8.00 - 16.00: Minutado

8.00: Aún quedan días para decidir, aunque me parece que la decisión va muy avanzada. Como con un 63% por delante. Con seis. Buenos días y conectamos con la casa.

8.38: Asraf con su almohada, a la que suele poner una camiseta y ahora mismo tiene abrazada y bien cogida como a un peluche panda. No sé que palabras pronunció ayer Aurah a Suso, que ha conseguido que Suso le diga a su amigo que ya no son hermanos.

Pues ya no soy tu hermano.

Pues me abrazo a oso panda.

9.00: Confirmadas las palabras de Aurah a Suso: "Asraf no es tu amigo". Suso repite: "¿Asraf no es mi amigo?". "No", asegura Aurah. Resultado: Suso descolocado se distancia de su amigo. Veremos como continúa en el día de hoy.