir. Asraf piensa que ya aburren, pero Suso cree que ellas han dado mucho al programa. Koala está de acuerdo con Suso.

Mónica aparece por la cocina y comenta que las teorías no valen.

Súper avisa: en diez minutos ensayo general. Tendrán dos horas por la mañana y dos por la tarde.

11.50: Y nos ponemos en marcha con Grease

You're the one that I want (you are the one I want)

Oh, oh, ooh, honey

The one that I want (you are the one I want)

Oh, oh, ooh, honey

The one that I want (you are the one I want)

Oh, oh, ooh

The one I need (the one I need)

Oh, yes, indeed (yes, indeed)

12.00: Mientras Miriam, Suso, Asraf y Koala ensayan, Mónica se va a barrer la cocina

12.10: Practican los textos.

“Gran hermano ya comenzó

En gran hermano todo pasó”

…

“Este coche nos llevó a lo alto de una montaña”

…

“Termina gran hermano,

se acerca la final

Regresamos a casa,

empieza la navidad

Si si, claro que si total

Aún seguimos aquí

Uau, yea!”

11.20: Mónica cuenta que Súper le ha dicho que vaya al pabellón, piensa que van a hacer algo en la casa.

Repiten todas las letras de nuevo.

“Tengo nuevas ilusiones

Estoy perdiendo el control

No me importan las opiniones

Ahora soy mejor”

…

Súper avisa a Mónica de que ya puede volver a la casa. Ella se va a pasar la fregona a la cocina.

12.30: Nuevo ensayo de todas las letras

12.40: Mónica monicologa en la cocina sobre lo que se aplaude en plató. No lo entiende, le parece increíble, cuenta a sus seguidores que no pueden permitir que se salgan con la suya siempre los mismo, es demasiado obvio. Dice que prefiere no pensarlo porque se pone de mal humor. En cualquier caso, entiende que no está en su mano, que no puede hacer nada por cambiar lo que se apoya fuera.

Luego sale al jardín y se dirige a su hija con un “mi amor”.

En el pabellón cantan, se ríen y se lo pasan bien

12.50: Cuanto más ensayan las letras, más entusiasmados están. Asraf intenta poner el karaoke para hacer el ensayo con música

13.00: Cuando meten la música se dan cuenta de que hay errores de ritmo. Koala lo aprecia perfectamente, ipertenece a la generación que se sabe de memoria Grease. Al resto se les nota mucho la juventud.

13.15: Miriam se sale de ritmo, pero no acepta una crítica aunque vengan de su amigo Koala. Él no quiere enredarse en una discusión y le da la razón: es verdad, nos hemos equivocado nosotros tres.

13.30: Suso y Asraf salen del pabellón y él intenta razonar con ella, pero Miriam no cede. Él termina por darle la vuelta al asunto bromeando y decirle que ellos tres la siguen a ella como si fuera Thalía o Paulina Rubio, que es ella la que les tiene que marcar el ritmo porque es la estrella. Es entonces cuando ella parece darse cuenta de que el profesional de la música es Koala.

13.40: Mónica continúa monicologueando. Se dirige a sus amigas “que tienen un trabajazo esta semana”. Comenta que “si aquí se premian este tipo de cosas, Dios premiará fuera las de otro tipo”.

13.50: Continúa hablando a cámara sobre su futuro inmediato fuera de la casa. Tiene previsto montar el árbol de navidad, aunque no sabe “cómo me adaptaré al hábitat”.

En el pabellón, todo marcha, pero terminan los ensayos

14.00: Suso comenta que tiene mucha presión con el papel y Mónica le pregunta “¿tú no querías ser Dani?, si yo quiero ser Sandy y me dan el papel de Sandy ibas a flipar, me encanta esa presión”.

En el baño, Koala y Miriam se dicen recíprocamente que quieren llegar a la final juntos. Koala dice que se da por satisfecho por haber llegado hasta aquí y que esta semana la está disfrutando mucho.

Asraf aparece para decirles que les van a dar las cosas para decorar la tarta y que deben decorarla entre todos.

En el baño, Suso habla con Koala, le dice que no se arriesga a decir nada de esta nominación. Koala está de acuerdo, sobre todo porque cada cosa que ha dicho se ha ido cayendo semana a semana.

14.10: Koala se sincera con Miriam, le dice que se enfadó con Tony cuando pasó lo de Verdeliss, pero que le ha enseñado mucho del reality, a pesar de que le dolió la nominación de Verdeliss. Añade que Tony le ha ayudado mucho con el inglés y a ella también, por eso quiere llevarse esa parte buena de Tony y no en la parte de los enfados que hayan tenido.

Miriam se acuerda de Aurah, dice que se quiere quedar con las risas y los momentos buenos. Miriam no está tan dispuesta a tener buen rollo con Ángel, aunque se haya reído mucho. Koala tiene claro que quiere seguir en contacto con él y también con Omar. Ambos coinciden en que Aramis es una mujer muy especial.

Asraf avisa que ya han llegado las cosas para decorar la tarta.

14.20: Decoran cada uno con alguno de los elementos que les han entregado. Miriam se entusiasma y empieza a echar de todo sobre la tarta. El resto se ríe porque la está cargando mucho, pero ella tiene claro que tiene que taparla. Koala le dice que es una tarta corraletera, Suso dice que la tarta parece que la ha hecho Aramis.

14.30: Miriam concluye “está maravillosa mi tartita. La de todos”.

Y concluida la tarta, cada uno a sus tareas. Koala al jardín, Suso a la fregona, Mónica a barrer la habitación y quejarse de Miriam “le pongo esto, le pongo lo otro, ¡qué coñazo! Agggg, qué pereza. Pongo solo lo que le gusta a Luna y lo demás, que lo pongan ellos que saben de decoración”.

14.40: Mónica comenta a Suso que la tarta parece un cromo. Ambos se ríen (yo también)

14.50: Mónica comenta también con Asraf que la tarta parece un cromo, él cree que lo importante es que hayan participado todos, el problema es que sabe que no va a estar buena.

Miriam va a cocina a servirse algo de una olla, pero le han caído moscas, así que vacía todo en el fregadero.

Asraf y Miriam se disponen a cocinar. Koala llega y se ofrece como ayudante.

Mientras, en el salón, Mónica se dispone a acicalarse.

15.00: Mientras se maquilla y no se maquilla, Mónica deja claro que un brunch suena a algo muy caro y elaborado, “pero no nos asustemos, puede ser desde unas galletitas saladas con queso, cafetitos y tesitos, hasta lo que quieras”. Luego da unas lecciones de belleza y termina por dar consejos sobre cómo cumplir los objetivos del año en un mes y continúa con consejos para controlar el peso en estas fiestas. Continúa con una palpitación: la lotería de navidad va a caer en 5.

Continúa en modo canal de belleza

15.10: En la cocina, el pollo sigue su marcha con banda sonora de Koala y Miriam.

Mónica sigue maquillándose, pero tiene un pequeño percance con el sofá. Lo limpia rápidamente.

15.20: En la cocina deciden hacerse unas patatas fritas, muchas patatas fritas. Koala llega con una gran noticia “tenemos hojas de lechuga en el huerto. Asraf piensa que es mejor dejar las lechugas para la noche, pero le anima a cogerlas.

Mónica continúa en modo tutorial

15.30: Mónica se ha tomado muy en serio su canal de belleza y comenta que se lo está pasando muy bien, aunque le gustaría recibir llamadas y poder hablar con sus seguidores.

Luego cuenta que ella se maquilla en el coche cuando la llevan

15.40: Asraf se preocupa por tener muy limpia hoy la cocina porque van a recibir a los cocineros que tendrán que valorar la tarta, así que se dedica a tirar todo lo que encuentra pasado en el frigorífico.

Mónica ya va por el rímel

15.50: Mientras en la cocina siguen de limpieza, Mónica continúa sumando cosas a su maquillaje.

16.00: A todo esto, Suso está tumbado en la cama.

Mónica continúa, ahora va a por las cejas.

16.10: El maquillaje de Mónica continúa, no parece para una prisa…

Antes de terminar con el tutorial, Mónica enseña el arsenal que lleva metido en sus neceseres.

16.20: Koala va a avisar a Suso, empezarán a comer en 5 minutos. Suso no se levanta.

Súper les pide que se pongan el delantal, que en 10 minutos valorarán la tarta

16.30: Mientras Asraf, Koala y Miriam comen, Mónica continúa dando consejos a sus seguidores sobre cómo hacer que un hombre no se convierta en el centro de tu existencia.

16.45: Koala llega del jardín y cuenta que las matas de pimientos están llenas de flores, así que en un mes habrá muchísimos pimientos. Suso y Miriam confiesan que no sabían que los pimientos salían de la flor. Y hablando de flores…

16.50: Cuando entregan la tarta, debaten sobre el resultado. La tarta ha pasado de ser horrible a que les parezcan interesantes los colores, la crema de limón, el bizcocho… Aunque Asraf es sincero: “creo que es mejor que no la prueben”. Luego comenta que los chicos del jurado no tienen pinta de ser muy malos y, además, saben que no son profesionales.

17.00: Koala es aún más optimista: “si valoran la entrega, la pasión y las risas, tenemos el 95%”

Ponen el monitor y aparece el jurado.

La valoración visual es que les parece una tarta abstracta. No hay orden claro, hay mucho color, es una tarta en la que han colocado todo lo que han encontrado y la pastelería no va de eso, es una ciencia exacta. Parece un vomitado de arcoíris, aunque está mejor de lo que esperaban.

En cuanto al sabor, lo primero que aprecian es que la cuchara no entra. Parece que le han puesto puré de patatas alrededor.

El jurado les pide que se dediquen a hacer lo que saben hacer porque a la pastelería no. Valoran bien la crema de limón, aunque les parece poco.

La valoración final es que han puesto mucha pasión, así que les invitan a ir a la carpa de Bake Off para aprender a hacer una tarta buena.

Súper pregunta si han superado el reto. La respuesta es NO

17.10: Asraf está hundido con la valoración y pregunta si pueden ir al confe a probarla. Koala anima a Asraf, le dice que es una cuestión de ensayo, que la próxima vez saldrá mejor.

Parece que sólo yo escucho que pueden ir al confe a recoger la tarta y llevarla a la casa para comerla.

17.20: Suso se mete un trozo de tarta en la boca y no es capaz de comérsela. Dice que jamás ha probada nada tan malo. Asraf está de acuerdo, está malísima. Miriam sigue comiendo, “el limón está buenísimo” y Koala, entre cuchara y cuchara comenta que hay trozos que están muy buenos. Suso tiene claro que le ponen la tarta al gato y no se lo come.

17.30: Koala no quiere que la tiren, a él le gusta y se la comerá en el desayuno.

Asraf está muy apurado, dice que ha pedido hasta perdón, pensó que iba a estar mejor de lo que está. El resto valora lo bien que lo pasaron y las risas que se echaron.

Os voy a poner otro plano de la tarta, merece la pena...

Asraf busca la parte buena, dice que la ve bonita. Mónica le pone los pies en la tierra “es horrorosa”. Lo mejor es la reacción de él “¿horrorosa? Pues yo no la veo horrorosa”

17.40: Miriam comenta que ha tenido que ir al baño por culpa de la tarta. Asraf dice que le duele el estómago.

Lo que sí es cierto, es que están todos entusiasmados con el jurado, se han convertido desde ya en grandes fans.

Suso pregunta qué les inspira la tarta. Salen palabras como orgullo, caos, diversión…

17.50: Koala bromea, “yo porque no me he querido cargar todo esto, si no voy al Súper y le digo que esto lo hacemos Mónica y yo”. Suso se destroza de la risa y dice que sube mucho de tono, pero desafina.

Mientras Mónica se queda recogiendo la cocina, Suso se va a la habitación y comenta con Asraf lo que acaba de pasar. Aclara que se lo ha dicho a ella también, que si ella canta bien, él puede sustituir a Melendi.

Asraf está herido en su amor propio y se compromete a hacer una tarta mañana. Suso le pide que no la haga, que van a engordar mucho.

Súper les avisa, en 5 minutos empiezan los ensayos.

Asraf está convencido de que el jueves se acaba esto. Suso piensa que puede ser y le da pena porque no va a volver nunca más a Gran Hermano.

Aparece Koala y Suso le pregunta por qué le ha dicho a Mónica que entona bien. Él le dice que aún no saben cuando está de broma y cuando habla en serio. Suso le comenta que Mónica se lo ha creído.

18.00: Koala cuenta que Mónica trabajó en un programa de televisión de karaoke. Suso y Asraf no le creen, Suso no sale de su asombro: ¡pero si Mónica canta fatal! Mónica le dice que el que entiende de música es Koala y es quien le ha dicho que canta bien, Siuso le aclara que él le está diciendo la verdad.

Aparece una flor.

En minutos entrarán al pabellón para ensayar. Yo me quedo aquí y os dejo en buena compañía

Alejandra Q.