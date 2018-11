8.00 - 16.00: El cono

Ada Sastre

8.00: Allá vamos. Miriam salvada y quedan Tony y Koala nominados. Además, de momento sé que Suso no será Travolta. Voy a ver si me entero de quién sí es.

8.06: Vaya, veo que la avería de anoche sigue sin permitir la emisión. Estemos tranquilos porque normalmente a esta hora duermen. Los técnicos están con ello y nosotros aún tenemos material que leer y café para aguantar.

8.39: Acabo de leer que Miriam hará de Olivia. Sigo sin saber quién será John, ay mi John.

9.00: Arreglado. Ya tenemos directo y a los chicos durmiendo. Y gracias, comments, que si no es por vosotros no me entero de que Tony hará de Travolta. Ahora, que como se vaya el jueves, quedará la vacante y al menos Suso quiere el puesto.

10.00: Seguimos en blanco y negro.

10.52: El despertador mental de Koala ya ha sonado y allá va él a desayunar. Los demás se quedan dormidos, calculo que aún quedan unos 15 minutos.

11.03: Música y luz en las habitaciones. Koala juega con su reflejo en el espejo. Le dice que se calle, se hace cortes de manga a sí mismo, adorna con muecas y corretea por la cocina tapándose las orejas.

Cuando acaba la canción "yo quería ser normal", se calma él también y ya se sienta a desayunar. Hoy tocan tostadas de atún.

11.10: No dura mucho. Amanece Miriam y bailan pegados estrangulando los micros.

11.20: Ahora sí, desayunando. Miriam rebusca la tablet, unos vaqueros y una camiseta blanca del casting de anoche que tienen que devolver.

11.25: Al Super se le había olvidado poner el agua caliente. Cosas de miércoles. Miriam ha salido espantada de la ducha, dice que eso estaba a temperatura de deshielo. Koala va a ayudarla y entonces el Super se da cuenta del olvido.

11.30: Ya hay agua caliente.

11.40: Koala barre el jardín. Super pide el cargador de la tablet. Suso tapa el mundo con una camiseta. Calma chicha.

11.45: Tony pensativo desafía la paciencia del pause.

De acuerdo. Gana Tony. El fin del duelo lo marca el café, que ya está listo y avisando.

11.50: Miriam se recoloca la cabeza, se retuerce el cuello, se masajea el cráneo y se estira las orejas frente al espejo con murmuraciones tenebrosas de las cuales sólo entiendo "conejo".

La otra opción es también un ritual, aunque al menos este lo reconozco. Es de belleza y se trata de Mónica aplicándose tónicos con algodón y mucho cuidado.

12.00: Super llama hasta tres veces a Sandy y Danny Zuko. A la cuarta llama directamente a Miriam y se le da mejor.

12.10: Koala ha dejado el jardín preziozox20, en sus propias palabras. Tony y Miriam salen del confe con instrucciones.

12.15: Suso da los buenos días a Aurah, madre, familia y amigos. "Voy a pasármelo bien porque ya he visto que para competir no estoy". En la sala de pruebas Miriam le canta a Tony y Larry, por algún motivo que sólo él conoce, no nos muestra la cara de Tony mientras Miriam le canta intensamente así:

12.20: Todos en la sala de pruebas. La cosa irá de Grease, pero versionada por ellos. Serán 4 escenas que se deben inventar (con introducción hablada y canción de un minuto) y las 4 se representan el domingo durante el Debate. Las letras también las tienen que inventar sobre la base musical que ya tienen. Y necesitan el 60% de vuestra aprobación para pasar la prueba.

Suso desde las gradas aclara que él a la prueba sí va, pero que ya no juega, "así que si hay alguien que barra, me lo dais a mí".

Mónica pregunta si hay algún guionista entre ellos, aunque mejor les vendría una profe de parvulitos para Miriam y Asraf, que se pelean por el papel de la prueba:

-Lo tenía yo, me lo has quitado.

-No es tuyo.

-Ni tuyo.

-Pues yo también lo quiero.

-Pero lo tenía yo.

Aún no se tiran de los pelos ni han roto el juguete.

12.30: Koala ya está pensando letras. Le propone a Suso una frase en la que se enamora de Aurah, pero Suso le dice que a él lo que mejor le vaya al grupo y que casi mejor le dé una frase lo más corta posible, "que yo no sé cantar", termina con cinismo. Para aclararlo, le pregunta al Super si es posible que alguien se quede directamente en los coros.

12.36: Hombre, Hortensia en la 2! Qué sorpresa!

12.37: Y Petunia en la 1.

12.48: Vuelve Miriam con Koala en la 2:

-¿Qué he metido de fuera? Yo he hablado de algo que he visto acá. Han mencionado problemas de fuera. Eso es lo que están transmitiendo al público, que tú y yo traemos problemas de fuera.

Vuelve Mónica en la 1.

Le dice a Tony que ya no sabe qué hacer con Miriam. "Que ya no es una cuestión de lo de fuera, es una cuestión de lo que veo aquí, ella nos falta al respeto, en la convivencia, siempre va buscando un detalle, porque tú, porque tú, porque tú...". Mónica nombra el rifirrafe entre Miriam y Asraf por el papel, parece que ha traído cola que no hemos visto.



Mónica se refugia en la lavandería. Tony va a hablar con Miriam y le pide que haga un esfuerzo "sólo en la prueba" y deje a un lado las cosas de fuera. Miriam dice que sí, pero se muestra indignada porque dice que Mónica ha nombrado su país. Koala le responde que "nadie le ha faltado al respeto a nadie" y Tony le pide que entienda que simplemente estaban hablando de cosas de la prueba y cada cual proponía cosas diferentes. Miriam altiva insiste que "la única que se ha puesto así es ella (Mónica)!".



Mónica sola en el jardín opina justo lo contrario: "claro, la que la ha liado es sólo ella porque está acostumbrada a que nadie le diga nada". "Y sí, le recuerdo lo de Perú porque los peruanos no somos así. Tú no representas a mi país. No eres buena gente. Y ya no es por una cuestión de lo anterior. Es por lo que he visto aquí en el concurso".

Miriam se va al baño a peinarse. Tony va de nuevo a buscarla: "en la convivencia haz lo que te dé la gana, pero por favor, prométeme que en la prueba vas a estar más tranquilita". Miriam le dice que sí, pero invalida al momento porque dice que su personalidad está por encima de todo y que si tiene que decir algo, lo dirá. Añade que su visión es que la audiencia la salva por decir lo que piensa. Koala se une a la conversación. Le propone a Miriam que se centre en la música y se divierta durante la prueba. "Pero no estábamos en la prueba. ¿Tú has oído música, Koalita? Yo no. Aún no estábamos en la prueba", se pone Miriam literal.

13.05: Koala le insiste a Miriam en la magia de la música, le dice que se deje llevar y disfrute de ese momento. Miriam le contesta aha, o repite las dos últimas palabras de Koala en cada frase, pero sobre todo insiste "¿y qué pasa cuando no hay música?". Parece que se va a tomar la promesa a Tony al pie de la letra e insiste que sólo si hay música en la sala, ella se guardará momentáneamente lo que tenga que decir.

13.15: Suso y Asraf se preparan el desayuno. Suso se muestra decaído, ve que el público ha escogido a Tony y Miriam para protagonistas de la prueba y siente que él ya no pinta nada en el concurso. Su sensación es que todo está decidido.

"Suso ya, no quiere brillaaaaar", canta de camino a la mesa del jardín.

Según salen comentan que había talifanes cerca. Super pone la música pero a todos les ha dado tiempo a escuchar: "Tony ganador".

Koala, Asraf y Suso comentan opciones de historia para la prueba. Llega Miriam y empieza a proponer una especie de guión de telenovela en el que "Koala es su padrastro enamorado de ella y Asraf es el intruso". Asraf se va al momento. Miriam asegura que era broma, que lo de "el intruso" lo decía en el contexto de la telenovela. Suso dice sí, sí, sí mientras se aleja con su desayuno.

"Mira de verdad, es que no se puede decir nada, todo se lo toman a lo personal", le dice Miriam a Koala.

13.25: Asraf se desahoga con Suso en la cocina. Le dice que está "mentalmente agotado, he intentado que se la viera esta semana y la gente no lo ve, no lo ve". Suso le dice que él lo que va a hacer ahora es lo que pueda para que brillen ellos dos, que son los ganadores que cree que ha escogido el público.

En el jardín Tony le dice a Miriam que está como unas maracas y terminan destripando Scarface. Así que os evito el spoiler. A cambio, os informo que Suso dice que está enamoradísimo de Aurah y que sólo quiere estar con ella. Asraf sigue en la línea anterior: "nos ha destrozado a todos".

13.40: Miriam va a la cocina. Les canta un rato a Suso y Asraf y luego les comenta su idea telenovelesca para Grease que incluye infidelidad con un miembro de la Iglesia. Suso está alucinado:

-¿Siempre has sido tan ágil tú inventando?

Miriam al jardín con Koala. Grease, la telenovela, toma toques agrestes y melodías del Salvamé. Suso y Asraf se han refugiado en el baño y barajan su propio sacrificio. "Rendirme no, pero voy a dejarme llevar y no me verás competir", especifica Suso.

-¿Qué hemos hecho mal, Suso?

-Pues debe de ser todo- se ríe Suso. -Me encanta sentirme así. Me hace reír- confiesa Suso completamente entregado a la tentación del fracaso.

Llega Koala y les asegura que van a flipar. Suso no lo duda y le anima a todo lo que se le ocurra.

13.55: Comienza la prueba. Tony, Koala, Miriam y Asraf en el pabellón. Tony quiere mantener la historia de amor. Ahí les dejo, que Mónica está hablando en el baño y no está sola.

Pues habla con Suso. Le asegura que Miriam suelta perlitas con retranca que ella pilla y sus compañeros no. Aunque la retranca la han pillado todos, de ahí las reacciones de unos y los intentos de otros de que esté tranquilita o se centre en la música.

-¿Tú no vas a hacer la prueba?- le pregunta Suso a Mónica.

-Sí, pero podemos estar fuera. Le he entendido a Tony que eran mínimo 2 personas. Y máximo 5, creo.

Suso está dispuesto a ser el sexto fuera de prueba toda la semana. Es más:

-Como si fuera un cono, ¿sabes lo que es un cono de esos de la carretera? Pues eso voy a ser yo: un cono.

-Pero tú sabes que esto es un poco pataletilla...

-Pataletaza- corrige Suso.

Asraf se asoma al baño.

-¿Qué están haciendo?- le preguntan.

-Pues están haciendo lo que quieren.

Suso y Mónica se ríen atragantados.

-Si preguntan por mí, diles que estoy cagando y si vuelven a preguntar, les dices que voy a cagar durante 17 horas. ¡Voy a cagaaaaar!- dice Suso, también conocido como el cono, cerrando la puerta y desapareciendo.

Mónica se queda sola e inicia moniloquio. Decide que limpiará el baño y se proclama Cenicienta, la amiga de los ratones. (La especificación es de Mónica). Total, que ya se ha enfundado los guantes de Funny Games y yo de ella empezaba a dejar caer huevos por accidente. Ya que está...

Una pena, porque decide ponerse a cantar mientras limpia la bañera. La voz de Suso la acompaña y atraviesa la puerta: "¡canta, palomita, canta!" le dice antes de ponerse también él a tararear. Me pregunto si realmente estará sentado en el váter o simplemente enfurruñado con su "pataletaza".

14.15: La voz de Suso vuelve a llegar distorsionada por la puerta:

-Que sepas que no es por lo de Travolta.

-¿Por otra cosa?

-Sí.

-Que no me vas a decir.

-No, aquí no.

Mónica vuelve al moniloquio mientras se enchufa el secador a la cara, así que escucho entre poco y nada. Voy a ver cómo van en la prueba.

14.20: Pues Miriam quiere meter su frase: "le encantó oler mis pies". No les cuadra con la historia de amor pero Tony asegura que "me la pela, es tu canción, di lo que quieras". Asraf sin embargo aún no ha renunciado del todo a la coherencia.

-No te gusta nada, Asraf- protesta Miriam.

-Es que no me pega, es mi opinión. Tú llevas todo el rato dando tu opinión.

-Tranquila, estamos debatiendo- entra Tony enseguida a calmar antes de que responda Miriam.

Y siguen con la letra. Miriam quiere poner "me invitó a una pizza muy grande". Koala le dice que por métrica es mejor "una pizza completa". Pero Miriam quiere "muy grande" y ni Koala, ni Asraf, ni Tony muestran ganas de explicar.

Una vez tienen la letra, Tony canta. Cuando llega a pizza muy grande es impronunciable según el ritmo y Miriam decide cambiarlo.

Y ahí andan.

14.30: Mónica limpia el baño. Suso hace rato que ha abandonado el váter.

14.35: Mónica y Suso cantan a coro en el jardín.

14.40: Mónica termina cantando sola.

14.45: Suso con las pesas.

14.50: Vuelvo a la prueba. Miriam quiere poner "no puedo con mi genio" porque ella lo entiende como "no puedo evitarlo". Tony le dice que eso aquí se va a entender como "no puedo con mi carácter". Vamos, que siguen en las mismas.

15.00: Ensayando.

15.10: Mirando la peli en la tablet. Cosas que surgen:

-Esa podía ser Mónica, que me empuja con su tacón. Se lo voy a comentar, a ver qué le parece. Bueno, mejor díselo tú. ¿Te imaginas que le salta el zapato?- Miriam.

Entra Suso en la sala de pruebas. Travolta en plena derrota:

-Mira, eso te sale a ti muy bien, Suso, cuando te quiebras- Miriam.

Suso recorre el techo con la mirada, supongo que las vigas están muy altas.

-Mira Tony, estoy pensando que como tú vas a tener dos amigos, yo quiero tener dos amigas.

Suso huye en este momento.

Tony no ve quién pueda hacer de "segunda amiga". Pero Miriam ya va detrás de Suso.

-No, Miriam, no- Suso sigue huyendo y le da la risa: -ya sé de que va la historia.

-Pero a mí me gustaría.

Suso toma ventaja y llega a la cocina.

15.20: Mónica se ha hecho un par de huevos y casi los ha terminado. Suso va a cocinar arroz con verduras.

15.30:

-He buscado otro sinónimo a resistir, pero no encuentro- Mónica.

Llega Miriam a rebuscar algo al frigo. Mónica, que hace un momento susurraba, saca poderío del diafragma y canta alto y entonado. A falta de sinónimos.

15.40: Suso sigue cocinando. Miriam se acerca al fregadero y se pone a protestar y a lavar la cazuela que Suso acaba de usar.

-Esto se lava. Qué mala costumbre, de verdad- arremete.

-¿Qué? Eso es mío, que ahora lo hago.

Miriam insiste y Suso se incomoda:

-A ver si voy a tener que limpiar las cosas cuando tú me digas.

-No, cuando yo te diga no, pero hay que fregarlo- asegura Miriam y se pone a lavar la cazuela.

-Que lo acabo de dejar ahora, hace 30 segundos- se acerca Suso bastante sorprendido. -Déjalo Miriam, que ahora lo lavo yo.

Miriam le contesta que quiere esa cazuela. Así que no le queda otra que esperar un poco o fregar. Y como la quiere ya, pues a fregar.

15.50: Suso se refugia en la sala de pruebas. Asraf baila. Suso mira.

-¿Sólo te han puesto una frase, no?

-Sí, y a mí también.

Llega Miriam.

Suso se refugia en la tablet. Se da cuenta de que las converse son anteriores a él. Asraf sigue bailando. Miriam mira.

15.55: Tony va a ver a Mónica a la lavandería. Le dice que sólo le ha puesto dos frases.

-No es obligatorio- contesta ella.

-Pero es una cosa grupal- intenta él.

Mónica no cede:

-Es una decisión. Yo no voy a salir en esa grabación. Yo voy a estar fuera haciendo lo que haga falta. Ya has visto lo que ha pasado y yo he tomado una decisión.

-Pero ya he hablado con Miriam y no va a volver a pasar.

-Ya he tomado la decisión. Os ayudo a sacar la música. Al guión. Pero yo no voy a salir en ese vídeo.

16.00: Y con esto y una flor (ni idea de por qué ahora), hasta mañana a las ocho.











