8.00 - 16.00: "Mónica, mírame y dime que estás bien"











8.00: Prueba superada, supongo que me perdí cuando se ponen a cantar como un coro de ángeles. También es verdad que se lo han currado y eso suma. A parte, le leo a Tomás que hay un porcentaje disparado respecto a los otros dos. Disparadísimo de hecho, como del setenta y pico.

Buenos días y conectamos.

8.08: Dormidos. Suso por lo menos. Y Koala también.

8.15: Todos.

9.00: Y siguen.

10.00: Todavía.

10.20: Unas piernas salen. Las mismas entran. Larry me abre plano y era Miriam. Visita y rápida al baño, supongo.

10.35: Arriba y antes que otros lunes. Suso ha estado rápido. En comparación consigo mismo, pero ¿a quién mejor para compararse?

10.45: Koala se ha permitido no saltar de la cama. Se levanta con tranquilidad, le torea al día con una chaqueta y sus respetos a sí mismo, que se los devuelve desde el espejo.

10.47: Suso escondido bajo el edredón. Parece que todo fue otra visita al baño.

Miriam se maquilla y habla con la canción a su manera particular de repetir las dos últimas palabras de cada frase. Muy útil por cierto, cuántas conversaciones de bar no se habrán salvado con este truco.

10.50: Acabo de caer que a muchas cosas que llamamos conversación, les queda el nombre un poco grande.

10.55: Mónica amanece con Carrasco y cierra fuerte los ojos cada vez que los dos dicen "Luna". Hasta que Miriam se une a la canción mientras hace la cama. A falta de otra decoración, el crucifijo de Tony sobre la almohada.

11.00: Koala y Miriam se abrazan en la cocina. Koala le pregunta por su prolongado intercambio con Asraf, dice que él estaba ya en la cama y escuchó que se le nombraba. Miriam le responde que le nombró Asraf, ella no. (Parece que ayer después del Debate Miriam y Asraf estuvieron más de media hora dale que te pego).

"Bueno, lo importante es que estuvisteis charlando". Miriam está puntillosa: "fue una discusión, llamemos a las cosas por su nombre", le dice taxativa. Koala cede, no parece que le apetezca esto recién levantado, así que "discusión", pues "discusión". Pero Miriam se ha despertado con la limpieza en la cabeza, con quejas y tareas y está reivindicativa, además de bastante rabiosa contra Asraf. Koala se ofrece a ayudarla, pero Miriam ahora mismo está más centrada en la queja que en la solución y tiene discurso que dar sobre todo lo que ella hace, tarea por tarea (que incluyen las heredadas de Tony- por decisión propia).

-Miriam, te comprendo, pero mi café no te lo tomes- contesta Koala con gran habilidad.

-Vale, pero este es mi café.

-¿Y el mío?- Koala se aleja a buscar su taza olvidada.

11.15: Llega Asraf a la cocina. Koala le informa que le ha cogido una de sus latas de atún para desayunar y que al hacer la compra lo repondrá de lo suyo. A Asraf le parece bien, aunque son de Mónica. "Ah, pues luego se lo digo a ella".

11.20: Miriam va directa a Asraf, que ni ha desayunado:

-Asraf, le comentaba a Koalita que desde que se fue Tony, a parte de hacer la cocina, las plantas, además de hacer la obra de teatro, además de todas las cosas que yo hago, bueno, mis cosas, que no voy a especificar porque la gente ve el 24 horas... pero bueno, el caso es que yo necesito ayuda. Koalita se ofreció pero ya tiene un trabajazo. Y bueno, tú con el baño, desinfectar y eso, bueno, que he pensado que Suso o Mónica... Aunque Suso también tiene un curro que te cagas. Pero bueno, yo considero que entre Suso y tú o...

-Bueno, luego lo vemos- le dice Asraf.

Miriam se lanza a cantar, aunque:

-Me apetece ver mi casita limpita- dicta Miriam.

Canta. Treinta segundos y ya le está pidiendo a Asraf que limpie el fregadero.

-Bueno, no empieces por la mañana, que te veo venir y vas de lista- corta Asraf.

Miriam relaja el tono en la primera frase para volver a detallar. Insiste que ella hace el triple porque ha heredado las tareas de Tony (autoheredado) y vuelve a la carga. En resumen, Miriam está buscando a Asraf y Asraf cae. Cae lo justo, esta vez sí se le puede llamar a esto charla y hasta charlita. Con toda la amplitud que los términos admiten.

11.35: Asraf se va al dormitorio. Rebusca en su armario, entre cereales y ropa. Y parece que el ánimo está de chándal.

11.45: Asraf en el baño. Koala en el jardín. Miriam en la cocina. La canción del día es "y se marchó y a su barco lo llamó libertad. Gavioootas".

11.50: Baño. Asraf le comenta a Mónica amanecida que muchas de las cosas que hace Miriam, previamente se las ha dicho él: "los zapatos tirados, la ropa, la panera, ayer el suelo de la cocina...". "Y se pone hoy a hacer hoy limpieza a fondo, para que lo vean. Eso sí que es falso", sigue, "estoy tan aburrido de lo mismo".

11.55: En la cocina Miriam ha juntado todo el pan duro y ha sacado dos buenas bolsas. Dice que es una pena, por lo visto el pan duro no lo quiere "ni el gatito". Aunque más pena sería si no se les ocurre qué hacer con el pan duro.

Koala ha pensado barrer y fregar el suelo de la cocina. Pero "yo considero que es mejor hacerlo después de comer, porque si lo haces ahora luego se va a ensuciar", responde Miriam. Koala le toma el pelo, le dice que aún así friega ahora . "Pero entonces luego después de comer tendrás que volver a hacerlo", replica Miriam impositiva, de modo que su "yo considero" se transforma en algo que ya no es sólo una consideración.

12.03: Aparece Suso en la cocina y de las mismas desaparece. Aparece Mónica y Koala canta la canción de hoy. Mónica une su voz. Miriam la suya. Koala habla de Perales. Miriam de cosas que hay que hacer. Ya sólo canta Miriam.

12.05: Koala vuelve a Perales. Ha llegado a la conclusión de que "Perales no es mayor, Perales es vintage". Vamos, para hacer velas de cumple.

De Perales a Aute.

De Aute a Roberto Carlos.

De Roberto Carlos al Puma.

Koala se centra en las canciones. Miriam en guapuras y cotilleos personales. Mónica busca una canción en particular y va pasando por todo lo que se le ocurre a Koala. "Gramola humana", llama Koala a lo que están haciendo.

12.15: Pues aquí, limpiando. Koala ha decidido hacer el suelo de la cocina ahora, pese a las "consideraciones" de Miriam. Asraf pasa el aspirador en el baño.

12.20: Suso y Asraf se encuentran en el baño. Suso decide ponerse con sus tareas. "Cuanto antes te lo quites, mejor", opina Asraf.

12.25: Todos al salón. A Miriam le hace mucha gracia como barre Suso. Muchísima. Koala se acerca a la cámara más cercana y le sugiere que enfoque el evento.

El bichillo obedece. Larry a los mandos. Suso resignado se deja grabar.

12.30: La conversación continúa entre las peticiones de Mónica, canciones de ayer, y Koala, gramola humana.

12.35: "Triki, triki, triki, triki mon amour"... Pasamos a flores.

Volvemos con Koala: "me metí a guguel a buscar lo nuevo de Pimpinela y era casi lo mismo que la de vete pero ella diciendo: bastardo, bastardo, bastardo".

12.43: No todos han escuchado este último tema. Miriam vuelve del confe con Suso y el presupuesto de compra. Así que ahora hacen recuento de lo que ya hay para ver lo que compran y... pasamos a flores.

12.46: Suso y Miriam al ordenador.

12.50: Asraf y Mónica dando ideas. Sobre todo, fruta.

12.55: Koala comprobando en el almacén. Mónica les dice que podrán contar con lo suyo en breve.

13.00: Sigue la compra. Mónica cree que van a pedir demasiado aceite y demasiado azúcar. Su forma de decirlo es así: "¿hasta cuándo os pensáis quedar aquí, hasta febrero?". Les sugiere que cojan también unos mazapanes, ya que parece que van a pasar la Navidad. Asraf hace cálculos y opina: "hasta el 13 estamos fijo".

El pescado. Si Asraf sugiere dos de merluza, Miriam tres. Mónica está en modo "sí a todo". "Como veis, no os pongo ningún problema", añade. Hasta que Miriam propone comprar bacalao. Entonces Mónica pide que su parte la saquen, que a ella el bacalao no le gusta.

13.10: La fruta. Si Miriam sugiere piña, Asraf opina que será cara.

Melocotón en almíbar. Si Miriam quiere, Asraf puntualiza que es malísimo.

Y así.

13.20: Miriam y Suso siguen con la compra. Koala, Mónica y Asraf al dormitorio. Al rato, Mónica se queda sola. Empieza cantando el príncipe azul, continúa con saludos a Luna, sigue con comentarios a "cómo está esto" cuando barre por la zona de la cama de Miriam, añade que se ha ido de la compra "porque no paran de comprar cosas raras" y continúa pensando en voz alta sus caprichos.

13.30: Y sigue.

Lo mismo pero con Asraf.

Caprichos. Príncipe azul.

Luna. Caprichos.

Esa zona es un desastre. Caprichos.

-Hablas sola, Mónica, ¿te das cuenta?

-Y ahora porque estás tú aquí y parece que hablo contigo- confirma y continúa dando muestras de cierta saturación.

13.42: Mónica queda liberada de su suplicio, la llaman para sus caprichos. Le pide a Suso que entre en perfumería a ver. Ha decidido que quiere un regalo: "¿no os pedís tiburón y pez espada y cosas raras?". Pues ella quiere un regalo. Suso lee: "cuidado del cabello, geles, cuidado de pies y manos, higiene sexual..."

Al escuchar "higiene sexual" Koala y Miriam se doblan como niños con caca-culo-pedo-pis.

De todos modos, a Mónica no le convence nada y termina junto a Suso, que la invita a mirarlo con él. "No puedo". "Sí, ahora estoy solo".

13.47: Miriam ha encontrado un saco de naranjas poniéndose malas. Creían que era de Mónica, pero resulta que no. Sospechan que era de Aurah y Miriam ya está repartiendo y... flores.

13.53: Volvemos con Mónica barriendo el dormitorio y Miriam y Suso, que han terminado la compra. Están convencidos de que será la última compra.

Koala le ha pillado el gusto a las tortillas de patata y va a hacer dos.

14.00: La tarta. Si mal no recuerdo ayer fue calificada como "vómito de arco iris", que es algo así como apodarse anarco pony. Bueno, pues nadie la quiere pero nadie la tira. Por tercera vez Miriam pregunta si están todos de acuerdo en deshacerse de ella. Y sí, pero ahí sigue la tarta escondida bajo su cúpula plateada adornando la mesa.

14.05: En la 2:

-Voy a tomarme mis vitaminas.

-Síiiiii.

-Síiiiiiiiiyyyaaaa.

Mónica ofrece muestras de serio aburrimiento vital.

14.10: En la cocina Koala afirma: "cuidao, ojito con las chiquitinas, muy peligrosas las chiquitinas". Así que temedme, bandidos. En fin, vuelvo a la realidad:

Suso le comenta a Asraf a ver si al salir a Aurah le apetece pasar unos días con él en su casa en Madrid.

-Yo sé que fuera las cosas están diferentes. La noté fría. Ella me quiere, no puede no quererme porque la he tratado como una princesa, pero yo creo que ella ya no siente lo mismo.

-Sí, puede pasar. Pero el enamoramiento se pasa también dentro como fuera.

-No, a mí no se me ha pasado.

-Yo creo que está todo bien- le dice Asraf. Y le recuerda que alguien vino a vociferar "Aurah te quiere" y que Aurah le puso un corazón -yo creo que es que no se atreve a hablar en los directos. Sólo eso.

Comentan también que Verdeliss "rajó" a Mónica. Pero no se detienen mucho en ello.

14.20: Volvemos a la cocina. Miriam mira a Koala y le encuentra un sex symbol (selsimbo según Koala), sobre todo desde que ayer se le apareció "con la chupa de cuero y la camisa abierta así como te la puse el otro día".

-Pero tendré que perder un poco de barriga.

-Noooo, la barriga está de moda. Y que haya donde coger.

14.30: Volvemos con Suso y Asraf. Hablan del duo Miriam-Mónica. Asraf ve provocaciones por parte de Miriam y muchas. Suso opina que las hay por parte de las dos. "Miriam es más sigilosa, pero Mónica muchas veces le hace bffff, tsche y cosas así". Asraf acepta que sean las dos, pero insiste que Miriam más. "Se buscan las dos. Pero a mí me da tan igual su tema", dice Suso con cansancio.

14.40: Koala y Miriam comentan la prueba y dotes de cada cual. Koala le comenta a Miriam que Mónica entona bien. "Ah, yo no la escuché", dice ella.

14.50: Asraf está de costuras.

15.00: Cocina. Miriam y Koala:

-Sabes que yo siempre soñé con tener una cocina así- empieza Miriam.

-Con todo a mano y la mesa en medio.

-Sí. Y que me dejaran hacer- especifica Miriam. -Mi madre siempre estaba detrás, cuidado que te vas a quemar... Es como de muñecas, con la cocina, la mesa, el jardín.

Acaban hablando de Barby. Miriam tenía Barbys con piscina "y un ken, moreno, moreno. Que era negrito, vamos". A Koala le suena más una tal "Barby divorciada". "Noooo, eso no", Miriam nunca permitió que sus Barbys se divorciaran.

15.05: Mónica en el dormitorio nos muestra sus gangas que va sacando del armario y... flores.

15.10: Volvemos. Mónica limpia sus botas ganga con tacón de aguja.

15.15: Miriam ha encontrado una taza mal fregada y le dedica todo su ímpetu tanto a lavar la taza como a quien la haya dejado así: "qué mala costumbre, agggg, hasta yo que soy cieguita casi veo que aquí hay restos", dice mirando el fondo de la taza y dramatizando hasta ponerse bizca.

15.20: Conversación en el baño. Asraf y Mónica.

-Mónica, mírame y dime que estás bien.

-Haciendo el pino y con los pies en la pared. Ajahhha.

-¿Haciendo el pino y hablando? ¿En serio? ¿En un confe?

-Sí, he hecho eso.

-Estás muy loca.

15.30: Les gustaría ir a hacer la comida, pero hasta que no liberen el espacio Koala y Miriam no van a ir. Opciones para entretenerse en el día de hoy. No se les ocurre mucho. Puede que hagan una gelatina.

Koala cantarín. De los Suaves a Loquillo. A Miriam le gusta la canción. Casi tanto como su nombre. "Me gusta la gente así".

15.40: Mónica ha terminado tirada en el sofá. Llamando a Aramis.

-Hola, ¿quién soy?

Asraf, que es el que iba, le pone un espejo enfrente.

A Mónica se le escapa una risa resoplada. Asraf se va rápidamente. Llevándose el espejo con él. Mónica se queda en el sofá. Se acuerda de Superman.

Y de Wondergirl.

Y de "un circo que animaba siempre el corazón" (canción infantil, por cierto).

15.50: Se sienta. Estornuda. Luego inclina la cabeza y se pone los dos índices en las sienes. Gesto internacional que hacen las madres para indicarte que la vida les supera. O tu sola presencia.

Se recuesta de nuevo. Una a una va nombrando amigas. Uno a uno va nombrando amigos. Y la ropa que llevaba en la fiesta de Kike. Quien sea Kike.

15.58: Koala la saca de su trance. La tortilla está lista.

16.00: Pero para listas, la pequeñaja, o sea yo, que me suena el timbre y me voy. Ciao ciao.











