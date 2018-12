10.00 - 18.00

Conecto con la casa y me los encuentro a todos completamente fritos

10.45: Parecía que sí, pero es que no. Koala bosteza con los ojos abiertos, se los frota y… vuelve a cerrarlos, coge una postura cómoda y ahí se queda.

Aquí no hay nada que hacer hasta las once, lo digo por si alguien quiere desayunar tranquilamente

11.10: Los habitantes amanecen de buen grado. Miriam está preocupada por su micro, cree que no funciona y entre risas echa la culpa a Asraf

11.30: Koala dice a Asraf que no ha conseguido colarle que tiene una amiga astronauta. Asraf se ríe y reconoce que no es cierto. Suso también aparece por el baño y todos coinciden en que anoche se rieron muchísimo.

11.40: En el jardín, mientras Asraf desayuna, pregunta a Suso si anoche discutió con Miriam. Él contesta que no, que sólo se dieron la opinión de cada uno.

11.50: Koala se acerca y empiezan a hablar de cómo estaba la casa cuando entraron. A Koala se le ha hecho corto “como si fueran pasao cinco minutos”. Miriam llama a Koala para que vaya a ponerle la cafetera, dice que no puede abrirla.

12.10: Miriam le dice que no está de más soñar, aunque hay que soñar teniendo un pie en la tierra. Koala responde que le gusta mucho su trabajo y desea todo lo bueno que le puede traer, pero sabe dónde está: “tengo una voz normalita, escribo y puedo vivir de mi trabajo y con eso soy feliz”.

Koala comenta que hay artistas que modifican tanto su voz en el estudio que luego son incapaces de hacer directos o cantar a capela. Miriam comenta que pasa mucho en el reguetón, Koala aclara que eso le pasa a los artistas que se dedican a la electrónica y no le ocurre a la mayoría de artistas de pop y rock. Miriam pregunta por quién lo dice, él responde que no quiere dar nombres.

12.20: Koala comenta que la carrera de Elvis Presley fue puro marketing, que había muchos como él, pero como eran negros pues no triunfaron. Fue la industria quien lo eligió y lo llevó a la cima. Miriam pregunta por Michael Jackson y Koala, que parece no recordar a los Jackson Five, comenta que es de los ochenta.