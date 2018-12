18.00-2.00: Minutado

Tomás Blanco

18.00: Buenas tardes niños y niñas, queridos todos.

Conectamos.

18.10: Bien, pues al principio pensé que Suso y Mónica estaban tirándose puyas en broma, pero resulta que no. Parece ser que Suso ha criticado el mal concurso de Mónica (según Mónica) y cuando conecto con MiTele ya han superado esta fase y están discutiendo en la cocina sobre quién es más vago y quién colabora menos en las pruebas y recuerdan pruebas y vagancias varias pero queda todo en empate. Parece también que es uno de esos episodios que sufre Suso en los que le da por meterse con alguien durante mucho rato seguido y Mónica (que ya lo ha sufrido) se está cansando:

-¿Ya has terminado conmigo o todavía tienes más?

Suso contesta:

-Lo que más me molesta de ti es tu actitud de -pone voz de chica y mientras se dirige al pasillo añade- soy Mónica Hoyos y no sabes la suerte que tenéis de estar en la misma casa que yo.

Mónica se queda sola en la cocina. Se dice a sí misma frases sueltas: hay que ver, pues vaya, madre mía.

18.20: Suena la señal. Pruebódromo. Todos menos Mónica:

-Ya os digo yo que Mónica no va a venir. Le he dado donde más le duele... -dice Suso.

-Estabas on fire -dice Asraf.

-Que no tengo nada en la vida, que no voy a aspirar a nada en la vida, me ha pegado un repaso de mi vida y yo soy una persona que yo contraataco siempre, tío.

Silencio. Deduzco entonces que no es tanto que Suso haya entrado en una fase de tocar las gónadas mucho rato.

-Además ha metido el nombre de su representante, que su representante es prácticamente mi mejor amigo. A los representantes no se los nombra -dice Suso porque cree que los agentes son como Voldemort o algo.

-Yo pensaba que estabais de broma -decimos el Koala y yo.

-Yo si tú me cuestionas, yo te cuestiono -dice Suso.

-¿Pero va a venir? -dice Asraf.

-Dice que ahora viene -contesta el Koala.

Empieza el ensayo.

Mónica todavía no ha aparecido.

18.25: Aparece Mónica. Le recuerda al Súper 3 veces que ya ha llegado al pruebódromo.

18.30: A ensayar.

18.40: Seguimos ensayando. Mónica está sentada contra la pared del pruebódromo haciendo de apuntadora. Sonríe y eso, pero todavía no se ha cruzado una palabra con Suso.

18.50: No sé vosotros, pero yo estoy tan saturao de los ensayos que creo que no voy a poder ver Grease otra vez en un par de años por lo menos.

Dicho esto, y a pesar de que la letra no es muy comprensible ni encaja del todo en la melodía, y a pesar de que el fuerte e Miriam no es cantar, no lo hacen mal. Que la música sea extraordinaria, también ayuda.

18.55: Vuelta a empezar.

19.05: Parece que la coreografía la tienen clara, así que se sientan en el suelo y repasan la letra cantándola sobre la música.

Una y otra vez.

19.15: Sin novedad.

19.25: Pos aquí.

Estoy ya saturao, ya no avanzamos, ya estamos que o la empeoramos o la igualamos, pero ya no lo hacemos mejor ¿lo veis? ya estamos saturaos -decimos el Koala y yo.





19.40: Volvemos con los vivos, pero los vivos están intentando dormir en los sofás del salón.

19.50: Asraf dormido. Miriam completamente cubierta con la manta, parece que despierta. Suso, acostado también, con la capucha puesta, creo que no se ha dormido.

Koala y Mónica no sé ande andarán.

20.00: Pues creo que todos los que están en el salón están dormidos.

20.01: No, Suso está despierto y se levanta la capucha de los ojos y entonces:

20.10: Cuando volvemos al salón, la gente sigue acostada pero ya están despiertos y cotorrean desperezándose.

20.15: Suena la señal y les pega un susto considerable. Todos a disfrazarse. Es el ensayo general.

20.20: Suso y Asraf los primeros en llegar al pruebódromo.

20.25: Termina el primer ensayo. Suso se ha saltado una estrofa entera.

Otra vez desde el principio.

20.28:

-La amistad que un día empezó / una noche en amor se volvió.

-Bueno, bueno, bueno...



20.32: Volvemos al pruebódromo. Siguen ensayando. Cuando terminan, el Súper les pide que se vayan al salón y que no se cambien de ropa.

20.37: Aparece el Koala en el salón y pregunta (repetidas veces) que dónde está Mónica, que si quiere salir en el vídeo y echar un bailecito, hacer unos coritos. Suso dice que él se lo ha "suplicado" varias veces, pero no quiere salir. Y que está en el confe. El Koala vuelve a la carga desde el principio:

-Es mi opinión, oye, que por mi guay, que yo no quiero forzar a nadie, pero unos coritos podía hacer, para salir un poco aunque sea, unos coritos, unos bailecitos, que ojo que yo...

20:39:

-...unos bailecitos, que es mi opinión, oye, que si no quiere salir yo pum, pero unos bailecitos, unos coritos, que salga un poco si quiere, no sé, digo yo.

20.40: Ya pueden volver al pruebódromo, dice el Súper.

20.42: A ensayar otra vez. Ni rastro de Mónica.

20.50: Un ensayo más y el Súper les pide que abandone el pruebódromo un momento. Mónica ya ha salido del confe y está en la cocina.

20.55: Ya pueden volver al pruebódromo.

A ensayar otra vez. Pero antes de empezar, el Súper tiene una duda: han cambiado la letra y el Súper ya no sabe cual es el pie que le marca cuando tiene que pinchar la música.

-Aquí tengo: "por ahí viene Sandy" -dice el Súper.

-Eso ya no es -dice Suso.

-Es: "Mira a Sandy" -dice Asraf.

-Muy bien, gracias, chicos -dice el Súper.

-Hay que dar el pie, chicos, es importante -dice Miriam sin que nadie la mande a darse una vuelta ni nada.

21.02: El Súper declara que, como no hace falta cambio de vestuario para las dos últimas canciones, hagan un ensayo del tirón. A los zagales les parece bien, así que el Súper pone la mús

21.11: De pronto veo unos dedos sujetando un trapo limpiando la cámara que enfoca las flores, pero he estado más lento en darme cuenta que el realizador y no me ha dado tiempo a tomar un pantallazo antes de que nos lleve de vuelta al pruebódromo.











