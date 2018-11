Ada Sastre

8.00 - 16.00: Es que leo mucho











8.00: Tres nominados salieron ayer, aunque creo que esta vez y sin esperar al domingo, se intuye que esto será cosa de dos y de qué dos. A parte de eso, con la salida de Tony Spina, Suso se ha encontrado con la suerte de cara: Travolta y finalista del tirón.

Buenos días y conectamos.

8.10: Dormidos.



9.00: Y siguen.

10.00: Todavía.

10.50: Miriam visita el baño y a dormir otra vez.

11.05: Luz, un poco de "yo era raro" y arriba. A Miriam y a Koala se les ve especialmente contentos. Suso y Asraf también parecen extra motivados de lo rápido que se han puesto hoy en pie. Y Mónica de momento se queda en la cama automasajeándose el cuello y la cara. Sonríe, que no es poco.

11.15: Cardos borriqueros en la señal 2. Y en la 1 también. Bueno, al menos cambiamos de flor.

11.21: Vuelve la casa. Koala se deshace la maleta, Mónica estornuda. Suso y Asraf ensayan la letra que le han puesto a su Grease particular. Todo muy tranquilo, así que lo de los cardos igual era Larry buscando alternativas para otra ocasión.

Suso sigue con su ensayo. Mónica le anima: "tú no te preocupes, que la entonación y la afinación te la va a dar Koala".

Sí, con lazo.

Respecto a levantar a Miriam por encima de su cabeza como si fuera Obelix lanzando un menhir, Mónica le asegura a Suso que tiene que ser un acto natural, "como lavarte los dientes". Y claro, escucha una esto y se pregunta que hace su novio por las noches, que sólo cumple la parte de lavarse la quijada.

11.30: Novedades anatómicas en la cocina. Por ejemplo, que la memoria es, no es como, han dicho ES un músculo. Lo cual explica muchas cosas, salvo que lo ha dicho Mónica. Por su parte Suso responde que él es un gran lector. No dice de qué, pero algo es algo. Mónica entrevista a Asraf, que asegura estar orgulloso de estar en la final y representar a un pueblo tan grande. No he escuchado a qué pueblo representa.

Mónica ensaya con Suso. Koala llega a la mesa con el desayuno. La afinación aún no se la trae.

11.40: Reparten las tareas de la casa. Asraf se hace el magnánimo y le dice a Koala que le deja elegir. Koala escoge jardín. Miriam no se aguanta de intervenir: "no le digas que le dejas elegir, porque ha cogido algo que tú no quieres hacer". Pero Koala ha elegido primero y no hay donde rascar.

Así que a ensayar.

11.45: Mónica os cuenta sus cositas en la señal 2. Que la salvéis y eso, que lleva contándoos la casa dos meses y si se va, quién os lo va a contar, eh? La interrumpe Asraf. "Asraf, ¿quieres aportar algo para mi campaña?". Asraf la vacila y aporta un bote de jabón.

Lecturas varias.

11.50: Llamada a prueba. Koala les aconseja a Miriam y Suso que vayan ya ensayando con la música.

11.55: Mónica vuelve a sus cositas. Que le ha dicho Asraf que tiene que elegir a uno. Y bueno, parece que no sabe a quién enfrentarse. O eso dice. Le parece que Koala es menos fuerte que Miriam, pero tampoco lo tiene claro. Sobre todo insiste en que "os habéis gastado un pastón entre uno y otro. Dejadlo ya un poquito, no? Que los de la parte oscura también tenemos derecho a seguir".



12.05: Suso y Miriam desafinan por un lado. Por el otro, Koala, Mónica y Asraf inventan la letra de la canción de hoy: "la del coche", como llaman ellos. La idea es cantar la puesta a punto de la casa en lugar de la de un coche.

12.15: Suso prueba con la parte de peinarse el tupé.

Todo controlado.

Miriam y él se acercan a los demás. Los cinco haciendo la letra. Y para nosotros: el cardo.

Otra vez sin razón aparente.

12.20: La situación a la que volvemos es la siguiente: Suso ensaya su canción paseándose por el pabellón. Mónica, Koala y Asraf la suya en grupo. Y todos los micros al mismo nivel.

-¿Podéis cerrarnos el micro de Suso?- pedimos Mónica y yo a la vez.

Super cierra todos. Suso se va a ensayar al salón y los tres compositores vuelven a tener voz.

12.30: Miriam se sienta junto a Suso a ensayar. Hace que parezca que él lo hace hasta bien.

Le felicita y piropea por haberse aprendido la letra "tan rápido, tienes una memoria de águila", le dice Miriam (aunque de las águilas se suele destacar más la vista que la memoria). "Es que leo mucho", Suso recita su frase del día. De memoria.

12.40: Miriam y Suso repiten una y otra vez. Miriam comprueba que la memoria "de águila" de su compañero es superior y prueba a introducir un cambio en el ensayo: "ahora tú cantas y yo te intento distraer". Miriam mueve el aire como perro en el agua, pero...

... se distrae ella sola antes que a él. "Uaou, qué concentración", admira Miriam.

Pero es que Suso lee una hora al día.

Y luego medita.

Le cuenta a Miriam que adquirió estos poderes a raíz de un castigo. Durante el verano de sus once años fue condenado a leer un libro y resumirlo. Por su madre. Y contra todo pronóstico, resulta que le gustó.

Asegura que lo que más lee es metafísica.

12.55: Suso y Miriam hablan de estudios y formaciones. Miriam le propone:

-Oye, ¿por qué no haces el taller de presentadores?

-No creo que sea este el momento. Además, ya sé leer el cue.

Va a ser la metafísica, chicos.

13.05: Koala se lava los dientes. Lo de levantar mujeres por encima de su cabeza él aún no lo ha naturalizado. De hecho, me da que él ni lo va a intentar.

13.15: Cuatro inventando la letra.

13.20: Miriam maquillándose.



13.25: Cuatro siguen con la letra.

11.30: Miriam regando en el invernadero. Para lo cual se ha puesto un kiki lateral de los que hacen furor en 1º de jardín de infancia.

Me temo que de regar no sabe mucho. Suelta el chorro a distancia, que cae como tromba mojando las hojas. Las gotas con suerte llegan a tierra.

13.40: Miriam continúa con tareas de casa. Cambiar la bolsa de la basura. Barrer. Limpiar. Canturrear.

Simultáneamente en la señal 1:

A coro: "¡Gran Hermano, uhhh, Gran Hermano! Tope guayyyyy!".

Relaciones causales para la metafísica.

13.50: Super nos libera a todos de la prueba un rato. Repite con insistencia que no se lleven los bolis. También repite con insistencia que dejen ya el pabellón, debe ser de las primeras veces que los concursantes no paran la prueba al momento.

Quitando a Suso, que ya está en la hamaca.

Mónica y Koala cantan "me duele la cara de ser tan guapo" y se les ocurre el broche final para la canción del domingo. Asraf se emociona tanto que va a pedirla. Pero la respuesta del Super es algo así como "cada cosa a su tiempo".

14.00: Suso desafía hasta la teoría de cuerdas desde su hamaca. Cantando nada más.

14.05: Miriam va a hacer estofado de pollo. Koala a las verduras. Asraf la voz. Se han emocionado ellos.

Suso apasionado gitanea o gallea.

-Ya me he aprendido las dos canciones- le dice a Koala.

-Menos mal, pero es que tienes una memoria, macho, increíble- piropea Miriam. Y no ha dicho que sabe leer el cue, que si no se nos desmayan las muchachas.

14.10: Ahora Grease, versión flamenca por todos. A Suso le ha encantado y también la ha cantado, por lo que ha decidido tomar la precaución de no visitar Andalucía próximamente.

14.20: Mónica versiona "yo quería ser normal" un poco adaptada a sí misma. Y se maquilla con un estuche que parece la paleta de Gauguin.

14.30: Parece que Asraf ha encontrado una existencia peluda viviendo en el desagüe de la bañera. Entre Mónica y él deducen quiénes pueden ser los progenitores del nuevo ser. La genética es variada. Pelos largos y cortos a un tiempo, de pelirrojos a negros. Parece que es un caso de paternidad múltiple de la cual Mónica se desmarca: "yo nunca he usado esa bañera. Vosotros sabréis quienes os depiláis ahí, pero vamos, yo nunca os he visto recoger nada con un papel cuando termináis".

La ducha era el refugio de uno de sus hermanos hasta la llegada de Asraf, palillo y lejía en mano.

14.40: Suso asoma por el baño. Tiene curiosidad por el ser (guiño). Y quiere verlo.

14.45: Satisfecha su curiosidad, Asraf y Suso van a la cocina y junto a Miriam y Koala practican con las canciones. Incluido el baile de la gallina:

Los gallos los pone Miriam. Y el pollo también, no sé qué inspiración la ha infatuado que persigue a Suso y Asraf con el pollo crudo. Y sin el pollo después. Ante la embestida, Suso adopta posición de protección básica:

15.00: Siguen cantando. Por usar un verbo sencillo. Miriam tiene las manos ocupadas en el estofado, Suso relajado.

15.05: Suso ha vuelto a cocinar. No sé lo que es, pero el horno no se le da mal. Tiene buena pinta. Y yo hambre. Lo cual no invalida, hombreeee...

Se da cuenta de que Mónica no está: "¿Mónica, dónde está Mónica?".

Mónica esta escondida.

15.15: Koala y Suso comentan que "luego fuera hay muy buen rollo y se llevan todos muy bien". Recuerdan Halloween y el primer tartazo de Payasín escondido en el almacén.

15.20:

-¿Mónica sigue en el confe?- pregunta Suso.

-Sí- confirma Koala.

-Diooooos!

-Sí, ayer estuvo dos horas o tres y hoy...

Mónica vuelve del confe. Suso le ofrece de las patatas que ha hecho: "te he dejado ahí tu parte para que la probaras". "Pues está mu rico, Suso".

15.27: Asraf rebusca más seres peludos, esta vez en los filtros de la lavadora. Mónica va a buscarle. Asraf bromea: "¿qué has ido, a criticarnos?". Mónica responde que sí, por vacilar, y le pregunta si ha pedido a los suyos que la apoyen. Asraf a esto no contesta, simplemente le insiste que pida que sólo vayan a por uno, Miriam o Koala, el que se escoja fuera. Mónica tiene sus dudas, opina que "son dos contra una y si se han cargado a Tony...". "De lo que estoy segura es que son millonarios", asegura pensando en "lo que se llevan gastado en salvarles".

15.35: En la teoría de Asraf se conocen los porcentajes de Miriam y Koala, pero no el de Mónica. "Puede ser cualquier cosa", trata de animarla. Tardan un ratito hasta que se dan cuenta de que tenía más posibilidades si salían dos de ellos contra uno. Aún así, su verdadera esperanza era Tony, pero...

-Si esta semana ha estado en todo y venían a gritar "Tony ganador" y ha salido con un 65- malrecuerda Asraf, que no lee tanto como Suso y tiene fallos de memoria

-¡Madre mía, yo voy a salir con un 120! ¿Hay más de 100?

15.45: Asraf se va y Mónica se queda sola repitiendo:

-Moniquitas, mosquitas, monisquitas, monisquistas. No.

-Moniquistas, moniquistas, moniquistas, moniquistas, sí.

-Eso, moniquistas, luchadoras, guerreras y más listas. Eso.

-Pero igual no os gusta.

-Voy a pensar un poco más.

Mónica se va a pensar junto a su armario.

15.50: Nosotros a la cocina.

15.55: Miriam con la batidora usa a Koala de pinche. O de esclavillo:

-Koalita, tráeme el aceite aquí.

-Koalita, mira, usa el tapón para medir.

-Koalita, échalo aquí.

-Koalita, ahora me traes un poco de perejil.

Y Koala a sus órdenes, pero protesta:

-Toma el perejil. Pero ya, ahora cada uno con su cosita, que yo estoy ocupado con el pan- dicho esto se lanza a la masa:

-Miriam, ¿eres traviesa?- pregunta mientras amasa.

-Noooo.

-Miriam, reconócelo: ¿eres traviesa?

-Bueno, vale, sí.

-Bien, ahora ha reconocido que es traviesa y que nos llama 50 veces.

Y como es Koala, lo repite otras 50.

16.00: Justo hasta las cuatro, la prueba llamando y Ada saliendo... Lunes más. Ciao, ciao.











