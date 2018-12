10.00 - 18.00: Confesiones matutinas a un bellotero

Se dirige a la audiencia y al bellotero, les cuenta que la relación con Miriam está un poco más fría y distante desde el día en que la entrevistó como periodista. Pero las cosas son como son, comenta, no piensa que esté perjudicando a nadie y a ninguna familia, así que no se arrepiente de nada. Considera que hizo bien su papel, que no vale para nada intentar quedar bien y hacer preguntas cordiales, además aclara que a Asraf también le hizo algunas preguntas comprometidas.

En cuanto a Suso, dice que es muy surrealista porque hace dos semanas discutió con Mónica y al alejarse de ella se acercó a Miriam “yo no me lo creo, pero la audiencia tendrá la última palabra”

Koala se pregunta lo que yo me pregunto a estas horas muchas veces “¿hay alguien ahí?”. Habla con su bellotero y de pronto nos deleita con una canción que le inspiró un señor al que un día vio hablar solo. Pero le cuesta recordar la letra, así que se inventa una nueva que incluye frases como “todo lo demás son apariencias, no te creas ná” o “desde el principio me tuve y la audiencia me salvó”