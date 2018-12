Tomás Blanco

18.00-2.00: Minutado











18.00: Buenas tardes niños y niñas, queridos todos.

Conectamos.

18.10: Arrancamos en la cocina. Mónica está preparando algo. Parece una crema. Una crema y un bizcocho, no sé. Suso y Asraf sentados en la barra mirando la olla embobados. Miriam friega. El Koala hace compañía.

Luego, no sé muy bien por qué, esto:

18.20: Volvemos a la cocina. Están desmoldando un bizcocho que ha hecho Asraf y se rompe. Una vez recompuesto, se ve así:

-Seguro que con el recubrimiento queda bien -dice Suso.

-De sabor está exquisito -dice el Koala.

Pero no parece que lo digan con mucha convicción:

A Asraf no le hace mucha gracia. Mónica dice que no pasa nada, Miriam también pero algo Miriam no se toma bien, no sé si la reacción de Asraf o si Asraf ha dicho alguna cosa que yo no he oído, el caso es que se hablan sin simpatía. Miriam insiste en referirse al bizcocho de Asraf como "tu bizcocho", a pesar de que los demás la corrigen diciendo que es "el bizcocho de todos".

De todas formas, no parece que se estén enfurruñando y siguen de buen tono.

18.30: De pronto, se arrancan a cantar el tema inicial de Grease.

18.40: Terminan de cantar y siguen cocinando. Cotorrean tranquilamente sobre lo que andan cocinando. El Koala le recuerda a Miriam, de buen tono, que ayer el pan se quemó por su culpa. Por culpa de Miriam, se entiende. Añade, imitando a Miriam:

-Koalita, el pan está muy tostatido.

-Tostadito, dice -suelta Asraf con mucha retranca.

Miriam no replica.

18.48:

18.55: Volvemos a la cocina. Creo que están haciendo el recubrimiento de la tarta y creo que es merengue, pero se ve amarillo, así que no lo tengo claro. Por lo demás, se alternan las conversaciones de cocina con canciones de Grease.

19.05: El 15 minutos empieza el segundo ensayo del día, dice el Súper.

19.10: Independientemente de que los zagales no sean los mejores cantantes del universo conocido, la versión castellana de la letra original no encaja en la melodía ni a tiros. Encima tiene frases que resultan difíciles de interpretar como cuando Olivia destaca que Travolta: "me invitó a una pizza completa". Frase que no sé si significa que Olivia está sorprendida de la generosidad de Travolta porque tiene costumbre que sus citas le inviten nada más a un trozo de pizza o si significa que la pizza era muy completa porque tenía ingredientes de todo tipo.

19.20: Miriam quiere que Mónica y ella ensayen empezando no sé qué canción de Grease juntas y luego, según avanza el tema, quiere que Mónica cante los coros. Mónica está tan dispuesta a colaborar con las ideas de Miriam que me resulta sospechoso.



19.30: Suena la señal del ensayo que es la penúltima canción de Grease, la del parque de atracciones, esa en la que se nota que Olivia canta mucho mejor que Travolta en la misma medida que se nota que Travolta baila como si tuviese un rodamiento de bolas en la cadera y que Olivia es un poco más de cartón-piedra.

Sea como fuere, Asraf y Mónica se quedan en la cocina.

19.33: Llegan Asraf y Mónica a la sala de ensayo con el delantal puesto. Ensayan la canción final. Cuando Sandy y Danny se van volando en el coche.

19.40: Terminan el primer ensayo.

Miriam parece medio dormida.

Suso , tumbado con almohada y todo, declara: "Está quedando precioso".

Mónica, igual que sucedió con el culebrón, le aplica a todo una intensidad desmedida.

El Koala, músico, se adelanta.

Asraf canta mal nivel Miriam.

Desde el principio.

19.50: Y dos veces más.

Mónica sigue a un nivel de intensidad excesivo.

20.00: No se puede decir que no lo estén intentando.

20.10: Tampoco se puede decir que Asraf baile mejor que canta. Ahora, a estar tirao sin hacer ni el huevo, a Suso no le gana nadie.

20.15: Miriam, a lo mejor.

20.30: Receso. Tienen que quedarse dos en el pruebódromo, según las normas. Se quedan el Koala y Suso.

20.45: Vuelven a ensayar. La última canción, la del coche. Esta vez creen tener la letra clara (que no) y añaden la coreografía. Coreografía es una palabra que le viene grande a lo que están haciendo, pero no me viene otra a la cabeza.

21.00: Otra vez desde el principio.

Mónica observa la actuación y hace de apuntadora y algunos coros fuera de plano.

21.15: Vuelta a empezar. Ya he perdido la cuenta.





21.20: A ver. Parece que Miriam quiere decir insulina en la letra. A los demás, en especial a Asraf, no le suena bien, le suena a "enfermedad". Miriam protesta: no les gusta nada que ella diga. Incluso cuando quería decir: "azúcar" le dijeron que no pegaba. Además, dice Miriam, en no se qué canción que ha escuchado ella dice: "se me sube la insulina". Es la bilirrubina, dice alguien. No, es la insulina, insiste Miriam, lo que pasa aquí es que Asraf es: "malicioso, tiene mucha maldad".

Parece que todos, incluido el Koala, se ponen de parte de Asraf y creen que no ha dicho las cosas con mala intención:

-Miriam, no te enfades, no os enfadéis, es el cansancio, no os enfadéis, es el cansancio el que habla.





21.30: La cosa no llega a mayores. En gran medida porque se termina el tiempo de la prueba y tienen que salir del pruebódromo, así que se separan.

21.40: Asraf en la cocina cubriendo la tarta. Aparentemente menos afectado que Miriam, que parece más enfadada. Aparece en la cocina por el pasillo con el Koala rodeándola los hombros con el brazo y repitiéndole que no se enfade.

Después, cotorreo no conflictivo. Al rato, Miriam y Asraf recubren juntos la tarta, como si nada.

21.45: Terminan de recubrir la tarta y la guardan en la nevera. Después a fregar los platos y tal. Al fondo, en la mesa de la cocina, Suso y Mónica cotorreando tranquilamente.

22.00: Suso dice que él su casa la recoge: "muy a mi ritmo", de dónde se deduce que sólo la recoge cuando no le quedan más cojones. Quiere saber si Mónica tiene un horario más estricto: "por luna". Pero la respuesta de Mónica es de una condescendencia sideral: tiene un horario muy marcado pero por: "cosas de mayores", tiene "conferencias con Londres". Repite "cosas de mayores" tres veces aunque la única cosa de mayores que menciona son las conferencias a Londres.

Suso no se da por aludido y termina hablando con Asraf de que cómo pasa el tiempo:

-Los días lentos pero los meses rápidos, rarísimo.

-Cuando entramos aquí todavía era verano y estábamos como de vacaciones -dice Asraf.

-Tomábamos el sol en bañador -confirma Suso.

22.10: Turno de ensayar con vestuario y todo. El realizador decide quedarse con el pruebódromo todavía vacío.

22.20: Poco a poco va llegando el personal con el disfraz puesto. Se preparan repasan la letra. Van a tener tres ensayos.

Primera.

22.25: Las dos primeras las hacen casi seguidas. Ensayan un par de veces sin música y tercera y última repetición.

22.30: Termina el ensayo y el personal se dispersa. Mónica se tumba en la cama. Le duele la espalda, dice. Asraf y Suso se preparan para hacer pesas.

22.35: Miriam fregando en la cocina. Canturrea. Mónica se acerca a recoger. Asraf ha decidido pasarse a echarle más crema a su tarta antes de irse a hacer pesas.

Mónica va a secar una olla.

-Yo uso estas -dice Miriam, dejando unas toallas pequeñas en la barra.

-Yo estas -dice Mónica, y agarra una servilleta o papel de cocina... algo de papel.

Miriam sigue canturreando. Al rato, cuando Mónica ya ha terminado de secar dice:

-Uy, tú secas con las servilletas, con razón se acaban rápido.

Y cuando pienso que van a poner las flores en 3, 2, 1... va Mónica y muy tranquilamente responde:

-Sí, como al día siguiente reponen, gracias a Dios.

Miriam sigue canturreando.

Al rato, cuando Mónica está ya ayudando a Asraf con el pastel, Miriam coge la toalla que había dejando antes sobre la barra, dice:

-Este trapo es limpio para secar -y lo cuelga en las perchas junto a la puerta del almacén.

Mónica no dice nada.





22.45: Luego Asraf se pone a fregar alguna cosa que estaba utilizando para decorar el pastel. Miriam se acerca y le da algún amable consejo sobre cómo fregar lo que sea que Asraf está fregando. Al no llevarse bien con Miriam, a Asraf no le hace mucha gracia que le dé un consejo sin que él se lo pida, así que protesta.

-Es sólo un consejo, Asraf, no te enfades -dice Miriam.

Asraf murmura algo que no entiendo.

-A mí me gustaría aprender siempre algo -dice Miriam.

Asraf directamente la ignora.

Termina y se va con Mónica de la cocina.

Miriam se queda sola y se dedica a cantar en bucle infinito y con esa voz disonante suya algo que dice nada más que: "perdóname lalalalala".

23.00: Luego nada. Mónica sola en la lavandería mirando centrifugar a la lavadora. Al fondo, Suso y Asraf dándole a las pesas.

Un buen rato después, nos vamos al baño con el Koala y Miriam. Miriam tiene dudas sobre la entonación del principio de la canción.

23.10: El Koala no se aprende la letra. No obstante, declara que tiene sus métodos para aprenderse sus temas. Atención:

-Yo tengo mi método. Hago la canción con la guitarra y la voz. Luego la grabo y por la noche me la pongo bajito mientras duerme y el subconsciente se la aprende.

Y una vez más, no me tiro por el balcón porque es un primero.

-¿Y cuanto tiempo tardas en aprenderte una canción con tu método? -dice Miriam, que se ha creído lo del subconsciente, claro que también se ha creído que Michael Jackson tiene un palacio en la luna, así que no se puede decir que sus creencias sean muy de fiar.

-Dos días, tres, una semana.

-¿Y las lees? Yo he oído que si las lees puedes aprenderte la letra en menos de una hora.

23.15: Aquí estamos, leyendo.

23.25: El Koala se va y Miriam se queda cantando la letra en el baño. Tiene dificultades con la parte de "gracias por existir", seguramente porque es una frase absurda como que te den las gracias por respirar o por tener el pelo castaño.

Al rato se aburre, agarra un edredón, se acuesta en el sofá del salón y sigue repasando. Ahora sin cantar. Es un avance.

23.35: Luego Mónica limpiando la cocina. Cuando termina vuelve a la lavandería. Asraf y Suso siguen haciendo pesas.

23.45: El Koala en la cocina, picando cebolla.

Al rato nos vamos al gimnasio. Parece que Suso ya ha terminado y que Asraf hace sentadillas.

23.55: Suso y Asraf terminan con las pesas y se encuentran con el Koala en la cocina. Parce que el Koala está haciendo una tortilla y Asraf y Suso se quieren apuntar. El Koala dice que no hay problema. Que se vayan duchando.

0.05: Suso y Miriam ya se han duchado y le toca al Koala, que pide ayuda para que le vigilen los pimientos mientras está en el baño. Miriam se queda.

0.15: Todos menos Mónica en la cocina.

0.25: Pues no sé dónde estará el Koala pero, al final, la patata la está friendo Asraf.

0.35: Vuelve el Koala, que estaba en la ducha, y mezcla la patata con la cebolla y con el pimiento. Lo mezcla una vez pero repite que lo ha mezclado cuatro veces. Mónica está en el confesionario, según Suso.

Miriam mirando en la nevera encuentra arroz y formula la pregunta de forma encantadora:

-Asraf, este arroz tiene ya varios años ¿te lo vas a comer?

-No es mío -dice Asraf.

-Ah, es que lo he visto aquí y pensé que era tuyo, como siempre te haces arrocito y he preguntado.

-No estás preguntando, estás afirmando -dice Asraf, porque no conoce la diferencia entre afirmar y dar por hecho. Yo en su lugar, me hubiese centrado en lo de "varios años".

-No he dicho que fuese tuyo, estoy preguntando, todo te lo tomas a mal -dice Miriam, que libra de que nadie observe que las ganas de tocar las gónadas se le notaban en lo de "varios años".

El caso es que Miriam no se queda contenta, así que cuando aparece Suso le dice:

-¿Es tuyo el arrocito ese que está ahí, Suso?

Asraf dice algo con el micrófono bajo y no lo entiendo, pero Miriam sí, y dice:

-¿Por qué te lo tomas a mal? Todo te lo tomas a mal, Asraf ¿Tú has sentido que yo te lo decía a mal, Suso?

De la diferencia entre hacer la misma pregunta formulada como "ese arroz que lleva varios años" y como "el arrocito ese de ahí", no dice nada.

Suso tampoco dice nada. Cada vez que hay movida, la ignora.

No es mala táctica.

El caso es que nadie entra al trapo, por lo que Miriam se queda descontenta. Y cuando ve que quedan pocas servilletas, recuerda que Mónica antes secaba ollas con servilletas y declara:

-No hay servilletas porque los platos se secan con servilletas y eso no se hace.

-Las servilletas nos las dan ¿no? No se nos cobran.

Nada, que Miriam hoy no tiene el día.

0.40: A cenar. Mónica sigue en el confesionario.

0.50: Hablan de series. Miriam se crió con El Chavo del Ocho así que es una de sus series favoritas, que está muy bien, pero es como si yo digo que mi serie favorita es Fragel Rock. Suso recomienda Peaky Blinders. Me extraña. Se la recomendó Nagore. Esto ya me cuadra más. Koala es más de películas y recomienda El Renacido, de Iñárritu. Claro que Miriam es de las formas de vida que consideran que las películas son de los actores y no que los actores sólo son un instrumento más en manos del director. Le aclaran que el protagonista es Dicaprio.

-Ahhh, Dicaprio, qué guapo -dice Miriam, que no ha visto El Renacido-. Aunque a mí en la que de verdad me gustó Leonardo fue en Titanic. Cuántas veces me hizo llorar esa película -dice Miriam, confirmando su gusto infantil tanto en las series como en el cine.

1.00: Suso y Mónica en la cocina. Mónica raja un poco de Miriam pero sin dar nombres. En esta ocasión, a Mónica le molesta que Miriam quiera imponer su criterio al del Koala, siendo el Koala músico profesional:

-Hay gente que habla como si supiese más que él. Lo mismo me pasó a mí con la telenovela que la gente me decía es que yo creo esto yo creo lo otro -dice, y de pronto mira a un lugar de la cocina como si hubiese alguien allí (Miriam) y añade:

-¿Tú en cuantas telenovelas has estado?

Espera la respuesta imaginaria. Cuando la recibe contesta:

-¿En ninguna? Pues entonces no creas nada.

1.10: Miriam está en el sofá del salón y supongo que Mónica cree que puede estar poniendo la oreja (aunque está todo el pasillo de por medio) así que el tema se desliza a si Suso se ha aprendido ya las letras de las canciones. Entonces, Mónica, actriz profesional, viene a decir algo parecido a lo que decía el Koala de las canciones y el subconsciente:

-Léetelas antes de dormir. Mientras duermes el subconsciente se las aprende.

¿Pero esta gente se ha pensado que el subconsciente es como el Second Life?

1.20: Parece que ya todo el mundo se va a dormir, menos el Koala, que al más puro estilo Mónica, está sentado en la lavandería esperando que termine de centrifugar la lavadora.

1.30:

-¿Que pasta se han dejado en ellos, no? -dice Mónica según el realizador nos lleva al dormitorio.

-No es nada personal -dice Suso.

-Nadie tenía nada personal contra ella. Ni Aurah ni Makoke -dice Mónica.

-Ahora que es personal. Ahora me cae fatal. Veo muchas provocaciones -dice Asraf-. Deja de hacer el merengue y mete la mano en la batidora y en el bizcocho que estaba haciendo yo y se lo digo y vuelve a meter la mano en la batidora para mezclar el bizcocho. Así ha quedado el merengue.

-Esto es una convivencia, no una dictadura de tiempos -dice Mónica, aunque no creo que ni ella misma sepa qué ha querido decir con eso de dictadura de los tiempos.

-¿Y qué hago? ¿Me pongo a su altura? ¿Me pongo a provocar? ¿Tú por qué no has hecho el suelo, tú por qué no has hecho esto, tú por qué has dejado esto aquí?

-Tú cuando estés en un conflicto tienes que dar tu opinión siempre -dice Suso, experto en realities.

-Ella quiere un vídeo y yo no le voy a dar eso. Se lo discuto lo que me dice se lo discuto, pero no le sigo la discusión, pero una persona así no puede ganar, tío, para mí no -dice Asraf.

Aparece el Koala e interrumpe el despiece.

1.40: Suso quiere ensayar las canciones. Algún abucheo y un almohadazo, pero Suso ensaya lo mismo.

1.50: Suso sigue ensayando. Los demás declaran estar "hasta los cojones" pero nadie se enfada e incluso toman el pelo a Suso: a ver si va a quedar como el más currante de la casa a cuenta de la prueba de Grease cuando queda una semana para que termine el concurso. Suso se defiende: vago es, pero no tanto.

2.00: Justo cuando me suena el timbre, con todos menos Suso metidos ya en sus camas (Miriam cantando sus estrofas desde debajo de las sábanas), Suso da por terminado el ensayo, se acuesta y le pide al Súper que apague las luces.

Mañana más. Andad por lo segao.











Tomás Blanco