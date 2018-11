0.00 - 5.00: Miriam llora en los brazos del Koala

José Comas

Miriam llora en los brazos del Koala











0.00 Buenas noches amigos. La inmunidad de mañana será vital. El concursante que se haga con ella tendrá un pasaporte para la final. Se puede dar la circunstancia de que Suso o Mónica o incluso los dos lleguen a la final sin haber salido ni una sola vez a la palestra. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Lo primero que me encuentro es a Suso tirando de manual de autoayuda barato, muy barato, prácticamente sacado de una tienda de todo a un euro, hablando de sus emociones más 'profundas'. El muchacho habla como si fuera una ser humano muy complejo, con un vasto universo interior, pero no cuela. Bueno, a decir verdad Mónica le escucha con mucha paciencia. A veces hasta asiente y le da la razón. Y si me apuráis diría que pone cara como si incluso le pareciera interesante lo que el muchacho dice. Lo cual no quiere decir que en realidad piense que como no se calle el muchacho, a ella le va a dar un parraque.

0.15 Suso tiene un momento de lucidez y le dice a Mónica que se ha "dejado llevar demasiado por el rencor" y eso ha perjudicado su concurso. Además, le avisa que está saturado ya de su bucle con Miriam y prefiere no escucharla en esos momentos. "Me perjudica", justifica el catalán. Hoyos lanza balones fuera y asegura que lo que necesita es hablar con una amiga de verdad, de fuera de la casa, y no con gente que se ha conocido en un concurso".

0.20 Como todos los miércoles hay fiesta y Miriam, como siempre, baila sola todo lo que le echen. Hoy ponen rock and roll y la muchacha se mueve como si le dieran descargas eléctricas.

0.30 "¿Entonces mañana quieres que me vaya de Guadalix chinita? ¿Te molesto no?", le dice Tony a Miriam en tono de broma. "Yo no te he dicho eso", protesta ella.

0.35 Suso afirma que está convencido de que mañana Tony se salva. El italiano responde que ya no sabe qué pensar después de ver que el porcentaje más alto está bajando desde ayer.

0.40 Miriam dice que como princesa inca puede vencer al frío y a las malas energías. Asraf le pregunta si él tiene malas energías. "A veces, cuando eres falso, pero eso ya te lo he dicho", aclara ella. "No me importa tu opinión", retoma él. "Sí, sí te importa", sentencia la peruana.

0.50 En el dormitorio, Suso tira de 'modestia' y le pregunta a Mónica si tiene a algún amigo tan guapo como él. "Es que tengo amigos muy guapos que son actores", responde ella. "Aunque sean actores, ¿son tan guapos cómo yo?", reacciona él incrédulo. Hoyos le da por imposible y lanza balones fuera.

1.00 Miriam le da cariño al Koala y se abraza a su amigo en el jardín. "Cuando el jueves entres por esa puerta, vamos a hacer una cevichada", le dice ella. "Ojalá.. Hoy estoy un poco removido. Llevo un día muy raro", responde él. Miriam se emociona y rompe a llorar: "Tú me has ayudado mucho Koalita", suelta entre lágrimas. "Tú también cholita", reacciona él con la voz quebrada, conteniendo el llanto.

1.10 Tony se queda solo en la fiesta bailando Luis Miguel.

1.20 Suso le cuenta a Tony lo que han gritado fuera hace un rato: "Suso tranquilo, Aurah te está esperando, ánimo".

1.30 Asraf le regala los oídos a Mónica: "¡Eres tan parecida a mí!". Ella concede.

1.35 Mónica escucha a Miriam pedir jamón a Suso e interrumpe su conversación con Asraf para poner el grito en el cielo: "¿Le está pidiendo jamón a Suso? ¿He oído bien¿ ¿No verdad?, suelta indignada.

1.40 Mónica le asegura a Asraf que no busca un novio porque es "muy feliz sola, hablando sola, soñando sola" y encima se siente muy tranquila. Lo dice como si de verdad se creyera lo que dice.

1.50 Asraf se pone en modus Dr Freud con Mónica: "Eres muy dura contigo misma. Te exiges cosas que si no las cumples, te frustras. Te castigas mucho". Hoyos concede y alucina: "¿Cómo sabes todo eso? Eres como Aramís".

2.00 Asraf dice que Suso "se rinde demasiado fácil" y aboga por luchar "y no dejarles el triunfo (de Miriam y Koala) en bandeja". Mónica tiene una intuición positiva de cara al devenir del concurso, pero no quiere expresarla en voz alta.

2.10 Mónica tiene un nuevo objetivo: "Me gustaría dar las campanadas", le confiesa a Asraf. "A lo mejor se me ha ido un poco la olla", reconoce Hoyos. Pero Asraf alimenta su fantasía o delirio de grandeza: "¿Por qué no? Yo te votaría para que lo hicieras".

2.20 Suso entra en el dormitorio y ve al Koala durmiendo. "Cómo se nota que se está haciendo viejo", suelta el catalán en voz alta, pero para sí mismo.

2.30 Bueno amigos, pues ya se acabó la fiesta para todos menos para Miriam que como siempre baila y canta sola incluso con una venda que le tapa los ojos.

2.40 Bueno amigos, Tony tampoco se ha ido a dormir. El italiano aparece en el salón cuando sonaba una canción triste de amor. Miriam le pregunta si se ha enamorado alguna vez de verdad. "Tres veces", responde el muchacho.

2.50 Miriam cuenta que se quiere casarse vestida de blanco "con una cola enorme", pero no por la iglesia, sino por lo civil. En cambio, Tony se quiere casar por la iglesia, en una capilla napolitana y con un traje blanco.

2.55 Miriam le pregunta a Tony cuántos hijos quiere tener y cómo es su prototipo de mujer. El italiano responde que dos, niño y niña, y le gustan las morenas con mucha personalidad.

3.00 Tony se vende como un chico que dice "siempre la verdad y nunca ha sido infiel".

3.05 Miriam le pregunta a Tony en qué ha fallado durante sus relaciones de pareja. "En dar todo por hecho y no notar que a la otra persona le faltaba algo", responde él.

3.10 "Nunca hay que perder el beso de por las mañanas y decir buenos días mi amor", opina Miriam. "Yo he fallado en eso porque con el tiempo se pierde intensidad. Yo soy autocrítico y mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista", reacciona Tony.

3.15 Tony se sigue vendiendo como el perfecto novio chapado a la antigua: "Yo sería muy buen padre. Sería un padre muy atento. Si por mí fuera, ya habría sido padre", insiste.

3.20 Miriam cree que Tony es demasiado calculador en el amor y no se deja llevar lo suficiente. "Yo soy más de clicks, me dejo llevar y lo doy todo", asegura ella.

3.25 Miriam y Tony agotan su tema sobre el amor y se ponen a hablar de coches. Ella dice que ya los hay que vuelan y él que ya existen los que van debajo del agua.

3.35 Suena música de salsa y Miriam se pone a bailar delante de Tony. El italiano la observa desde el sofá y entre canción y canción charlan un poco.

3.45 Suena la canción de Grease que tienen que ensayar para la prueba y Tony se anima a cantarla con Miriam. Eso sí, sin moverse del sofá y sin bailar con ella.

3.55 El súper quita la música. "Deben ser las cinco de la mañana. Todos durmiendo y nosotros aquí. Me llevas a la mala vida Saavedra", bromea Tony.

4.00 Miriam y Tony se van finalmente a dormir. No sé si el italiano tenía o no la intención de conquistar a Miriam, pero en caso afirmativo se le ha visto demasiado parado. Mucha insistencia a la hora de venderse como un caballero fiel, leal, sincero y hombre de familia, pero ninguna maniobra para crear un poco de tensión sexual en el ambiente.

