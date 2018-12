8.00 - 16.00: Minutado

Pero como se ha quedado en el dormitorio, no adelantamos mucho. Koala repite el mismo grito doble de largo y Miriam sus risitas. Y otra vez. Y ahora: "¡No!". "¡Nooo!". "¡Noooooo!". "¡Mencantaaaaa, soy la princesa inca! ¡Mira mi pelo! Agh! Agh!", imita Koala. Super divertido. Sobre todo para Suso y Asraf, que por eso no se ríen. Claro, que también puede ser que ni se enteren, bien conocida es su resistencia a despertarse por las mañanas.

La siguiente es canción navideña y me doy cuenta de que yo aún no estoy preparada para esto. No soy la única, Suso y Asraf directamente no están preparados para nada que no sea seguir durmiendo. A Miriam la he perdido. Koala prepara desayuno.