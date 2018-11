8.00 - 16.00: Koala y Suso se lo cantan todo











8.00: Aquí en jueves y con duelo decisivo. Buenos días a todos y conectamos.

8.08: De momento, dormidos.

9.00: Y siguen.

10.00: Todavía.

10.52: Suena la música y menudo bote han dado. Koala y Miriam del bote arriba y de arriba a la vida. Los demás son más remolones.

10.55: Miriam se une al grupo de remolones y se vuelve a la cama.

11.00: Segundo intento y ya se decide por la vida vertical. Creo.

Tony en la cama va poco a poco. Por ahora, testando los orbiculares, pero sin forzar, que se puede uno lesionar.

11.10: Super interviene y llama al confe a Koala, Miriam y Suso (para sus vitaminas y eso). Resultado más bien nulo. Koala desayuna. Miriam enmantada recorre la casa y termina en el baño. Ya canta.

11.20: Miriam a la cocina. Buenos días a Mónica, que ya circula por ahí. Luego Koala sorbe su café a propósito mirando hacia Mónica. "No la provoques", se ríe Miriam. "Yo soy el creador de la campaña anti anti Miriam", le recuerda él.

11.30: Cachondeo con la muela de Koala, la que le ha dado la lata dos meses y si no he interpretado mal, ayer ya pasó por el dentista. La ha apodado "la señora" y comenta que "la señora quería su renta, su vestido, sus zapatos y una braguitas nuevas." Y hasta entonces, "me tenía con amenazas, la señora". Y por si no queda claro: "¿tú sabes cuando una señora reclama lo suyo?". Koala deja la puerta abierta y se cuelan las torturas.

11.40: Mónica os saluda en la 2. Casualmente a Larry se la ha pasado subir el volumen del micro.

11.44: Moniloqui en la 2. Larry se ha dado cuenta de su error y ya tenemos audio.

Dice que Asraf es como "una amiga" y también dice que se ha cumplido una cosa que Aramis le predijo en las cartas. Después se muestra alucinada de que Asraf le haya visto que se exige mucho y si no lo consigue, se frustra. Generalidad digna de horóscopo en columnas.

11.52: La opción de la 1 no es más alentadora. Miriam desafía toda armonía con sólo abrir la boca.

11.57: Vamos, que lo tengo difícil.

Entra Koala al baño. Mónica calla. Dos minutos y retoma: "tiquiro decir, que tsch, que cómo he sido en la casa? Pueeees...".

Pues, pues, pues... Super, la prueba?

12.00: Koala sale al jardín y le canta a Miriam una versión que se le acaba de ocurrir. Habla de vagos durmientes, comida robada y chocolate escondido. Se ríen los dos de la versión beta pero coinciden en que para la prueba mejor "la otra, que es más cordial". Sin embargo, a Koala le estimula más la versión beta y se le dispara la imaginación: "todos eran felices hasta que llegó la princesa y se llevó el maletón". Miriam se alarma: "pero eso no lo puedes decir, que les da algo".

12.07: Venga, a la prueba. Mónica hoy va a probar "ayer tuve un encontronazo con ella, pero a ver hoy qué tal. Como va por días...".

12.15: Cuatro en el pabellón de pruebas. Dos siguen en horizontal. ¿os hacen falta nombres? Venga, sin mirar.

12.20: Creo que a Mónica se le había olvidado deciros una cosa. Deja el pabellón y vuelve al baño. Os espera en la 2.

12.30: En el pabellón quedan dos componiendo la canción de hoy:

Tony, tras apartarse el pie de Miriam de la cara y escuchar un par de propuestas un tanto estrambóticas, le pide que se lo tome un poco en serio.

-Pero yo soy seria...

-¡Esto!- la centra Tony.

12.40: Koala llega con la tablet y empiezan a ensayar con música.

12.45: Mónica continúa hablando en voz alta y poniendo cara de circunstancias, como si ella misma sospechara que a su discurso le falta... algo.

El caso es que como método adormecedor resulta infalible.

12.55: Asraf despierto. En la sala de pruebas le enseñan la letra de hoy. Sale y Mónica le lleva a la ducha, donde le muestra restos de depilaciones corporales que no piensa limpiar. De segundo, comentan los dos que la letra de hoy es "toda de ellos dos" y hacen ver como si se les hubiera excluido. Y digo "como" porque ellos pidieron ayer tener el mínimo de frases posible. Incluso Koala le ha ofrecido unos coros hace un momento a Asraf y no los quiere.

13.05: Tony sale a por un café y a la playa. Mónica le pregunta por la letra de hoy, Tony le comenta cómo va y Mónica dice: "me gusta", "son mejores mis frases" y "me alegra, Tony". Tony se va y Mónica retoma el moniloquio, que hoy promete superar todo tiempo conocido.

Hablando de superaciones, Miriam promete ser el nuevo sample para "gatos que les pisan la cola".

13.15: Mónica da muestras de que el encierro empieza a no sentarle bien.

13.20: Por su parte, Miriam y Tony se han pasado a Dirty Dancing:

O al increíble Hulk, aún no lo tengo claro:

13.25: Koala coincide con Mónica en la cocina. Mónica vuelve a preguntar por la letra de hoy. Koala le cuenta, ingenuo, y terminan hablando de cantar. Koala le dice que de todos, ella era la que mejor afinaba y Mónica se ilusiona y se deja decir y empieza a soñar: "a mí me encantaría hacer un casting".

Cambian de tema, que lo que pasa en la casa se queda en la casa. Mónica le dice que ella no le da demasiada importancia a quién ha dejado la cuchara allí o allá o cosas de ese estilo. Así que imagino que cuando comenta cosas de ese estilo, será por sacar un tema ameno y anodino. Cabe decir, que ninguno se libra de sacar ese tema ameno y anodino.

Koala se va y aquí Mónica, la reportera más dicharachera de Guadalix de la Sierra, se queda comentando el momento que acabamos de presenciar.

13.35: Diez minutos después informa: "otra vez se me ha enfriado el café". Y van tres.

13.40: Suso despierto. Se acerca a la sala de pruebas y le comentan la evolución de las escenas.

Asraf y Mónica en la cocina inspeccionan con asco algunos restos en el fregadero, porque es un buen tema, ameno y anodino, para pasar la mañana.

13.50: Mónica se ha puesto sus guantes de Fanny Games y se va al baño. Dice que hoy es el último día que lo limpia. Dice así a los eolos de la vida. Tony pasa por el baño y Mónica no desaprovecha la oportunidad de hablar con un humano de carne y hueso: "mira, hay un tema pelos ahí que es horripilante", le enseña a Tony la ducha (que por lo que dicen tiene un buen atasque por pelos). Tony dice que él se depila ahí, pero que lo hace fuera del plato de ducha y parece que después recoge el material.

13.58: Miriam se ha contagiado. Informa en voz alta sobre sus acciones presentes: pelar patatas para hacer puré.

14.00: Asraf y Suso pisan el pabellón de pruebas y hasta toman postura romana en él. Mónica se asoma a verlos y prueba a cantar una estrofa. A Asraf le parece que la letra que han escrito hoy "está bien". Mónica aclara su aportación.

Tony hace máquina. Suso se pasa a verle y se ríen a causa de Mónica: "es una crack, yo de mayor quiero ser como ella, ha leído el primer párrafo, ha sacado una frase y se ha ido".

Después, Suso también se pone con una máquina. En su caso, la lavadora. No os riáis, la lavadora a él es lo que a mí la cinta. No se puede hacer bien todo, oye.

14.10: Mónica se acerca a las pesas. Suso ha terminado en una hamaca. Miriam busca ingredientes para su puré de patatas y Asraf vacía el aspirador.

Aprovecho para ir a mi cocina, que me están aquí protestando las tripas.

14.20: Cuando vuelvo, me encuentro a Koala y Suso cantándole a la buena vida y al universo cuando te sonríe. Espera, espera, escucho un rato más y en verdad se trata de un intercambio de pullas en toda regla, pero cantado. Se lo han dicho todo y sin violentar a nadie. Incluida la invitación a ver los vídeos de Asraf. Yo lo ponía como norma ya. Lo de cantar. Lo de ver vídeos antes de salir no me gusta tanto.

La canción no tenía desperdicio, coincido con vosotros y por favor, que la pongan en la gala esta noche, que por escrito no tiene gracia.

14.30: A Suso le ha gustado tanto que sigue el solo mientras barre.

14.40: Koala también se ha emocionado y ya solo saca caras B. Una pena que ellos mismos se hayan censurado lo que de verdad les sgustaría cantar en la prueba.

14.50: Suso busca a Koala:

-Koala, tío, estoy raro.

-¿Qué te pasa Suso?

-He barrido todo el salón y después lo he fregado.

-Eso es duro. Reza 10 padrenuestro, tío.

-Y ahora voy a pasar el aspirador. Después de haber barrido y fregado.

-Uf espera, ¿mucho rato?

-Media hora, tío.

-Uf, pues 10 padrenuestro y 10 flexiones así:

-Y mientras, recita: "Suso ganador"- termina Koala de dictar penitencia.

-Gracias, maestro- se va Suso doblado.

-Qué cabrón- se ríe Koala también.

15.00: Koala y Suso comentan el momento actual del concurso. Koala le dice que no se quiere ir y que espera no irse. Se preguntan, igual que vosotros, si habrá inmunidad o no, si habrá nominaciones o no y si las hay, cómo serán. Son muy pocos ya y lo notan.

Comentan también la relación entre Miriam y Mónica. Koala le dice que cuando habla con Mónica encuentra cosas buenas, pero en cuanto sacan "su tema" a Koala le parece algo obsesivo. Opina que se ha notado mucho en el ambiente y que les ha salpicado a todos. Suso coincide completamente.

15.10: Suso le pregunta por sus finalistas. Koala, salga él o salga Tony esta noche. a quienes no mete de ninguna manera en esa terna es a Mónica y a Asraf.

En el baño, Mónica y Asraf han escuchado sus nombres a través de la pared y afilan oreja. Pero no les llega todo.

Koala le comenta a Suso la discusión de ayer por la mañana (la de las hortensias para nosotros). Lo que pasó en palabras de Koala fue:

-Estaban con las letras o con los coros o yo qué se y Mónica dijo una cosa, Miriam otra y ya papapapapa, se enzarzaron.

-¿Y quién tenía razón?

-Como siempre: ninguna. Es que se lían con su tema y se ponen a discutir. Y a mí me tocaron lo que más me gusta, la música.

Asraf se acerca al porche con Suso y Koala. Es quedarse sola y Mónica se lanza a lo suyo. Lo suyo es el moniloquio. No dura mucho porque Asraf vuelve enseguida. Acaban hablando de potingues para la cara y Mónica encuentra similitudes entre ella y las Kardashian o las Kardashian con ella.

15.25: En la cocina Miriam sirve arroz con pollo para tres. Le ofrecen a Suso que acepta el arroz.

Mientras comen, Tony le comenta a Koala que le choca verle tan activo.

-Hombre tío, estoy muy nervioso- le aclara el Koala.

-Ya, pero yo estoy igual todos los días. Y a ti te veo igual todos los días, los lunes, los martes, los miércoles y llega el jueves y metes caña.

-No sé, yo no me doy ni cuenta, a veces estoy más callado y ni yo sé por qué.

-A mí me ha chocado. Y yo te lo digo, que parece que me estás haciendo la zancadilla. Siempre estás tranquilo y justo hoy que estamos los dos nominados, sacas todos los temas.

-Que no tío, que estaré más parlanchín pero que son los nervios.

-Estamos todos nerviosos hoy- interviene Miriam, que se acerca a la mesa y propone que brinden los tres.

Y brindan. Pero Tony retoma el tema según termina el brindis y le insiste a Koala que siempre le ve más pacifista y que "justo hoy" le encuentra más polémico.

-¿Pero lo dices por el rock and roll de Suso?

-Sí, has dicho que unos estaban en la cinta cuando yo estaba en la cinta.

-¿He dicho eso? No me acuerdo, tío.

-Koala siempre hace esas letras- insiste Miriam.

11.35: Pues no dejan el tema, no.

15.43: Koala cambia de tema. Les dice que ha estado haciendo teorías con Suso y han llegado a la conclusión de que "Asraf está en el punto de mira". Se refiere a dentro de la casa. Lo de fuera es cosa vuestra.

15.50: Koala se imagina que les dieran una semana más a los dos (Tony y él): "toma, tres y tres", le dedica a Asraf. "Y la semana pasada se libró por la inmunidad", recuerda Tony. "Que no la coja hoy, Dios no lo quiera", suplica Miriam.

15.55: Tony se va a cortarse el pelo. Koala se queda con Miriam y le dice que ya tiene sus frases preparadas:

-Gracias a la audiencia, aquí nos quedamos una semana más.

O:

-Tony, cuídame a la cholita. Asraf, aquí nos vemos la semana que viene.

-Koalita, no digas eso ni en broma- opina Miriam.

-Como Sabina, Miriam. Como te digo una co, te digo la o.

16.00: Y con esto termino hoy. En un rato sabremos qué frase de las dos pronuncia Koala. Hasta entonces, os lo cuenta Viru. Ciao ciao.